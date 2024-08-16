Продолжаем работать

В России есть производитель спортивного оборудования, который ценится не только у нас в стране, но и за рубежом. На предприятиях Kenguru работают такие же заводчане, как и мы. Брусья, скамьи, столбы, хомуты — все это делают на совесть, а площадки с таким оборудованием просто неубиваемые.

В это сложно поверить, но ребята построили более 7,5 тысячи площадок в 63 странах мира — от Чили до Японии!

Жаль только, что они называются «Кенгуру». Лучше бы были «Медведями».

В Екатеринбурге показали уникальный водородный вездеход «Русак» создан для работы на международной арктической станции «Снежинка» в ЯНАО.

Вездеход разрабатывали два года, и пока он в единственном экземпляре. Машина прошла ходовые испытания и после сертификации отправится на Ямал, где ее ждет тест-драйв. Вместе с «Русаком» там проверят и работу специальной заправки для него.

https://sever-press.ru/news/transport/rusak-dlja-snezhinki-n...

Прилетать в Омск станет приятнее уже в 2028 году — осталось ждать всего 3,5 года! В сибирском городе построят новый аэропорт, его макет представили на выставке «Иннопром». Жюри еще весной отобрало четыре лучших работы, по результатам народного голосования победило архитектурное бюро «Хвоя», которое представило проект, где объединило землю и небо.

https://archi.ru/russia/99594/arka-zhemchuzhina-krylo-i-vete...

В Пермском политехе продолжают экзекуции над отходами.

На сей раз досталось рисовой шелухе. Из нее предлагают делать жидкое стекло.

Рисовая шелуха является многотоннажным отходом во всех странах, производящих рис, и ее утилизация до сих пор остается нерешенной проблемой. Но ученые ПНИПУ взяли и решили.

Они предложили безотходную комплексную технологию переработки золы рисовой шелухи, у которой на выходе получаются чистое жидкое стекло (силикатный клей) и гранулированное вспененное стекло. https://scientificrussia.ru/articles/razrabotka-ucenyh-perms...

Росатом и «Аэрофлот» слились в едином порыве, чтобы создать запчасти для импортных самолетов. Площадка для выпуска деталей в России будет готова уже в августе.

Там планируют делать компоненты для систем кондиционирования, электроснабжения и освещения самолетов, а также элементы аварийно-спасательного, кислородного и противопожарного оборудования.

К слову, уже реализован проект по импортозамещению воздушных фильтров для систем подачи и рециркуляции воздуха в салонах «вражеских» самолетов. И что бы вы думали, у наших фильтров расчетный ресурс получился на 20–25% выше.

https://iz.ru/1724938/vladimir-gavrilov/detalnyi-sbor-promko...

На Урале взяли и восстановили старый завод с историей!

Все началась несколько лет назад, когда предприятие «Металлист» в небольшом городе Качканаре... загибалось. Руководитель завода Александр Вихляев смог привлечь инвестиции и расширить номенклатуру. Раньше предприятие занималось продукцией горнодобывающей отрасли, а теперь здесь заходят на территорию аддитивных технологий.

Не так давно на «Металлисте» появился 3D-принтер, который печатает формы для заливки металла. Благодаря этому завод может производить уникальные и сложные единичные изделия для промышленности.

https://fedpress.ru/news/66/economy/3327250

Теперь в УАЗе можно жить

Фирма «Автокемпер Пром» из Коломны построила прямо на «Патриоте» красивый автодом.

Внутри «Навигатора» — душ, туалет, варочная панель, холодильник, микроволновка, телек, кофеварка и даже стиральная машина. Также машина получила четыре солнечные панели по 150 Вт, два отопителя, отдельный кондиционер жилого модуля и портативную электростанцию мощностью 2 кВт. Спальных мест — четыре.

Ну и конечно, всех интересует, сколько стоит этот кемпер. За базовую комплектацию «Навигатора» просят 5 345 000 рублей.

https://auto.ru/mag/article/pervyy-test-uaz-patriot-kotoryy-...

«Белка-фаворит» — предприятие, которое делает спички уже на протяжении сотни лет. Сначала это было кустарное производство, которое выросло в современный завод, выпускающий качественную продукцию мирового уровня. Каждая спичка здесь — это своего рода произведение искусства. Согласны с нами? Фотографии сделаны Андреем Радченко.

https://t.me/utrozavod/3616

Вселенная расширяется. Крупнейшее в мире предприятие по нанесению покрытия на насосно-компрессорные трубы тоже.

В Сургуте запустили новую линию завода «Мейджерпак», которая увеличит производительность на 30%.

Этот исполин выпускает почти 340 тонн готовой продукции ежесуточно! Благодаря его покрытиям добывающие предприятия могут работать в любых, даже самых экстремальных погодных условиях.

Но и это еще не все. «Мейджерпак» также ведет научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность в области разработки материалов для нефтегазовой отрасли.

https://muksun.fm/news/2024-07-10/v-surgute-otkryli-novuyu-p...

В России появились собственные кинообъективы со сверхшироким кадром. Так называемые анаморфоты разработали специалисты холдинга «Швабе» Ростеха.

Ранее подобная продукция поставлялась из-за бугра границы. С помощью объективов можно делать не просто сверхширокий, но и очень четкий кадр: анаморфотная картинка не искажена по краям кадра и не затемнена по углам.

https://rostec.ru/news/shvabe-razrabotal-pervye-rossiyskie-a...

Секретная служба работает плохо, а ученые Новгородского универа — хорошо.

Ведь это они придумали бесконтактную зарядку для дронов, которая может заряжать их, не останавливая полет, и делать это в любую погоду.

В зарядном устройстве, разработанном в Научно-исследовательской лаборатории цифровой обработки сигналов Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого, используется индуктивная беспроводная зарядка. Она обеспечивает достаточно высокую эффективность передачи энергии без необходимости физического контакта.

Почему никто до этого не додумался раньше?

https://tass.ru/obschestvo/21350705

Ученые из Новосибирска придумали, как перевести слова с кошачьего языка на русский. С помощью специального ошейника с датчиками и микропроцессорами можно будет отслеживать состояние животного по звуку голоса питомца.

Машинный интеллект сможет определять болезненное или стрессовое состояние, а хозяин незамедлительно получит сообщение об этом на смартфон. Даже малейшие изменения в состоянии здоровья кошки не останутся без внимания. Скорректировать рацион или отвезти питомца на лечение можно будет задолго до клинических проявлений болезни.

https://www.ferra.ru/news/techlife/novosibirskie-uchyonye-so...

Долбим камни отечественным

В России разработали аппарат, который с помощью ультразвука дробит камни в почках.

Применение «Литотриптера ЛТ-1» не требует хирургического вмешательства, введения катетеров и прочей фигни в мочеполовую систему и является максимально щадящим для пациента. При этом аппарат может измельчать камни размером от 1,5 до 10 мм.

«Литотриптер ЛТ-1» разработали на Московском заводе «Сапфир» холдинга «Швабе» (входит в Ростех). Он заменит импортные аналоги на российском рынке.

https://rg.ru/2024/07/11/rosteh-sozdal-apparat-dlia-beskonta...

Где делают железнодорожные рельсы длиной 100 метров? Добро пожаловать на Западно-Сибирский металлургический комбинат! В городе Новокузнецке предприятие расположилось на нескольких площадках (не мудрено: рельсы же очень длинные). Завод вмещает разные цеха, а эти фотографии — из рельсобалочного цеха. Заготовки рельсов делают в печах при 1200 °С. Затем следует прокатный стан, далее рельсы упрочняют с помощью сжатого воздуха, остужают и отправляют на роликоправильный комплекс. Здесь рельсам придается идеальная форма и прямолинейность в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Вы спросите: почему на фотографиях почти не встретить рабочих? Они управляют процессом в вентилируемых помещениях — здесь все максимально автоматизировано

https://t.me/utrozavod/3639

В Приморье спустили на воду первый композитный катамаран класса «Тихоокеанский 108»

Компания с загадочным названием «Кораблестроение и композиты» построила судно для морских путешествий.

Катамаран рассчитан на 12 человек и имеет целых два поста рулевого управления — снаружи и внутри. Круизная скорость судна — 22 узла.

https://primorsky.ru/news/298098/

Дачники, как дела? Поедете рыбачить в эти выходные на ближайший водоем — не забудьте прихватить с собой газовую горелку.

Аппарат в хозяйстве важный, нужный и иногда даже незаменимый. И палатку обогреет, и свежую рыбку приготовить может. Ведь нет ничего лучше, чем вкусная еда на природе, приготовленная на горелке российского производства!

https://t.me/utrozavod/3653