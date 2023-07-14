По прибытии представителей ЧВК "Вагнер" и их рассредоточения на полигонах для проведения занятий особое внимание планируется уделить приемам и способам ведения боевых действий Вооруженными Силами Республики Беларусь — Минобороны РБ. https://t.me/orchestra_w/7751

Поскольку я имею честь быть военным аналитиком, меня часто спрашивают в среде друзей и знакомых – в чем заключается эффективность штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер»? Обывателям часто невдомек, что, помимо обширного боевого опыта и знаний, полученных в ходе многочисленных кампаний на Ближнем Востоке и в Африке, у «музыкантов» есть ключевая особенность, которая позволяет им действовать эффективно.

«Другое видение». Так давеча сформулировал эту особенность «вагнеров» президент Белоруссии Александр Лукашенко. А наш товарищ Ярем прямо пишет (https://t.me/yaremshooter/1917), что особенность штурмовиков «Вагнера» - это действовать не по шаблону, каждый раз в неожиданном ракурсе и в новом свете. Все будут говорить, что действия «Вагнера» - это авантюра, что такого не может быть. Но они берут – и делают. И этот военный креатив у «музыкантов» - с самых первых дней своего существования.

Ярем вспомнил цитату из книги Кирилла Романовского «Восемь лет с Вагнером», которую я тоже сейчас часто перечитываю, чтобы лучше понять саму философию «оркестра». Штурм Луганского аэропорта, как и вся операция в Луганске летом 2014-го, с точки зрения военной науки, была чистой воды авантюрой. «Вагнер» создавался как небольшая батальонно-тактическая группа: в прошлом году Евгений Пригожин рассказывал, что под его началом была собрана группа патриотов – насколько мне известно, в самый первый «выпуск» «оркестр» насчитывал около 20 человек. К моменту штурма Луганского аэропорта БТГ «Вагнер» состояла примерно из 40 человек.

И этим 40 добровольцам и ветеранам горячих точек предстояло решить непростую задачу – взять штурмом территории аэропорта, на которой сидело до 400 украинских солдат и нацбатовцев.

Вот как это описывает один из бойцов «Вагнера» в книге у Кирилла:

«Задача была не из легких. Пришел командир, мы находились в лесополосе в 5 км от Луганского аэропорта, открыл перед нами карту, ткнул в нее пальцем - и говорит:

- Знаете, что это?

- Да, это Луганский аэропорт.

- Так точно. Завтра с утра мы его берем.

А нас чуть больше 40 человек.

– Ну хорошо, а сколько укропов при этом?

- Зачем вам это знать?

- Не, ну ты скажи, на что мы идем.

- Ну, пацаны, там 400 человек по приблизительным данным.

А, как известно, штурм производится в пятикратном превосходстве штурмующих над обороняющимися. А тут было наоборот – нас меньше в десять раз!»

Сорок человек прошли сквозь поле с подсолнухами к аэропорту, шли практически по открытой местности, простреливаемой со всех сторон. Никто не ожидал от русских добровольцев такой прыти. Но, поскольку маленькая БТГ, которая скоро превратится в самый известный русский бренд, изначально делала все иначе, согласно своему видению, ей удалось совершить невозможное: взять аэропорт и заблокировать бойцов ВСУ в бункере.

И если теперь кто-то меня спросит, в чем секрет эффективности ЧВК «Вагнер» на поле боя, я отвечу – У них просто другое видение.

https://t.me/astramilitarum/33408

Раз уж Ярем вспомнил (https://t.me/yaremshooter/1917) про книгу Кирилла, то поделюсь и одним из своих любимых фрагментов, посвященных штурму ЛАП.

Командир одного из штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» с позывным Зомби получил широкую известность во время текущего конфликта на Украине, освобождая Попасную и Бахмут, особенно после интервью (https://t.me/SolovievLive/158164) Владимиру Соловьеву.

Но на защиту Донбасса Зомби встал еще в 2014 году, когда ЧВК "Вагнер" еще только начинала свой боевой путь в ЛНР.

«Ник, в последующем мой командир отряда, отправил нас с Султаном и Злым ко второй группе, чтобы остановить Зомби. Зомби – командир отряда – в одиночку побежал преследовать «укропов», человек 12. Украинцы побежали в сторону забора… ну, пытались сдристнуть с территории аэропорта. А он один за ними побежал.

Мы бежали за ним метров 200, чтобы просто остановить. Причём он бежал за украми, они начали через забор перелазить. Зомби, вообще не прячась, с открытой грудью идёт и валит – одного, второго, третьего. Мы уже поняли, что сейчас его завалят – потому что слишком плотный огонь начался в ответ. В общем, мы подоспели ему на подмогу и выручили его.

Но самый основной наш поступок – это то, что с аэропорта Луганска до нашего штурма круглосуточно работало 17 «Градов» и 12 гаубиц, которые обстреливали город круглосуточно. Мы лишили их этой возможности. Соответственно 70 тысяч жителей, которые остались на то время в Луганске, вздохнули свободно». Напомню, что у Зомби пять орденов Мужества, звезда Героя России, две медали "За отвагу" и орден «За заслуги перед Отчеством» 4 степени с мечами. Имя засекречено.

https://t.me/photopmc/882

Где Вагнер? Доска объявлений на одной из остановок в белгородском Шебекино. Фото сделано в середине июня.

https://t.me/zCephei/522

Не так давно в сети опубликовали фото дома Евгения Пригожина. Задумка предполагала показать, как живёт мятежник, предатель и владелец огромной наёмной армии. Только вот вместо ожидаемого эффекта народ выдал пропаганде обратное.

Человек, который является крупным бизнесменом, не является госслужащим, вдруг имеет дом за приблизительные 7 000 000$. В чем эффект ВАУ? ㅤ

Может, в ремонте и отделке? Да нет, обычный ремонт хорошего дома. Нет золотых унитазов, нет портретов с самим собой в царской форме. И вообще позолота не в чести. Может, должно удивить оружие? Но на фото карабин Beretta Cx4, снайперская винтовка RPA Rangemaster .338, карабин AKS-366 L2, карабин Вепрь-15, карабин ВПО-209, ружьё "Байкал" - все по лицензии. И пистолет Glock 17 - наградное оружие. Хотя бы пачки долларов в эквиваленте 10 и 20 постеснялись выложить. И что мы имеем? Уголовное дело закрыто, оружие оказалось зарегистрированным и уже возвращено, изъятый белый порошок после экспертизы оказался муляжом, деньги в ГАЗеле тоже вернули.

https://t.me/orchestra_w/7681

"На случай важных переговоров".

Кувалда из кабинета Евгения Викторовича.

https://t.me/orchestra_w/7655

А вот и по фактам раскидано все тем идиотам, которые пишут откуда у Пригожина столько медалей. Вообще непонятно зачем пропаганда выставила его китель, лишь лишний раз показали заслуги человека обществу, которое хотят настроить против него.

Злой журналист

https://t.me/zloy_zhurnalist/5735

Кстати, некоторые плясали на паспортах Пригожина и больно уж парики возмущали. Думается паспорта не липовые, а делали их "под прикрытие". Ну и узнали откуда у Пригожина в доме парики. И главное: Зачем они ему? Оказывается для заграничных поездок. И вот вам шесть воплощений Пригожина из архивов медиагруппы Патриот:

1.Сотрудник Министерства обороны в Судане

2. Помощник дипломата из Абу-Даби

3. Старший лейтенант из Бенгази

4. Полковник из Триполи

5. Торговец из Сирии

6. Полевой командир Мухаммед

https://t.me/rlz_the_kraken/59619

Несмотря на тиражируемые в СМИ сообщения о выводе из ЦАР российских военных специалистов, сотрудники ЧВК "Вагнер" остаются в стране. Евгений Пригожин подтвердил, что помощь ЦАР продолжится в полном объёме и никто не собирается обнулять результаты, достигнутые за годы сотрудничества с этой страной.

https://t.me/orchestra_w/7716

Это не окончательный отъезд, а ротация. Некоторые уехали, другие приедут — представитель президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпем об отъезде бойцов "Вагнера".

В недавнем интервью об этом сообщал и командир Лотос: "Нам нужно провести ротацию ребят на наших дальних направлениях, влить новую кровь".

https://t.me/orchestra_w/7717

"Я не думаю, что будут какие-то проблемы, чтобы "вагнеровцы" работали в интересах России.

Потерять такое подразделение при всех нюансах нельзя. А тем более бойцов подразделения. Там примерно два десятка героев России.

Эти ребята, которые воевали, дай бог чтобы вся армия так воевала". ㅤ

Александр Лукашенко

https://t.me/orchestra_w/7666

"Вчера после обеда мы разговаривали с Евгением Пригожиным по телефону и как раз обсуждали моменты дальнейших действий ЧВК "Вагнер".

Он мне сказал одно: "Мы будем работать во благо России и будем выполнять свой долг до конца".

Александр Лукашенко

https://t.me/orchestra_w/7665

Лукашенко уверен, что Путин не намерен "мочить" Пригожина

Белорусский президент сообщил, что Евгений Пригожин находится на свободе: "Что с ним будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра "замочат"… Нет, этого не будет".

Лукашенко: «Гадать на кофейной гуще смысла нет. Но я не думаю, что "Вагнер" где-то восстанет и повернет свое ружье против белорусской власти и белорусского государства. В жизни всякое бывает. Но я сегодня не вижу такой ситуации. Работать надо с людьми».

Также Лукашенко заявил, что перемещение бойцов ЧВК "Вагнер" в Белоруссию зависит от руководства компании и властей России. Ведутся переговоры. Им предложили размещение в военных городках, как как сказал Лукашенко: «У них свое видение». По его словам, Пригожин сейчас в РФ, а Вагнера в своих полевых лагерях.

https://t.me/zloy_zhurnalist/5713

В Донецке похоронен сербский доброволец Урош Првулович.

Приехал добровольцем на Донбасс в 2014 году, не имея военного опыта. В составе 7-й бригады участвовал в боях за Дебальцево.

В 2022 году, после начала спецоперации, присоединился к ЧВК "Вагнер", участвовал в боях за Попасную, Светлодарск и Бахмут.

Првулович погиб 28 апреля 2023 года во время боев за Бахмут. 10 марта серб был награжден "Георгиевские кресты" IV степени - награда ДНР. Доброволец из Сербии погиб в конце апреля в составе ЧВК "Вагнер" в ходе боёв за Бахмут (Артёмовск).

https://t.me/wagner_group_pmc/35558

Заявление Александра Иванова по поводу распространяемой в СМИ информации о выводе из ЦАР российских военных специалистов.

«Последние дни ко мне множество раз обращались представители различных изданий с просьбой прокомментировать якобы произошедший отъезд бойцов ЧВК из Центральноафриканской Республики (ЦАР). В связи с этим, я хотел бы заявить официально — Россия, инструктора СОМБ и бойцы Группы Вагнера остаются в ЦАР, поэтому жители Республики могут спать спокойно! С 2017 года российские инструкторы работают в ЦАР. За это время нам удалось добиться того, чтобы из одной из самых небезопасных стран в мире, в которой правительство контролирует только несколько кварталов столицы, Республика превратилась в безопасное место для жизни и развития местного населения. В результате большая часть боевиков была уничтожена или разоружена, бывшие преступники из антинародных группировок интегрируются в общество и переходят к мирной жизни. Мирная жизнь в Республике уже установлена, но российские военные специалисты остаются необходимы ЦАР, ведь риск внешней агрессии и провокаций сохраняется. У нас есть обязательства перед Правительством и народом этой страны. Я говорил с Евгением Пригожиным, и он со своей стороны подтвердил, что помощь Центральноафриканской Республике продолжится в полном объёме и никто не собирается обнулять впечатляющие результаты, достигнутые за годы нашего сотрудничества с этой прекрасной страной. Кстати, это памятник русским бойцам в ЦАР.

Мы остаёмся в ЦАР! Мы остаёмся в Африке!»

Иванов А. А., глава СОМБ

https://t.me/officersunion

29 июня Путин встретился с Пригожиным и командирами отрядов ЧВК "Вагнер". Всего было 35 человек. Занимались разбором полетов 23-24 июня.

1. На встрече Путин дал оценку действиям ЧВК «Вагнер» в ходе СВО и по поводу 24 июня;

2. Президент выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшее трудоустройство и применение их навыков;

3. Сами командиры изложили свою версию произошедшего и акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и готовы дальше продолжать сражаться за Родину;

4. Встреча длилась 3 часа.

PS. Это официальная информация от Кремля.

Вчера уже была утечка об этой встрече, на которой якобы также присутствовали Золотов и Нарышкин. Видимо комментарий Пескова направлен на то, чтобы пресечь кривотолки об этой встрече.

https://t.me/boris_rozhin/91754

P.s. Ого, скольким же придется переобуваться?!!!

Новая порция фотографий из дома Евгения Пригожина.

На кадрах — большое количество внутренних наград ЧВК «Вагнер», коллекция тарелок, статусы «Героя ЛНР» и «Героя ДНР», а также сувениры из Африки. Но самое главное, пожалуй вот это: В центре внимания находится декларация от 1 мая 2014 года, когда первый состав «Группы Вагнера» отправился в свой первый боевой поход – на Украину. Договор составлен, что называется – на чести крови. Сторонами выступили:

Евгений Пригожин, он же Директор, он же Сергей Петрович и Дмитрий Уткин, он же Командир, он же Вагнер, он же Девятый.

Особенно стоит обратить внимание на обязанности командира, чтобы стало ясно за счёт чего ЧВК «Вагнер» стала самым эффективным штурмовым подразделением.

Основания декларации: «В связи с тяжёлой ситуацией на Украине и необходимостью защитить Донбасс (сердце России) мы, нижеподписавшиеся, обязуемся соблюдать следующие правила».

Обязанности командира:

- подобрать коллектив;

- обучать людей;

- избавляться от дезертиров;

- сухой закон (алкоголь, наркотики);

- решать вопросы коллегиально;

- в полной мере использовать полученные знания и опыт, выполнять задачи до конца;

- не идти против ВВП;

- не врать и не лукавить, всегда говорить, как есть.

На мой взгляд стоит обратить особое внимание на «решать вопросы коллегиально» и «не врать и не лукавить, всегда говорить, как есть».

На стене виднеются фотографии из множественных командировок в страны присутствия «Группы Вагнера» – Украина, Сирия, Ливия, Судан, Центральноафриканская Республика, Мали, Буркина-Фасо, Мозамбик и иные. Висит и фотография из Кремля с церемонии вручения звания Герой России 20 июня 2022 года.

https://t.me/wagner_group_pmc/35709

Подписчик канала REVERSE SIDE OF THЕ... прислал фотографию кольца, такого же, как нашли при обыске у Пригожина. Оказывается, таких колец совсем немного, и они есть только у самых старых ветеранов движения, тех кто подписывал тот самый документ от 1 мая 2014 года, снимки которого также попали в сеть. https://t.me/rsotmdivision/8825

Евгений Пригожин высказался об обысках в его доме. «Я думаю адекватных людей не ввести в заблуждение моим домом, я большую часть жизни занимаюсь бизнесом, в прошлом я был одним из лучших рестораторов, теперь я руковожу самой боеспособной армией в мире, кого то удивил мой дом, там нет золотых унитазов, нет ничего, покажите хоть один дом среднего звена чиновника людям, подобных случаев было масса, однако людям это не показывали.

А продажным журналистам была отдана команда в худшем свете все это выставить.

https://t.me/c/1801542020/6136

Пока на всех каналах топят ЧВК ВАГНЕР, мы покажем их эффективность на фронте. Сбитые дроны противника операторами ЧВК ВАГНЕР

https://t.me/rsotmdivision/8662

«Защитите Польшу от сумасшедшего русского!» Пригожин напугал целую страну Это не реклама блокбастера, а реклама службы по контракту, которая появилась на этой неделе в Польше. Надпись гласит: «Польша - это щит Европы. Защитите Европу от сумасшедшего русского».

Ребята, нас тут еще 140 миллионов таких же.

https://t.me/tsargradtv/49140

"Таким образом, Пригожин достиг цели своего выступления: он хотел достучаться до Путина - и достучался.

И даже больше: не один, а со всеми командирами - то есть, по сути, провел в Кремле расширенный Совет командиров ЧВК "Вагнер" с участием Верховного Главнокомандующего"

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

https://t.me/orchestra_w/7749

Боец ЧВК "Вагнер" до и после командировки.

https://t.me/orchestra_w/7756ㅤ

На фото — одно из многих импровизированных мест памяти погибших товарищей, которые я часто встречал на позициях и в тыловых районах ЧВК "Вагнер". Бойцы "Оркестра" никогда не боялись отдавать свои жизни и здоровье за Родину в самых ожесточенных и тяжелых городских боях, чему я лично и мои коллеги были свидетелями, работая в Попасной, Соледаре, Бахмуте и его окрестностях.

И говорить что "вагнера" — живые и мертвые — кому-то что-то должны, это подло. И я согласен с тем, что скорее все как раз наоборот.

ЧВК «Вагнер» доказали свою преданность Родине кровью и потом, а те, кто считают, что они кому-то что-то должны, предлагаю самим показать, чего они стоят.