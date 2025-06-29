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История самой загадочной радиостанции планеты

На коротких волнах, среди помех и шипения, уже полвека звучит странный сигнал. Монотонное жужжание, прерываемое редкими голосовыми сообщениями, доносится с частоты 4625 кГц. Это УВБ-76, она же «Жужжалка» — радиостанция, окутанная тайнами и конспирологическими теориями. Ее также называют «радиостанцией Судного дня».

Но кто стоит за этими эфирами? Для чего они нужны? Давайте разберемся в истории самой загадочной радиостанции мира.Загадочная радиостанция УВБ-76 на фоне радиоволнНачало загадки: рождение «Жужжалки»
Точное время появления УВБ-76 теряется в прошлом. По одной версии, станция начала вещать в середине 1970-х, по другой — в 1982 году. Тогда, в эпоху холодной войны, на частоте 4625 кГц появился непрерывный сигнал — короткие жужжащие звуки, повторяющиеся каждые 1,2 секунды. Сигнал этой станции разносится очень далеко благодаря коротковолновому диапазону. Короткие волны отражаются от ионосферы и могут покрывать расстояния до 3500 километров. Радиолюбители по всему миру быстро заметили странную станцию, но никто не мог понять, что она передает и зачем.Старинный радиоприемник, настроенный на частоту УВБ-76Изначально станцию называли УЗБ-76, но из-за ошибки транскрипции закрепилось название УВБ-76. Ее прозвище — «Жужжалка» (The Buzzer на Западе) — родилось из-за характерного звука, напоминающего жужжание пчелы. Сигнал был настолько устойчивым, что станция работала 23 часа 10 минут в сутки, замолкая лишь с 7:00 до 7:50 утра.

Голоса в эфире: шифры и тайны
Радиостанция долгие годы передавала в эфир лишь монотонный шум. Но, начиная с конца 1990-х, на ее волнах начали встречаться и голосовые трансляции.

Впервые голосовое сообщение зафиксировали 24 декабря 1997 года. Неизвестный голос произнес набор букв, цифр и имен, таких как «Николай, Анна, Иван». С тех пор подобные трансляции случались нечасто — в 2002, 2006, 2010 годах и позже. Позднее станция выдавала наборы цифр, имен или слов, которые кажутся совершенно случайными. Иногда в эфире слышны и фразы, но они тоже ничего не говорят обычному слушателю. Например, среди них были такие сообщения: «агроном выходит за ворота», «надувная спасательная лодка».Спектрограмма загадочных сигналов УВБ-76В 2010 году радиостанция удивила еще больше. В сентябре в эфире зазвучали отрывки из «Лебединого озера» Чайковского и странный звук, похожий на женский крик. А в декабре 2024 года «Жужжалка» побила рекорд, передав 24 сообщения за сутки, включая слова вроде «азбука», «бильярд» и «биоток». Некоторые радиолюбители даже слышали песни Шамана и гимн СССР. Что это — шифры, троллинг или что-то иное?

«Жужжалка» работает в эфире строго 23 часа 10 минут в сутки. С 7:00 до 7:50 она замолкает и так каждый день, из года в год. Обычный для УВБ-76 сигнал — жужжащие звуки длиной 1,2 секунды. На 1-1,3 секунды сигнал приостанавливается, а затем повторяется вновь. Каждую минуту в эфире слышно от 21 до 34 жужжаний.Антенны и радиопередатчики предположительно связанные с УВБ-76Услышать радиостанцию могут не только владельцы радиоприемников с коротким диапазоном. Трансляции «Жужжалки» можно без труда найти для прослушивания онлайн на видеохостинге YouTube и многих других платформах.

Где находится УВБ-76?
Точное местоположение «Жужжалки» остается загадкой. В 1990-х годах сигнал, предположительно, шел из поселка Поварово в Московской области. Позже, в 2010 году, передатчик, вероятно, переместили в Ленинградскую область, недалеко от деревни Керро. Но даже радиолюбители, мастера пеленгации, не могут точно указать координаты. Это странно, ведь в игре «Охота на лис» они легко находят спрятанные передатчики. Почему же «Жужжалка» ускользает?Военный объект возле поселка Поварово - возможное место расположения УВБ-76Объект в военном городке возле поселка Поварово в Московской области
Некоторые считают, что станция принадлежит российской армии. В 2024 году председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подтвердил, что у УВБ-76 есть «важная задача», но не раскрыл деталей. Другие источники связывают станцию с Западным военным округом России, но официальных подтверждений нет.

Теории и гипотезы: для чего нужна «Жужжалка»?
Существует несколько гипотез, касающихся целей работы «Жужжалки». Назначение УВБ-76 породило десятки теорий. Вот самые популярные из них:
Военная связь. Самая правдоподобная версия гласит, что «Жужжалка» — канал для передачи зашифрованных военных приказов. Голосовые сообщения могут подтверждать готовность операторов на принимающих станциях.
Система «Периметр». Конспирологи связывают станцию с так называемой «Мертвой рукой» — автоматизированной системой ответного ядерного удара. Якобы прекращение сигнала запустит ракеты. Однако Картаполов в 2024 году опроверг эту теорию.
Шпионские шифры. Некоторые считают, что УВБ-76 передает послания для агентов спецслужб, таких как ФСБ или бывший КГБ.
Ионосферные исследования. Есть гипотеза, что станция измеряет изменения в ионосфере, но ее сигнал не подходит для таких задач.
Троллинг или арт-проект. Скептики уверены, что «Жужжалка» — чья-то шутка или эксперимент, но 50 лет работы опровергают эту идею.

Каждая теория добавляет станцией таинственности, но ни одна не подтверждена полностью.Схема возможного принципа работы загадочной радиостанцииБританский эксперт в области радиоразведки Дэвид Стапплз потратил долгие годы на попытку раскрыть секрет УВБ-76. Но все усилия оказались напрасными. В интервью BBC Стапплз заявил, что сигнал радиостанции не несет абсолютно никакой нагрузки. Он даже предположил, что это проделки безумного радиолюбителя, годами троллящего всю Европу.

Необычные моменты и пиратские эфиры
«Жужжалка» не раз удивляла слушателей. В 2017 году в эфире прозвучали рэп и крики «Слава Украине!», что радиолюбители объяснили перехватом волны. В 2022 году станцию «взламывали» пираты, транслируя мемы и хардбасс. А в 2024 году, помимо загадочных слов, в эфире зазвучали мелодии из мультфильмов и трек Шамана «Я русский». Это вызвало споры: то ли станцию взломали, то ли военные решили пошутить.Радиолюбители обсуждающие загадки УВБ-76Такие «взломы» не редкость. Частота УВБ-76 открыта, и любой радиолюбитель с нужной аппаратурой может вмешаться в эфир. Это делает «Жужжалку» площадкой для шуток, но не объясняет ее основную функцию.

Почему «Жужжалка» так популярна?
УВБ-76 обрела культовый статус среди радиолюбителей. Ее слушают десятки тысяч человек по всему миру, обсуждая эфиры в соцсетях и на форумах. ВКонтакте есть группы, посвященные станции, а в интернете — записи ее трансляций. «Жужжалка» вдохновила музыкантов (например, трек The Prodigy «UVB-76») и даже попала в игры, такие как Call of Duty: Black Ops.Группа радиолюбителей слушающих передачи УВБ-76Популярность станции — в ее загадочности. В мире, где все можно загуглить, УВБ-76 остается непостижимой. Она как радиосигнал из космоса, который манит своей тайной.
Как вы думаете, какое истинное предназначение у загадочной радиостанции УВБ-76? Какую теорию о «Жужжалке» вы считаете самой правдоподобной? Поделитесь своими мыслями в комментариях — возможно, именно ваше мнение прольет свет на одну из самых таинственных загадок эфира.Таинственная радиостанция УВБ-76 вновь вышла в эфир 19 мая 2025 года: зашифрованные сообщения прозвучали до и после разговора Путина с Трампом.
В 16:15 по МСК «жужжалка» передала: НЖТИ 89905 БЛЕФОПУФ 4097 5573 — за 45 минут до звонка президентов. Второе сообщение прозвучало в 19:47, сразу после выхода Путина к прессе: НЖТИ 01263 БОЛТАНКА 4430 9529.
УВБ-76 известна непрерывным гудением и редкими зашифрованными передачами. Её считают секретной военной станцией.
А уже 22 мая 2025 года эта радиостанция выдала в эфир  «НЖТИ 37339 БЕЗЗЛОБИЕ 4220 7856» и «НЖТИ 04315 ХРЮКОСТЯГ 4726 4703», чем взбудоражила и развлекла общественность.

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