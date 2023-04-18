Зоя Воскресенская - разведчица, ставшая детским писателем

28 (15) апреля 1907 года родилась Зоя Ивановна Воскресенская - советская разведчица и детская писательница, полковник КГБ. 28 (15) апреля 1907 года родилась Зоя Ивановна Воскресенская - советская разведчица и детская писательница, полковник КГБ.

Её жизнь – это практически легенда, которую невозможно придумать. При этом тайная жизнь знаменитой детской писательницы, тираж книг которой превысил 21 миллион экземпляров, стала широко известна уже после её смерти. Незадолго до кончины Зои Воскресенской пелену секретности с биографии известной детской писательницы снял руководитель КГБ СССР Владимир Крючков, который в интервью западным корреспондентам рассказал об "одном из лучших сотрудников советской внешней разведки за всю её историю".

И тогда она, уже тяжело больная, взялась за написание своей первой и последней недетской книги. которая называлась «Теперь я могу сказать правду». Подержать в руках эту книгу Зое Ивановне уже не удалось, произведение вышло в свет после смерти автора. Интересно, что первые попытки писать по своей, взрослой, теме она предприняла сразу после выхода в отставку в звании полковника КГБ, но в издательствах на её первые произведения реагировали скептически и говорили, что автор «не знает специфики» деятельности спецслужб. Рассказывать, кто она на самом деле, Воскресенская не могла и решила обратиться к детской литературе. Этот опыт оказался успешным.

«Консул», «Ленивое солнце», «Девочка в бурном море», «Антошка», «Красный бант» и целый цикл книг, посвященных семье Ульяновых – «Сердце матери», «Клятва», «Пароль – Надежда», «Сквозь ледяную мглу»…

И все же самым удивительным приключенческим романом является реальная жизнь детской писательницы и полковника КГБ Зои Ивановны Воскресенской. Эксперты характеризуют Зою Воскресенскую как блестящего аналитика, искреннего патриота и человека с железными принципами, не скрывавшего своего мнения от руководства СССР, даже когда оно расходилось с официальной линией партии.

По словам историков, большая часть результатов её службы в разведке до сих пор засекречена. Известно, что она предупреждала руководство СССР о подготовке нацистской агрессии, была одной из тех, кто стоял у истоков партизанского движения в годы Великой Отечественной, и участвовала в выведении Финляндии из войны с Советским Союзом в 1944 году. Каждого из эпизодов её тайной биографии достаточно для увлекательного приключенческого фильма.

Молодость в разведке

Зоя Воскресенская родилась в Тульской губернии в семье железнодорожного служащего. Когда девочке было 13 лет, в 1920 году, её отец умер от туберкулёза. Чтобы помогать семье, Зоя решила устроиться на работу. Знакомый отца помог ей стать библиотекарем в 42-м батальоне войск ВЧК Смоленской губернии. Так началась её «чекистская» карьера.

В 1923 году Зоя стала политруком в колонии для малолетних преступников, а шесть лет спустя её приняли на службу в Иностранный отдел (внешнюю разведку) ОГПУ.

После подготовки Воскресенскую направили в Харбин. Её прикрытием стала должность заведующей секретно-шифровальным отделом советского нефтяного синдиката. В наши дни биографы Воскресенской обнародовали подробности одного из первых успешно реализованных ею заданий. Зоя убедила вернуться с повинной в СССР одного из советских работников, сбежавших в Шанхай с крупной суммой казённых средств. Работу «Ирины» (агентурный псевдоним Воскресенской) руководство оценило очень высоко. Её переводят на европейское направление, она выполняет миссии в Латвии, Эстонии, Центральной Европе.

В Ригу, например, она прибывает под видом некоей баронессы, и никто из ее новых светских знакомых не мог даже подумать, что эта воспитанная дама на самом деле дочка железнодорожника с тремя классами гимназии за спиной. И так она была в этой роли хороша и убедительна, что вскоре начальство предложило ей нелегальную работу:

— Вы поедете в Женеву. Познакомитесь там с генералом таким-то. Станете его любовницей и будете нам передавать все о намерениях Германии насчет Франции и Швейцарии.

Внутри у Зои похолодело. Она уточнила:

— Обязательно ли… становиться любовницей?

Начальство подтвердило:

— Обязательно.

— Хорошо, — спокойно сказала Зоя, не веря собственной смелости.

— Я выполню задание. А потом застрелюсь.

Это произвело впечатление, вызвало уважение. А может, интерес? Во всяком случае, вскоре ей сообщили, что задание отменяется. И еще она запомнила фразу: «Вы нам нужны живой». И тогда впереди замаячила Финляндия…

По словам её биографов, однажды в Осло Воскресенская оказалась под подозрением у местной контрразведки, но не растерялась — изобразила громкий скандал в дорогом отеле, а когда на шум сбежались постояльцы, на глазах у которых задерживать элегантную красавицу спецслужбисты не решились, исчезла, будто растворившись в воздухе.

Семья разведчиков

В 1935 году Зоя Воскресенская была направлена в Финляндию заместителем резидента советской разведки под прикрытием должности руководителя представительства советского «Интуриста». По рассказам биографов, Воскресенская долго не могла найти общий язык с резидентом — советским консулом Борисом Рыбкиным. Из-за постоянных споров с начальником Зоя даже попросила центр о своём отзыве из Финляндии. Но Рыбкин прибыл в Скандинавию недавно, поэтому из Москвы пришёл приказ ввести его в курс дела, а потом вернуться к обсуждению вопроса личных отношений. Но полгода спустя Рыбкин и Воскресенская подали в центр прошение совсем иного рода — о разрешении на заключение брака. В Москве возражать не стали. Зоя Воскресенская и Борис Рыбкин. / Фото: www.e-reading.life

В Финляндии состоялась знакомство Воскресенской с будущим начальном 4-го управления НКВД Павлом Судоплатовым. Для того выезд в Финляндию был первым иностранным заданием в карьере. Судоплатова под видом молодого радикала внедряли в европейскую сеть Организации украинских националистов. Лидеры ОУН долго присматривались к «неофиту», и тот остался почти без средств к существованию в Хельсинки. Поддерживавшие с Судоплатовым связь Рыбкин и Воскресенская привозили на встречи с будущим главным советским диверсантом бутерброды и шоколад. Результатом операции стала ликвидация Судоплатовым лидера ОУН Евгения Коновальца в мае 1938 года в Роттердаме.

Незадолго до начала войны с Финляндией Воскресенская вернулась в Москву и была переведена на аналитическую работу. В том числе, ей была поручена обработка данных от ставшей затем легендарной разведывательной сети «Красная капелла». Одной из ключевых задач Воскресенской было вычисление потенциальной даты нападения гитлеровской Германии на СССР — она входила в состав созданной для этого нештатной информационно-аналитической группы.

В мае 1941 года Воскресенской поручили под видом представительницы общества культурной связи с заграницей посетить приём в немецком посольстве. Разведчица быстро определила, что приём организован на скорую руку, чтобы создать видимость нормальных отношений между СССР и Германией. Когда начались танцы, Воскресенскую пригласил на вальс германский посол Вернер фон дер Шуленбург. Когда дипломат кружил даму, та обратила внимание на то, что со стен посольства сняты картины. Кроме того, во время приёма она заметила в открытых дверях одного из помещений гору чемоданов. Это позволило ей сделать вывод, о котором она в тот же вечер доложила руководству: германское посольство готовится к отъезду.

Выводы Воскресенской относительно того, что СССР находится на пороге войны с Германией, вошли в докладную записку, переданную внешней разведкой Иосифу Сталину 17 июня 1941 года. Но Сталин с выводами разведчиков не согласился.

Когда Великая Отечественная война началась, Зоя Воскресенская вошла в состав Особой группы НКВД, занимавшейся заброской разведывательно-диверсионных групп в тыл врага и стоявшей, по словам экспертов, у истоков советского партизанского движения. Она отбирала и готовила будущих зафронтовых разведчиков.

Одним из эпизодов этой деятельности была организация работы советской разведгруппы в Калинине, в православном храме у епископа Василия Ратмирова, который обратился в военкомат с просьбой направить его на фронт, чтобы «послужить Отечеству и защитить от фашистских супостатов Православную Церковь».

Однако владыке было предложено иное, более сложное задание: взять под свою опеку двух разведчиков, которые не помешают ему выполнять долг архипастыря, а он «прикроет» их своим саном. Задание было успешно выполнено.

Вот как Зоя Воскресенская описывает его завершение:

"После освобождения города к нашему командованию посыпались заявления о «подозрительном» поведении епископа и его служек. СМЕРШ готов был арестовать группу, но Москва приказала взять ее под охрану. Тем временем при выходе из собора откуда-то появившийся милиционер схватил епископа за руку и, скомандовав: «Пошли в НКВД», увел его. «Васько» и «Михась» последовали за владыкой. Дежурному по НКВД милиционер заявил, что привел «попов, продавшихся немцам». Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы в дело не вмешался заместитель начальника местного управления Крашенинников (только он знал о группе «Васька»), и инцидент был исчерпан". (цитата из книги-прим.)

А сколько таких, неизвестных широкой публике, заданий советской разведки выполнила Русская православная церковь на оккупированных территориях, не рассказали этой публике до сих пор.

Бойцы невидимого фронта

Осенью 1941 года Борис Рыбкин стал советским резидентом в Швеции под фамилией «Ярцев»,. Воскресенская последовала за мужем. Прикрытием для её разведывательной деятельности стала должность руководителя пресс-бюро советского посольства. Днём она выполняла свои официальные обязанности, помогая советскому послу Александре Коллонтай, а вечерами занималась разведывательной работой.

В Швеции она занималась активной вербовочной работой, сбором разведывательной информации, поддерживала контакты с антифашистским сопротивлением в ряде европейских стран. Без преувеличения можно сказать, что во многом, именно благодаря работе «супругов Ярцевых» Швеция так и осталась нейтральной, а Финляндия досрочно вышла из гитлеровской коалиции.

Весной 1944 года супруги Рыбкины возвратились в Москву. Зоя Ивановна опять занялась аналитикой, став после войны сначала заместителем, а потом начальником немецкого отдела внешней разведки.

В 1947 году, 27 ноября полковник Борис Рыбкин, занимавшийся восстановлением разрушенной войной советской агентуры в Восточной Европе, погиб под Прагой при исполнении служебных обязанностей, по официальной версии это была автомобильная катастрофа. Зоя Ивановна до конца жизни не очень верила в эту версию и даже пыталась провести собственное расследование, но ей запретили это делать. Когда Зои Воскресенской не стало, в её архиве нашли несколько писем, написанных мужу. Написанных уже после его гибели. Эти письма много говорят и о самой Воскресенской, и о её отношениях с мужем и соратником в нелегкой борьбе.

Начать с начала

В конце 1953 года после смерти Сталина, на Лубянке начались аресты, был арестован старый боевой товарищ Зои Ивановны, Павел Судоплатов. Она выступила в его защиту и была за это выступление уволена из управления внешней разведки «по сокращению штатов», не дослужив до пенсии всего лишь один год. Будучи человеком волевым она решила пойти по инстанциям и добиться справедливого разрешения своего дела. Ей это почти удалось, она была направлена в распоряжение ГУЛАГа.

Так Зоя Ивановна попала в Воркуту, в лагерь для особо опасных преступников, где и прослужила до пенсии, в должности начальника спецотдела. Но даже на этой работе Зоя Воскресенская не утратила ни своей чести, ни совести. Она помогала тем, кто был незаконно осуждён, работала над улучшением условий содержания заключенных. Ей никогда не было стыдно за то, что она делала в жизни.

После выхода на пенсию в 49 лет она начинала жизнь заново. Словно не было той самой четверти века, отданной служению стране. Но Зоя Воскресенская обладала поистине железным характером. Она стала писать книги на тему, о которой другие авторы писать боялись – о матери В.И. Ленина, и эти книги получили широкую известность, принесли ей звание лауреата Государственной премии СССР.

Объясняя свой приход в литературную жизнь, она впоследствии напишет: «В 1956 году я ушла в запас в звании полковника и, сидя у кровати моей обожаемой умирающей мамы, услышала ее шепот: «Дочка, без дела ты не сможешь, возьмись за перо, это твое призвание. Пиши…» Я и выполнила ее просьбу».

Когда гриф секретности с её секретного прошлого был снят, она взялась за автобиографическую книгу, в предисловии к которой написала: «берясь за свою первую книгу, я по привычке в правом верхнем углу страницы напечатала: «Сов. секретно» и смутилась – пишу ведь не докладную записку, не рапорт..»

Даже после перелома шейки бедра в восьмидесятилетнем возрасте Зоя Ивановна Воскресенская, вопреки всем прогнозам и врачебной практике, встала на ноги. Она ушла из жизни 8 января 1992 года, совсем немного не дожив до своего 85-летнего юбилея и до выхода в свет её новой книги о судьбе разведчицы. Своей собственной судьбе. Памятник Зое Воскресенской. РИА Новости © Виталий Белоусов

21 марта 2017 года, в преддверии 110 —летия со дня рождения разведчицы и детской писательницы, читатели библиотеки «Фолиант», активисты литературного клуба «Прикосновение», чуть ближе прикоснулись к ее биографии. Посмотрели отрывки из документальных фильмов «Лубянка: Секретные материалы. Зоя Воскресенская-Рыбкина», «Зоя Воскресенская. Мадам «Совершенство»», «Поединки. Две жизни полковника Зои Воскресенской» и узнали о таких поворотах судьбы разведчицы, о которых не догадывались даже родственники.

Память о судьбе этой удивительной русской женщины надо обязательно хранить и передавать нашим детям и внукам. А приключенческие фильмы надо снимать не по западным лекалам, а на основании нашей отечественной истории, богатой удивительными людьми и невероятными сюжетами их биографий.

https://russian.rt.com/science/article/995262-zoya-voskresen...

https://topwar.ru/3164-teper-ya-mogu-skazat-pravdu.html

https://kulturologia.ru/blogs/071118/41202/

https://picturehistory.livejournal.com/2153002.html

https://augustnews.ru/dlya-chego-zastavlyali-sovetskuyu-razv...

Книгу "Теперь я могу сказать правду" можно почитать по этой ссылке: https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%92/voskresenskaya-zoya-ivan...