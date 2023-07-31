Армяне выставили для СВО свой батальон - "Арбат"

Основал этот батальон почётный гражданин Горловки Армен Саркисян, которого очень многое связывает с Донбассом. По его словам, хотя о батальоне "Арбат" стало известно только сейчас, идея его создания появилась намного раньше, ещё в начале осени 2022 года.

1 июля армянский батальон заключил контракт с МО России и вошёл в интернациональную бригаду "Пятнашка" Ахры Авидзбы, абхаза по-национальности.

Особо хочется сказать о том, кто возглавил армянский батальон. Бывший боец ЧВК "Вагнер" Айк Гаспарян, позывной - Абрек. Командир штурмовой группы "оркестрантов". Это ему на фото Владимир Путин вручает иедаль "За Отвагу". А еще у него есть медаль - "За взятие Соледара". Да, есть такая медаль, представляете!

А еще Айк Гаспарян примечателен тем, что во время начала СВО находился ... в тюрьме. Ему дали семь лет за разбой. И именно Гаспарян оказался первым, получившим награду среди тех, кто решился искупить свою вину на поле боя. Да получил ее еще - из рук Президента!

"Армяне, живущие в России, считают эту страну своей Родиной. Мы с нашими земляками и с теми, кто нам идейно близок, создали этот батальон. Наша страна многонациональна. И когда приходит беда, мы все должны объединиться", - слова командира армян.

Хорошо, если все - именно так. И это, знаете, навело меня на такую вот мысль.

Вот мы, то и дело, получаем информацию о том, что какие-то там чехи сражаются за ВСУ. То албанцев обнаруживают на передовой. Не говоря уже о всяких поляках. Теперь вот, оказалось, что наши подчистую срезали из пулемета сомалийских пиратов. Те шли, как ниндзя, в черных платках. Но самое главное - во весь рост, под град свистящих пуль. Такое ощущение, что они вообще не знали, что такое настоящая современная война. Танков, наверное, никогда в жизни не видели.

Но сейчас речь - не об этом. Вот эти все новости о наемниках, включая "экзотических", волей-неволей создают ощущение, что весь мир, все народы идут против нас. Внутреннего оптимизма это никак не добавляет.

Хотя при этом - скажите мне - что эти представители десяти наций, которых видели на той стороне передовой - в сравнении со 195 народами России?!

Вот, представляете, если бы наряду с чеченским или теперь армянским батальоном, все эти народы выставили бы по батальону. Ну, ладно, все... хотя бы те 40, численность которых более 100 тысяч человек. Кабардинский батальон, ингушский батальон, осетинский батальон, мордовский батальон, якутский батальон...

А те народности, которых в России, более миллиона - возможно, выставили бы и национальные полки. Татары со своими 4,5 миллионами вообще могли бы выставить несколько таких полков. А еще более миллиона населения, помимо татар и чеченцев - у башкир, чувашей, аварцев.

Было бы очень важно - чрезвычайно важно - увидеть на фронте батальон крымских татар (население - 260 тысяч человек).

Нет, я понимаю, что принцип формирования наших армий всегда был иной. Интернациональный. И во время Великой Отечественной войны было именно так. Возможно, это даже правильно - не буду спорить!

Просто очень бы хотелось - чтобы от названия батальонов и полков всех тех народов, которые сражаются за Россию, пестрило бы в глахах. Весь мир знал бы, сколько народов бьется за Россию, за ту правду, которую на Западе никто не хочет слышать.

И силу бы эти национальные батальоны и полки представляли бы немалую - до 20 000 бойцов (в батальоне 150 - 500 человек, в полку - 500 - 2500).

Да и сплоченность и понимание друг друга в национальном батальоне, кто бы чтобы не утверждал - всегда будет выше!

Как вам кажется, было бы важным для России увидеть на поле боя такие батальоны? Помимо чеченского или армянского. Татарский, например, полк... Или даже - украинский...