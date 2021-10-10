Последний бой Михаила Кирпоноса

20 сентября 1941 года состоялся самый «генеральский» бой Великой Отечественной войны: в штыковую пошёл штаб Юго-Западного фронта. В ожесточённом сражении в роще Шумейково погибли командующий фронтом генерал-полковник Михаил Кирпонос, начальник штаба фронта генерал Василий Тупиков и другие высшие офицеры, которые остались верны присяге до конца.

Генерал-фельдмаршал вермахта Вальтер Модель застрелился 17 апреля 1945 года. Группа армий «В», которой он командовал, оказалась в безнадёжном Рурском котле. Модель отдал приказ о прекращении сопротивления и покончил с собой.



Неизвестно, о чём он думал перед смертью, — возможно, вспоминал осенние дни 1941 года, когда части третьей танковой дивизии, которой на тот момент командовал Модель, замыкали грандиозное кольцо окружения вокруг армий Юго-Западного фронта под Киевом. Это было одно из самых страшных поражений Советской армии и крупнейший успех вермахта. Всего четыре года спустя Модель сам оказался в окружении.



Генерал-полковник Михаил Кирпонос, который командовал Юго-Западным фронтом, в отличии от Моделя, стреляться не стал. И ситуация для Кирпоноса была куда страшнее, чем для немецких генералов, которые массово сдавалась американцам и англичанам (Моделя окружали именно они) и потом жили спокойной жизнью.

Как, например, Манштейн, который после тюремного заключения занимался разработкой военной доктрины ФРГ.



Для советских генералов плен часто означал смерть, как для знаменитого генерала Дмитрия Карбышева, которого немцы зверски убили за отказ сотрудничать. Или для генерал-майора Владимира Сотенского: его застрелили эсэсовцы всего за две недели до капитуляции Германии. Сотенский попал в плен, когда пытался выйти из окружения под Киевом.

15 сентября 1941 года немцы окружили группу армий Юго-Западного фронта в районе Киева. В котле оказались сотни тысяч человек, в том числе и руководство фронтом. Общие потери Советской армии убитыми и пленными составили около 700 тыс. человек. Одной из причин этой катастрофы было то, что командующий фронтом Михаил Кирпонос до последнего не получал приказа об отводе войск. Сдача врагу Киева представлялась Сталину невообразимой. Поэтому окончательный приказ об отступлении и прорыве окружения штаб фронта получил только 18 сентября, то есть через три дня после окружения.



Сил сопротивляться к этому моменту оставалось немного.



«Система оперативного руководства войсками исчерпала свои возможности. Сопротивление пошло на убыль. Прекратилось снабжение. Не пополнялся расход боеприпасов, горючего. Моторы глохли, останавливались танки, автотранспорт, орудия. Относительная подвижность войск снизилась до нуля», — писал в своих мемуарах генерал Василий Петров.

Потерявшие связь, лишённые топлива, теснимые со всех сторон немцами, советские части отступали на свой страх и риск, что и приводило к чудовищным потерям, которые стали самой страшной катастрофой 1941 года.



Колонна штаба фронта под командованием Кирпоноса вышла на прорыв окружения ночью 19 сентября. В ней шли около 800 человек, в основном командиров, в сопровождении нескольких бронемашин и противотанковых орудий.



Утром 20 сентября колонна достигла деревни Дрюковщина в Лохвицком районе Полтавской области (именно в городке Лохвица и сомкнулось кольцо немецкого окружения). Двигаться днём было опасно: дороги уже блокировала немецкая армия, немецкие самолёты спокойно чувствовали себя в небе над котлом. Разбитая советская техника ЮЗФ в 5 рядов вдоль шоссе в райне Пирятин (сентябрь 1941 года).



Кирпонос отдал приказ дожидаться темноты и окопаться в овраге неподалёку от деревни, в роще Шумейково. Но к этому времени колонну уже заметили, и к полудню по ней ударили танки той самой третьей танковой дивизии, которой командовал Модель.



Вряд ли немецкие танкисты знали, что они атакуют всё высшее командование фронта, для них это была просто ещё одна группа советских военнослужащих, которая пытается оказывать сопротивление. За короткое время танки уничтожили и бронетехнику, и противотанковые орудия, после чего отошли, а на смену им пришла пехота, которая при поддержке миномётов начала методично обстреливать рощу.



Военный совет фронта принял решение контратаковать всеми силами, которые остались в распоряжении: это те самые 800 человек. Противопоставить танкам, миномётам и многочисленной немецкой пехоте штабным офицерам было нечего, кроме личного мужества. И они, генералы и полковники, пошли в штыковую атаку. В бою погибли начальник штаба фронта генерал-майор Тупиков (Василий Иванович был одним из тех, кто считал, что ради сохранения войск, вывода из-под удара, а также предотвращения угрозы окружения Киев следует сдать и срочно отступить) и председатель Верховного совета УССР Михаил Бурмистенко.



«Генералы с винтовками, гранатами и бутылками с горючей смесью вместе со всеми шли в атаку. Но силы были неравны. Под уничтожающим огнём немцев несколько раз приходилось отходить назад в овраг. Таких атак было три или четыре», — вспоминал старший политрук Виктор Жадовский, один из немногих, кто выжил в том бою и смог вырваться из окружения.



Это был, наверное, самый «звёздный» бой за всю историю Второй мировой войны, единственный случай массовой гибели в бою высших офицеров. Некоторые генералы попали в плен, как генерал-майор Михаил Потапов, командующий 5-й армии, руководство которой выходило из окружения вместе со штабом фронта. В бессознательном состоянии, раненый, он оказался в немецком плену и был освобождён только в апреле 1945 года.

(В немецком плену Потапов находился до апреля 1945 года, где держался мужественно и с достоинством. Содержался в лагерях Хаммельбург, Гогельштейн, Вайсенбург, Моозбур. Сталин высоко оценил мужество, стойкость и отвагу Потапова, он был восстановлен на военной службе без какого-либо поражения в правах, продолжал расти по службе).

В бою был смертельно ранен и генерал-полковник Михаил Кирпонос. Он был самым высокопоставленным советским офицером, который во время Великой Отечественной войны погиб в прямом боестолкновении с противником. Из немногих сохранившихся воспоминаний известно, что Кирпонос был ранен в ногу, но продолжал руководить обороной до тех пор, пока вечером не получил тяжёлые ранения от разорвавшейся в трёх метрах мины. Осколки пробили грудь и голову.

Вспоминает подполковник запаса Виктор Сергеевич Жадовский: ноябрь 1943 года

…В ночь на 20 сентября мы отходили на восток. Шли пешком, так как свои автомашины бросили ещё в районе Вороньки. Шли с намерением дойти до Сенчи и там переправиться по моту на восточный берег реки Сулы. В течение ночи мы с боями прошли Вороньки и взяли направление на Лохвицу.

Около 8 часов утра 20 сентября наша колонна, не доходя 12 км до Лохвицы, укрылась в глубокой лощине юго-восточнее и восточнее хутора Дрюковщина, заросшей густым кустарником, дубняком, орешником, клёном, липами. Длина её примерно 700 - 800 м, ширина 300 - 400 м и глубина метров 25.

Как мне известно, решение командования фронта было таково: зайти на день в овраг, а с наступлением темноты сделать бросок и прорвать кольцо окружения. Тут же была организована круговая оборона, выставлено наблюдение, выслана разведка. Вскоре разведчики доложили, что все дороги вокруг рощи Шумейково заняты немцами.

К 10 часам утра со стороны Лохвицы немцы открыли по роще сильный миномётный огонь. Одновременно к оврагу вышло до 20 автомашин с автоматчиками под прикрытием 10 - 12 танков. Они плотным кольцом окружили овраг, ведя по нему ураганный огонь. В роще сразу появилось много убитых и раненых. В этой обстановке Военный совет принял решение: контратакой и рукопашной схваткой пробить брешь, вырваться из кольца окружения и уйти из оврага. Генералы с винтовками, гранатами и бутылками с горючей смесью вместе со всеми шли в атаку. Но силы были неравны. Под уничтожающим огнём немцев несколько раз приходилось отходить назад в овраг. Таких атак было три или четыре.

Во время одной из них генерал-полковник М.П.Кирпонос был ранен в левую ногу - ему перебило берцовую кость ниже колена. Его пришлось оттащить в овраг. Там мы вместе с порученцем Кирпоноса майором Гненным разрезали ему сапог, сняли его с ноги и рану перевязали. Двигаться сам он уже не мог и вынужден был сидеть в густом кустарнике у щели, выкопанной в скате оврага.

"Эх, и не везёт же мне на левую ногу", - сказал тогда генерал-полковник. (Незадолго до этого, во время автомобильной аварии в районе Борисполя, М.П.Кирпонос повредил тоже левую ногу.)

Будучи раненым, М.П.Кирпонос получал сведения об обстановке и давал соответствующие указания. Гитлеровцы не прекращали огонь до наступления сумерек.

Около 7 часов вечера у родника вблизи щели, на краю которой сидел М.П.Кирпонос, примерно в 3 - 4 метрах от него разорвалась вражеская мина. Михаил Петрович схватился за голову и упал на грудь. Один осколок пробил каску с левой стороны головы, второй ударил в грудь около левого кармана кителя. Раны оказались смертельными. Через 1 - 1,5 минуты он умер. В этот момент около него находились член Военного совета фронта секретарь ЦК КП(б) Украины М.А.Бурмистенко с охраной из трёх человек, порученец М.П.Кирпоноса майор А.Н.Гненный и я.

Чтобы немцы не смогли опознать труп и установить факт гибели командующего фронтом, мы с майором Гненным сняли с Михаила Петровича драповую шинель, изрезали её и сожгли, срезали с кителя петлицы со знаками различия, сняли звезду Героя Советского Союза № 91, вынули из кармана документы, расчёску, платок, письма, а труп захоронили в канаве на дне оврага. Могилу копали я, майор Гненный и три офицера из охраны тов. Бурмистенко в его присутствии. Точнее это была не могила, а углублённая небольшая ямка, находившаяся слева от тропы, ведущей по дну оврага.

На другой день, 21 сентября, мы с майором Гненным собрали группу офицеров, сержантов и солдат и начали с ними пробиваться на восток. Вышли мы из окружения 23 октября в районе города Фатеж Курской области при оружии, с личными документами и партбилетами, в военном обмундировании, со знаками различия.

26 котября 1941 года мы с майором Гненным 4 прибыли в штаб фронта, в город Валуйки и устно доложили командованию Юго-Западного фронта (нового формирования) обстоятельства гибели Военного совета и М.П.Кирпоноса. Командованию фронта мы передали документы, Золотую Звезду Героя Советского Союза и личные вещи, принадлежавшие М.П.Кирпоносу. В докладной записке, которую написали на другой день, мы доложили, где захоронен труп М.П.Кирпоноса, в чём он одет и какие имеет ранения….

Спустя два года после трагических событий в урочище Шумейково, многое напоминало о том последнем бое. В балке до сих пор лежали сожженные бронемашины, разбитые автомобили и пулеметы, неразорвавшиеся снаряды, патроны и гильзы.

Работе комиссии оказали активную помощь местные жители. Комиссия имела на руках выписку из докладной записки Гненного и Жадовского, в которой указывалось место захоронения М.П.Кирпоноса и приметы трупа. В течение месяца с помощью местных жителей разыскивали останки погибших генералов и других командиров. Так почти сразу удалось найти труп генерал-полковника Кирпоноса, генерал-майора Тупикова.

По воспоминаниям колхозников, хоронивших командиров, отмечалось, что руки многих убитых сжимали пистолеты. В них не было ни одного патрона.

В газете «Лохвицкое слово», издававшейся оккупационной властью, в номере № 9 от 3 декабря 1941 г. была помещена заметка «В долине смерти», в которой говорилось, что в Шумейково попали в окружение «почти 500 высших командиров Красной Армии, они пытались своими силами найти выход из окружения. Среди этой группы генералов, комиссаров дивизий и корпусов были известный генерал танковых войск Потапов, комиссар корпуса Борисович-Муратов — автор ценных научных работ. Попытки генералов вырваться темной ночью были напрасными…».

В роще Шумейково и близ нее насчитывается 32 братские могилы, в которых местными жителями было похоронено около 300 человек. Колхозники почтили память геройски погибших воинов Красной Армии. 30 мая 1943 г. тайком от фашистов жители ряда сел и хуторов пришли в рощу Шумейково и устроили импровизированный траурный митинг. Еще во время похорон убитых в Шумейково, в сентябре 1941 г., колхозница Сердюк (Антоненко) из сельхозартели «Вторая пятилетка» села Исковцы положила знамя одного из артиллерийских полков в братскую могилу. Спустя два года это знамя было извлечено и доставлено в Москву. Знамя хорошо сохранилось. В одной из могил были найдены два партбилета на имя Николая Николаевича Цветкова (№ 2659048) и Александра Афанасьевича Сайкина (№ 3911004).

Раз уж зашла тема про партийные билеты, то не так давно [24 ноября 2019 года] на одном из аукционов www.forum.antique-photos.com был выставлен на продажу лот личных документов из архива В.И.Тупикова за [цитата]: "не слишком большие, по моему деньги." Приведу часть этих уникальных документов в статье:

Оригинальные документы В.И.Тупикова, купленные кем-то на аукционе.

Когда могила Кирпоноса была найдена и вскрыта, комиссия приступила к осмотру останков.

В акте судебно-медицинского вскрытия могилы (эксгумации) и осмотра трупа от 6 ноября 1943 года указано:

...труп "одет в нетлевшую местами нательную трикотажно-шёлковую рубаху кремового цвета, такого же материала кальсоны, суконные брюки-галифе цвета хаки с красной окантовкой… На нижней части левой голени (близ стопы) намотана повязка из фланелевой портянки… На сохранившихся частях трупа удаётся отметить следующие повреждения. В передней части левой теменной кости имеется тёмно-синеватого цвета пятно размером 7 х. 2,5 см, - по-видимому, это остаток бывшей гематомы. В центре этого пятна имеется шероховатость кости с некоторым вдавлением на пространстве в 20-копеечную монету… Грудинный конец 2-го левого ребра разбит…

В заключении акта экспертизы полтавский областной судебно-медицинский эксперт врач П.А.Голицын и заведующий Сенчанской районной больницей врач П.А.Россоха указали:

…На основании данных эксгумации и судебно-медицинского исследования трупа неизвестного военнослужащего следует заключить, что труп этот принадлежит лицу командного состава, судя по общему физическому развитию, в возрасте от 40 до 45 лет. Анализируя характер имеющихся на трупе повреждений, надо полагать, что покойному при жизни были нанесены осколочные огнестрельные ранения в области головы, грудной клетки и левой голени. Из этих повреждений ранения в области грудной клетки, вмещающие в себе жизненно-важные органы, следует считать причиной его смерти...

В заключение комиссия указала:

Обнаруженный в могиле труп - есть труп бывшего командующего войсками Юго-Западного фронта - Героя Советского Союза, генерал-полковника тов. Кирпоноса Михаила Петровича….Труп товарища Кирпонос М.П. из могилы изъят, уложен в гроб и сдан на хранение Сенчанскому районному отделу НКВД до получения распоряжений о порядке и месте похорон...

Согласно справки комиссии Главного управления кадров Наркомата обороны СССР, труп генерала Кирпонос был доставлен с места погребения на станцию Сенчи, а затем отправлен специальным поездом в г. Киев, где был похоронен с воинскими почестями 18 декабря 1943 года.

О том, как погиб генерал Кирпонос, мы знаем только благодаря его высокой должности, потому что его судьба интересовала многих, не только его семью. Хотя... в ходе поиска и сбора информации наткнулась на официальный сайт 117-я куйбышевской стрелковой дивизии 1-го формирования и вот там выяснилось, что с захоронением и гибелью Кирпоноса. Кого интересуют подробности со ссылками на документы прошу вот сюда: http://117sd.nsknet.ru/info/glava-xiii-boi-v-okruzhenii/135-...

Стоит отметить, что по оценкам разных историкам, из окружения удалось вырваться только 20-30 тысячам солдат и офицеров РККА. Можно сказать, что этим людям повезло немного больше, чем тем, кто попал в плен! 99% пленных 1941 года первую "немецкую зиму" в плену не переживут...

И вот нашла фото, на котором бойцы у могилы Героя Советского Союза генерал-полковника М.П. Кирпоноса, погибшего в боях за Киев

Автор фотографии: не установлен

Место съемки: Киев.

Дата съемки: 1944 г.

Архив: Российский государственный архив кинофотодокументов

Архивный номер: арх. № 0-168343 В энциклопедическом справочнике г. Киева (Киев, 1981 г.) о месте захоронения генерал-полковника Кирпоноса сказано, что после войны прах М.П. Кирпоноса был вначале перенесен в Киев и похоронен в университетском ботаническом саду имени академика А.В. Фомина, а в 1957 году его прах был повторно перезахоронен в парке Вечной Славы. А сегодня выглядит вот так. А сегодня выглядит вот так. ИЗ ФРОНТОВЫХ ПИСЕМ

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА М. П. КИРПОНОСА РОДНЫМ И БЛИЗКИМ



«...Мировой негодяй и подлец Гитлер, как бандит, напал на нашу Советскую Ро¬дину,(¬ - место переноса в письмах-прим.) не имея к том/ абсолютно никаких оснований. Мы сейчас бьем немцев и до* вольно крепко. Все мы уверены, что гитлеризм будет разгромлен и разгромлен так, что уже больше никогда не поднимется».

30 июня 1941 г.



«...Что я могу сказать о себе? Только то, что приходится работать с большим напряжением. Фашистских бандитов, которые осмелились топтать своим грязным са¬погом нашу священную советскую землю, мы бьем и очень крепко. Мы имеем це¬лый ряд дневников и писем, взятых у убитых и пленных, из которых видно, что они крепко разочарованы. Они думали, что им так же легко будет воевать, как во Франции и в других странах, а оказалось иначе, и на них нападает уныние, без¬надежность, они трепещут от страха перед нашей славной Рабоче-Крестьянской Крас¬ной Армией».

24 июля 1941 г.



«Продолжаем драться с противником. Бьем его основательно. Гитлер рассчитывал на молниеносную войну, но мы все его расчеты и планы сломали, нанеся гитлеровским бандам большое поражение как в живой силе, так и в технике.

Фашистская нечисть еще 28.7 объявила по радио, что взят Киев, однако это наглая ложь - Киев по-прежнему в наших руках, и мы его прочно удерживаем».

4 августа 1941 г.



«...Все свои силы и способности я направлю на то, чтобы как можно чувстви¬тельнее бить фашистские банды. Уже не одна тысяча гитлеровских солдат, офицеров и генералов уничтожена частями нашего фронта».

10 августа 1941 г.



«Милая женушка, у меня такое желание, как у тебя и детей,— как можно скорее разгромить бандитские фашистские полчища и зажить опять спокойной жизнью».

26 августа 1941 г.



"Доброго утра, Неля, Нина и Женя! Простите, что пишу одно письмо на всех, но уже поздно, и я устал - нужно отдыхать.

Я жив и здоров и выполняю ваш наказ - ежедневно бью фашистских гадов и бью крепко.

Как вы живете, как себя чувствуете, что нового у вас?

Поделитесь всем этим со своим папочкой. Напишите мне, как чувствует себя наша милая мамочка. Сегодня были в Киеве, город живет нормальной жизнью, вернее, не сегодня, а вчера были, т. к. сейчас уже 3-й час ночи. Я уже сказал, что ваш наказ я выполняю, как вы выполняете мой наказ в отношении

мамочки?

Сейч ас даю вам еще наказ - все разом, в том числе и Людочка, крепко поцелуйте за меня маму. Маму же прошу поцеловать за меня вас.

Ну, будьте здоровы. Пишите мне чаще. Целую вас всех крепко. Ваш папочка. Целую крепко внучку - "Детица".

2.9.41 г. 3 ч. ночи".



"Добрый день, моя любимая женушка!

Сегодня я получил сразу от вас всех письма, которые вы мне посылали по почте, от 27.8, и письма, переданные через представителя т. Бурмистенко. Я был исключительно рад твоим письмам, моя любимая, т. к. сравнительно долгое время не получал от тебя ничего.

Милая, твое требование и детей наших ко мне бить крепко фашистские банды, чтобы скорее их окончательно разгромить и уничтожить, я стараюсь выполнить всеми силами, средствами и моим деянием. Я так же, как и вы, всем своим существом ненавижу гитлеровские банды, которые топчут своими звериными ногами нашу социалистическую землю и издеваются над нашими советскими людьми. Недалеко то время, когда вся эта фашистская сволочь будет стерта с лица земли нашей славной Рабоче-Крестьянской Армией.

Все мы, от рядового бойца до самого большого командира, готовы не задумываясь отдать не только кровь, но и жизнь нашу за нашу Советскую Родину. Я очень рад, моя любимая, что и в твоем сердце горит презрение и ненависть к гитлеровским бандам.

Наша Родина, наш народ может быть уверен в том, что фашистские банды будут уничтожены героической РККА.

Милая, ты пишешь, что соскучилась по мне. Я также соскучился по тебе, но это ничего. Придет время, мы опять будем вместе с тобой жить и трудиться на благо нашей социалистической Родины.

Я очень рад, что Женя устроилась учиться в университет. Аттестат я Жене передал вместе с книгой - думаю, что вы получили уже его.

Если для тебя тяжело жить на 5 этаже, то напиши мне об этом, если захочешь переменить квартиру, и я напишу т. Власову или, если будет возможность, переговорю с ним по телефону, чтобы он помог тебе в этом отношении.

Вчера я получил письмо от Максима, он находится в Ленинграде. От Меркурия пока ничего не получил, если будет от него письмо, то я напишу тебе об этом. Неля пусть не волнуется и живет спокойно.

В предыдущем письме я написал тебе об автомобильной катастрофе, а затем подумал, что напрасно это сделал, т. к. ты еще будешь взволнована этим. Но, моя дорогая, волноваться нечего, все прошло благополучно, и я чувствую себя прекрасно, но сделал для себя вывод, что ночью на машине ездить нельзя. Сегодня, примерно с полдня, у нас погода улучшилась - светило солнце, но грязи пока много.

Как тебе понравился Кобзарь? Бываешь ли ты где-нибудь? Как проводите дома вечера - что делаете? В скором времени я пришлю тебе опять свои карточки по почте или же если кто-нибудь опять поедет в Саратов. Может быть, ты укажешь свой адрес, чтобы не затруднять секретаря обкома передавать тебе письма? Ну вот, как будто бы и все.

Передай от меня детям сердечный привет и поцелуй их за меня. Поцелуй внучку за "Детицу". Если родные Меркурия там, передай им от меня сердечный привет. Будь здорова, моя любимая женушка. Целую тебя крепко и много раз. Пиши чаще. Любящий тебя - твой Миша.

6 сентября 1941 г."».

6 сентября 1941 г.



"Добрый день, моя дорогая дочурка! Письмо твое от 27.8 я получил 8 сентября, но сразу не мог тебе на него ответить, так как не имел времени... Сейчас у меня внешность несколько изменилась, так как после автомобильной катастрофы обрил голову. Рана на голове зажила хорошо, и я думаю, что большого следа не останется".

10 сентября 1941 г.

На Украине близ урочища Шумейково, на небольшом кургане близ Лохвицы (в Полтавской области, Украина) находится мемориал Славы. Мемориальный комплекс был торжественно открыт 18 сентября 1976 г. Авторы - скульпторы А.Ю. Белостоцкий и В.П. Винайкин, архитекторы Т.Г. Довженко и К.О. Сидоров.

Мемориал находится в относительно неплохом состоянии, чего нельзя сказать о дороге, ведущей к нему. До известных событий 2014 года, в районе урочища проводились реконструкции событий 1941 года. Восьмиметровая бронзовая фигура советского воина в пилотке и развевающейся плащ-палатке. В поднятой руке он держит винтовку с примкнутым штыком, в глазах - отвага и решимость победить. За солдатской скульптурой - стела Славы. Мемориальный комплекс был торжественно открыт 18 сентября 1976 г.

За солдатской скульптурой - расположены: большая бетонная стела Славы и справа от неё, над тропой, ведущей в низину урочища, установлен бронеавтомобиль БА-10 с 45-мм пушкой (отреставрированного "участника" тех событий). Мемориал урочища Шумейково - восьмиметровая бронзовая фигура советского воина Гранитная плита на месте гибели штаба фронта. Текст на гранитной плите на месте гибели штаба фронта. Источник: reibert.info

Ниже представлена фотография первого места захоронения командующего ЮЗФ генерал - полковника Кирпоноса М.П. в роще Шумейково, с памятной табличкой. Источник фото: www.drive2.ru

Стоит помнить, что в Киевском и других котлах начального этапа войны были убиты сотни тысяч советских солдат. О многих из них до сих пор ничего не известно: ни обстоятельств смерти, ни мест захоронений...

http://ymorno.ru/index.php?showtopic=78014&hl=%EA%E0%F0%...