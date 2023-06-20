Архив раскрывает тайны. Лагеря смерти на новгородской земле

В хранилищах государственных архивов Новгородской области — сотни тысяч документов. Прикосновение к каждому вызывает трепет сопричастности подлинной человеческой жизни, закончившейся десятилетия, а может быть и столетия назад, но готовой говорить с нами, живущими сегодня. «53 новости» и государственные архивы Новгородской области в год празднования 100-летия архивной службы Новгородской области публикуют цикл очерков, который может стать бесконечным. Бесконечным, как судьбы людей, стоящие за длинными номерами и шифрами «единиц хранения». Возможно, генетический код нашей земли зашифрован в них…

Лагеря смерти на новгородской земле

История военнопленных, оказавшихся в нацистских лагерях, стала одной из трагедий Второй мировой войны. Согласно данным Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, обнародованным к 50-летию Победы, в 1941-1945 годах в плен попали 4,559 миллиона человек. Западные исследователи, основываясь на отчетности немецкого военного командования, уже в 1950-е годы публиковали данные о 5,754 миллионах советских военнопленных. 87% из них попало в плен в 1941-1942 годах. Как пишет известный израильский писатель и ученый Арон Шнеер в книге «Плен», трудности учета объясняются не только хаосом военного времени, окружениями и уничтожением документации, но и отнесением немцами к военнопленным гражданского населения, которое было захвачено на оборонных работах. Военнопленными могли быть объявлены и все лица призывного возраста, проживающие в определенной местности. С другой стороны, советские командиры сами скрывали число попавших в плен в своих частях: таких бойцов обычно относили к «без вести пропавшим». Схематический чертеж лагерей военнопленных в совхозе «Коммунар» и на станции Чудово II Чудовского района. 26 апреля 1945 г. Ф. 176. Оп. 6. Д. 14. Л. 51.

По отношению к военнопленным нацистской Германией проводился настоящий геноцид. Только с июля 1941 до весны 1942 года в немецком плену было замучено, умерло от голода и болезней, расстреляно от 1,5 до 2 миллионов солдат и офицеров Красной армии. Общее количество погибших в плену советских военнослужащих, по оценке историка Михаила Ерина, составило не менее 3,3 миллионов человек. «Отталкиваясь от своей арийской теории превосходства над остальными народами, гитлеровцы максимально пытались оскотинить этих людей», – пишет российский историк Борис Ковалёв («Новая новгородская газета» от 23 января 2019 года). Ответственность за преступления Германии и ее союзников в отношении военнопленных нацистская пропаганда возлагала на Советский Союз.

В июле 1941 года бои шли уже на новгородской земле. С приходом немцев здесь появились лагеря военнопленных. Как пишет, основываясь на документах Государственного архива Новгородской области, историк Дмитрий Федченков, уже в июле-августе 1941 года были организованы пересыльные лагеря («дулаги») в деревне Горцы Шимского района (№ 110) и Старой Руссе (№ 150). Кроме того, вблизи от линии фронта немцами создавались сборные пункты и пункты заключения для военнопленных (из публикации в издании «Новгородский архивный вестник», выпуск 5, 2005 год).

В ходе наступления советских войск в конце 1941 – начале 1942 года удалось частично освободить территорию Ленинградской области, в том числе большую часть Чудовского района, но сам город и пять сельсоветов оставались под властью противника еще два года. Красноармеец В. Куранов писал в газете «Ленинградская правда» 21 ноября 1942 года: «По ту сторону фронта во временно захваченных немецкими оккупантами районах Ленинградской области я видел своими глазами картины такого ужаса, что от одного воспоминания стынет кровь в жилах и зреет лютая ненависть. В городе Чудово Ленинградской области умирает голодной смертью по 25-30 человек ежедневно» (из книги Эдуарда Ольховского и Валентина Папешина «Великая Отечественная война на чудовской земле»).

Уже в 1942 году началась работа по установлению злодеяний гитлеровцев. Акт Ленинградской областной чрезвычайной государственной комиссии о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков и их сообщников в Маловишерском и Чудовском районах Ленинградской области свидетельствовал о жестоком обращении с военнопленными. Собранные факты подтверждали бесчеловечное отношение гитлеровцев к пленным бойцам и командирам: в деревне Графская Слобода был замучен красноармеец, в деревне Трегубово устроена дикая расправа над военнопленным, бежавшим из Чудовского лагеря, в деревнях Гладь и Озерня пленных красноармейцев заставили рыть себе могилы, а затем расстреляли…

Мало шансов выжить было у тех, кто попал в немецкие лагеря. По территории района были разбросаны лагеря, в которых содержалось от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. В основном они представляли собой так называемые «рабочие команды». В лагерях содержались пленные и местные жители, которых заставляли расчищать и ремонтировать дороги, строить мосты, таскать на себе запасы, вытаскивать бревна для постройки блиндажей – использовали как тягловую силу, мало внимания уделяя их пропитанию и одежде.

Жители деревни Суворовка сообщали: «В октябре месяце 1941 года… немцы отобрали у пленных красноармейцев всю теплую одежду и в полураздетом состоянии выгоняли их на работу. Все они были помещены в сырые, холодные и неотапливаемые помещения. Дневная норма питания для каждого военнопленного состояла из 100 граммов хлеба и 10 граммов крупы. От истязаний, голода и холода ежедневно умирало 20-30 человек». Не способных работать немцы убивали: при отступлении из Суворовки они закололи штыками пленных, которые не могли передвигаться. В деревне Оскуй, где лагеря располагались в каменной церкви и на скотном дворе, при отступлении немцы построили оставшихся пленных и приказали выйти из строя всем, кто не может самостоятельно идти на запад. Пять шагов сделали 55 измученных красноармейцев. Их отвели за скотный двор и расстреляли из автоматов.

Десятки тысяч военнопленных оказались согнанными в свинарники совхоза «Коммунар» возле деревни Сябреницы – в 1941 году здесь находилось до 35 тысяч пленных бойцов и командиров Красной армии. Бежавшие из лагеря подростки Николай Плешаков и Михаил Мельников сообщали областной комиссии, что «в этом лагере всех военнопленных в течение первых семи дней совершенно не кормили. У пленных нет одежды и обуви, и они ходили босые и в лохмотьях. От голода, холода и издевательств каждый день в лагере умирали десятки военнопленных». Всех военнопленных выгоняли на тяжелые земляные работы в 6-7 часов утра и возвращали в лагерь в 9-10 часов вечера. В день немцы выдавали 200 грамм хлеба и один литр баланды из древесной муки. Средняя смертность составляла 20-25 человек в сутки.

При отступлении гитлеровцы пытались скрыть совершенные злодеяния – они уничтожали постройки лагерей: так, были сожжены свинарники совхоза «Коммунар» и лагерь, находившийся на Владимирской улице в Чудово. В совхозе «Пионер» помещения, в которых жили военнопленные, сохранились. В 1944 году районная комиссия, которая расследовала преступления оккупантов, осмотрела эти постройки: «В оставшихся лагерях в совхозе «Пионер» можно убедиться в неимоверно жестоких условиях жизни военнопленных, все они жили в сырых, грязных и холодных помещениях – овощехранилищах; для того, чтобы создать тепло в этих помещениях зимой и летом вместе с пленными находились и лошади. Все военнопленные спали в кучках, нередкие случаи, когда нижние умирали ночью».

25-26 апреля 1945 года Чудовская районная комиссия по расследованию немецко-фашистских злодеяний на временно оккупированной территории района осмотрела ямы-могилы в совхозе «Коммунар» и на станции Чудово II. В составе комиссии работал главный судебно-медицинский эксперт Ленинградского фронта подполковник медицинской службы А.П. Владимирский. После эксгумации останков 300 человек (от 14 до 45-летнего возраста) в совхозе «Коммунар» он писал: «Около лагеря расположено кладбище на площади 60х50 метров, обнесенное колючей проволокой. На указанной площади вскрыты обнаруженные 12 рвов длиною каждый 50 метров, шириною 4 метра и при разрывании рвов глубина последних установлена в 3 метра. При входе около кладбища стоит высокий крест с надписью «Русские солдаты 1941 год». В бывшем лагере Чудово II А.П. Владимирский осмотрел останки до 500 человек. В акте он сообщал: «В указанном поселке Чудово II сохранился дом, обнесенный колючей проволокой, в котором помещался при немцах лагерь для военнопленных. За пределами колючей проволоки, в сторону реки Кересть обнаружен едва поднимающийся над общим уровнем земли, как бы холм, который был разрыт и под ним обнаружена яма размером 20 метров длиною, 6 метров шириною и 4 метра глубиною, наполненная трупами». В Чудово II были похоронены как военнопленные, так и местные жители, среди них мужчины, женщины, дети.

В Чудовском районе было несколько таких лагерей. В то время он входил в состав Ленинградской области. На его долю выпало три года в оккупации с лета 1941 года по январь 1944 года. До 1941 года на территории района проживало более 63 тысяч человек. После освобождения в самом Чудове осталось лишь 500, а на весь район не более трех тысяч.

Общее число истребленных советских военнопленных и лиц гражданского населения, погребенных в совхозе и на станции, было определено в 53200 человек (50 тысяч – в совхозе «Коммунар» и 3200 – на станции Чудово II). У многих были видны огнестрельные повреждения, переломы тяжелыми тупыми предметами, следы истощения. Комиссия подтвердила показания местных жителей, что массовое истребление военнопленных и гражданского населения производилось захватчиками в конце 1941 – первой половине 1942 года.

Кроме Чудовского лагеря, крупные лагеря на Новгородчине также были созданы немцами в деревне Жестяная Горка Батецкого района, Старой Руссе, на сенной базе около деревни Дубовицы и на бывшей МТС в деревне Нагово Старорусского района, деревне Вяжищи Новгородского района. Наибольшую известность получил Демянский лагерь на Поповом болоте – число погибших в Демянском районе военнопленных и мирных жителей превышает 100 тысяч человек.

По данным чрезвычайных государственных комиссий, в нацистских лагерях в Новгородской области погибло 186760 человек, но истинное число павших от голода, холода и болезней, расстрелянных и замученных захватчиками военнопленных и мирных жителей вряд ли возможно установить.

Известное изречение говорит, что «война не закончена, пока не похоронен последний солдат». И спустя 75 лет после окончания войны родные и просто неравнодушные люди продолжают поиск не вернувшихся домой. Изучение документов о военнопленных – важная страница истории нашего края, истории Великой Отечественной войны, истории судеб защитников Отечества и мирных граждан, ставших жертвами нацизма.

Колотушкин Валерий Геннадьевич, заведующий отделом использования документов Государственного архива новейшей истории Новгородской области. В 2020 году в посёлке Демянск работала съёмочная группа телеканала «Звезда», которая снимала документальный фильм «Забытый лагерь смерти» о лагере советских военнопленных на Поповом болоте.

Согласно документам, только в Демянском районе Новгородской области в 10-ти концлагерях гитлеровцы расстреляли, замучили или подвергли голодной смерти 98 680 советских солдат и офицеров. Их тела до сих пор остаются там, и местные жители буквально ходят по костям.

Документальный фильм основан на свидетельствах мирных жителей и актах расследования Чрезвычайной Государственной комиссии, которые хранятся в ГАРФе и ЦА МО РФ. Ранее данные документы еще не показывали широкой публике.

Своими впечатлениями от съёмок делится командир поискового отряда «Находка» Александр Морзунов: «Работая по поиску, погибших во время Великой Отечественной войны, мы почему-то всегда оставляли за рамками тех солдат и офицеров, которые умерли не с оружием в руках, а в плену у фашистов.

Это удивительная вещь, мы знаем о концентрационных лагерях, которые находились в Германии, Польше… Но, когда мне показали цифры по Демянскому району, которые запечатлела на бумаге Чрезвычайная Государственная Комиссия, занимающаяся расследованиями преступлений фашистов, у меня всё дрогнуло внутри. Речь идёт о 100 тысячах человек. Это примерно 10-15 дивизий.

Есть официальные документы, которые составила комиссия — 98 680 человек замучены в лагерях Демянского района. Лагерь «Попово болото» был основным, а вокруг него было еще с десяток. Это не были как таковые концентрационные лагеря, скорее рабочие. Но, так или иначе, люди там умирали, причем в огромном количестве.

Когда возник вопрос о том, кто эти пленные, что с ними стало, история стала обрастать документами, аэрофотосъёмками, свидетельствами очевидцев, есть документальный фильм, снятый сразу после освобождения Демянска, в котором в реальном виде показано то, что там было. Удивительно, что даже сами жители Демянска в большинстве своём не знают, что на Поповом болоте были пленные.

В результате, появилось желание рассказать людям об ужасным событиях того времени. На наш призыв откликнулся телеканал «Звезда». Они создали фильм, в котором поисковый отряд «Находка» принял непосредственное участие. Мы передали всё, что удалось наработать, отвезли в места, которые знали сами, что-то съёмочная группа нашла без нашей помощи в других архивах.

Сейчас пришло время, чтобы эти ужасающие факты стали достоянием народа. Концлагерь на Поповом болоте – всего лишь начало большой истории Новгородской области, ведь такие же лагеря были в Старорусском и Чудовском районах. Везде, где были фашисты и шли бои, немцы устраивали подобные лагеря. Сколько там погибло людей, даже невозможно с точностью установить. Впереди много работы и мы к ней готовы».

Единственные оставшиеся в живых узники концлагеря «Попово болото» (в документах лагерь проходит под названием «Сенопункт») братья Грачевы - Владимир и Иван. Им было по четыре и шесть лет, они попали в лагерь вместе с бабушкой и дедом. Своими глазами видели, в каких бесчеловечных условиях содержали советских военнопленных. После «Попова болота» они пережили еще шесть концлагерей, уже для гражданских лиц. Под Ленинградом, например, из них выкачивали кровь для раненых немецких офицеров.

Вместе с поисковиками отряда «Находка» съемочная группа попыталась найти следы других концлагерей, описанных в документах. Но где находятся рвы с убитыми, пока остается загадкой. Концлагерь на Поповом болоте - это лишь часть трагической истории новгородской земли. Такие же лагеря были в Старорусском и Чудовском районах.

Посмотреть документальный фильм можно по ссылке: https://tvzvezda.ru/schedule/films-online/202148813-C..

https://kinokomissiya-no.ru/film-zabytyj-lager-smerti-o-lage...

https://statearchive.ru/1419

https://53news.ru/novosti/52392-arkhiv-raskryvaet-tajny-lage...