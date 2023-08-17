Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 66

Вначале, как всегда, плакаты Помните морпеха с красным рюкзаком? Позывной Струна.

Легендарный командир морпехов 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота - Струна, Герой России. Теперь с открытым лицом. По сути первое большое интервью "Струны" без маски. Раньше его вся страна знала только как человека в маске с красным рюкзаком, который стал одним из символов освобождения Мариуполя. В ходе боевых действий он лишился ноги. Сейчас уже ходит с протезом. Молитвы близких спасают наши жизни: Струна — легендарный морпех — впервые раскрыл своё лицо и рассказал о боях

Влад служил в ВДВ, закончил обучение в 2020 г. Попал в морскую пехоту Черноморского флота. В 24 года стал командиром десантно-штурмового подразделения.

На фронте служил с первого дня. Освобождал ДНР, Мариуполь. За это получил звание Героя России.

Красный рюкзак, по которому морпеха всегда можно было отличить, буквально стал символом. А сам боец — легендой.

Струна никогда не показывал лица, всегда был в маске, не считая себя героем. В интервью RT он впервые открыто рассказал о себе — о своём воспитании, работе, встрече с врагом, ранении, семье.

Струна решил сейчас показать лицо, чтобы сказать спасибо всем, кто помогал ему и его сослуживцам после ранения: близким, друзьям, товарищам, волонтёрам.

https://t.me/ok_spn/25834

2 августа, в день Воздушно-десантных войск, в городе Ревда Свердловской области на постаменте памятника воинам-интернационалистам появится еще одна мемориальная плита.

На ней будут выбиты 23 фамилии ревдинцев, погибших в военных конфликтах за рубежом, в частности и на территории Украины.

Имена девяти бойцов "Вагнера", уроженцев Ревды, также будут на плите.

https://t.me/orchestra_w/8018

Память о Герое России генерал-полковнике Игоре Груднове, возглавлявшем Восточный округ Росгвардии с 2016 по 2018 год, увековечили в Бурятии. Бюст военачальника торжественно открыли в Улан-Удэ, где в 1990-е годы он командовал воинской частью. Игорь Сергеевич, посвятивший всю свою жизнь войскам правопорядка, пользовался в них заслуженным авторитетом. Звания Героя России удостоен в 2000 году за личное мужество и умелое руководство операцией по освобождению от террористов города Грозного.

https://t.me/rabotaembrat/6453

В городке Буинске повесили банеры геров СВО, своих жителей А вот в каком городе повесили этот банер не знаю, но посмотрите сколько медалей у Героя! Арты художников с канала Рыбарь ДушаЗавода: Завод им. Чкалова — наш арт в поддержку предприятий ОПК

Мы продолжаем серию ДушаЗавода, посвященных предприятиям оборонно-промышленного комплекса России. Герои сегодняшнего арта — труженики Авиационного завода имени В. П. Чкалова.

Завод им. Чкалова в Новосибирске — одно из крупнейших самолётостроительных предприятий России.

Именно на этом заводе собирают известный истребитель-бомбардировщик Су-34, в последнее время прославившийся применением управляемых авиабомб, ставших настоящим кошмаром для украинского ПВО.

Заказы на продукцию завода стремительно растут, поэтому предприятию пришлось увеличить штат на 30%. К концу 2024 года численность сотрудников завода должна достигнуть отметки 10 400 человек (то есть в два раза превысить число рабочих на 2022 год).

https://t.me/rybar/49920

ЭпизодыСВО: Окопные бои в Клещеевке — наш арт в поддержку специальной военной операции

После того, как сеть облетели кадры груды тел украинских военнослужащих на высоте 215.7, многие воочию увидели, какой ценой Вооруженным Силам Украины достается контроль над высотами в районе Клещеевки.

Обороняющиеся на этом участке подразделения 4 отдельной мотострелковой бригады 2 армейского корпуса ВС РФ и 346 отдельной бригады спецназа каждый день хоронят под огнем минометов и артиллерии десятки членов украинских формирований, пытающихся прорваться к оборонительным укреплениям.

А тех, кому все же удается дойти до первой линии, российские бойцы встречают в окопах. Несмотря на усталость и попытки противника выжечь ВС РФ из укреплений в селе постоянными обстрелами из РСЗО, бойцы ВДВ и спецназа регулярно проводят контратаки и берут пленных, которые не хотят разделить судьбу товарищей, навсегда оставшихся на высоте 215.7.

https://t.me/rybar/49933

ЭпизодыСВО: Скрытые в лесах — наш арт в поддержку специальной военной операции

В последней декаде июня фронт под Кременной, спустя месяцы позиционных боев, снова задвигался. Причиной тому стали внезапные наступательные операции военнослужащих 76 десантно-штурмовой дивизии ВС РФ в Серебрянском лесничестве.

В результате ожесточенных боев в местности с низкой видимостью российские десантники сумели выбить противника с более десятка опорных пунктов. Подразделения ВСУ, оборонявшие участок, понесли большие потери и были выведены на восстановление.

Сейчас ВС РФ закрепляются на участке и продолжают зачистку прилегающей территории — бои идут за каждый метр. Вдоль линии соприкосновения не стихает канонада. Как наши артиллеристы, так и украинские ведут огонь по передовой, поддерживая диверсионные группы, использующие чащу леса как прикрытие.

Успехи ВС РФ в Серебрянском лесничестве позволили развить наступательные действия на соседних участках фронта и заставить украинское командование всерьез задуматься об угрозе прорыва обороны на линии Купянск-Лиман. ВСУ ежедневно бросают в бой дополнительные резервы — всё, лишь бы удержать российских десантников.

https://t.me/rybar/49934

ДушаЗавода: Омский завод транспортного машиностроения — наш арт в поддержку предприятий ОПК

Мы продолжаем серию #ДушаЗавода, посвященных предприятиям оборонно-промышленного комплекса России. Герои сегодняшнего арта — труженики Омского завода транспортного машиностроения.

Омсктрансмаш — одно из крупнейших предприятий Сибирского региона со 125-летней историей, собственной научной и производственной базой.

Завод является единственным в России производителем гусениц для тяжелой бронетехники. Сегодня на снабжении Вооруженных сил РФ состоит 29 образцов военной техники производства Омского завода транспортного машиностроения. В их числе – танк Т-80У, плавающий транспортер, специальная пожарная машина, механизированные мосты и многое другое.

На полях СВО прославилась тяжелая огнеметная система «Солнцепек», разработанная и выпускаемая на Омском заводе. Интернет то и дело облетают кадры, как боевые машины наносят мощные удары 220 мм термобарическими снарядами по позициям ВСУ, за один залп полностью «очищая» от противника целые участки местности. Снаряды уничтожают опорные пункты, хранилища боекомплекта и позиции артиллерии.

https://t.me/rybar/49950

ДушаЗавода: КАМАЗ — наш арт в поддержку предприятий ОПК

Мы продолжаем серию #ДушаЗавода, посвященных предприятиям оборонно-промышленного комплекса России. Герои сегодняшнего арта — труженики КамАЗа.

КамАЗы — рабочая лошадка русской армии, неприхотливые машины работают и воюют в самых жёстких условиях в разных климатических поясах.

На них возят БК и прочие припасы, устанавливают самые разные орудия — от малокалиберных зениток до дальнобойных орудий. Наряду с Т-90, КамАЗ — один из символов Армии России.

Один из самых распространенных грузовиков в ВС РФ — КамАЗ-Мустанг с колесными формулами 4х4, 6х6, 8х8. Платформа используется как грузовик или шасси для вооружения. Восьмиколесная версия может нести до 16 тонн полезной нагрузки.

https://t.me/rybar/49998

События дня на фронтах СВО из-под кисти наших художников.

Мы продолжаем публиковать арты о событиях СВО — к вашему вниманию работы наших мастеров за подходящую к концу неделю.

В сегодняшнюю подборку вошли сюжеты, связанные с боевыми действиями в районе Серебрянского лесничества, а также отражением атак противника под Угледаром и на Запорожском направлении.

Арты в высоком разрешении: «Долеталась» «В туман» «Готовность» «Нелегкая прогулка» «Прогноз: Солнцепек» «В ожидании цели»

https://t.me/rybar/49966

Еще рисунки проессиональных художников с канала ZаПобеду К сожалению, там не указаны авторы 155 бригады морской пехоты ТОФ. Вышла на охоту на маленьких хохлятских мышей Это портреты реальных бойцов.

Немного шевронов Ну и наконец страничка юмора СУрьезный товарищ, вот тебе "Димон". Дмитрий Анатольевич! Кусочек истории. Помогите найти Украину? Да что вы говоритя! Не могёт быть такого! Велика Россия-матушка чИгоЙ тут толькА нет! юмор Камень - бьем по Фашингтону, бумага - по япошкам... Вон оно как, однако! Не холст, не масло. Но очень актуально

И на сегодня все!

Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок