27 декабря 1979 года - штурм дворца Амина

Штурм дворца Амина - как спецподразделение КГБ «Альфа» закрепило свой культовый статус?

Материал для статьи взят из интервью участников событий полковника Ивана Тороненко, Владимира Гришина, а также выпуска газеты «Спецназ России» от января 2011 года

После захвата заложников на Мюнхенской олимпиаде 1972 года в Германии, ряд ведущих стран пришли к пониманию, что необходимо создать специальное подразделение по противодействию террористическим актам, в которых присутствует большое количество заложников.

Палестинцы захватывают заложников в Мюнхене

В СССР уже в 1974 году по указу будущего Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова была создана группа «А» (антитеррор), в которую изначально набирали преимущественно агентов наружной разведки 7-го управления КГБ. Первый состав группы не превышал тридцать человек, но со временем увеличивался. Самым интересным критерием, помимо понятной физической, умственной и профессиональной подготовки, была московская прописка.

Своевременно созданное подразделение успело поучаствовать в ряде задач по охране посольств (в том числе иностранных), операций по спасению заложников и в целых шести операциях по освобождению захваченных самолетов. Первым командиром «Альфы» стал Герой Советского Союза генерал-майор Виталий Бубенин.

Одни из первых бойцов группы "А"

В 1979 году группе предстояло пройти фактически боевое крещение в тяжелейшей боевой задаче в Афганистане. 27 декабря 1979 года можно считать по праву вторым днем рождения группы – началась легендарная операция «Шторм-333».

Политическая ситуация в Афганистане на 1979 год

Хафизулла Амин

В вечно неспокойном Афганистане постоянно происходили государственные перевороты. Так, свергнувший своего претендента Хафизулла Амин делал вид, что тоже хочет строить социализм и даже для вида окружил себя советниками из СССР. Однако, у партийного руководства СССР были серьезные подозрения в связях Амина с ЦРУ, поэтому несмотря на поздравление и принятие нового руководителя Афганистана, за ним велась активная слежка.

Такие выводы были не безосновательны – Амин имел западное высшее образование и проявлял националистические задатки. Появился реальный риск того, что Афганистан станет враждебным по отношению к СССР, чего категорически нельзя было допустить. Взвесив все за и против, на очередном заседании политбюро было решено устранить Амина в его дворце Тадж-Бек.

Силы спецподразделений СССР



Группа КГБ "Зенит"

Костяком штурмовой группы стали 24 бойца «Альфы» (на момент операции действовали в составе группы «Гром»), а также схожего по задачам подразделения из 30 человек ОСН «Зенит». Также в операции участвовали Мусульманский батальон ГРУ из примерно 500 человек, а также 9-я рота десантников 345-го отдельного полка ВДВ.

Командиром отряда «Гром» был В.Ф. Карпухин, командиром «Зенита» Я. Ф. Семенов, командир 9-ой роты десантников В.А. Востротин.

У отряда штурма из техники были 2 ЗСУ-23-4 «Шилка», 6 БМП и неизвестное количество БТР.

Силы охраны Дворца Амина

Дворец Тадж-Бек

Костяком охраны дворца была президентская Гвардия, часть которой обучалась в Рязанском училище. Они были вооружены как советским, так и иностранным оружием. Личная охрана Амина состояла из 150 человек и имела на вооружении немецкие пистолеты-пулеметы "МР-5".

Вокруг дворца была мощнейшая ПВО, поэтому вся операция проводилась на земле. Вместе с другими воинскими формированиями общая численность сил вокруг дворца доходила до 2,5 тысяч.

На незначительном расстоянии от дворца находились три пехотных и один танковый батальон.

Вокруг дворца было вкопано два танка Т-54.

Общий замысел

Бойцы группы "А" в Афганистане

Пока спецгруппы «Гром» и «Зенит» вместе с десантниками штурмуют дворец, другие подразделения ГРУ проводят операцию «Байкал-79» по отвлечению части сил афганской гвардии на Кабул. Необходимо было обесточить город, попутно заняв его ключевые административные и военные здания. Самой главной задачей было перекрыть все транспортные артерии, основной из которых был аэропорт Кабула.

Благодаря тому, что в окружении Амина были представители КГБ, удалось подробно изучить здание дворца Тадж-Бек и разработать план его штурма.

В операции по переброске сил активно задействовалась советская авиабаза Баграм.

Штурм дворца и захват Кабула

Дворец после штурма

Все началось в 19.15 с высадки задействованных в операции сил в аэропорту Кабула. Одна группа отправилась в город, другая к дворцу. Все происходило очень быстро, штурм и захват города продлился не более 40 минут.

Здание дворца было построено буквой «П» и охранялось со всех сторон несколькими линиями постов. Первая линия была из охраны президента, которая выделялась формой и вооружением. Вторая состояла из тяжеловооруженных бойцов с гранатомётами и пулемётами на постах (всего 7 штук) вокруг здания. Третья была из армейских батальонов, которых удалось умело отвлечь и запутать и они не участвовали в бою.

Первыми сработали снайперы, убравшие часовых на вкопанных танках. Одновременно с ними группа спецназа ГРУ повредила установки ПВО, чтобы смогли безопасно садиться советские самолеты с основными силами.

К сожалению, подойти совсем бесшумно не удалось, один из постовых заметил спецназ, но к этому были готовы.

Поднялась тревога. Тут же в бой пошли БМП с десантом внутри. Попытавшиеся построиться на плацу казармы афганские гвардейцы были моментально уничтожены шквальным огнем Шилок и БМП.

ЗСУ 23-4 "Шилка"

Однако это были элитные части афганской армии и они не бросились в бегство, а заняли оборону. Подъехавшие БМП находились под очень плотным огнем, участник событий Владимир Гришин вспоминает:

«Запомнилась высадка из БМП. Когда подъехали к центральному входу, то ощутили, как тарабанят пули, будто град идёт. Стук был сильный. Но при этом всё равно не было страха. Когда мы десантировались у входа во дворец, я увидел лежащего человека, нашего парня. Он был из группы «Зенит»

Все двигались организованно, несмотря на то, что уже пошли первые раненые - главное было прижаться к зданию. К слову, сам дворец был построен очень основательно и выстрелы из БМП и "Шилки" не могли нанести ему значительного урона, но прижимали стрелков в окнах.

БМП-1

Вскоре удалось поджечь второй этаж. Воспоминание Гришина:

«Ещё одно такое воспоминание относится к моменту, когда мы уже вошли во дворец. В холле я увидел ещё одного нашего сотрудника — Валерия Петровича Емышева. Он лежал с «раненой» рукой. Когда я подошёл к нему, меня поразило то, что он говорил: «Володь, ты не обращай внимания на то, что у меня рука»

Наши бойцы были одеты в афганскую форму без знаков различия. Отличали своих от чужих по белым повязкам на руке, а также отклику «Миша-Яша». Это помогло сбить столку афганцев: сам Амин, по воспоминаниям очевидцев, до конца думал, что его штурмуют повстанцы и хотел запросить помощи у СССР....Полковник Колесник вспоминал:

«Услышав стрельбу в расположении третьего батальона, я дал команду на начало операции, запустив серию ракет. Началась атака чекистов и разведчиков непосредственно на дворец. Он стоял на холме, возвышаясь над окрестностями. К нему вели серпантинная дорога и пешеходная лестница шириной метра полтора. Едва первый БТР миновал поворот и приблизился к лестнице, ведущей к торцу Тадж-Бека, из здания ударили крупнокалиберные пулеметы. БТР был подбит и загорелся. Личный состав десантировался, некоторые бойцы были ранены…»

Бойцы заходили, кидали гранаты и простреливали все комнаты. Немецкие пистолеты-пулеметы охраны Амина не пробивали бронежилеты наших спецназовцев и уничтожение противника было вопросом времени. Примерно через полчаса все основные очаги сопротивления в разных точках дворца были подавлены, комнаты методично зачищались.

Только в зоне ответственности Капитана Сахатова было стрелковым оружием уничтожено до 200 солдат противника и захвачены живыми его высшие офицеры. Сам Амин погиб то ли выбежав на спецназ, то ли от взрыва гранаты. Оставшиеся силы быстро сдались в плен.

Не менее успешно был взят Кабул, где вообще ничего не успели понять. Часть афганских гвардейцев была отвлечена этим маневром и ускорила штурм.

После штурма

К сожалению, не обошлось без потерь – погибли 5 спецназовцев, 9 десантников и 7 бойцов мусульманского батальона. 338 человек было ранено. Среди погибших был и один из руководителей операции Г.И. Бояринов.

Г.И. Бояринов

Афганские силы потеряли примерно 300 убитыми и ещё 1300 пленными.

На место предыдущего главы Афганистана посадили куда более лояльного Бабрака Кармаля, а в Афганистан на следующий же день вошла 40-ая армия. Так начиналась афганская война.

За штурм награды получили: полковник В.П. Кузнечиков – орден Боевого Красного Знамени (посмертно), командир группы «Гром» М.М. Романов получил Ордена Ленина, другие удостоились орденами Боевого Красного Знамени или орденами Октябрьской Революции.

Группа "А"

Операция до сих пор считается одной из сложнейших в мировой практике, а её ветераны сделали имя «Альфы» бессмертным.

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Штурм дворца амина - как это было на самом деле

1979. Афганский «Шторм» - Военная приемка. След в истории. Штурм дворца Амина. 2016

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