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Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3

Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3

Часть 1     Часть 2

ИЗ ПИСЬМА СЕМЕЙ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ.

ДОРОГОЙ ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ!
СЕГОДНЯ, КОГДА НАШИ МУЖЬЯ И ОТЦЫ УЖЕ НАХОДЯТСЯ ВНЕ ОПАСНОСТИ И ЧУВСТВУЮТ ПОД НОГАМИ ПРОЧНУЮ ПОЧВУ СОВЕТСКОЙ ЗЕМЛИ, НАША ПЕРВАЯ МЫСЛЬ РАДОСТИ И ТОРЖЕСТВА ОБРАЩАЕТСЯ К ВАМ, НАШЕЙ ГОРДОСТИ, НАШЕМУ ВЕЛИКОМУ ДРУГУ...
... МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ВАША ЗАБОТА СОПРОВОЖДАЛА КАЖДЫЙ НОВЫЙ САМОЛЕТ, ПАРОХОД, ДИРИЖАБЛЬ, СПЕШИВШИЕ НА ПОМОЩЬ, НА ВЫРУЧКУ НАШИХ РОДНЫХ, ПЛЕНЕННЫХ ЛЕДЯНОЙ СТИХИЕЙ...
...ПРИМИТЕ НАШУ ВЕЛИКУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ, НАШ ДОРОГОЙ, НАШ РОДНОЙ ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ!

ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ ТТ. СТАЛИНУ, МОЛОТОВУ, ВОРОШИЛОВУ, КУЙБЫШЕВУ, ЖДАНОВУ.

... КЛЯНЕМСЯ ВАМ, ВОЖДЯМ НАШЕЙ СТРАНЫ, НАШЕЙ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА, ПО ПЕРВОМУ ВАШЕМУ ЗОВУ ОТДАТЬ БЕЗ ОСТАТКА ДЕЛУ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИ­ТЕЛЬСТВА НАШИ СИЛЫ, НАШИ МЫСЛИ, КОГДА ЭТО БУДЕТ НУЖНО, – НАШУ ЖИЗНЬ! ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАШ ВЕЛИКИЙ СТАЛИН! ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАШ ВЕЛИКИЙ СССР!

ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ ЛЕТЧИКОВ-ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ТТ. СТАЛИНУ, МОЛОТОВУ, ВОРОШИЛОВУ, КУЙБЫШЕВУ, ЖДАНОВУ.

... МЫ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ ОТДАДИМ ВЕЛИКОМУ И ВЕЛИКОЛЕП­НОМУ ДЕЛУ МИРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИЗМА, И ЕСЛИ НАДО БУДЕТ, ТО И ДЕЛУ ЗАЩИТЫ РОДИНЫ ОТ ЛЮБОГО ВРАГА, КОТОРЫЙ ПОСМЕЕТ СУНУТЬ СВОЕ РЫЛО В СО­ВЕТСКИЙ ОГОРОД.

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Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3Гордо развевается красный флаг Страны советов – символ того, что Арктика есть и будет советской.
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3Радист т. Силин в Ванкареме и радистка Людмила Шрадер в Уэллене связали радиостанцию лагеря Шмидта с Москвой и со всем миром.
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3Все челюскинцы на материке. Теперь им предстоит проделать путь из Ванкарема в Уэллен и из Уэллена в бухту Провидения – больше тысячи километров.
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3Население Чукотки радушно принимает челюскинцев.
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3Чукотские ездовые собаки.
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3В Ванкареме челюскинцев разместили по 5 - 7 человек в яранге.
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3В организации поселения, питания и отправки челюскинцев из Ванкарема много помог Георгий Кривдун (справа), заведующий факторией. Он живет на Чукотке свыше 5 лет, говорит по-чукотски, пользуется уважением и авторитетом среди чукотского населения.
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3На Чукотке председателем правительственной тройки по спасению челюскинцев, был Г. Петров.
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3Начальник контрольно-пропускного пункта на Чукотке А. Небольсин. Он подготовил на Чукотке необходимое количество собак, собрал продовольствие и организовал переброску челюскинцев до Уэллена.
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3Фактория и радиостанция в Ванкареме. Грузят нарты.
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3Собачьи упряжки готовы к походу.
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3Молодая чукчанка.
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3Ванкарем. Яранги и их обитатели вблизи аэродрома.
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3Челюскинцы были переправлены на самолетах в бухту Провидения. Там их ждал пароход «Смоленск».
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3Самолет Слепнева в Ванкареме перед полетом.
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3Вид поселка Уэллен.
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3День пролетарского праздника 1 мая в Уэллене. Крыло самолета Ляпидевского – трибуна оратора.
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3Самолеты над горным хребтом. Бухта Провидения.
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3В пути. Нарты с необходимыми вещами следуют за челюскинцами.
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3Бухта Провидения. АНТ-4 прилетел из Уэллена. Здесь его погрузят на пароход «Смоленск».
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3Пароход «Смоленск» в бухте Провидения.
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3Часть челюскинцев находилась в бухте Лаврентия, в больнице культбазы.
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3«Смоленск» подошел к бухте Лаврентия и принял на борт находившихся там челюскинцев.
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3Больные были привезены на нартах. Их поднимали на борт парохода при помощи лебедки.
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3Приняв больных, «Смоленск» вернулся в бухту Провидения. Здесь экипаж «Смоленска» и челюскинцы подвели самолеты к борту, разобрали их и погрузили на «Смоленск».
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3Не легко было подвести к борту тяжелый самолет АНТ-4.
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3«Смоленск» дает гудки. В путь!
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3

Карта спасательных экспедиций

На карте в левом углу в кругу помещена схема рейсов самолетов в лагерь Шмидта.
Сокращенные обозначения фамилии летчиков:
К - Каманин, М - Молоков, С - Слепнев, Л-Леваневский, Лд - Ляпидевский, В - Водопьянов, Д - Доронин, Г - Галышев, Дм - Демиров, Б - Бастанжиев, П - Пивенштейн, Св - Светогоров, Б - Бабушкин (в кругу).
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3

Дорога цветов

Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3Встреча Отто Юльевича Шмидта в Москве, на Белорусско-балтийском вокзале.
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3На площади перед зданием вокзала.
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3Челюскинцы на Камчатке.
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3Митинг на Центральной площади города Петропавловска.
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3И. Копусов – заместитель начальника экспедиции.
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3«Смоленск» во Владивостоке.
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3Город встречает челюскинцев.
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3Герои нашей страны – летчики и челюскинцы сходят с парохода «Смоленск» на «большую землю».
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3Поезд челюскинцев отправляется в далекий путь Владивосток - Москва.
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3Поезд челюскинцев в пути. Тысячи, десятки тысяч встречающих, радующиеся лица, улыбки, смех, оркестры... На каждой остановке митинги, речи, подарки и цветы, цветы, цветы...
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3Самолеты сопровождают поезд. Они идут низко и проносятся бреющим полетом мимо окон экспресса.
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3У окна вагона А. Бобров.
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3Пятилетняя девочка приветствует матроса «Челюскина».
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3«Летчикам и челюскинцам».
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3Пионеры встречают самого юного жителя ледяного лагеря – Аллу Буйко.
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3В пути. Днем и ночью встречи и митинги на станциях. Кренкель отвечает на приветствия.
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3Одномоторные самолеты Р-5 вывезли челюскинцев из лагеря Шмидта в Ванкарем, а затем и в бухту Провидения. Теперь другие Р-5 встречают поезд. «Привет героям Арктики!» – эти повторяющиеся на тысячах знамен и плакатов слова написаны на фюзеляжах самолетов.
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3Герой Советского союза, летчик Василий Молоков, и пионерка, поднесшая ему букет цветов.
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3Летчики-герои Советского союза. Первый ряд (слева направо): Сигизмунд Леваневский, Анатолий Ляпидевский, Иван Доронин. Второй ряд (слева направо): Маврикий Слепнев, Михаил Водопьянов, Николай Каманин. Вверху – Василий Молоков.
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3Летчик М. Водопьянов стал почетным пионером.
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3Триумфальный путь продолжается...
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3Герой Советского союза летчик Маврикий Слепнев.
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3Скоро Москва... О. Ю. Шмидт встретил челюскинцев в Буе.
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3Наконец – Москва. Поезд челюскинцев подходит к платформе Белорусско-балтийского вокзала.
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3Москва, вокзал. Тт. Куйбышев, Литвинов, Карахан, Иоффе, Самойлович, матери, жены, сестры, товарищи и друзья встречают героев Арктики.
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3На улицах Москвы.
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3Герои Советского Союза — летчики и руководители экспедиции «Челюскина» — на Красной площади.
Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3Члены Политбюро во главе с товарищем Сталиным приветствуют челюскинцев и героев-летчиков.

...Вступая на священную землю столицы нашей родины, мы клянемся тебе, наш вождь, Иосиф Виссарионович: жизни наши принадлежат партии, делу партии – социализму. С восторгом мы ждем заданий партии и правительства, чтобы ринуться в новые схватки со стихией Арктики или в боевой огонь, куда поведет партия, куда поведешь ты, наш капитан Страны советов – Сталин.

Из письма челюскинцев товарищу Сталину.

Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 3Товарищ Сталин принимает от челюскинцев ленту с надписью «Челюскин», снятую с одного из спасательных кругов погибшего парохода.

Челюскинская эпопея показала всему миру,
с какой настойчивостью и талантливостью
народы Советского Союза
борются за светлое будущее человечества.
И они победят!
Порукой тому наша Ленинская партия,
ее Центральный комитет,
наш вождь товарищ Сталин.

Худ. П. ФРЕЙБЕРГ
Худ. С. ТЕЛИНГАТЕР
Худ. Н. СЕДЕЛЬНИКОВ

Фотоматериалы

челюскинцев
П. НОВИЦКОГО A. ШАФРАНА Н. КОМОВА B. РЕМОВА

фото
Г. УШАКОВА М. ТРОЯНОВСКОГО П. ВИХЕРЕВА А. КАРАСЕВА

Подписи под фото
И. БАЕВСКОГО

Карты выполнены
З. ДЕЙНЕКА и Е. МОЧАЛЬСКОЙ

Объяснительный текст к картам
М. ФРИДЛЯНДА

Расцветка фото для офсетных работ
Худ. ГРИГОРЬЕВА

1935 год

https://electro.nekrasovka.ru/books/6151453

героиисторияЧёшевафотоностальгия
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