Как проштрафившиеся десантники получили от генерала дядя Васи не наказание, а отпуска

Дело было во время подготовки к одним учениям, проводившимся в ВДВ поздней осенью 1973 года. Пока в частях готовились к эпичной битве «красных» и «синих», на Ближнем Востоке наметилась новая заварушка арабов и евреев. Причем вопрос встал настолько серьезно, что Советское правительство начало готовить военную помощь и десантников привели в состояние полной боевой готовности.

На следующий день все отменили, тревоге был дан отбой, все отыграли назад. И тут нашлись отдельные деятели, доложившие Маргелову, что в 10 десантных машинах, готовившихся к переброске, командиры экипажей и бойцы выбросили положенный запас продовольствия, а вместо него по максимуму загрузили боекомплект. Те, кто докладывал, просили командующего наказать недисциплинированные экипажи, действовавшие не по уставу, да еще и проявившие отсебятину и самостоятельность.

Маргелов очень резко рассвирепел после такого доклада, приказал срочно построить полк и взяв докладчика с собой, пошел к бойцам. Все приготовились к разносу, на которые десантный Батя был большим специалистом. Разнос и в самом деле состоялся, но не так, как думал тот, кто доложил о нарушении устава.

На плацу Маргелов отдал команду:

- Экипажи, выбросившие еду и взявшие с собой лишние боеприпасы – десять шагов вперед из строя.

В строю возникло некоторое колебание, но потом все члены экипажей вышли из строя. После чего Василий Филиппович выдал:

- После завершения учений всем по 10 суток отпуска. Вы правильно поняли, как надо действовать. На войне еду можно найти на месте, куда вас забросят, а вот боеприпасами с вами никто делиться не будет.

http://e-news.su/society/245754-kak-proshtrafivshiesya-desan...