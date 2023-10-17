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Сказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художников

Сказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художников

Русь святая, купола златые!
Простор равнин и дивные леса.
Народ и песни чистые,
простые,
Березок белых нежная краса.

Как велико родной земли
влеченье.
Мне не нужны чужие города.
Я не хочу чужого попеченья,
Здесь,
для меня горит в ночи звезда.

Я родилась здесь, здесь меня
крестили,
Здесь замуж вышла, родила детей.
И если бы меня сейчас
спросили:
«Есть лучше ль место для тебя, родней?»
Отвечу: «Нет!»,
здесь корни и побеги,
Здесь мой приют и телу и душе.
Меня не манит на
чужие бреги
И мне не льстит заморское клише.
Стихи - Ирина Настас, 2009

Сказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковЭто один из видов традиционной русской лаковой миниатюрной живописи. Федоскино – старинное русское село на берегу речки Учи - 30 км от Москвы. Очень живописное место, особенно летом. Красивый изгиб реки.
Федоскинская лаковая миниатюра на шкатулках – как народный промысел, конечно, совсем не древний, и по каким-то меркам даже молодой – всего то около 200 лет.
Знаменитый старинный народный Федоскинский промысел лаковой миниатюрной живописи основан в 1795 году.
Сегодня фабрика изготавливает продукцию, выполненную в традиционном русском стиле.
Сказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковФедоскинская лаковая миниатюра - это не просто сувенир, а произведение искусства, каждое из изделий уникально и может стать семейной реликвией, украсить любую частную коллекцию или художественный салон. На изделия, в т.ч. шкатулки Федоскино, дается столетняя гарантия. 
Они не подвержены коррозии в результате действия воды и грибков. Подлинность каждого изделия подтверждена сертификатом и личной подписью художника. Шкатулки Федоскино в качестве подарков были переданы многим политическим лидерам.
Федоскино - школа, которая имеет свои традиции, свою давнюю историю и культуру. Шкатулка Федоскино - изделие из папье-маше, расписанное масляными красками с использованием сусального золота и перламутра, покрытое несколькими слоями лака.
Давайте полюбуемся на эту красоту.
Сказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художников 
Сказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художников 
Сказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художников 
Сказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковФедоскино 2016 Б. Шавырин. Аленький цветочекСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художников 
Сказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковГород в капле. Иллюстрация для сборника сказок Станислава Брейэра
Сказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художников 
Сказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художников 
Сказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художников 
Сказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художников
Сказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художников 
Сказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художников
Сказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художников
Сказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художников
Сказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художниковСказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художников

https://www.liveinternet.ru/users/dariadna/post439485944/
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