Марат Ахметшин остался один против 200 игиловцев и дал бой.

«Реальное время» выяснило, за что 35-летний казанец Марат Ахметшин получил Героя России, а его дочь — место в Президентском кадетском корпусе

«Когда его нашли, он, израненный, держал в руке гранату без чеки, а вокруг горела земля», — так о смерти своего сына, Героя России рассказал «Реальному времени» сегодня его отец Радик Ахметшин. Похороны и посмертное награждение 35-летнего начальника разведки штаба гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона Западного военного округа Марата Ахметшина прошли в Татарстане в режиме секретности еще 6 июня и 31 августа 2016 года. И лишь сейчас о подвиге навеки 35-летнего капитана заговорили в полный голос, хотя детали его последнего боя официально все еще скрываются.

Дед — моряк, отец — летчик

Его дед командовал пушками на военном эсминце, отец летал на сверхзвуковых самолетах — истребителях-перехватчиках, в то время как мать заряжала «черные ящики» для этих же самолетов и позже расшифровывала их показания. Сам Марат Ахметшин, родившийся в военном гарнизоне на Камчатке, с детства мечтал о небе и службе. Но после окончания казанской школы №113 по совету отца поступил в Казанское артиллерийское училище. И после его окончания, уже будучи женатым, отправился служить в Кабардино-Балкарию, где провел в общей сложности 8 лет, несколько раз выезжая в зону Грузино-Осетинского конфликта в Цхинвал.

Его старшей дочке сейчас 13 лет, сыну — 9, младшей дочери — всего 3.

Звание капитана Ахметшин получил еще в 2005 году и в этом ранге сменил целый ряд руководящих должностей — командира гаубичной самоходно-артиллерийской роты 58-й армии Северо-Кавказского округа (с 2003 по 2006 годы), помощника командира батальона по артиллерии той же армии (2006—2009), командира гаубичной артбатареи г. Гюмри Республики Армения (2009—2010) — и наконец стал начальником разведки штаба гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона ЗапВО (декабрь 2015—июнь 2016).

Почти пятилетний перерыв в службе Ахметшина — с июня 2010 до декабря 2015 — был связан с расформированием воинской части. В Казани артиллерист сначала работал инженером в ПАТП-2, затем еще на одном предприятии, а потом подал рапорт о возврате в армию, объяснив близким: «Не мое. В армии справедливости больше». В последний раз к родителям Марат приезжал в конце марта 2016 года, позже отправился в одну из нижегородских частей. Говорил, что впереди — командировка на полигон в Ленинградской области. Жену предупредил — уезжает на три месяца.

Последний раз звонил из Владимира, когда ждал транспортный самолет для отправки. Он сказал мне: «Послушай, как твои самолеты взлетают и садятся. А еще сказал — очень хочу, чтобы мой сын, а твой внук стал летчиком», — вспоминает Радик Вагизович Ахметшин, в прошлом майор военной авиации и диспетчер полетов Казанского аэропорта. По его словам, до 3 июня он и не подозревал, что сына могут отправить в Сирию. «Наверное, он мог отказаться, но это означало бы крест на службе и на всей жизни», — рассуждает отец.

В Кабардино-Балкарии Ахметшин провел в общей сложности 8 лет, несколько раз выезжая в зону Грузино-Осетинского конфликта

Секретный подвиг и тайное награждение

О смерти Марата Ахметшина под Пальмирой в Сирии его жене и родителям сообщили 3 июня 2016 года. Официальная формулировка гласила — «погиб при выполнении боевой задачи в составе воинского контингента в Сирийской Арабской Республике». Неофициально родным сразу сказали, что Ахметшин совершил подвиг. 6 июня в Казань на самолете доставили его тело. Прощание с участием начальника штаба ЗапВО, военкома РТ и секретаря республиканского Совбеза прошло сначала в Осиново, затем еще одно в деревне — Атабаево Лаишевского района, где состоялись похороны. 23 июня вышел указ президента РФ о присвоении погибшему офицеру из Казани звания Героя России «за мужество и героизм при выполнении специальных задач». 31 августа в Казанском кремле состоялось посмертное вручение звезды Героя семье погибшего. Прессу на это мероприятие не позвали.

Семья Героя получила страховку, его сыну Амиру обещали через два года место в Казанском суворовском училище. А старшую дочь Зарину Ахметшину зачислили в Президентский кадетский корпус. С сентября она учится в Москве. Грустит о доме и пишет вот такие стихи:

«Папа никогда не умирает,

Просто рядом быть перестает…

Иногда пытаюсь я представить…

Будто просто далеко живет…

Будто можно отправить ему письма,

Рассказать, как я люблю рассвет…

Только ждать ответ — увы, бессмысленно.

Там, где папа, — писем больше нет…

Папа никогда не умирает…

Просто рядом быть перестает…

Ангелом тебя сопровождает…

А любовь его всегда живет!..

В публичную плоскость история жизни и смерти Марата Ахметшина вышла после письма военных в казанскую школу №113, где учился Герой России. Директора школы попросили принять меры «для увековечивания его памяти и патриотического воспитания подрастающего поколения». Учителя и ученики подошли к делу серьезно — раскопали биографию погибшего в Сирии, связавшись с его родными, друзьями, учителями и одноклассниками, провели несколько открытых уроков и даже сняли об этом фильм. Часть съемок проходила в уже существующем школьном музее генералов и адмиралов Татарстана. В ближайших планах — установка мемориальной доски и стенда.

«Один против 200 игиловцев»

Что же произошло 3 июня 2016 года? Начальник отдела военкомата по Ново-Савиновскому и Авиастроительному районам Михаил Венедиктов рассказывал на встрече с учениками школы №113, что подвиг Ахметшина заключался в том, что он пожертвовал своей жизнью, защищая других: «Он мог отдать приказ на выполнение задачи, которую перед ним никто не ставил, и действовать самостоятельно, защищая других людей… Мало таких людей, кто может вопреки всему отдать такой приказ, зная о том, что за это потом могут сильно наказать, вплоть до увольнения, отстранения от должности, — но вот он такой человек… В нем — доброта, офицерская честь, желание защитить своих товарищей, военнослужащих и не щадить себя в этом во всем… И его последний подвиг доказал именно это».

Отец героя в разговоре с журналистом «Реального времени» сказал, что часть обстоятельств смерти Марата под Пальмирой разглашать запрещено. И лишь немного приоткрыл завесу этой тайны:

— Он был один против 200 игиловцев (сторонники международной террористической организации, запрещенной в России). У них были танки и БТРы, а у него только автомат, три пушки (к слову, на одно орудие полагается расчет из четырех военнослужащих, — прим. ред.) и гранаты… И он дал бой. А стреляет он метко — смог подбить несколько танков и БТРов. Когда подоспела подмога и нападение отбили, его нашли еще живым. Он, весь израненный, держал в руке гранату без чеки, а вокруг горела земля. Видимо, хотел себя подорвать, если игиловцы приблизятся. Наши забрали гранату, бросили ее в сторону, чтобы взорвалась. Лишь тогда сын потерял сознание и упал лицом прямо в огонь.

31 августа в Казанском кремле состоялось посмертное вручение звезды Героя семье погибшего Спасти жизнь офицеру военные медики не смогли — он получил минимум три смертельных ранения. На вопрос, как мог российский воин в чужой стране столкнуться один на один с большой группой игиловцев, военные источники «Реального времени» предположили, что основные войска либо отступили, либо не успели прибыть не место. Еще одно предположение — Ахметшин мог выступать в качестве военного советника и обучать офицеров армии Сирийской Арабской Республики искусству артиллерии и военной разведки. Причем, раз он находился не в тылу, а на передовой, значит, вблизи Пальмиры мог располагаться стратегически важный объект.

По данным российских СМИ, 35-летний Марат Ахметшин стал 24-м погибшим в Сирии российским военным, чья гибель официально подтверждена властями.

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У погибшего офицера остались жена и трое детей. 35-летняя супруга Марата Ахметшина Гузель работает воспитательницей детского сада в поселке Осиново и воспитывает двоих дочерей Зарину и Ралину и сына Амира.

7 декабря прошлого года школе №113, где учился Марат Ахметшин, по решению столичного исполкома, присвоили его имя. 9 декабря в учебном заведении открыли мемориальную доску и музейную стендовую экспозицию, посвященные офицеру.

Ученики школы в память о военном смонтировали фильм, который презентовали на Дне героев. Кроме того, на странице вдовы Ахметшина в соцсети мы обнаружили часовое видео от 23 декабря, на котором запечатлен День Памяти капитана-артиллериста, который состоялся 10 декабря в стенах школы.