Вот такая есть страна

В этой удивительной стране нет бедных, бездомных, зато у всех есть работа. Медицина и образование здесь бесплатные, а будущее детей обеспечено уже при рождении. В этой удивительной стране нет бедных, бездомных, зато у всех есть работа. Медицина и образование здесь бесплатные, а будущее детей обеспечено уже при рождении.

Еще каких-то полвека тому назад эта территория была почти пустыней и одним из наиболее отсталых государств мира. А сейчас его даже на фоне богатейших Катара, Кувейта и Саудовской Аравии называют «жемчужиной Востока».

Здесь никто не ворует в магазинах, в гостиницах и на улицах, что делает эту страну одним из безопасных мест а планете.

Здесь чудесный климат, бесплатные медицина и образование, а существующие налоги для физлиц практически отсутствуют.

Здесь нет бездомных и попрошаек, зато каждый человек имеет право на бесплатный участок для возведения дома. И что еще более удивительно для арабского государства – женщины здесь имеют равные права с мужчинами. Знакомьтесь – это Оман.

Расположенный на востоке Аравийского полуострова султанат Оман существует уже более двух тысячелетий. В двадцатом веке и вплоть до 1970 года главным лицом здесь был султан Саид, который ни о стране, ни о жителях совсем не заботился. Здесь царила разруха, нищета и все вокруг напоминало унылое средневековье.

Было хорошо лишь самому султану и его окружению, которые кормились за счет добычи и продажи нефти.

Всё изменилось в 1970 году, когда молодой и амбициозный султан Кабус пришёл к власти, отодвинув от трона собственного отца. Обучавшийся в Европе Кабус привез на родину совсем другие веяния и идеалы.

Первым делом, от отлучил от нефтяной «кормушки» всю «старую гвардию» отца, направляя средства от добычи сырья в бюджет страны, а оттуда уже лично распределял их на самые актуальные нужды.

Постепенно Оман начал выбираться из ямы, и за несколько последующих десятилетий из нищей полупустыни превратился в самый настоящий рай на земле.

Сегодня средние доходы оманцев превышают шестьдесят тысяч долларов в год, но при этом ни в столице страны Маскате, ни в провинции не увидишь шикующих людей, швыряющих деньгами направо и налево. Да и подобные вещи, как и употребление спиртного здесь не в почете.

Что касается, представительниц слабого пола, в отличие от большинства соседних стран, они в Омане не являются людьми «второго сорта». Их никто не отдает замуж насильно еще совсем детьми. Оманские дамы сами выбирают себе будущего мужа.

К тому же абсолютно ничто не мешает им учиться, получать дипломы и делать карьеру в самых разных сферах, включая политику и органы власти.

Точно также их никто не забрасывает камнями, если они решили подать на развод. Более того, если в разрушении брака суд признает виновным мужа, ему придется содержать ее до тех пор, пока она снова не выйдет замуж.

Что же касается инициативы властей привить своим гражданам оседлость, этому весьма помогает бесплатная выдача четырех квадратных метров земли каждому оманцу по достижении 18 лет. На этой земле он может строить дом для своей будущей семьи и вести хозяйство, которое пожелает.

Кстати, под строительство дома в Омане также действует специальная кредитная программа по ставке, не превышающей шесть процентов. Да и ее можно назвать символической.

Ведь в главный праздник страны, отмечаемый 18 ноября, султан традиционно одаривает сограждан приятными сюрпризами, среди которых есть и кредитная амнистия.

Да, без сомнения, даже в таком практическим идеальном обществе есть те, кто живет труднее - бедуины, инвалиды, вдовы с детьми. Так вот, всем таким категориям государство дает социальные квартиры, и помогает другими путями.

Ну, а что касается обычных оманцев, то даже у семей среднего класса в домах по шесть-семь комнат, по несколько ванн, бассейны во дворе и прочие признаки того, что в России назвали бы богатством. А у них там как само по себе разумеющееся.

Конечно, власти Омана, чьи доходы состоят в основном из нефтянных долларов, имеют возможность помогать людям. Но при этом султан и его окружение проводят довольно мудрую политику.

Чиновники понимают, что нельзя безоглядно надеяться только на «черное золото», запасы которого когда-нибудь иссякнут. Поэтому в стране активно проводится политика спрыгивания с «нефтяной иглы».

Этому помогают запасы природного газа, а также курс на переработку и открытие все новых и новых производств. Ну, и, конечно, серьезный упор делается на туризм.

Что касается отношения простых людей к власти, то с этим все становится ясно, когда едешь по улицам любого оманского города. Везде и всюду портреты монарха. Оманцы боготворят султана Кабуса и не стесняют об этом говорить.

Благодарный народ страны хорошо понимает, с чьей легкой руки началось движение Омана из средневековья и в нынешнее благополучие.

Поэтому 11 января 2020 года – день смерти Кабуса бен Саида – стал общенациональной трагедией. Но султан за годы своего правления оставил оманцам хороший фундамент для дальнейшего процветания, и народ постарается сохранить и приумножить свое благополучие.

Если убрать все марксистко-ленинские постулаты, то можно сказать, что в отдельно взятой стране мире фактически построили коммунистическое общество.

По крайней мере, с точки зрения уровня жизни и светлого будущего. Оманцы могут смело утверждать, что они свой новый мир уже построили…

Юрий Дмитриев