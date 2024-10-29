Продолжаем дружить, или это называется по-другому?

В Рыбинске руководство МВД встретилось для того, чтобы «выработать взаимодействие».

Жителям города при такой полиции только посочувствовать можно, поди с местной администрацией примерно такая же история - полное взаимодействие и дружба народов.

https://t.me/c/2050257270/1920

А там и до такого дойдет. С таким заголовком вышли новости сразу в нескольких официальных СМИ.

А вот ещё Сергей Колясников пишет: ( https://t.me/SergeyKolyasnikov/63477

В Братске, как и в Тюмени, хотят создать "дружинников" из числа мигрантов. Эту идею через Общественный совет подал глава таджикской диаспоры города Махмадисо Махмадшоев.

Стало интересно, что это за специалист такой. Оказывается, что помимо того, что он глава диаспоры и председатель местной мусульманской общины в юрисдикции ДУМ, он ещё и член общественного Совета при МУ МВД России "Братское".

Т.е. диаспора пустила корни, провела своих людей в нужные кабинеты, а теперь и вовсе хотят свои легальные силовые структуры. Интересно, к чему же это может привести в будущем?

https://t.me/mnogonazi/19479

Правда местное МВД тут же открестилось.

В МВД прокомментировали историю с предложениями главы таджикской диаспоры Братска создавать «дружины» из числа мигрантов.

Сообщаем, что в августе 2023 года в городе Братске в ходе рабочей встречи с представителями национальных диаспор на предмет неукоснительного соблюдения законодательства мигрантами от одного из присутствующих прозвучало предложение о включении иностранных граждан в состав народных дружин.

Данная инициатива не рассматривалась, а до участников мероприятия доведена информация, что в соответствии с законодательством в народные дружины не могут быть приняты лица, имеющие гражданство иностранного государства.

Только ведь дыма без огня не бывает. Значит пытаются эту "инициативу" (чью?) пропихнуть!

https://t.me/mnogonazi/19480

Небольшая аналитика одного популярного новостного канала, который мы регулярно цитируем. И это наглядно о том, что происходит со СМИ, когда его начинают курировать неокомсомольцы:

За сегодняшний день там было 25 информационных сообщений. Из них про Трампа, Зеленского, ФРГ, ХАМАС, Францию, Байдена - 17 сообщений.

Сообщений, которые так или иначе относятся к России (в том числе и очень косвенно) - только 6 (прокачка газа через Украину, очередные похмельные угрозы блогера Судного дня, ещё какой-то блогер бросил ребёнка в сугроб, Сербия собралась когда-нибудь потом присоединяться к БРИКС, возможный футбольный матч между Кубой и Россией, в Москве ожидается дождь со снегом).

Аллё, гараж. В российском новостном СМИ 75%(!) сообщений - не о России. Семьдесят пять! И это "СМИ" как пить дать получит доверенную плашку Роскомнадзора. Только все нормальные люди пойдут слушать "вражеские голоса".

И это максимально наглядно о том, что происходит с любыми СМИ, когда их начинают курировать неокомсомольцы. Русская повестка, русские и шире - российские проблемы оттуда тупо исчезают. Всё сводится к совковому "а ещё у них негров вешают". В любой момент времени включи/открой, там будет Америка, Ближний Восток, мигранты на Лампедузе, визит главы правительства в Лаос и предвыборная ситуация в Германии.

Чем закончилась для страны аналогичная политика их предшественников, напоминать, наверное, излишне.

Повторим: проблема того, что до крупных информационных каналов со своим лицом рано или поздно дотягиваются ручонки талантливых посткомсомольских кураторов, в том, что на выходе получается очередная вариация газеты "Правда". В итоге на рынке имеется широчайший ассортимент свободной прессы: "Комсомольская правда", "Пионерская правда", "Рабочая правда", "Крестьянская правда", "Огни правды", "Армейская правда", "Правда Усть-Пиздюйска". А для эстетов - "Известия".

И везде одна и та же повестка: "обломки беспилотников", "Украина по данным WSJ на грани поражения", "школьник Артём побил молотком одноклассников", магомедов в этой повестке нет вообще, зато есть все заявления Пескова, влажные фантазии андроида МОРФ, успехи мирного строительства в одном привилегированном регионе и новые программы монетизации VK и Rutube. А за качественной аналитикой, полной новостной лентой и подробными разборами внутренних проблем, а не предвыборных американских, будьте добры, проследуйте к иноагентам, "Washington Post" и прочим дискредитаторам. Ещё один побочный (ну или единственно желаемый неокомсомольцами эффект) - полная потеря "медийкой" статуса "четвёртой власти" и прилагающейся к нему функции общественного контроля за действиями талантливых госдедов и госвнуков. Последствия, как говорят в таких случаях коллеги - за окном.

Нет, это тоже вариант модерации информационного поля, но, кажется, прошлый раз подобный подход закончился несколько сомнительным результатом. В первую очередь для всей страны, а не для информационного поля. Когда плотину прорывает, обычно всё по самые брови заливает не чистой водой, а грязью и говном.

https://t.me/russkiegramoty/50596

Российские СМИ открывают для себя реальную Среднюю Азию (лучше поздно, чем никогда):

"Исламских фанатиков там нет. За всё время в Узбекистане я увидела двух бородатых молодых людей, никабов нет вообще, запрещены. Хиджабов почти нет, женщины носят платки на национальный манер. Борода, хиджаб - повод для подозрений в фанатизме, ваххабизме. Узбеки открыто говорят, что ваххабиты бегут в Россию. У этой старой и культурной нации, любящей читать и уважающей себя, я не увидела ни мимолётного признака уважения к нам, к России и русским. Даже наоборот. Русского обмануть в Узбекистане считается правилом. Тебе всегда стараются назвать цену выше. В ресторане несут не то, добавляют в счёт лишнее, на любые претензии делают вид, что не поняли язык. В такси могут дать меньше сдачи.

Очень неприятный осадок: всё время, каждый день, я чувствовала, что меня хотят обмануть. И очень захотелось, чтобы к узбекам в России относились так же: увидел узбека - заламывай цену, увиливай, продавай ему не то, сбывай ненужное. Узбеки повально уверены, будто во времена СССР кормили Россию, что их обокрали, ограбили. Нет никакой благодарности за то, что именно русские отреставрировали им их древние города, построили дороги, создали промышленность. Царская власть вложила в Узбекистан конкретно почти в два раза больше, чем получила. Во времена СССР сохранялись примерно те же пропорции. Узбекистан ни при царях, ни при СССР не зарабатывал на свои дороги, промышленность, стройки, на масштабнейшие археологические и реставрационные проекты, которые сейчас и кормят узбеков.

Увы, в музеях всех этих отреставрированных медресе, в самаркандском Регистане, в Хазрати Имам в Ташкенте чаще забывают переводить музейные таблички на русский. Забывают это делать в музее Афросиаба - древнего городища Самарканда, которое тоже раскапывал СССР. И, что совсем неприятно, забыли все перевести на русский в музее обсерватории Улугбека. В начале XX века на собственные деньги обсерваторию нашёл и раскопал её остатки русский археолог Василий Вяткин. Он похоронен там же. В 60-е СССР построил на месте разобранной узбеками их собственной обсерватории музей - в нём тоже забыли перевести таблички на русский язык. Очень отрезвляет разница в поведении узбеков в России и на родине. Там даже при переходе пешей границы, в глубинке, они себя ведут сдержанно. И, между прочим, не рассматривают в упор женщин. Не делают замечаний, как привыкли в России. Не кричат, не грубят.

Почему такая разница? Поспрашиваешь - у всех о трудовой эмиграции в Россию одно мнение:

"У вас только алкаши, узбеки вам Россию строят, скажите спасибо, вы ленивые, ничего не умеете". Ну и постоянно подчёркивают, что нормальный человек в Россию не поедет. "Кто хоть что-то из себя представляет, едет в Швецию, Турцию, Эмираты. К вам едет отребье из сёл" - это говорили мне узбеки.

У нас всё можно, узбеки сами так говорят. Там никто на меня не таращился, не приставал, как в Петербурге. К России и русским там какое-то подчёркнутое пренебрежение. Дети играют в футбол и, завидев меня, на каком-то совсем неузнаваемом английском пытаются попросить закурить и деньги. Это не английский, а имитация. Я прошу спросить по-русски. "Ааа, русский…" - паренёк лет 10 пренебрежительно отмахивается. Может ещё ругательство припечатать. Типа, русская шлюха. Да, такое было в Ташкенте.

Смутные воспоминания, что, кроме русских, никто в Узбекистан ничего не вкладывал, у населения есть, но в уважение к России это не выливается. Зачем нам такие мигранты и тем более сограждане? Мы ввозим контингент, который нас не уважает. Я по итогам своей поездки поняла: Узбекистан красивая развивающаяся страна с большой историей, узбеки - древняя культурная нация. Но лучше для всех нас будет, если жить узбеки останутся дома".

https://dzen.ru/a/Zw0X78oIlSjYc7Q2