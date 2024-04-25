Ветшающие сокровища

Сегодня посмотрим разрушающиеся жемчужины нашей архитектуры, некоторые из них можно еще восстановить.

Дворец великого князя Михаила Николаевича в Михайловке - ветшающий, причудливый и прекрасный. Петергоф, Санкт-Петербург. До 1917 усадьба принадлежала потомкам Михаила Николаевича. В 1919—1941 в усадьбе работала трудовая школа-колония «Красные зори». Главный дворец был сильно разрушен во время Великой Отечественной войны, остальные здания также повреждены. В 1945 году в усадьбе разместилась птицефабрика Ленмясокомбината, которая, с целью ремонта отдельных зданий, разбирала повреждённые на строительные материалы.

В 1967 году усадьба была передана Кировскому заводу под базу отдыха и в 1970—1979 годах отреставрирована по проекту архитектора М. И. Толстого. В усадьбе помещался пансионат «Красные Зори», позднее получивший название «Усадьба Михайловка».

В июле 2006 года по распоряжению правительства РФ дворцово-парковый ансамбль «Михайловская дача» был передан Санкт-Петербургскому государственному университету под кампус Высшей школы менеджмента СПбГУ.

С 1 сентября 2015 года в кампусе в полном объёме началось проведение учебного процесса. Полностью отреставрирован и введен в эксплуатацию Конюшенный корпус, ставший учебным. Из нового строительства появились хозяйственный корпус и студенческое кафе на 1000 мест. В ближайшей перспективе ожидается постройка комплекса студенческих общежитий. Здания Гофмейстерского корпуса и дворца законсервированы. И... ветшают... И будет ли реставрация - неизвестно. Очень грустные навевает мысли такая заброшенность.

Усадьба Знаменка, Петергоф, Санкт-Петербург, Россия Проезжая по Петергофскогому шоссе даже не подозреваешь, что за густыми зелёными зарослями скрывается такая жемчужина дворцовой и усадебной культуры. Изысканный и величественный дворец, не уступающий по архитектурному замыслу другим дворцовым ансамблям вдоль царской дороги, влюбляет в себя сразу, с первого взгляда. Не смотря на разруху, отваливающуюся лепнину, сыплющуюся штукатурку. В нем и величие, и гармония, и романтизм! Целая палитра чувств и эмоций. От осознания его состояния, эмоции ещё сильнее. Он явно не заслужил такого настоящего. Долгие годы в здании размещался профсоюзный санаторий, помещения изменены до неузнаваемости, сделана перепланировка, но главные парадные залы и сейчас ещё впечатляют своим величием! Отреставрированный снаружи храм Петра и Павла лаконично вписывается в общий усадебный комплекс, но главным достоянием усадебного парка является сам парк. Большой по площади, с четкой планировкой, переменчивым рельефом, когда-то интересным каскадом прудов.

История усадьбы начинается при графе Алексее Разумовском. В 1760-1770-х годах были сооружены двухэтажный дворец и церковь святых апостолов Петра и Павла.

После его смерти в 1787 году усадьбу выкупил сенатор Мятлев, при котором и был самый ее рассвет в течении 44 лет. В этот период был надстроен третий этаж. В 1835 году у наследников Мятлева усадьбу приобрёл для своей супруги Николай I. Первоначально Знаменкой занималась его супруга Александра Федоровна. Но в перспективе все это было уготовано его сыновьям, Николаю, Константину и Михаилу. Отсюда и названия усадеб.

Первая перестройка дворца под руководством архитектора А.И. Штакеншнейдера началась при великом князе Николае Николаевиче. В 1857-1859 годах дворец был ещё раз полностью перестроен по проекту архитектора Г.А. Боссе; на этот раз фасады и интерьеры были выполнены в стиле русского барокко.

После революции во дворце был размещен детский приют который просуществовал тут вплоть до войны. Во время Великой Отечественной войны в Знаменке были расположены немецкие войска, усадьба пострадала и большей частью восстановлена лишь в 1970-х годах под руководством архитектора М.М. Плотникова. После революции в усадьбе находились советские учреждения. С конца 1970-х годов, после послевоенной реставрации, в усадьбе до 2010 года располагался пансионат ГУП «Пассажиравтотранс». В 2010 году территория усадьбы была передана Управляющему делами Президента, а пансионат закрыт. Интересный факт: почему у дворца два фасада и два центральных входа. Дело в том, что в 1777 году было сильнейшее наводнение и затопило нижнюю дорогу. В итоге была построена верхняя дорога и главный вход сделали с юга. Ну и соответственно сделали новый второй фасад у дворца.

Адрес: Петергоф, Санкт-Петербургское шоссе, дом 115. Фото Игоря Халина. Здание срочно требует реставрации. Хотя говорят, что когда в советское время во дворце был пансионат внутреннее прстранство сильно переделали.

Дворец Лейхтенбергских в Ораниенбуме Это здание было построено архитектором Андреем Ивановичем Штакеншнейдером в период с 1839 по 1842 годы. Оно предназначалось для Марии Николаевны, дочери Николая I, и её мужа Максимилиана, герцога Лейхтенбергского. Штакеншнейдер также является автором Мариинского дворца в Санкт-Петербурге, который был резиденцией Лейхтенбергских. В годы Великой Отечественной войны здание было серьезно повреждено. С советского времени по сей день это здание и соседние корпуса используются биологическим факультетом СПбГУ.

В Пушкине принят план на восстановление пустовавшего около ста лет Царского вокзала Это единственный императорский вокзал в России, но около ста лет он не используется, а потому постепенно разрушается. При этом само здание весьма неплохо сохранилось, в нем угадываются элементы неорусского стиля, а внутри частично сохранились старинные фрески. В Сестрорецке собираются признать аварийной дачу Кривдиной (ОКН федерального значения). Здание начала XX века наполовину расселено, там 16 комнат. Сохранить бы один из последних кусочков дачного Петербурга Серебряного века

Собственная дача в Петергофе 1727 г. Архитектор: Андрей Штакеншнейдер Это место император Петр І подарил известному ученому, политическому и духовному деятелю, сподвижнику императора по церковным делам - Феофану Прокоповичу. После смерти Феофана в 1736 г. дача стала собственностью Елизаветы. Елизавета приезжала сюда почти каждый год, но после ее смерти дача потеряла прежнее значение. В 1843 г. Николай І подарил дачу наследнику будущему императору Александру II. Он провел здесь свой медовый месяц. После революции в здании сначала был музей, а потом загородная резиденция высших сотрудников ленинградского партийного аппарата. Сейчас «Собственная дача» находится в государственной собственности. Собственный пр., 84

А вот еще одна "заброшка". 1,2 фото - Дача великого князя Бориса Владимировича Романова в Пушкине. Вот так она выглядела роанее.

После революции усадьба князя Бориса Владимировича принадлежала биологу Николаю Николаевичу Вавилову. Интересно то, что свою опытную базу, состоящую из множества растений, ученый организовал на приусадебном дворе, чем и сохранил множество растений. Кстати, данная станция находится здесь по сей день, и носит название «Пушкинский филиал НИИ растениеводства».

Также представленная усадьба была использована и в кинематографе в качестве английского дома в фильме о приключениях Шерлока Холмса. Судьба поместья поистине интересная и увлекательная. Что касается доступности для других людей, то на данный момент поместье открыто для простых посетителей. Люди нередко приходят сюда, дабы насладиться прекрасными видами, а также устроить пикник на открытом воздухе. Что касается НИИ растениеводства, то данной организацией уже были достроены собственные здания. Сам дом и сад требуют тщательной реставрации, чтобы вернуть им первозданный вид, которым так славилась раньше эта усадьба. Башенка с часами, которая так долго стояла на конюшне, уже отсутствуют (как и ворота, ведущие к даче).

Дача Фаберже в Парголово Дача принадлежала ювелиру Карлу Фаберже, которую он передал своему сыну Агафону и его семье. После революции большевики ящиками увозили драгоценности с дачи, Агафона Фаберже отравили работать в экспертизу ювелирных изделий. В 1927 году он сбежал к своей семье по льду Финского залива. Сейчас дача находится под охраной, на территории периодически проходят волонтёрские субботники. Вроде промелькнуло известие, что ее будут реставрировать, но уверенности нет.

Развалина с историей Ропшинский дворец — памятник архитектуры, который основал в 1725 году сподвижник императора Петра Алексеевича граф Гавриил Головкин. За всю свою историю дворец множество раз перестраивался и менял хозяев: в его стенах летом 1762 года погиб Пётр III. В 1734 году, после смерти Гавриила Головкина, хоромы были унаследованы его сыном Михаилом. Он прожил здесь недолго: в 1742 году был отправлен в ссылку.

До событий 1917 года дворцом владели представители царской семьи. В своё время он принадлежал царям Петру III и Павлу I, супруге Николая I — Александре Фёдоровне, богачу-ювелиру Ивану Лазареву. После революции коммунисты не раз пытались превратить дворец в совхоз, колхоз и даже ферму по разведению рыбы. Во времена войны здание было занято немецкой армией. После освобождения в здании базировался батальон химзащиты. Военные в 1978 году подарили это здание Ломоносовской птицефабрике, при этом сняли и вынесли всё, что только можно.

Ленинградская область, поселок Ропша

Заброшенная церковь Троицы Живоначальной в Марьино, д. Андрианово Полтора часа от Петербурга. В конце 1820-х годов по проекту П. С. Садовникова на территории знаменитой усадьбы Марьино строят церковь в псевдоготическом стиле. Многочисленными деталями — шпилями, стрельчатыми витражными окнами, порталом входа, нарядным куполом на сквозном барабане — церковь привлекала десятки туристов. Не буду тут писать о самой усадьбе, которая являлась родовым имением Строгановых-Голицыных усадьба Марьино. У усадьбы интереснейшая судьба. В судьбе Марьино после революции началась новая глава, что было характерно для многих дворянских построек в России. Советские годы превратили усадьбу в Музей дворянского быта, одновременно распределяя их имущество и архивы по государственным и частным хранилищам, сбывая их на аукционах и через комиссионные магазины. Повезло Готическому кабинету С.В. Строгановой. Его отправили на постоянное хранение в Государственный Эрмитаж. Чем и спасли. В 1929 году музей закрыли как «вредный» и открыли там санаторий для членов Академии наук. Потом была война и дворец пострадал. Самой большой утратой стали внутренние интерьеры, практически не дошедшие до наших дней. До сих пор разрушен и Мариинский храм при въезде в усадьбу. После войны специалисты НИИ «Спецпроектреставрации» провели научное исследование и приспособили дворец для нужд Детского дома, а в 1990-е здесь находился профилакторий Тосненского завода по производству пороха. В 2008 году бывшая дворянская усадьба Марьино Строгановых-Голицыных вновь стала частным владением. Появилась новая модель существования памятника первой четверти Х1Х века. Пишется новейшая история усадьбы Марьино, которую возрождает владелица Галина Георгиевна Степанова. А вот сам храм нуждается в реставрации. Может и до него руки со временем дойдут...

И на сегодня все.