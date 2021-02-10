Во как заговорил, голубчик

"Странно, что только сейчас до старых идиотов в Вашингтонском крысятнике дошло, что даже Китай в ядерном конфликте может им бубенчики поджарить", – написал Дерипаска в Telegram.

"Глава стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил, что ядерная война с КНР или Россией – это уже «очень реальная перспектива».

И это закономерный итог идиотских решений, принятых в США за последние 30 лет выжившими из ума политиками-старцами с хороводом из диких теток. Войны на Ближнем Востоке, Балканах, Ирак, Афганистан расширение НАТО, серия конфликтов с Новой Россией после окончания холодной войны – Грузия, Украина, Белоруссия. И госдолг в США вырос в 10 раз, до почти $30 трлн. Не побыкуешь больше в долг.



И они очень серьезно недооценили темпы развития оборонного комплекса в Китае и зачем-то настроили враждебно против себя основную часть граждан России. В общем, миру пора задуматься о переводе штаб-квартиры ООН в нейтральную страну, чтобы сохранить хотя бы этот механизм разрешения споров на мировой арене."

Не знаю,что больше говорит в нем - обида на американцев за то, что на него несправедливо наложили санкции, крупно нагрели и отобрали управление РУСАЛом, или это - трезвая оценка ситуации серьезным бизнесменом?

Сложно сказать...