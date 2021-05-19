За кадром фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих»

По его сценариям были сняты десятки фильмов, многие из которых стали культовыми. Одним из них был «Свой среди чужих, чужой среди своих». Почему Никита Михалков считал, что именно благодаря Володарскому начал свой путь в большом кино, как съемки стали школой жизни для Юрия Богатырева, поговорим далее. 9 лет назад, 8 октября 2012 г. ушел из жизни один из самых известных отечественных сценаристов и драматургов, заслуженный деятель искусств РСФСР Эдуард Володарский.По его сценариям были сняты десятки фильмов, многие из которых стали культовыми. Одним из них был «Свой среди чужих, чужой среди своих». Почему Никита Михалков считал, что именно благодаря Володарскому начал свой путь в большом кино, как съемки стали школой жизни для Юрия Богатырева, поговорим далее.

Кадр из фильма *Свой среди чужих, чужой среди своих*, 1974

Однажды Эдуард Володарский прочитал в газете статью об эшелоне с золотом, реквизированном у буржуазии во время Гражданской войны, который по пути из Сибири в Москву несколько раз захватывали то «белые», то «красные». Этот сюжет вдохновил его на создание повести «Красное золото», написанной в соавторстве с Никитой Михалковым. На основе этой повести они решили подготовить киносценарий с рабочим названием «Полмиллиона вплавь, пешком и волоком».

Кадр из фильма *Свой среди чужих, чужой среди своих*, 1974

Заявку на экранизацию в Госкино сразу приняли – тема Гражданской войны всегда одобрялась. Но по мере работы над сценарием Володарский и Михалков начали понимать, что рискуют снять очередной историко-патриотический фильм о первых днях советского государства, какие ежегодно выпускали к годовщине октябрьской революции.

И тогда они решили сместить акценты и найти такие драматические ходы, какие раньше в советском кино не использовались. Их решения не были шаблонными, история получилась живой, человечной и проникнутой глубоким психологизмом. По сути, этот фильм был не столько о героях революции, сколько о мужской дружбе и романтике приключений.

Никита Михалков в роли атамана Брылова. Никита Михалков в роли атамана Брылова.

В те времена Никита Михалков был горячим поклонником итальянских вестернов, и ему хотелось снять остросюжетный фильм, который мог бы стать отечественным аналогом подобных картин. В нем учитывались все законы авантюрного жанра: скачки, погони, драки, сложные трюки, борьба за большой куш и т. д. Но при этом смысловые акценты были расставлены по-своему: как писали кинокритики, « эта картина не о пропаже и возвращении золота, а об утере и обретении доверия, о счастье единства, полной безусловной вере в товарища, в мужскую дружбу, в общее дело ». эта картина не о пропаже и возвращении золота, а об утере и обретении доверия, о счастье единства, полной безусловной вере в товарища, в мужскую дружбу, в общее дело

На съемках фильма *Свой среди чужих, чужой среди своих*

Михалков объяснял: «Жанр действительно был определен с самого начала, и время Гражданской войны идеально для него подходило. Я был тогда под впечатлением от картин Серджио Леоне… В какой-то степени он побудил меня начать «Своего среди чужих…». Жанр вестерна, сказки, мелодрамы – чистый, очень определенный… Мне вообще нравится чистый жанр. Внешне кажется, что в этом скучно копаться. Но именно в ограниченном жанре ищешь нечто такое, что делает его совершенно иным…». В результате Володарский и Михалков сняли фильм, который стал одним из первых отечественных «истернов» – с тех пор именно так начали называть наши аналоги зарубежных вестернов. Юрий Богатырев в роли Егора Шилова

Одну из главных ролей в фильме сыграл Юрий Богатырев, для которого это была дебютная главная роль и всего вторая работа в кино. С Михалковым они познакомились еще в Щукинском училище, и Богатырев снялся в его дипломном короткометражном фильме «Спокойный день в конце войны». С тех пор они сотрудничали на протяжении многих лет, Михалков считал этого актера своим талисманом, снял в 6 фильмах, и все самые яркие кинообразы Богатырева были именно в них.

Юрий Богатырев в роли Егора Шилова

Юрий Богатырев в роли Егора Шилова

Правда, на тот момент выбор Михалкова многих удивил – никто не представлял тонкого, мягкого, интеллигентного Богатырева в образе крепкого, отчаянного чекиста. Да и внешне он был мало похож на своего героя – актер был слишком крупным и неспортивным для персонажа, которому предстояло выполнять множество лихих трюков. Но ради этой роли Богатырев был готов на многое – он занялся спортом, освоил верховую езду, сбросил лишние килограммы. В итоге в кадре он выглядел вполне презентабельно, но главная проблема оказалась не в этом.

Кадр из фильма *Свой среди чужих, чужой среди своих*, 1974

Александр Кайдановский в фильме *Свой среди чужих, чужой среди своих*, 1974

Юрий Богатырев был абсолютно миролюбивым человеком и ни разу в жизни не дрался. А по сценарию его герой должен был ударить по лицу персонажа Александра Кайдановского. Когда актер испортил очередной дубль, замерев, как вкопанный, перед своим «противником», у всех начали сдавать нервы. Богатырев оправдывался: « Я просто не могу ударить Сашу! » Тогда Михалков взорвался: « При чем тут ты?! При чем тут Саша?! Встречаются чекист и белогвардеец! Это единственное, что должно тебя интересовать! »

Константин Райкин в фильме *Свой среди чужих, чужой среди своих*, 1974

Наверное, можно сказать, что этот фильм сыграл огромную роль не только в актерском, но и в личностном становлении Юрия Богатырева. В процессе подготовки к роли и за время съемок он повзрослел и возмужал, доказав всем вокруг, что способен на поступок не только в кадре. Большинство трюков актеры выполняли самостоятельно, отказываясь от помощи каскадеров.

Татьяна Соловьева в фильме *Свой среди чужих, чужой среди своих*, 1974

Атмосфера на съемках была очень теплой, ведь все участники были не только коллегами, но и друзьями, заинтересованными в том, чтобы работа над общим делом была максимально эффективной. Кроме того, этот фильм стал знаковым для друзей Никиты Михалкова и Александра Адабашьяна и потому, что во время съемок они устроили свое личное счастье: режиссер женился на манекенщице Татьяне Соловьевой (по первому мужу – Шигаевой), которая сыграла в этом фильме свою единственную роль в кино, снявшись в одном из эпизодов в специально придуманном для нее образе девушки из грез атамана Брылова в исполнении самого Михалкова. О дне их бракосочетания режиссер рассказывал: « Свадьба была, прямо скажем… кинематографическая. Ни белого платья, ни смокинга. Паша Лебешев дал нам свой операторский ЗИС, на нем мы и приехали в загс, странный, деревенский. Вошли – и вдруг под ноги мышь шмыгнула. Таня как запрыгнула на стул, так и оставалась там, пока нас расписывали. Потом я ее на руках вынес… ». Еще одну эпизодическую роль сыграла художница Екатерина Шадрина, которая впоследствии стала женой Александра Адабашьяна.

Никита Михалков в роли атамана Брылова

Съемки фильма проходили в Чечено-Ингушетии, в окрестностях Грозного: натура идеально подходила для места действия – горы, лес, река. Создатели фильма не учли только одного – крутого нрава местных жителей. При первом же столкновении со съемочной группой им устроили выяснение отношений «стенка на стенку». Правда, после этой «пробы пера» местные охотно участвовали в массовке. Из них состояла вся банда атамана Брылова, и перед началом съемок они подошли к Михалкову и поинтересовались: « Оружие вы будете давать, или нам свое принести? » Взаимоотношения с местными как раз и стали поводом для разбирательств на высшем уровне, вплоть до вмешательства Михалкова-старшего. Многие приглашенные актеры из числа местных жителей неправильно истолковали слова администратора картины, посчитав, что за съемку нужно платить от 5 до 10 рублей в зависимости от наличия лошади. В итоге поднялся большой скандал, режиссера обвинили во взяточничестве, правда, в итоге все удалось решить без серьезных последствий. Оружие вы будете давать, или нам свое принести?

Никита Михалков в роли атамана Брылова

Когда местным предложили сняться в образах пассажиров поезда и грабителей, все они выбрали разбойников: « Нас – грабить?! Да вы что! » С их участием в съемках было связано немало забавных эпизодов. Михалков рассказывал: « В обеденный перерыв группа каскадёров обсуждала сцену ограбления поезда: как надо прыгать на поезд, с какой скоростью он должен идти, как лошади должны скакать. И всё это долго, обстоятельно. А моя «банда» состояла вся из местных. Там был молодой такой красавец с пышными усами. Услышал он разговор, вскочил на коня, догнал поезд, который шёл в депо «на обед». Прыгнул с седла на поезд, потом обратно прыгнул в седло и, усмехаясь, вернулся на место. Каскадёров это подкосило абсолютно ».

Кадр из фильма *Свой среди чужих, чужой среди своих*, 1974

В этом фильме Михалков дебютировал в качестве режиссера и с тех пор не раз говорил о том, что обязан своим успехом в дальнейшем именно тому, что работал с Эдуардом Володарским и талантливейшими актерами, которых после не раз приглашал в свои фильмы. Об этой картине режиссер говорил: « А что касается нашей работы, то она была азартной, веселой, наглой во многом, абсолютно раскованной – я имею в виду «Свой среди чужих...». И эта работа для меня как бы стала первым шагом в большом кино, и я могу абсолютно искренне сказать, что этот шаг был бы, наверное, невозможен, если бы рядом не было Эдика ».