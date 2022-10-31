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Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28

Военный комиссар городских округов Химки, Долгопрудный и Лобня полковник Артур Уланов принял решение вместе с призванными по частичной мобилизации резервистами отправиться на спецоперацию добровольцем. Полковник служил в ВС РФ и имеет боевой опыт службы в горячей точке.  Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Военком Уланов, как настоящий кадровый военный, собрал взвод проверенных парней и отправляется воевать со своей командой: «С 21 сентября, когда началась мобилизация, мне удалось подобрать 10 наиболее опытных человек, которые согласились со мной поехать в зону СВО. Это ребята, которые знают толк в современных технологиях, средствах маскировки, инженерной подготовке. Профессионалы своего дела».  
Можно сказать глупую фразу, что «каждому – свое место и в военкоматах нужны специалисты», а можно молча позавидовать мужеству и честности отдельно взятого военкома, который отправился не на повышение, а на фронт. Будем следить за судьбой этого мужественного человека и настоящего полковника. https://t.me/radioARBAT/21019

Москвичи, пришедшие в военкоматы после окончания мобилизации, все-равно хотят отправиться в зону СВОНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28После объявления в столице окончания (https://t.me/readovkanews/44511) частичной мобилизации в московские военкоматы (https://t.me/readovkanews/44533) продолжают массово приходить мужчины, которые хотят отправиться в зону проведения спецоперации.

Не обсуждая политику и не рефлексируя впустую о несовершенности этого мира, добровольцы (https://t.me/readovkanews/44522) точно знают, зачем они едут на фронт.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28«Сейчас пришло время защищать нашу Родину, людей и границы», — говорит Readovka один из москвичей.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Несмотря на окончание мобилизации, москвичи уверенно заявляют, что в зоне спецоперации «все равно нужны люди, нужна поддержка народа». Мужчины честно признаются, что им бывает страшно — но это не важно, ведь на кону стоит будущее нашей страны и мирное небо над ней, за которое добровольцы готовы пожертвовать всем: «Мы идем воевать за будущее, как наши деды, чтобы наши дети жили в спокойствии и мире!»Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Все подписали контракт и поедут на фронт. https://t.me/radioARBAT/21094

Москва: Три ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ полка, огромное количество отдельных добровольцев и выполненный план мобилизации

Усилия Москвы на этом лишь начались. Впереди - налаживание коммуникаций со своими земляками, обеспечение добровольцев и мобилизованных на фронте (добавка к штатным ресурсам Родины), забота об их семьях, социальный лифт для участников. 
Москва справится железно. Это образец, я, москвич, горжусь этим, и уверен, что мы справимся от и до!!!!!!!
Сладков+ https://t.me/Sladkov_plus/6513
https://t.me/pravda_oborona/1978

Никакое натовское оружие не сможет противостоять боевому духу этих бойцов»Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Рамзан Кадыров показал кадры построения личного состава спецполка «Север-Ахмат» перед отправкой в зону спецоперации:

«В его составе лучшие бойцы, прекрасно знающие военное дело. Они готовы встать бетонной стеной на пути нацистских бандитов и подавить любое их сопротивление».Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Вклад чеченского народа в искоренение нацизма на Украине неоспорим!  https://t.me/c/1780774638/6896

Депутат Государственного Собрания Республики Алтай отправится в зону СВО добровольцем:Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28«Давно начал собирать документы, чтобы вступить в войсковой резерв. Надо защитить Родину. Долг исполнить мужской, чтобы было мирное небо над головой. Победа будет за нами!» – Денис Шубин.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Во время прохождения срочной военной службы Шубин был старшим стрелком-пулеметчиком. https://t.me/rabotaembrat/4629

В Новосибирской области начинается процесс формирования добровольческого батальона «Вега» для участия в зоне СВО. Командовать батальоном будет первый вице-спикер заксобрания НСО, ветеран 67-й бригады спецназа ГРУ Андрей Борисович Панферов.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Всего в батальон набирается более 400 человек. Практически все они, за небольшим исключением, – из Новосибирской области. «Правильнее называть подразделение не батальоном, а отрядом, – отметил Андрей Панфёров, – потому что в батальоне четкая структура, а в нашем отряде будет больше подразделений, чем в обычном линейном батальоне. В отряд отбираем людей, прежде всего, с высокими морально-боевыми качествами и биографией, которая не вызывает вопросы. Военнослужащие должны понимать, что именной батальон – это лицо Новосибирской области. Мы должны показать, что сибиряки, как и в годы Великой Отечественной войны, достойно выполняют свой долг перед родиной».Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Не просто так выбрано и название «Вега».  Дело в том, что «Вега» была одним из крупнейших производителей радиотехники в Союзе, находилась в Бердске, в Бердске же находилась и 67-я бригада спецназа где служил подполковник Панферов. Тем самым обозначается, что батальон будет продолжать традиции одной из лучших бригад спецназа России.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28На формирование батальона Панфёров отводит примерно месяц. За это время участники должны в интенсивном режиме пройти обучение и боевое слаживание. Кроме того, будущих бойцов необходимо обучать и новым военным специальностям, таким как оператор беспилотника.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Сам же Андрей Панферов ветеран спецназа ГРУ, участник боевых действий в Афганистане, Нагорном Карабахе и Чечне, еще будучи срочником принимал участие в штурме дворца Амина. За Афганистан награжден тремя орденами Красной Звезды, уже будучи комбатом 67-й ОБрСпН Андрей Борисович был награжден орденом Мужества и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV-й степени с мечами, в мае 2021 за «многолетнею добросовестную работу» он был награжден орденом Александра Невского. 
https://t.me/ok_spn/21498

«Обеспечивают всем необходимым. Смело можно идти в бой!»Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Перед убытием в зону СВО подразделения полностью укомплектовываются современной экипировкой, необходимым медицинским и вещевым имуществом, средствами защиты и связи. Каждый военнослужащий получает современное вооружение в соответствии с занимаемой должностью.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28В Ростовской области для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, организована выдача комплектов вещевого имущества и боевой экипировки.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Весь личный состав, прошедший подготовку в учебных центрах и на полигонах Минобороны России, обеспечивается всесезонными комплектами полевого обмундирования и индивидуальными аптечками первой помощи.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Командир подразделенияНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28БойцыНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Военнослужащие обеспечиваются средствами защиты:
✔️ бронешлем;
✔️ бронежилет;
✔️ комплект защиты коленных и логтевых суставов;
✔️ тактические очки;
✔️ транспортный жилет - разгрузка. https://t.me/mod_russia/20768

Вот и "лекарство" подвезли...😏

Компетентные источники сообщают о появлении в зоне СВО российского комплекса артиллерийской разведки 1Б75 "Пенициллин".Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28[...] "Комплексы были опробованы в условиях реальной контрбатарейной борьбы и практически доказали свою способность эффективно вести КББ не только против старых советских систем, составляющих основу артиллерии ВСУ,  но и против американских M777 и французских CAESAR".

Функционал у этого автоматизированного звукотеплового комплекса (АЗТК) огромен. 
"Пенициллин" ведёт разведку огневых позиций реактивных и ствольных артиллерийских систем, а также пусковых установок тактических и зенитных ракет.

Также, фиксирует и анализирует тепловые и акустические волны, распространяющиеся в результате выстрелов/разрывов и проводит высокоскоростную обработку и сортировку информации.

После этого, АЗТК осуществляет оперативную передачу данных системам огневого поражения — авиационным экипажам, артиллерийским и ракетным расчетам. Время получения координат одиночной цели не превышает пяти секунд. https://t.me/Rogandar/29153

Удивить - значит победитьНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Разведка Западного военного округа, выполняющая задачи в зоне СВО, получила данные о наращивании сил противника на одном из направлений. Боевая задача - уничтожить тяжелый механизированный мост через ров, возведённый для быстрой переброски военной техники в направлении российских войск. Группа спецназа скрытно выдвинулась в тыловую зону неприятеля, провела минирование и подрыв моста. Планы ВСУ были сорваны. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28«Задачи у нас поступают постоянно. Только выполняем одну, сразу же выдвигаемся выполнять другую задачу. В основном, это наблюдение и обнаружение противника, корректировка артиллерии и авиации. Также присутствуют такие моменты, как взятие «языка». Ребята с такими задачами тоже справляются. Работаем с самого начала СВО, и все у нас получается», - рассказывает командир разведроты.
Вооруженные Силы России ежедневно наносят удары по объектам ВСУ с использованием информации, полученной от подразделений разведки и спецназа.
Работаем!  
https://t.me/mod_russia/20792

На передовой не только мужчины. Ника командует артиллеристами, 16 парнями. Подчинённых называет своими детьми, а пушки-гаубицы — ласково «девочками». В одном из боёв была ранена и тяжело контужена. У неё отбиты почки, проблемы со спиной и тазобедренным суставом, но Ника вернулась на фронт. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Ребята из aRTel.doc сняли про неё ролик, видео войдёт в фильм о женщинах на фронте — «Я ушла на войну». https://t.me/ssigny/45361

"Мы не прекращаем работы. Максимум, что мы делаем, — надеваем на себя броню, но продолжаем оперировать дальше"Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Старший ординатор хирургического отделения отдельного медотряда ВДВ Даниил рассказал корреспонденту "Известий" Наталии Графчиковой, как врачи в полевых условиях под ударами боевиков спасают жизни раненых.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Медикам не страшны ни минометы, ни артобстрелы. Они не прекращают оперативное вмешательство и продолжают действовать при любой ситуации. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28"Самое максимальное, сколько мы работали, — это было 26 часов, не отходили от столов вообще. Все это продолжалось под артобстрелами", — подчеркнул Даниил. https://t.me/izvestia/107432

Подпавшим под частичную мобилизацию и добровольцам, получившим увечья и серьезные заболевания, намерены без очереди выдавать жилье от государства.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Предполагается, что квартиры будут выдавать людям, у которых нет собственного жилья или если его площадь недостаточна. Не исключено, что для реализации инициативы потребуются механизмы государственно-частного партнерства. https://t.me/izvestia/107291

Кадры работы специалистов аэромобильного медицинского отряда Воздушно-десантных войск в ходе СВО.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Подразделение оснащено всем необходимым оборудованием, что помогает ему оказывать врачебную помощь с первых дней спецоперации. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Чаще всего военные врачи имеют дело с минно-взрывными и взрывными травмами, огнестрельными ранениями. Специалисты стабилизируют состояние поступивших к ним раненых и готовят их к эвакуации в тыловые учреждения. https://t.me/izvestia/106661

Рамзан Кадыров показал трофейный квадрокоптер.
Наши защитники под руководством командира Аслана Хизриева пополнили трофейную комнату 100-килограммовым БпЛА.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Глава Чечни рассказал, что данный "экзепляр" пытался сбрасывать мины на позиции бойцов РФ.
«Наши охотники сработали на опережение — обнаружили квадрокоптер и сбили его", — написал Кадыров. https://t.me/boris_rozhin/66893

Бесперебойное приготовление пищи, помывка личного состава, ремонт и обслуживание техники — еще не полный список задач войск МТО Западного военного округа. Кадрами работы тыловиков поделилось МО РФ.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28“На нашу бригаду возложена задача по обеспечению не только нашего личного состава, но и других подразделений, которые участвуют в специальной военной операции”, — заявил заместитель командира бригады МТО Западного военного округа Игорь.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Военнослужащие подразделений тыла разворачиваю полевые кухни и механизированные хлебозаводы. Военнослужащие питаются не только регулярно, но еще и разнообразно. https://t.me/izvestia/106812

Украинский боксер Виталий Невеселый, антифашистский активист, рассказал корреспонденту "Известий" Дмитрию Зименкину, как смог выбраться из Киева после начала СВО, как "казнили" его соратников и как украинский спецназ напугал его ребенка, "перевернув" их квартиру в Северодонецке.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28После 24 февраля боксером начали "интересоваться" в СБУ, в том числе выяснять его местоположение. Тогда Виталий решил уехать из Киева и предложил своим товарищам отправиться с ним. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28"Поэтому, кто хочет, со мной едет, кто хочет, тот остается. Они все понимали, что со мной ехать, это как с красной тряпкой на быка идти, потому что за мной гнались", — рассказал боксер. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Невеселый решил покидать столицу Украины на так называемом эвакуационном поезде, где не проверяли паспорта. Однако в Киеве остались три его знакомых активиста.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28"А потом узнаю, что их выкрали. Их пытали очень сильно, и сказали, что пуля в голову было бы как подарок. Их убили. Их казнили выстрелом в голову, всех троих", — вспомнил Виталий. https://t.me/izvestia/107261

Рамзан Кадыров заявил, что трое его детей, Ахмат, Зелимхан и Адам, «посетили линию соприкосновения, где на данный момент идут ожесточённые бои с украинскими националистами». По его словам, 16-летний Ахмат, 15-летний Зелимхан и 14-летний Адам лично приняли участие в боях.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Кадыров утверждает, что подростки «пробрались вплотную к позициям противника и обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам». «Также, пользуясь случаем, они обратились к находящимся на той стороне  чеченоговорящим шайтанам с предложением выйти на передовую и доказать свою приверженность к европейским ценностям в бою», — заявил он.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28К посту Кадыров прикрепил видео, на котором его трое детей в сопровождении командира спецполка полиции им. Ахмата Кадырова Замида Чалаева стреляют из окопа. Огонь они ведут по очереди из гранатомета РПГ-7, станкового гранатомета и автомата с глушителем. На фоне слышна ожесточенная перестрелка, хотя в кадре кроме них четверых никого нет. https://t.me/ssigny/45500

Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки России Юлии Чичериной.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Вот настоящая заслуженная артистка, а не сбежавшие крысы https://t.me/c/1524001401/2866

Наконец-то встретил на фронте мобилизованных. Мужики из Ростовской области. Их готовили как могли, водили на стрельбище.
По прибытию в ДНР, ими доукомплектовали один из армейских батальонов и также провели слаживание на полигоне.
Не сказать, что они счастливы от жизни в окопах, но видно, что на генном уровне война течёт в их русской крови. Для мужиков война, как работа. Трудная, опасная, но обычная работа. Быстро разбираются с техникой, летают на коптерах с теплаком, водят танк. 
Офицеры говорят, что контингент гораздо лучше, чем те, кто приходил на 3-х месячные контракты. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Мужик, в моём детстве, ассоциировался с порядком и дисциплиной. Вот такое чувство я испытал и сейчас, глядя этой ночью на мобилизованных. Сейчас эти русские парни наведут порядок в бывшей Украине. 
Жены - всё будет хорошо. Сыновья - гордитесь вашими отцами, поверьте, есть чем. https://t.me/vladlentatarsky/16918

Протоиерей Роман Чебоненко проводит службы для солдат на передовой. Он отмечает, что военный священник должен хорошо понимать нужды солдат и поддерживать их духовно.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28На передовой люди как никогда нуждаются в вере. https://t.me/Crimeanprachka/14415

Помните 24-х летнего командира морпехов с позывным ''Cтруна'', которые штурмовали Мариуполь? Он часто появлялся в репортажах военкора RT Филатова (он с красным рюкзаком на видео), причем сам по себе боец очень скромный и не хотел славы.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Летом о нем не было ничего слышно.Так вот парень был на реабилитации.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Сейчас снова рвется в бой.

21 октября  Владимир Путин наградил его званием Герой России. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28Поздравляем тебя, Струна! И спасибо тебе.
https://t.me/zloy_zhurnalist/1214

И на сегодня всё, а то опять перебор.

героифото сегодняСветлана Митленко
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