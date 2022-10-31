Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.28

Военный комиссар городских округов Химки, Долгопрудный и Лобня полковник Артур Уланов принял решение вместе с призванными по частичной мобилизации резервистами отправиться на спецоперацию добровольцем. Полковник служил в ВС РФ и имеет боевой опыт службы в горячей точке. Военком Уланов, как настоящий кадровый военный, собрал взвод проверенных парней и отправляется воевать со своей командой: «С 21 сентября, когда началась мобилизация, мне удалось подобрать 10 наиболее опытных человек, которые согласились со мной поехать в зону СВО. Это ребята, которые знают толк в современных технологиях, средствах маскировки, инженерной подготовке. Профессионалы своего дела».

Можно сказать глупую фразу, что «каждому – свое место и в военкоматах нужны специалисты», а можно молча позавидовать мужеству и честности отдельно взятого военкома, который отправился не на повышение, а на фронт. Будем следить за судьбой этого мужественного человека и настоящего полковника. https://t.me/radioARBAT/21019

Москвичи, пришедшие в военкоматы после окончания мобилизации, все-равно хотят отправиться в зону СВО После объявления в столице окончания (https://t.me/readovkanews/44511) частичной мобилизации в московские военкоматы (https://t.me/readovkanews/44533) продолжают массово приходить мужчины, которые хотят отправиться в зону проведения спецоперации.

«Сейчас пришло время защищать нашу Родину, людей и границы», — говорит Readovka один из москвичей. Несмотря на окончание мобилизации, москвичи уверенно заявляют, что в зоне спецоперации «все равно нужны люди, нужна поддержка народа». Мужчины честно признаются, что им бывает страшно — но это не важно, ведь на кону стоит будущее нашей страны и мирное небо над ней, за которое добровольцы готовы пожертвовать всем: «Мы идем воевать за будущее, как наши деды, чтобы наши дети жили в спокойствии и мире!» Все подписали контракт и поедут на фронт. Не обсуждая политику и не рефлексируя впустую о несовершенности этого мира, добровольцы ( https://t.me/readovkanews/44522 ) точно знают, зачем они едут на фронт.«Сейчас пришло время защищать нашу Родину, людей и границы», — говорит Readovka один из москвичей.Несмотря на окончание мобилизации, москвичи уверенно заявляют, что в зоне спецоперации «все равно нужны люди, нужна поддержка народа». Мужчины честно признаются, что им бывает страшно — но это не важно, ведь на кону стоит будущее нашей страны и мирное небо над ней, за которое добровольцы готовы пожертвовать всем: «Мы идем воевать за будущее, как наши деды, чтобы наши дети жили в спокойствии и мире!»Все подписали контракт и поедут на фронт. https://t.me/radioARBAT/21094

Москва: Три ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ полка, огромное количество отдельных добровольцев и выполненный план мобилизации.

Усилия Москвы на этом лишь начались. Впереди - налаживание коммуникаций со своими земляками, обеспечение добровольцев и мобилизованных на фронте (добавка к штатным ресурсам Родины), забота об их семьях, социальный лифт для участников.

Москва справится железно. Это образец, я, москвич, горжусь этим, и уверен, что мы справимся от и до!!!!!!!

Сладков+ https://t.me/Sladkov_plus/6513

https://t.me/pravda_oborona/1978

Никакое натовское оружие не сможет противостоять боевому духу этих бойцов» Рамзан Кадыров показал кадры построения личного состава спецполка «Север-Ахмат» перед отправкой в зону спецоперации:

«В его составе лучшие бойцы, прекрасно знающие военное дело. Они готовы встать бетонной стеной на пути нацистских бандитов и подавить любое их сопротивление». Вклад чеченского народа в искоренение нацизма на Украине неоспорим! https://t.me/c/1780774638/6896

Депутат Государственного Собрания Республики Алтай отправится в зону СВО добровольцем: «Давно начал собирать документы, чтобы вступить в войсковой резерв. Надо защитить Родину. Долг исполнить мужской, чтобы было мирное небо над головой. Победа будет за нами!» – Денис Шубин. Во время прохождения срочной военной службы Шубин был старшим стрелком-пулеметчиком. https://t.me/rabotaembrat/4629

В Новосибирской области начинается процесс формирования добровольческого батальона «Вега» для участия в зоне СВО. Командовать батальоном будет первый вице-спикер заксобрания НСО, ветеран 67-й бригады спецназа ГРУ Андрей Борисович Панферов. Всего в батальон набирается более 400 человек. Практически все они, за небольшим исключением, – из Новосибирской области. «Правильнее называть подразделение не батальоном, а отрядом, – отметил Андрей Панфёров, – потому что в батальоне четкая структура, а в нашем отряде будет больше подразделений, чем в обычном линейном батальоне. В отряд отбираем людей, прежде всего, с высокими морально-боевыми качествами и биографией, которая не вызывает вопросы. Военнослужащие должны понимать, что именной батальон – это лицо Новосибирской области. Мы должны показать, что сибиряки, как и в годы Великой Отечественной войны, достойно выполняют свой долг перед родиной». Не просто так выбрано и название «Вега». Дело в том, что «Вега» была одним из крупнейших производителей радиотехники в Союзе, находилась в Бердске, в Бердске же находилась и 67-я бригада спецназа где служил подполковник Панферов. Тем самым обозначается, что батальон будет продолжать традиции одной из лучших бригад спецназа России. На формирование батальона Панфёров отводит примерно месяц. За это время участники должны в интенсивном режиме пройти обучение и боевое слаживание. Кроме того, будущих бойцов необходимо обучать и новым военным специальностям, таким как оператор беспилотника. Сам же Андрей Панферов ветеран спецназа ГРУ, участник боевых действий в Афганистане, Нагорном Карабахе и Чечне, еще будучи срочником принимал участие в штурме дворца Амина. За Афганистан награжден тремя орденами Красной Звезды, уже будучи комбатом 67-й ОБрСпН Андрей Борисович был награжден орденом Мужества и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV-й степени с мечами, в мае 2021 за «многолетнею добросовестную работу» он был награжден орденом Александра Невского.

https://t.me/ok_spn/21498

«Обеспечивают всем необходимым. Смело можно идти в бой!» Перед убытием в зону СВО подразделения полностью укомплектовываются современной экипировкой, необходимым медицинским и вещевым имуществом, средствами защиты и связи. Каждый военнослужащий получает современное вооружение в соответствии с занимаемой должностью. В Ростовской области для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, организована выдача комплектов вещевого имущества и боевой экипировки. Весь личный состав, прошедший подготовку в учебных центрах и на полигонах Минобороны России, обеспечивается всесезонными комплектами полевого обмундирования и индивидуальными аптечками первой помощи. Командир подразделения Бойцы Военнослужащие обеспечиваются средствами защиты:

✔️ бронешлем;

✔️ бронежилет;

✔️ комплект защиты коленных и логтевых суставов;

✔️ тактические очки;

✔️ транспортный жилет - разгрузка. https://t.me/mod_russia/20768

Вот и "лекарство" подвезли...😏

Компетентные источники сообщают о появлении в зоне СВО российского комплекса артиллерийской разведки 1Б75 "Пенициллин". [...] "Комплексы были опробованы в условиях реальной контрбатарейной борьбы и практически доказали свою способность эффективно вести КББ не только против старых советских систем, составляющих основу артиллерии ВСУ, но и против американских M777 и французских CAESAR".

Функционал у этого автоматизированного звукотеплового комплекса (АЗТК) огромен.

"Пенициллин" ведёт разведку огневых позиций реактивных и ствольных артиллерийских систем, а также пусковых установок тактических и зенитных ракет.

Также, фиксирует и анализирует тепловые и акустические волны, распространяющиеся в результате выстрелов/разрывов и проводит высокоскоростную обработку и сортировку информации.

После этого, АЗТК осуществляет оперативную передачу данных системам огневого поражения — авиационным экипажам, артиллерийским и ракетным расчетам. Время получения координат одиночной цели не превышает пяти секунд. https://t.me/Rogandar/29153

Удивить - значит победить Разведка Западного военного округа, выполняющая задачи в зоне СВО, получила данные о наращивании сил противника на одном из направлений. Боевая задача - уничтожить тяжелый механизированный мост через ров, возведённый для быстрой переброски военной техники в направлении российских войск. Группа спецназа скрытно выдвинулась в тыловую зону неприятеля, провела минирование и подрыв моста. Планы ВСУ были сорваны. «Задачи у нас поступают постоянно. Только выполняем одну, сразу же выдвигаемся выполнять другую задачу. В основном, это наблюдение и обнаружение противника, корректировка артиллерии и авиации. Также присутствуют такие моменты, как взятие «языка». Ребята с такими задачами тоже справляются. Работаем с самого начала СВО, и все у нас получается», - рассказывает командир разведроты.

Вооруженные Силы России ежедневно наносят удары по объектам ВСУ с использованием информации, полученной от подразделений разведки и спецназа.

Работаем!

https://t.me/mod_russia/20792

На передовой не только мужчины. Ника командует артиллеристами, 16 парнями. Подчинённых называет своими детьми, а пушки-гаубицы — ласково «девочками». В одном из боёв была ранена и тяжело контужена. У неё отбиты почки, проблемы со спиной и тазобедренным суставом, но Ника вернулась на фронт. Ребята из aRTel.doc сняли про неё ролик, видео войдёт в фильм о женщинах на фронте — «Я ушла на войну». https://t.me/ssigny/45361

"Мы не прекращаем работы. Максимум, что мы делаем, — надеваем на себя броню, но продолжаем оперировать дальше" Старший ординатор хирургического отделения отдельного медотряда ВДВ Даниил рассказал корреспонденту "Известий" Наталии Графчиковой, как врачи в полевых условиях под ударами боевиков спасают жизни раненых. Медикам не страшны ни минометы, ни артобстрелы. Они не прекращают оперативное вмешательство и продолжают действовать при любой ситуации. "Самое максимальное, сколько мы работали, — это было 26 часов, не отходили от столов вообще. Все это продолжалось под артобстрелами", — подчеркнул Даниил. https://t.me/izvestia/107432

Подпавшим под частичную мобилизацию и добровольцам, получившим увечья и серьезные заболевания, намерены без очереди выдавать жилье от государства. Предполагается, что квартиры будут выдавать людям, у которых нет собственного жилья или если его площадь недостаточна. Не исключено, что для реализации инициативы потребуются механизмы государственно-частного партнерства. https://t.me/izvestia/107291

Кадры работы специалистов аэромобильного медицинского отряда Воздушно-десантных войск в ходе СВО. Подразделение оснащено всем необходимым оборудованием, что помогает ему оказывать врачебную помощь с первых дней спецоперации. Чаще всего военные врачи имеют дело с минно-взрывными и взрывными травмами, огнестрельными ранениями. Специалисты стабилизируют состояние поступивших к ним раненых и готовят их к эвакуации в тыловые учреждения. https://t.me/izvestia/106661

Рамзан Кадыров показал трофейный квадрокоптер.

Наши защитники под руководством командира Аслана Хизриева пополнили трофейную комнату 100-килограммовым БпЛА. Глава Чечни рассказал, что данный "экзепляр" пытался сбрасывать мины на позиции бойцов РФ.

«Наши охотники сработали на опережение — обнаружили квадрокоптер и сбили его", — написал Кадыров. https://t.me/boris_rozhin/66893

Бесперебойное приготовление пищи, помывка личного состава, ремонт и обслуживание техники — еще не полный список задач войск МТО Западного военного округа. Кадрами работы тыловиков поделилось МО РФ. “На нашу бригаду возложена задача по обеспечению не только нашего личного состава, но и других подразделений, которые участвуют в специальной военной операции”, — заявил заместитель командира бригады МТО Западного военного округа Игорь. Военнослужащие подразделений тыла разворачиваю полевые кухни и механизированные хлебозаводы. Военнослужащие питаются не только регулярно, но еще и разнообразно. https://t.me/izvestia/106812

Украинский боксер Виталий Невеселый, антифашистский активист, рассказал корреспонденту "Известий" Дмитрию Зименкину, как смог выбраться из Киева после начала СВО, как "казнили" его соратников и как украинский спецназ напугал его ребенка, "перевернув" их квартиру в Северодонецке. После 24 февраля боксером начали "интересоваться" в СБУ, в том числе выяснять его местоположение. Тогда Виталий решил уехать из Киева и предложил своим товарищам отправиться с ним. "Поэтому, кто хочет, со мной едет, кто хочет, тот остается. Они все понимали, что со мной ехать, это как с красной тряпкой на быка идти, потому что за мной гнались", — рассказал боксер. Невеселый решил покидать столицу Украины на так называемом эвакуационном поезде, где не проверяли паспорта. Однако в Киеве остались три его знакомых активиста. "А потом узнаю, что их выкрали. Их пытали очень сильно, и сказали, что пуля в голову было бы как подарок. Их убили. Их казнили выстрелом в голову, всех троих", — вспомнил Виталий. https://t.me/izvestia/107261

Рамзан Кадыров заявил, что трое его детей, Ахмат, Зелимхан и Адам, «посетили линию соприкосновения, где на данный момент идут ожесточённые бои с украинскими националистами». По его словам, 16-летний Ахмат, 15-летний Зелимхан и 14-летний Адам лично приняли участие в боях. Кадыров утверждает, что подростки «пробрались вплотную к позициям противника и обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам». «Также, пользуясь случаем, они обратились к находящимся на той стороне чеченоговорящим шайтанам с предложением выйти на передовую и доказать свою приверженность к европейским ценностям в бою», — заявил он. К посту Кадыров прикрепил видео, на котором его трое детей в сопровождении командира спецполка полиции им. Ахмата Кадырова Замида Чалаева стреляют из окопа. Огонь они ведут по очереди из гранатомета РПГ-7, станкового гранатомета и автомата с глушителем. На фоне слышна ожесточенная перестрелка, хотя в кадре кроме них четверых никого нет. https://t.me/ssigny/45500

Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки России Юлии Чичериной. Вот настоящая заслуженная артистка, а не сбежавшие крысы https://t.me/c/1524001401/2866

Наконец-то встретил на фронте мобилизованных. Мужики из Ростовской области. Их готовили как могли, водили на стрельбище.

По прибытию в ДНР, ими доукомплектовали один из армейских батальонов и также провели слаживание на полигоне.

Не сказать, что они счастливы от жизни в окопах, но видно, что на генном уровне война течёт в их русской крови. Для мужиков война, как работа. Трудная, опасная, но обычная работа. Быстро разбираются с техникой, летают на коптерах с теплаком, водят танк.

Офицеры говорят, что контингент гораздо лучше, чем те, кто приходил на 3-х месячные контракты. Мужик, в моём детстве, ассоциировался с порядком и дисциплиной. Вот такое чувство я испытал и сейчас, глядя этой ночью на мобилизованных. Сейчас эти русские парни наведут порядок в бывшей Украине.

Жены - всё будет хорошо. Сыновья - гордитесь вашими отцами, поверьте, есть чем. https://t.me/vladlentatarsky/16918

Протоиерей Роман Чебоненко проводит службы для солдат на передовой. Он отмечает, что военный священник должен хорошо понимать нужды солдат и поддерживать их духовно. На передовой люди как никогда нуждаются в вере. https://t.me/Crimeanprachka/14415

Помните 24-х летнего командира морпехов с позывным ''Cтруна'', которые штурмовали Мариуполь? Он часто появлялся в репортажах военкора RT Филатова (он с красным рюкзаком на видео), причем сам по себе боец очень скромный и не хотел славы. Летом о нем не было ничего слышно.Так вот парень был на реабилитации. Сейчас снова рвется в бой.

21 октября Владимир Путин наградил его званием Герой России. Поздравляем тебя, Струна! И спасибо тебе.

https://t.me/zloy_zhurnalist/1214

И на сегодня всё, а то опять перебор.