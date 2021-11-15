Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3

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ИЗ ПИСЬМА СЕМЕЙ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ.

ДОРОГОЙ ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ!

СЕГОДНЯ, КОГДА НАШИ МУЖЬЯ И ОТЦЫ УЖЕ НАХОДЯТСЯ ВНЕ ОПАСНОСТИ И ЧУВСТВУЮТ ПОД НОГАМИ ПРОЧНУЮ ПОЧВУ СОВЕТСКОЙ ЗЕМЛИ, НАША ПЕРВАЯ МЫСЛЬ РАДОСТИ И ТОРЖЕСТВА ОБРАЩАЕТСЯ К ВАМ, НАШЕЙ ГОРДОСТИ, НАШЕМУ ВЕЛИКОМУ ДРУГУ...

... МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ВАША ЗАБОТА СОПРОВОЖДАЛА КАЖДЫЙ НОВЫЙ САМОЛЕТ, ПАРОХОД, ДИРИЖАБЛЬ, СПЕШИВШИЕ НА ПОМОЩЬ, НА ВЫРУЧКУ НАШИХ РОДНЫХ, ПЛЕНЕННЫХ ЛЕДЯНОЙ СТИХИЕЙ...

...ПРИМИТЕ НАШУ ВЕЛИКУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ, НАШ ДОРОГОЙ, НАШ РОДНОЙ ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ!

ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ ТТ. СТАЛИНУ, МОЛОТОВУ, ВОРОШИЛОВУ, КУЙБЫШЕВУ, ЖДАНОВУ.

... КЛЯНЕМСЯ ВАМ, ВОЖДЯМ НАШЕЙ СТРАНЫ, НАШЕЙ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА, ПО ПЕРВОМУ ВАШЕМУ ЗОВУ ОТДАТЬ БЕЗ ОСТАТКА ДЕЛУ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИ­ТЕЛЬСТВА НАШИ СИЛЫ, НАШИ МЫСЛИ, КОГДА ЭТО БУДЕТ НУЖНО, – НАШУ ЖИЗНЬ! ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАШ ВЕЛИКИЙ СТАЛИН! ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАШ ВЕЛИКИЙ СССР!

ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ ЛЕТЧИКОВ-ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ТТ. СТАЛИНУ, МОЛОТОВУ, ВОРОШИЛОВУ, КУЙБЫШЕВУ, ЖДАНОВУ.

... МЫ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ ОТДАДИМ ВЕЛИКОМУ И ВЕЛИКОЛЕП­НОМУ ДЕЛУ МИРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИЗМА, И ЕСЛИ НАДО БУДЕТ, ТО И ДЕЛУ ЗАЩИТЫ РОДИНЫ ОТ ЛЮБОГО ВРАГА, КОТОРЫЙ ПОСМЕЕТ СУНУТЬ СВОЕ РЫЛО В СО­ВЕТСКИЙ ОГОРОД.

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Гордо развевается красный флаг Страны советов – символ того, что Арктика есть и будет советской.

Радист т. Силин в Ванкареме и радистка Людмила Шрадер в Уэллене связали радиостанцию лагеря Шмидта с Москвой и со всем миром.

Все челюскинцы на материке. Теперь им предстоит проделать путь из Ванкарема в Уэллен и из Уэллена в бухту Провидения – больше тысячи километров.





Население Чукотки радушно принимает челюскинцев.



Чукотские ездовые собаки.

В Ванкареме челюскинцев разместили по 5 - 7 человек в яранге.

В организации поселения, питания и отправки челюскинцев из Ванкарема много помог Георгий Кривдун (справа), заведующий факторией. Он живет на Чукотке свыше 5 лет, говорит по-чукотски, пользуется уважением и авторитетом среди чукотского населения.

На Чукотке председателем правительственной тройки по спасению челюскинцев, был Г. Петров.

Начальник контрольно-пропускного пункта на Чукотке А. Небольсин. Он подготовил на Чукотке необходимое количество собак, собрал продовольствие и организовал переброску челюскинцев до Уэллена.

Фактория и радиостанция в Ванкареме. Грузят нарты.

Собачьи упряжки готовы к походу.

Молодая чукчанка.



Ванкарем. Яранги и их обитатели вблизи аэродрома.

Челюскинцы были переправлены на самолетах в бухту Провидения. Там их ждал пароход «Смоленск».

Самолет Слепнева в Ванкареме перед полетом.

Вид поселка Уэллен.



День пролетарского праздника 1 мая в Уэллене. Крыло самолета Ляпидевского – трибуна оратора.

Самолеты над горным хребтом. Бухта Провидения.

В пути. Нарты с необходимыми вещами следуют за челюскинцами.

Бухта Провидения. АНТ-4 прилетел из Уэллена. Здесь его погрузят на пароход «Смоленск».



Пароход «Смоленск» в бухте Провидения.

Часть челюскинцев находилась в бухте Лаврентия, в больнице культбазы.

«Смоленск» подошел к бухте Лаврентия и принял на борт находившихся там челюскинцев.

Больные были привезены на нартах. Их поднимали на борт парохода при помощи лебедки.

Приняв больных, «Смоленск» вернулся в бухту Провидения. Здесь экипаж «Смоленска» и челюскинцы подвели самолеты к борту, разобрали их и погрузили на «Смоленск».

Не легко было подвести к борту тяжелый самолет АНТ-4.

«Смоленск» дает гудки. В путь!



Карта спасательных экспедиций

На карте в левом углу в кругу помещена схема рейсов самолетов в лагерь Шмидта.

Сокращенные обозначения фамилии летчиков:

К - Каманин, М - Молоков, С - Слепнев, Л-Леваневский, Лд - Ляпидевский, В - Водопьянов, Д - Доронин, Г - Галышев, Дм - Демиров, Б - Бастанжиев, П - Пивенштейн, Св - Светогоров, Б - Бабушкин (в кругу).





Дорога цветов

Встреча Отто Юльевича Шмидта в Москве, на Белорусско-балтийском вокзале.

На площади перед зданием вокзала.

Челюскинцы на Камчатке.

Митинг на Центральной площади города Петропавловска.

И. Копусов – заместитель начальника экспедиции.

«Смоленск» во Владивостоке.

Город встречает челюскинцев.

Герои нашей страны – летчики и челюскинцы сходят с парохода «Смоленск» на «большую землю».

Поезд челюскинцев отправляется в далекий путь Владивосток - Москва.











Поезд челюскинцев в пути. Тысячи, десятки тысяч встречающих, радующиеся лица, улыбки, смех, оркестры... На каждой остановке митинги, речи, подарки и цветы, цветы, цветы...

Самолеты сопровождают поезд. Они идут низко и проносятся бреющим полетом мимо окон экспресса.

У окна вагона А. Бобров.

Пятилетняя девочка приветствует матроса «Челюскина».

«Летчикам и челюскинцам».

Пионеры встречают самого юного жителя ледяного лагеря – Аллу Буйко.

В пути. Днем и ночью встречи и митинги на станциях. Кренкель отвечает на приветствия.

Одномоторные самолеты Р-5 вывезли челюскинцев из лагеря Шмидта в Ванкарем, а затем и в бухту Провидения. Теперь другие Р-5 встречают поезд. «Привет героям Арктики!» – эти повторяющиеся на тысячах знамен и плакатов слова написаны на фюзеляжах самолетов.

Герой Советского союза, летчик Василий Молоков, и пионерка, поднесшая ему букет цветов.

Летчики-герои Советского союза. Первый ряд (слева направо): Сигизмунд Леваневский, Анатолий Ляпидевский, Иван Доронин. Второй ряд (слева направо): Маврикий Слепнев, Михаил Водопьянов, Николай Каманин. Вверху – Василий Молоков.





Летчик М. Водопьянов стал почетным пионером.

Триумфальный путь продолжается...

Герой Советского союза летчик Маврикий Слепнев.

Скоро Москва... О. Ю. Шмидт встретил челюскинцев в Буе.



Наконец – Москва. Поезд челюскинцев подходит к платформе Белорусско-балтийского вокзала.



Москва, вокзал. Тт. Куйбышев, Литвинов, Карахан, Иоффе, Самойлович, матери, жены, сестры, товарищи и друзья встречают героев Арктики.



На улицах Москвы.

Герои Советского Союза — летчики и руководители экспедиции «Челюскина» — на Красной площади.

Члены Политбюро во главе с товарищем Сталиным приветствуют челюскинцев и героев-летчиков.

...Вступая на священную землю столицы нашей родины, мы клянемся тебе, наш вождь, Иосиф Виссарионович: жизни наши принадлежат партии, делу партии – социализму. С восторгом мы ждем заданий партии и правительства, чтобы ринуться в новые схватки со стихией Арктики или в боевой огонь, куда поведет партия, куда поведешь ты, наш капитан Страны советов – Сталин.

Из письма челюскинцев товарищу Сталину.

Товарищ Сталин принимает от челюскинцев ленту с надписью «Челюскин», снятую с одного из спасательных кругов погибшего парохода.

Челюскинская эпопея показала всему миру,

с какой настойчивостью и талантливостью

народы Советского Союза

борются за светлое будущее человечества.

И они победят!

Порукой тому наша Ленинская партия,

ее Центральный комитет,

наш вождь товарищ Сталин.

Худ. П. ФРЕЙБЕРГ

Худ. С. ТЕЛИНГАТЕР

Худ. Н. СЕДЕЛЬНИКОВ

Фотоматериалы

челюскинцев

П. НОВИЦКОГО A. ШАФРАНА Н. КОМОВА B. РЕМОВА

фото

Г. УШАКОВА М. ТРОЯНОВСКОГО П. ВИХЕРЕВА А. КАРАСЕВА

Подписи под фото

И. БАЕВСКОГО

Карты выполнены

З. ДЕЙНЕКА и Е. МОЧАЛЬСКОЙ

Объяснительный текст к картам

М. ФРИДЛЯНДА

Расцветка фото для офсетных работ

Худ. ГРИГОРЬЕВА

1935 год

https://electro.nekrasovka.ru/books/6151453