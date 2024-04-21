"Взять с русских дань": детское ОПГ в Балашихе

Взрослые мигранты учат своих детей относится к русским кяфирам - как к добыче и поэтому новость про детское ОПГ в Балашихе, где «требуют с русских дань» удивления не вызывает

Очень часто говорят, что проблемы с мигрантами временные. Что якобы они ассимилируются и будут частью общества, не принося никаких проблем. Вот только это совсем не так. И мы видим как развеивается этот миф прямо сейчас.

Дети мигрантов не ассимилируются, не перенимают русские традиции и обычаи.

Дети мигрантов куда хуже чем их родители. Они больше не думают, что они гости, как раз наоборот, они свято уверены, что они хозяева в этой стране. И ведут себя соответственно. Такие идеи закладывают им их родители. Знание на что это похоже?

На оккупацию России.

И все у кого есть дети понимают о чем речь. Сейчас малолетние мигрантские группировки распространены как никогда. В школах дети мигрантов сбиваются в стаи и начинают устраивать беспредел.

Так группа подростков в Балашихе изба вают детей и вымогают у них деньги. Годами.

Вот как в СМИ подана новость:

дети гастарбайтеров вполне могут отделаться штрафом.

В подмосковной Балашихе банда подростков годами вымогает деньги у школьников и избивает их. Полиция лишь недавно начала проверку.

Один из детей смог отправить сообщение о вымогательстве родителям. Когда они приехали, то малолетние амбалы набросились с кулаками и на них.

А что детям мигрантов стесняться, если взрослые все с полицаям порешают.

По данным СМИ, этническую группировку сколотили азербайджанцы Раул и Рафаэль. Последний эпизод с их участием произошёл 6 апреля, когда кавказцы начали вымогать деньги у двух школьников. СМИ пишут, что они «взяли детей в заложники» и потребовали дань. Кому-то из парней удалось сбежать, другой принес требуемую сумму. Ещё одному мальчишке дали полчаса, чтобы найти две тысячи рублей. Школьник успел дозвониться до родителей. Папа и мама подоспели на помощь, но были жестоко избиты.

Заявление на них ушло на стол лично Бастрыкину. Им грозит 5 лет по уголовному делу. Но родители переживают, что их могут отмазать и они ограничатся штрафом.

Уверен что так и будет. Решалы от ОПГ уже суетятся, деньги начали двигать.

Обратите внимание вот на какую формулировку: "Полиция лишь недавно начала проверку" .

То есть банда годами собирает русских детей, а полицаи их Балашихи ни о чем не знали.

Это говорит про их профессионализме. Всех разогнать если они ничего не могут.

А если знали? Это как минимум халатность, а по моему пособничество армии оккупантов мигрантов в России.

*Привлекут ли к ответственности Полицаев из Балашихи?

Очень сомневаюсь.

Таким образом ОПГ диаспора, создавая детские банды, решает три задачи:

Экономическая - захват территории России и поборы с русского населения при попустительстве местных Полицаев ( скажите вот что: какая разница россиянам, пришли и собирают немцы или мигранты, устраивают беспредел немцы или мигранты?)

Политическая: подкуп Полицаев и судейских это внедрение своих людей в органы управления страной или по крайней мере влияние на ситуацию в стране.

Социальная: они, Иноплеменные, считают русских добычей. Самим, взрослым мигрантам, опасливо третировать и обирать русское население. Вот и тренируют своих детей обирать русских детей.

Какой вывод:

Я считаю, что до сих пор у властей Московской области нет политической воли наводить порядок с мигрантами. Почему нет? Может связи и деньги мешают?

Коррупция в полиции это есть измена Родине и предательство России. Как быть с этим?

Еще обращаю внимание вот на что: обратили внимание, что глава СК Бастрыкин берет на контроль ситуацию?

А глава МВД как будто не при чем. Его подчинённые покрывают мигрантов, а Колокольцев как бы в норке, тишина и благодать.

Детские мигрантские ОПГ это школа подготовки боевиков против русского населения. Неужели непонятно?

А этих, из Балашихи, отмажут. Вот увидите.

Следовательно, вся работа СК будет бесполезно.

Глава СК, Бастрыкин недавно "Взорвался" от вопросов про мигрантов:

"... Зачем вы их берёте, они и тут никому не нужны?.."

Бастрыкин во время своего выступления на юридическом форме просто не выдержал и после доклада о статистике мигрантских преступлений начал очень жестко выступать против нашей миграционной политики.

Он в ярких красках описал все то, к чему приводит такое попустительство и призвал наконец заняться этим вопросом нормально.

Но самое интересное – он рассказал, что про эту ситуацию говорят его коллеги из Узбекистана.

Те, кто обеспечивает правосудие там открыто спрашивают у него:

«вы зачем их берёте, если они даже тут нам не нужны? Так ещё и гражданство выдаёте». И это очень хороший вопрос: «зачем?».

Нормального ответа, объясняющего этот беспредел пока что нет.

Бастрыкин поделился рядом неприятных историй из служебной практики.

Как банда узбеков кошмарила целый район. Однако, их целью была не прибыль или нажива, а лишь унижение русского население, демонстрация своего превосходства.

Детям из ОПГ в Балашихе, правда там орудуют азербайджанцы, важно было унизить русского ребёнка.

Ну и как это называется?

Бастрыкин заявил, что никаких экономических преимуществ для страны это не даёт. Это даёт преимущества лишь для конкретной, небольшой группы людей занимающихся бизнесом. При том, что их крышуют чиновники и помогают им с продвижением более свободной политики в отношении мигрантов.

Резюмируем:

Складывается впечатление, что в стране только глава СК озабочен этнической преступностью.

Некоторые Главы регионов, некие депутаты, какие то чиновники из министерств и АП пребывают в летаргическом, уютном сне. Видимо у них все хорошо.

А мигранты меняют тактику. Воспитывают детей в духе оккупационной армии.

О показухе: Случился Крокус Холл, пошумели, арестовали пару тысяч мигрантов на камеру и, типа, проблема решена?

Дети мигрантов подрастают. Это готовые боевики.

https://dzen.ru/a/ZhoKszla-giJ...