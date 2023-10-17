Сказочная Русь в лаковой миниатюре Федоскинских художников

Русь святая, купола златые!

Простор равнин и дивные леса.

Народ и песни чистые,

простые,

Березок белых нежная краса.



Как велико родной земли

влеченье.

Мне не нужны чужие города.

Я не хочу чужого попеченья,

Здесь,

для меня горит в ночи звезда.



Я родилась здесь, здесь меня

крестили,

Здесь замуж вышла, родила детей.

И если бы меня сейчас

спросили:

«Есть лучше ль место для тебя, родней?»

Отвечу: «Нет!»,

здесь корни и побеги,

Здесь мой приют и телу и душе.

Меня не манит на

чужие бреги

И мне не льстит заморское клише.

Стихи - Ирина Настас, 2009

Это один из видов традиционной русской лаковой миниатюрной живописи. Федоскино – старинное русское село на берегу речки Учи - 30 км от Москвы. Очень живописное место, особенно летом. Красивый изгиб реки.

Федоскинская лаковая миниатюра на шкатулках – как народный промысел, конечно, совсем не древний, и по каким-то меркам даже молодой – всего то около 200 лет.

Знаменитый старинный народный Федоскинский промысел лаковой миниатюрной живописи основан в 1795 году.

Сегодня фабрика изготавливает продукцию, выполненную в традиционном русском стиле. Это один из видов традиционной русской лаковой миниатюрной живописи. Федоскино – старинное русское село на берегу речки Учи - 30 км от Москвы. Очень живописное место, особенно летом. Красивый изгиб реки.Федоскинская лаковая миниатюра на шкатулках – как народный промысел, конечно, совсем не древний, и по каким-то меркам даже молодой – всего то около 200 лет.Знаменитый старинный народный Федоскинский промысел лаковой миниатюрной живописи основан в 1795 году.Сегодня фабрика изготавливает продукцию, выполненную в традиционном русском стиле.

Федоскинская лаковая миниатюра - это не просто сувенир, а произведение искусства, каждое из изделий уникально и может стать семейной реликвией, украсить любую частную коллекцию или художественный салон. На изделия, в т.ч. шкатулки Федоскино, дается столетняя гарантия.

Они не подвержены коррозии в результате действия воды и грибков. Подлинность каждого изделия подтверждена сертификатом и личной подписью художника. Шкатулки Федоскино в качестве подарков были переданы многим политическим лидерам.

Федоскино - школа, которая имеет свои традиции, свою давнюю историю и культуру. Шкатулка Федоскино - изделие из папье-маше, расписанное масляными красками с использованием сусального золота и перламутра, покрытое несколькими слоями лака.

Давайте полюбуемся на эту красоту. Федоскинская лаковая миниатюра - это не просто сувенир, а произведение искусства, каждое из изделий уникально и может стать семейной реликвией, украсить любую частную коллекцию или художественный салон. На изделия, в т.ч. шкатулки Федоскино, дается столетняя гарантия.Они не подвержены коррозии в результате действия воды и грибков. Подлинность каждого изделия подтверждена сертификатом и личной подписью художника. Шкатулки Федоскино в качестве подарков были переданы многим политическим лидерам.Федоскино - школа, которая имеет свои традиции, свою давнюю историю и культуру. Шкатулка Федоскино - изделие из папье-маше, расписанное масляными красками с использованием сусального золота и перламутра, покрытое несколькими слоями лака.Давайте полюбуемся на эту красоту.

Федоскино 2016 Б. Шавырин. Аленький цветочек Федоскино 2016 Б. Шавырин. Аленький цветочек

Город в капле. Иллюстрация для сборника сказок Станислава Брейэра Город в капле. Иллюстрация для сборника сказок Станислава Брейэра

https://www.liveinternet.ru/users/dariadna/post439485944/

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https://obiskusstve.com/2746049832186808800/skazochnaya-rus-...