Заработок при вводе капчи. Мой эксперимент

Работая или просто регистрируясь на сайтах в интернете, вам наверняка приходилось видеть картинки с «кривыми» буквами и цифрами. Это так называемая капча (captcha). Капчу можно встретить, например, оставляя комментарии на сайтах, регистрируя электронную почту, скачивая файл с файлообменников и тому подобное.

Также капча (РеКапча) встречается в виде разнообразных изображений: автомобили, самолеты, поезда, строения, природа, животные и т.д.

Есть и более сложная капча, где надо совершить арифметическое действие или что-то сделать с картинкой. Например:

Оказывается, что при вводе капчи можно заработать. Из поставленного эксперимента вы узнаете сколько можно заработать в одном из сервисов по вводу капчи.

Зачем нужна капча

Данное изобретение (Captcha) помогает отличить человека от робота и защитить интернет — ресурсы от автоматических регистраций и всякого рода спама. Например, вебмастерам, которые занимаются продвижением сайтов, нужно занести раскручиваемый сайт в различные интернет-каталоги и ресурсы. При этом вебмастеры осуществляют несметное количество регистраций, во время которых необходимо вводить капчу.

Человеку такая задача не под силу, т.к. данный процесс занимает очень много времени. Поэтому весь процесс полностью автоматизирован и регистрации вместо человека выполняет машина (программа, робот, бот). Но есть одна проблема. Подобные программы в отличии от человека не способны распознать текст или картинку, показанную в капче. Это ставит их в тупик (блокирует).

Почему за ввод капчи платят деньги

Поскольку программы, выполняющие автоматические регистрации, не могут сами распознать и ввести капчу, за них это должен делать человек.

Сервисам по распознаванию капчи, в свою очередь, требуются работники, которые за определенную плату будут распознавать и вводить капчу, присылаемую заказчиками (вебмастерами). То есть, заказчик платит деньги сервису по распознаванию капчи, сервис отдает определенную часть этих денег работникам, которые решают капчу.

Выбор сервиса для заработка на капче

На страницах интернета я нашел несколько сайтов, которые предлагают заработок при вводе капчи, но при этом не платят или обманывают. Поэтому прежде чем там пытаться заработать посмотрите отзывы.

Для своего эксперимента я выбрал сервис MegaTypers - http://www.megatypers.com. (ProTypers http://www.protypers.com - второй похожий сервис). Это один из самых прибыльных англоязычных долларовых сервисов для заработка при вводе капчи.

Есть автоматический Google-переводчик. Как выбрать нужный язык из предложенных показано на скриншоте ниже.

Регистрация

Для регистрации мне понадобилась почта в Google типа @gmail.com и

ФИО на латинице (Я ввел только свое имя и этого оказалось достаточно).

Следовало выбрать систему оплаты: PayPal, Western Union, Perfect Money, Payza, WebMoney или Bitcoin. Я выбрал WebMoney и ввел свой Z-кошелек. Аккаунт создан. Можно переходить к заработку.

MegaTypers платит 0,7 - 1,5$ за 1000 разгаданных капч. Для этого переходим в раздел «Начать работать». После старта вам будут предоставлять разнообразные капчи, преимущественно на английском языке, поскольку сервис зарубежный. На ввод капчи отведено 15 секунд.

Ход эксперимента

Итак, суть моей работы – ввод определенного количества капч за определённую сумму денег. Нужно за 15 сек просто вводить текст с картинки и нажимать Enter. Набрал текст - Enter, набрал текст - Enter. Проще работы не найти, нужно лишь уметь быстро набирать текст.

Нажимаю на «Начать работать» и понеслась. Начали каждые 15 секунд появляться капчи на английском языке, состоящие в основном из двух слов. Первую я не успел прочитать, во время второй я смотрел на секундомер, а не на капчу, третью пропустил, в четвертой ошибся при вводе.

Короче, из десяти первых капч я правильно ввел только две, четыре пропустил, а в четырех ошибся при вводе.

Прошло времени: 10 капч по 15 сек = 150 сек = 2.5 мин. При этом я заработал 0.0018$. За то, что я неправильно ввел несколько капч с меня вычли 0.0012$. Следовательно, мой заработок составил 0.0006$ за 2.5 мин.

После первой десятки капчи перестали выпадать или выпадала одна в течение 5 минут, и я вышел из сервиса. Через час я попробовал зарабатывать снова. Собрал волю в кулак, глаза в кучу и нажал на «Начать работать». Поработал 10 мин. На балансе стало 0.036$. Сделал перерыв и еще поработал час. На балансе стало 0.28$.

Капчи стали выпадать все реже и реже. Еще через два часа на балансе стало 0.56$, и я вышел из системы, т.к. надоело ждать появления капчи. Получилось, что в первый день я работал 3 часа 12 мин. и заработал 0.56$.

Я знал из сведений, почерпнутых из интернета, что лучше работать с 17:00 до 3:00 и для того, чтобы капчи выпадали быстро, следует каждый час покупать так называемые бусты: в 10 минут 20 секунд, в 30 минут 20 секунд, в 50 минут 20 секунд. Бусты стоят от 1,5 до 20 центов.

На следующий день в 17 часов 20 минут я открыл MegaTypers, купил свой первый буст за 2 цента и приступил к заработку. Проработал 30 мин., не выдержал и сделал перерыв тоже на 30 мин. Затем проработал еще 30 мин. и сделал перерыв на час. От напряжения очень устали глаза, да и вообще все тело затекло. За час работы я заработал 0.3$. Много делал ошибок. Но лучше делать ошибки, чем пропускать капчу.

Купив буст, продолжил работу. Проработал с небольшими перерывами часа два и закруглился. Всего за 3 часа работы я заработал 1.3$, минус цена бустов = 1.24$.

Наступил третий день работы с MegaTypers. Практика великая вещь. В этот день за три часа работы с перерывами я заработал чистыми 1.4$.

Итог

За первый день, работая 3 часа 12 минут, заработок 0.56$

За второй день, работая 3 часа, заработок 1.24$

За третий день, работая 3 часа, заработок 1.4$

Деньги выводятся автоматически с понедельника по среду.

Для вывода необходим минимум 1,5$ (для Биткоинов) или 3$ (для всех остальных платежных систем, кроме Western Union – минималка равна 100$).

Также берут комиссию за вывод от 2 до 10%. Комиссия за вывод постоянно меняется и для разных платежных систем она разная. На балансе у меня было 3.20$, поэтому я получил на WebMoney 2.88$ (на 10% меньше).

Советы и выводы:

1. Если я был бы не новичком по вводу капчи и работал бы за компьютером весь восьмичасовой рабочий день, то даже исходя из цифр, приведенных выше, я зарабатывал бы по 4$ в день, т.е. 120$ в месяц. На сайте утверждают, что размер заработка зависит от объема выполненной работы и лучшие наборщики текста (копирайтеры) зарабатывают от 100$ до 250$ в месяц! Это теоретически, а практически я был бы в реанимации!

2. Если вы хорошо знаете английский язык, то можете включить «Smart-капча» в разделе «Профиль и платежи» и дополнительно зарабатывать, отвечая на вопрос в капче. Ввод такой капчи на 50% дороже.

3. Сложней всего заработать свои первые 50 центов. Именно на этом многие начинающие опускают руки.

4. Работать в MegaTypers без бустпаков (специальных ускорителей) практически невозможно, бывают моменты, когда подача капч происходит быстро и без бустов, но в основном их нужно покупать.

Купить буст можно только за те деньги, которые были заработаны за прошлый рабочий день на сайте, т.к. их проверяет специальная система в 00:00 (по серверу сайта), и только тогда деньги становятся доступны для бустов. Бывает, когда деньги в понедельник перевели на ваш кошелек, и, соответственно, вы не можете купить буст. Здесь вам поможет бонусная система TyperPoints (TP).

За 500 правильных капч вы получите 1 TP - т.е. 1 цент. А если вы попадаете в рейтинг лучших 200 работников – бонусы утраиваются. Таким образом вы можете получить в неделю не менее 2$, перевести на свой баланс и потратить на покупку бустов.

5. Нельзя пропускать капчи, лучше ввести приблизительный текст, потому что за много пропусков можно получить бан, а за неправильные капчи бан не дают. Если ваш аккаунт забанили, не расстраивайтесь – можно подать заявку на разбан http://www.megatypers.com/request_unban. Его восстановят в срок от 1 дня до 1 месяца в зависимости от типа бана.

6. Если ваш аккаунт забанили без права восстановления, то деньги всё равно переведут на ваш кошелек (при условии, что набита минималка: 1,5$ для BitCoin или 3$ для остальных платежных систем). Если у вас нет минималки, вы можете отбить часть заработанного участием в лотереях.

7. В этом сервисе, который заключается в наборе капч на клавиатуре очень жесткие требования. Нужно очень хорошо знать клавиатуру и уметь быстро печатать, желательно не глядя на клавиши.

8. Создайте несколько, лучше всего три аккаунта в сервисе с привязкой к разным платежным системам. Если сделали одну ошибку, перейдите в другой аккаунт, начинайте работать там и так по кругу. Практика показывает, что такие действия защитят Вас от блокировки и позволят нормально зарабатывать, не переживая за бан.

9. Работайте в часы, когда оплата за ввод максимальная. Это с 17:00 до 3:00 мск.

10. Старайтесь меньше всего нажимать на кнопку «Не знаю» (Don’t Know), это может равняться ошибке.

11. Не работайте тогда, когда нет настроения или вы устали. Частые ошибки в связи с таким состоянием не дадут нормально заработать.

12. Есть реферальная система. Вы получите 10% от заработка каждого реферала. Максимальное количество рефералов, которые вы можете набрать равно 10.

