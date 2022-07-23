Территория Героев...(23)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.



https://t.me/mod_russia/17775



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https://t.me/mod_russia/17863

Сотрудники RT:

Баталин Владимир

Мирошников Виктор





Награждены орденами Мужества.

Последние месяцы наши ребята работали в зоне спецоперации в Донбассе.

В мае они попали под ракетный удар в Докучаевске (ДНР). Съёмочная группа остановилась на заправке, когда прилетело несколько снарядов. Владимир и Виктор получили осколочные ранения.

В Донбассе они сняли огромное количество материала, который выходил и на телеканале, и в соцсетях, работали в самых горячих точках.

https://t.me/rt_russian/119102

Генерал-полковник Александр Лапин



Группой войск «Центр» на Украине командует генерал-полковник Александр Лапин.

С ноября 2017 Лапин является командующим войсками Центрального военного округа. До этого он командовал штабом группировки российских войск в Сирии, а с 2018 по январь 2019 года возглавлял и саму группировку.

4 июля 2022 за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоено звание Героя Российской Федерации

https://t.me/c/1167601598/7235

https://t.me/mod_russia/17394

Военнослужащий Бутаев Иса



Дагестанец Иса Бутаев Указом Президента РФ награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами

Уроженец села Новокули (Чаравали) Новолакского района Иса Бутаев является обладателем «Крапового берета», участником спецоперации в Сирии и на территории Украины по защите Донбасса.

Иса отмечен за бой на территории Украины и взятие стратегически важной территории.

https://t.me/radioARBAT/15412

Подполковник Илья Сизов



Заместитель командира истребительного авиационного полка подполковник Илья Сизов удостоен звания Героя Российской Федерации. Он сказал о подвиге, совершенном в ходе спецоперации:

«Эта награда не только моя личная, а награда всей нашей авиационной системы»

https://t.me/mod_russia/17825

Полковник Иван Шиц

Командир танкового полка полковник Иван Шиц удостоен звания Героя Российской Федерации. Он сказал о подвиге, совершенном в ходе спецоперации:

«Я горжусь, что имею такую величайшую государственную награду»

https://t.me/mod_russia/17827

Старший лейтенант Андрей Соловьев

Командир огнеметного взвода старший лейтенант Андрей Соловьев удостоен звания Героя Российской Федерации. Он сказал о подвиге, совершенном в ходе спецоперации:

«Награда для меня - это благодарность за профессионализм и преданность своей стране»

https://t.me/mod_russia/17829

«...Все огневые позиции у них(ВСУ) были расположены прямо рядом с домами. Вот это еще усложняло операцию, поэтому приходилось более качественно обрабатывать ту или иную информацию для того, чтобы нанести удар. Мы заметили красную куртку у человека, и он кружится, постоянно там ходил. Смотрим, смотрим, раз, он масксеть откидывает, а там миномет. Все. Вот координаты. Вот цель...»

https://t.me/mod_russia/17780



«Сам погибай, а товарища выручай». Заветы Суворова. Им следовал младший сержант Валерий Бабков, который увел КамАЗ, доверху груженный боеприпасами, из-под яростного огня. Отважного бойца наградили медалью Суворова.

https://t.me/mod_russia/17796



На гражданке работал на заводе… завод разбомбили, поэтому пошёл служить, чтобы больше такого на родной земле не происходило. Сам я с ДНР, служу с 2020 года, начал с подразделения «Кальмиус», отслужил контракт, ушёл на гражданку. Сейчас опять началась война, решил принять участие, пошёл по мобилизации в свой полк со своими ребятами.

Дома ждёт мать, брат, сестра младшая, это те, кого я сейчас здесь защищаю…

Здесь у всех есть определённая цель, не просто денег заработать… все с Донецка, с Луганска… работаем… защищаем родную свою землю, так что работаем, браться. Не дадим врагу прорваться.

https://t.me/c/1167601598/8392

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Гвардии сержант Нурмагамбетов Ерканат

Ерканат Нурмагамбетов Манарбекович 23.10.1995 года рождения служил радиотелефонистом отделения артиллерийской разведки взвода управления гаубичного артиллерийского дивизиона. Последний день своей жизни он провел на передовой. Под шквальным огнем, проявляя смелость и решительность, омич не допустил перебоев в управлении подразделениями. Это способствовало выполнению поставленной боевой задачи. Но наша батарея неоднократно подвергалась артиллерийскому обстрелу, и Ерканат получил смертельное ранение.

Это случилось еще 26 апреля, на границе Николаевской и Херсонской областей.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии сержант Ерканат Нурмагамбетов награжден орденом Мужества (посмертно).

https://bk55.ru/news/article/202098/

Капитан Жидков Валерий



Капитан ВДВ Валерий Жидков. Погиб 27 февраля 2022 года во время спецоперации в городе Буча под Киевом. Родился в поселке Добрый Орловского района. После окончания в 2013 году Рязанского десантного военного училища служил командиром разведроты в Псковской дивизии ВДВ. На территории Украины – с первых дней проведения спецоперации. Погиб вместе с еще 18 бойцами 27 февраля при выполнении боевого задания в Буче. Спустя пять месяцев тело героя доставили домой, где с ним простились родные и близкие Посмертно награжден орденом Мужества. https://t.me/radioARBAT/15288 Прапорщик Гильманов Руслан

Во время выполнения боевой задачи погиб заместитель командира РГСпН армейского спецназа ВС России прапорщик Руслан Гильманов. Прапорщик Гильманов участник военной операции в Сирии, за время службы был награжден медалями Суворова, Жукова, а также ведомственными медалями МО, в том числе «За возвращение Крыма». Ему было 32 года, посмертно Руслан Гильманов награжден орденом Мужества. https://t.me/ok_spn/20301

Ефрейтор Алжанов Бауржан



27-летний Бауржан Алжанов отдал свою жизнь, защищая жителей Донбасса. 15 декабря ему бы исполнилось 28 лет.

Он был старшим механиком-водителем танкового взвода танковой роты. Отправился на специальную операцию в звании ефрейтора.

Посмертно награждён Орденом Мужества.

На своей странице в социальной сети Бауржан оставил пост: «Любить солдата - это гордость, забыть солдата - это подлость. А ждать солдата - это честь, что не у всех девчонок есть»...

https://kamishin.bezformata.com/listnews/ukraine-pogib-tankist-baurzhan/105250197/

Старший мичман Саканелашвили Автандил

После окончания медицинского училища Автандил Лаврентьевич Саканелашвили решил связать свою жизнь с Военно-морским флотом. Фельдшера воинской части за мужество, отвагу и самоотверженность наградили посмертно Орденом Мужества.

Ему был 51 год. Осталось двое детей.

https://vk.com/wall-155087088_28804?t2fs=24d234b699246ffcab_2

Военнослужащий Матниязов Камран



Камрану Матниязову 12 июня должно было исполниться 33 года Отец вспоминает слова сына: — Ты мне всегда говорил: «Папа не бойся, я ничего не боюсь!» И ты и не боялся! Ты не умер, сын мой! Ты для меня будешь всегда таким молодым, красивым, добрым, верным! Сегодня я провожу тебя, но мы встретимся. Я горжусь тобой! Храбрый навсегда! Он служил в Карабахе, хотел в Сирию уехать. А когда произошли эти события, он сначала не смог поехать, а потом говорит — я поеду. И поехал, и служил там. За неделю до гибели, рискуя собой, Камран спас несколько раненых, вытащил сослуживца из горящего танка. За мужество и героизм, проявленный в ходе специальной операции на Украине Камран Матниязов представлен к Ордену Мужества. https://v1.ru/text/gorod/2022/05/06/71312606/ Младший сержант Пурясьев Михаил

Орденом Мужества посмертно награжден младший сержант Пурясьев Михаил Сергеевич. Его награду получила мама Надежда Пурясьева. — Никогда не жаловался, не плакался. Все хорошо. Что в разведке, не знали. Это очень тяжело, но мы гордимся, что он стал героем, - говорит мама Михаила Надежда Пурясьева. Михаил родился и вырос в Верхнем Балыклее. В 2016 году Михаил заступил на срочную службу, через год подписал армейский контракт. Смертельное ранение сержант, командир отделения артиллерийской разведки 255-ого мотострелкового полка 20-ой гвардейской дивизии получил 7 мая в Херсонской области. В последний путь сержанта Михаила Пурясьева проводили со всеми воинскими почестями. https://bykovo-media.ru/podshivka/materi-mikhaila-puryaseva-peredali-orden-muzhestva Рядовой Светашов Юрий

В Волгограде простились с погибшим на Украине сапером. 30-летний Юрий Светашов. Юрий Светашов жил в Волгограде с бывшей супругой. После развода пара продолжала совместную жизнь. Совместных детей не имели. Он служил рядовым, был сапером отделения механизированных мостов. Посмертно награждён Орденом Мужества. https://vk.com/wall-164342404_499329 Старший сержант Каверин Егор

В посёлке Горьковском Советского района Волгограда простились с 29-летним старшим сержантом Егором Кавериным, который погиб в ходе СВО в Украине. Он был всегда позитивным, открытым и добрым человеком. Его старший брат тоже военный, сейчас вернулся в связи с похоронами. Посмертно награждён Орденом Мужества. https://vk.com/wall-116896173_1009838 Старший лейтенант Поселеннов Дмитрий

Дмитрий Поселеннов выполнил воинской долг с честью и отвагой. Остался верен до конца воинской присяге. За мужество, отвагу и самоотверженность старший лейтенант орденом Мужества награжден посмертно. Награда была передана его супруге. https://ok.ru/bloknotvlg/topic/155814522646765 Старший сержант Сикуатов Амангазы

В ходе специальной военной операции на Украине погиб старший сержант контрактной службы Амангазы Кайдарович Сикуатов. Прощание с погибшим прошло в его родном селе Жана-Аул Кош-Агачского района Республики Алтай. Амангазы Сикуатов родился 24 октября 1992 года. После окончания школы был призван в ряды Вооруженных сил России на срочную службу. После завершения срочной службы стал контрактником. С 2020 года служил в должности заместителя командира взвода оперативного назначения войск национальной гвардии. Ценой своей жизни Амангазы Сикуатов выполнил воинский долг и посмертно представлен к боевой награде – Ордену Мужества. https://t.me/solundar04/1443 Кучаков Пётр, Бирюков Роман, Гнускин Сергей, Журов Максим, Фотин Богдан

В Хакасии простились с пятью военными. Военнослужащие 5-й отдельной железнодорожной бригады погибли 27 июня во время спецоперации на Украине. Они попали под обстрел, когда сооружали понтонную переправу. «Большое горе пришло на хакасскую землю. Мы безвременно прощаемся с нашими земляками, которые отдали свои жизни в борьбе с неонацизмом и бандеровщиной. Они не просто защищали интересы нашей страны — они погибли за свободу всего мира. К сожалению, цена свободы слишком высока», - сообщил глава региона. https://t.me/strana_geroev/3679 Старшина Коротаев Александр

Александр Коротаев не отступил от своего воинского долга, не покинул поле боя. Главный корабельный старшина награжден орденом Мужества посмертно. Награду передали отцу военного. https://ok.ru/bloknotvlg/topic/155814522646765 Сержант Керин Владимир

В специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины погиб 28-летний житель Волгоградской области. Сержант Владимир Григорьевич Керин храбро защищал жителей республик Донбасса. Посмертно награждён Орденом Мужества. Прощание с военнослужащим состоялось на его малой родине – во Фролово. Владимира Керина проводят в последний путь со всеми воинскими почестями. https://vk.com/wall-195892533_6410 Военнослужащий Ульбрехт Денис

На Украине в ходе спецоперации погиб 29-летний волгоградец Денис Ульбрехт из бригады химзащиты После срочной службы в армии он подписал контракт. Военная профессия нравилась ему, говорят близкие. Денис родом из села Лебяжье Камышинского района. У него остались супруга и двухлетняя дочка. Денис служил в 28-й бригаде химзащиты, базирующейся в Камышине. Посмертно награждён Орденом Мужества. https://t.me/bloknot_vlg/20843 Рядовой Вадим Демахин В ходе спецоперации на Украине погиб рядовой Вадим Демахин из Тольятти. Ему был всего 21 год. Дома парня ждали родители и младшие брат с сестрой. За проявленный героизм солдата посмертно наградили орденом Мужества. В школе, где учился молодой человек, намерены увековечить его имя. https://www.samara.kp.ru/daily/27385/4584004/ Военный комендант Георгий Петрунин Георгий Петрунин был военным комендантом Самары Не вернулся домой военный комендант Самары Георгий Петрунин. Ему было 48 лет. У мужчины остались мать, жена и двое взрослых сыновей. Его похоронили на родине в Волгограде. https://www.samara.kp.ru/daily/27385/4584004/ Старшина Андрей Ахметшин Защитнику Донбасса Андрею Ахметшину было 32 года Навечно в строю останется старшина Андрей Ахметшин из Тольятти. Защитник Донбасса погиб в 32 года. Военнослужащего посмертно представили к ордену Мужества. Портрет тольяттинца, который до конца исполнил свой воинский долг, разместят в музее машиностроительного колледжа, где он ранее учился. https://www.samara.kp.ru/daily/27385/4584004/ Старший сержант Георгий Мелик-Алавердян Во время спецоперации героически погиб старший сержант Георгий Мелик-Алавердян из Тольятти. Ему было 32 года. У мужчины остались родители, жена, 9-летний сын и четверо младших братьев и сестер. Его запомнили как добродушного, открытого человека, который не умел обманывать и хитрить. https://www.samara.kp.ru/daily/27385/4584004/ Военнослужащий Иван Степаненко Слишком рано ушел из жизни 20-летний Иван Степаненко. Он был уроженцем села Кротовка Кинель-Черкасского района. Молодой человек погиб, прикрывая отход товарищей. В прошлом году он окончил Поволжский государственный колледж. Однокурсникам он запомнился как человек с легким характером и с врожденным чувством справедливости. https://www.samara.kp.ru/daily/27385/4584004/ Рядовой Владимир Писарев Владимира Писарева посмертно наградили орденом Мужества Не вернулся домой рядовой Владимир Писарев из Тольятти. У него остались родители, бабушка и дедушка, младшие брат с сестрой. Молодой человек окончил школу № 58, а затем учился в Тольяттинском экономико-технологическом колледже. Он запомнился родным и знакомым веселым и жизнерадостным парнем, который всегда был готов прийти на помощь. https://www.samara.kp.ru/daily/27385/4584004/ Оперуполномоченный Андрей Корнилов Андрей Корнилов был оперуполномоченным ОБНОН Красноглинского района РОВД Самары При выполнении воинского долга также погиб оперуполномоченный ОБНОН Красноглинского района РОВД Самары Андрей Корнилов. Его не стало 14 апреля 2022 года. Бойца, который отдал свою жизнь, защищая Донбасс, похоронили в поселке Прибрежный. https://www.samara.kp.ru/daily/27385/4584004/ Младший сержант Дмитрий Герасименко В ходе спецоперации погиб младший сержант Дмитрий Герасименко. Известно, что молодой человек хотел связать свою жизнь с армией. Он проходил военную службу по контракту. Солдата посмертно наградили орденом Мужества. https://www.samara.kp.ru/daily/27385/4584004/ Волонтёры: Губарев Кирилл,



Веровский Максим



Украинские ракеты преступно обстреляли мирные кварталы Алчевска. Одна из них попала в здание выделенное благотворительному фонду "ПИЩА ЖИЗНИ. ДОНБАСС". Фонд занимался кормлением горячими обедами всех нуждающихся. Каждый день раздавали тысячи порций горячей пищи. Доставляли другие гуманитарные грузы: лекарства, свечи и спички туда, где нет электричества. Очень активно действовал благотворительный фонд по всей территории ЛНР. Ракета попала в здание кухни. В этот момент с благотворительной акции вернулись волонтёры, среди них был и руководитель фонда Кирилл Губарев. Кирилл погиб, также как и ещё один волонтёр Максим Веровский. Другой волонтёр Андрей Яковлев находится в больнице. Ребята занимались героическим служением с 2014 года проводили благотворительные акции в самых опасных местах луганской области, а погибли в своём родном городе (оба погибших алчевцы). https://t.me/sanya_florida/3220 Запорожец Иван

Это гильза от 30-мм снаряда пушки БМП-2. Я подобрал её в Мариуполе на том месте, где парни пытались помочь окружённым товарищам. Это гильза от 30-мм снаряда пушки БМП-2. Я подобрал её в Мариуполе на том месте, где парни пытались помочь окружённым товарищам. Этот снаряд зарядил своими руками Ваня Запорожец. Отличный мужик, под которым было подбито 3 машины и который снова и снова возвращался в бой выручать братьев. В одном из боёв в Левобережном районе города он погиб, сгорел в машине. Пусть это будет память об этом прекрасном человеке. Не будет ни памятника, ни пафосного некролога. Только эта гильза. И благодарность тех товарищей, кого он спас ценой своей жизни. Мир душе твоей человек. https://t.me/konkretnost/2182

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

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Наборы оригинальных обоев

Наборы оригинальных обоев 2

Наборы оригинальных обоев 3

Наборы оригинальных обоев, плакаты и муралы в городах России

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 5

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 6

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 7

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 8

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 9

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 10

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 12

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 14

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.2

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не только

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.5

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 9

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13

Люди, которым НЕ стыдно и за которых НЕ стыдно, за которых гордо!

Зов