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27 декабря 1979 года - штурм дворца Амина

27 декабря 1979 года - штурм дворца Амина

Штурм дворца Амина - как спецподразделение КГБ «Альфа» закрепило свой культовый статус?

27 декабря 1979 года - штурм дворца АминаМатериал для статьи взят из интервью участников событий полковника Ивана Тороненко, Владимира Гришина, а также выпуска газеты «Спецназ России» от января 2011 года

После захвата заложников на Мюнхенской олимпиаде 1972 года в Германии, ряд ведущих стран пришли к пониманию, что необходимо создать специальное подразделение по противодействию террористическим актам, в которых присутствует большое количество заложников.

Палестинцы захватывают заложников в Мюнхене

В СССР уже в 1974 году по указу будущего Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова была создана группа «А» (антитеррор), в которую изначально набирали преимущественно агентов наружной разведки 7-го управления КГБ. Первый состав группы не превышал тридцать человек, но со временем увеличивался. Самым интересным критерием, помимо понятной физической, умственной и профессиональной подготовки, была московская прописка.

Своевременно созданное подразделение успело поучаствовать в ряде задач по охране посольств (в том числе иностранных), операций по спасению заложников и в целых шести операциях по освобождению захваченных самолетов. Первым командиром «Альфы» стал Герой Советского Союза генерал-майор Виталий Бубенин.
27 декабря 1979 года - штурм дворца АминаОдни из первых бойцов группы "А"

В 1979 году группе предстояло пройти фактически боевое крещение в тяжелейшей боевой задаче в Афганистане. 27 декабря 1979 года можно считать по праву вторым днем рождения группы – началась легендарная операция «Шторм-333».

Политическая ситуация в Афганистане на 1979 год
27 декабря 1979 года - штурм дворца АминаХафизулла Амин

В вечно неспокойном Афганистане постоянно происходили государственные перевороты. Так, свергнувший своего претендента Хафизулла Амин делал вид, что тоже хочет строить социализм и даже для вида окружил себя советниками из СССР. Однако, у партийного руководства СССР были серьезные подозрения в связях Амина с ЦРУ, поэтому несмотря на поздравление и принятие нового руководителя Афганистана, за ним велась активная слежка.

Такие выводы были не безосновательны – Амин имел западное высшее образование и проявлял националистические задатки. Появился реальный риск того, что Афганистан станет враждебным по отношению к СССР, чего категорически нельзя было допустить. Взвесив все за и против, на очередном заседании политбюро было решено устранить Амина в его дворце Тадж-Бек.

Силы спецподразделений СССР
27 декабря 1979 года - штурм дворца Амина
27 декабря 1979 года - штурм дворца АминаГруппа КГБ "Зенит"
Костяком штурмовой группы стали 24 бойца «Альфы» (на момент операции действовали в составе группы «Гром»), а также схожего по задачам подразделения из 30 человек ОСН «Зенит». Также в операции участвовали Мусульманский батальон ГРУ из примерно 500 человек, а также 9-я рота десантников 345-го отдельного полка ВДВ.

Командиром отряда «Гром» был В.Ф. Карпухин, командиром «Зенита» Я. Ф. Семенов, командир 9-ой роты десантников В.А. Востротин.

У отряда штурма из техники были 2 ЗСУ-23-4 «Шилка», 6 БМП и неизвестное количество БТР.

Силы охраны Дворца Амина
27 декабря 1979 года - штурм дворца АминаДворец Тадж-Бек

Костяком охраны дворца была президентская Гвардия, часть которой обучалась в Рязанском училище. Они были вооружены как советским, так и иностранным оружием. Личная охрана Амина состояла из 150 человек и имела на вооружении немецкие пистолеты-пулеметы "МР-5".

Вокруг дворца была мощнейшая ПВО, поэтому вся операция проводилась на земле. Вместе с другими воинскими формированиями общая численность сил вокруг дворца доходила до 2,5 тысяч.

На незначительном расстоянии от дворца находились три пехотных и один танковый батальон.

Вокруг дворца было вкопано два танка Т-54.

Общий замысел
27 декабря 1979 года - штурм дворца АминаБойцы группы "А" в Афганистане

Пока спецгруппы «Гром» и «Зенит» вместе с десантниками штурмуют дворец, другие подразделения ГРУ проводят операцию «Байкал-79» по отвлечению части сил афганской гвардии на Кабул. Необходимо было обесточить город, попутно заняв его ключевые административные и военные здания. Самой главной задачей было перекрыть все транспортные артерии, основной из которых был аэропорт Кабула.

Благодаря тому, что в окружении Амина были представители КГБ, удалось подробно изучить здание дворца Тадж-Бек и разработать план его штурма.

В операции по переброске сил активно задействовалась советская авиабаза Баграм.

Штурм дворца и захват Кабула
27 декабря 1979 года - штурм дворца АминаДворец после штурма

Все началось в 19.15 с высадки задействованных в операции сил в аэропорту Кабула. Одна группа отправилась в город, другая к дворцу. Все происходило очень быстро, штурм и захват города продлился не более 40 минут.

Здание дворца было построено буквой «П» и охранялось со всех сторон несколькими линиями постов. Первая линия была из охраны президента, которая выделялась формой и вооружением. Вторая состояла из тяжеловооруженных бойцов с гранатомётами и пулемётами на постах (всего 7 штук) вокруг здания. Третья была из армейских батальонов, которых удалось умело отвлечь и запутать и они не участвовали в бою.

Первыми сработали снайперы, убравшие часовых на вкопанных танках. Одновременно с ними группа спецназа ГРУ повредила установки ПВО, чтобы смогли безопасно садиться советские самолеты с основными силами.

К сожалению, подойти совсем бесшумно не удалось, один из постовых заметил спецназ, но к этому были готовы.
27 декабря 1979 года - штурм дворца АминаПоднялась тревога. Тут же в бой пошли БМП с десантом внутри. Попытавшиеся построиться на плацу казармы афганские гвардейцы были моментально уничтожены шквальным огнем Шилок и БМП.
27 декабря 1979 года - штурм дворца АминаЗСУ 23-4 "Шилка"

Однако это были элитные части афганской армии и они не бросились в бегство, а заняли оборону. Подъехавшие БМП находились под очень плотным огнем, участник событий Владимир Гришин вспоминает:

«Запомнилась высадка из БМП. Когда подъехали к центральному входу, то ощутили, как тарабанят пули, будто град идёт. Стук был сильный. Но при этом всё равно не было страха. Когда мы десантировались у входа во дворец, я увидел лежащего человека, нашего парня. Он был из группы «Зенит»

Все двигались организованно, несмотря на то, что уже пошли первые раненые - главное было прижаться к зданию. К слову, сам дворец был построен очень основательно и выстрелы из БМП и "Шилки" не могли нанести ему значительного урона, но прижимали стрелков в окнах.
27 декабря 1979 года - штурм дворца АминаБМП-1

Вскоре удалось поджечь второй этаж. Воспоминание Гришина:

«Ещё одно такое воспоминание относится к моменту, когда мы уже вошли во дворец. В холле я увидел ещё одного нашего сотрудника — Валерия Петровича Емышева. Он лежал с «раненой» рукой. Когда я подошёл к нему, меня поразило то, что он говорил: «Володь, ты не обращай внимания на то, что у меня рука»

Наши бойцы были одеты в афганскую форму без знаков различия. Отличали своих от чужих по белым повязкам на руке, а также отклику «Миша-Яша». Это помогло сбить столку афганцев: сам Амин, по воспоминаниям очевидцев, до конца думал, что его штурмуют повстанцы и хотел запросить помощи у СССР....Полковник Колесник вспоминал:

«Услышав стрельбу в расположении третьего батальона, я дал команду на начало операции, запустив серию ракет. Началась атака чекистов и разведчиков непосредственно на дворец. Он стоял на холме, возвышаясь над окрестностями. К нему вели серпантинная дорога и пешеходная лестница шириной метра полтора. Едва первый БТР миновал поворот и приблизился к лестнице, ведущей к торцу Тадж-Бека, из здания ударили крупнокалиберные пулеметы. БТР был подбит и загорелся. Личный состав десантировался, некоторые бойцы были ранены…»

Бойцы заходили, кидали гранаты и простреливали все комнаты. Немецкие пистолеты-пулеметы охраны Амина не пробивали бронежилеты наших спецназовцев и уничтожение противника было вопросом времени. Примерно через полчаса все основные очаги сопротивления в разных точках дворца были подавлены, комнаты методично зачищались.
27 декабря 1979 года - штурм дворца АминаТолько в зоне ответственности Капитана Сахатова было стрелковым оружием уничтожено до 200 солдат противника и захвачены живыми его высшие офицеры. Сам Амин погиб то ли выбежав на спецназ, то ли от взрыва гранаты. Оставшиеся силы быстро сдались в плен.

Не менее успешно был взят Кабул, где вообще ничего не успели понять. Часть афганских гвардейцев была отвлечена этим маневром и ускорила штурм.

После штурма

К сожалению, не обошлось без потерь – погибли 5 спецназовцев, 9 десантников и 7 бойцов мусульманского батальона. 338 человек было ранено. Среди погибших был и один из руководителей операции Г.И. Бояринов.
27 декабря 1979 года - штурм дворца АминаГ.И. Бояринов

Афганские силы потеряли примерно 300 убитыми и ещё 1300 пленными.

На место предыдущего главы Афганистана посадили куда более лояльного Бабрака Кармаля, а в Афганистан на следующий же день вошла 40-ая армия. Так начиналась афганская война.

За штурм награды получили: полковник В.П. Кузнечиков – орден Боевого Красного Знамени (посмертно), командир группы «Гром» М.М. Романов получил Ордена Ленина, другие удостоились орденами Боевого Красного Знамени или орденами Октябрьской Революции.
27 декабря 1979 года - штурм дворца АминаГруппа "А"

Операция до сих пор считается одной из сложнейших в мировой практике, а её ветераны сделали имя «Альфы» бессмертным.

https://dzen.ru/a/YSnTZUNBTxt3ubtc

Штурм дворца амина - как это было на самом деле

1979. Афганский «Шторм» - Военная приемка. След в истории. Штурм дворца Амина. 2016

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