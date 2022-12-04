Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.33

Российские бойцы стали свидетелями православного чуда. Российские бойцы стали свидетелями православного чуда.

Это скрин с видео.

Священнослужители отмечают, что так Господь посылает нам знак, что оберегает российских солдат. Замироточивший образ сейчас получил название "Умягчение злых сердец - Донецкая". Как сообщает главный редактор газеты "Спецназ России" Павел Евдокимов, впервые образ привез в Донецк полковник "Альфы" Сергей Поляков летом 2014 года. В память об этом под стеклом помещен "альфовский" шеврон".

С тех пор образ Богородицы всегда на передовой и "в оперативном тылу". Военкоры считают его самым боевым образом Русской Православной Церкви, ведь икона не раз попадала и под вражеские обстрелы. Между собой военные называют ее "Наша, Альфовская".

Мироточила икона "Умягчение злых сердец - Донецкая" и раньше, и всегда это воспринималось воинами, духовенством, как зримый знак Божьего Благословения над молящимися воинами. В этот раз, как сообщают очевидцы, "мироточение было таким обильным, что миро буквально стекало по рукам изумленного воина, который держал святой образ".



Мы — русские! С нами — Бог!

https://www.vkpress.ru/life/v-lnr-vo-vremya-molebna-voinov-z... Во время молебна военных из батальонов «Русь» и имени Святого князя Александра Невского замироточила Донецкая икона Божией Матери. Миро капало прямо на руки бойцам-добровольцам, которые отправлялись на фронт. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Юрий Котенок.Это скрин с видео.Священнослужители отмечают, что так Господь посылает нам знак, что оберегает российских солдат.Замироточивший образ сейчас получил название "Умягчение злых сердец - Донецкая". Как сообщает главный редактор газеты "Спецназ России" Павел Евдокимов, впервые образ привез в Донецк полковник "Альфы" Сергей Поляков летом 2014 года. В память об этом под стеклом помещен "альфовский" шеврон".С тех пор образ Богородицы всегда на передовой и "в оперативном тылу". Военкоры считают его самым боевым образом Русской Православной Церкви, ведь икона не раз попадала и под вражеские обстрелы. Между собой военные называют ее "Наша, Альфовская".Мироточила икона "Умягчение злых сердец - Донецкая" и раньше, и всегда это воспринималось воинами, духовенством, как зримый знак Божьего Благословения над молящимися воинами. В этот раз, как сообщают очевидцы, "мироточение было таким обильным, что миро буквально стекало по рукам изумленного воина, который держал святой образ".

С нами — Бог! С нами — Бог! С нами — Бог! С нами — Бог! А азовцы поклоняются язычеству С нами — Бог!С нами — Бог!А азовцы поклоняются язычеству

V-Донбасс. Воины 37-й отдельной мотострелковой бригады ВВО (г. Кяхта, Республика Бурятия) в зоне проведения СВО на Украине. (с) Режим Б

"21 ноября 2022 г. после двух тяжелых недель борьбы за жизнь от полученных ранений скончался воинский священник 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского г. Пскова иерей Александр Цыганов.

Батюшка был тяжело ранен при исполнении священнического долга по окормлению воинов армии России в зоне СВО и попал под обстрел вместе с протоиереем Михаилом Васильевым. Просим молитв о упокоении новопреставленного раба Божия иерея Александра!" - сообщил Псково-Печерский монастырь.

Отец Александр и отец Михаил погибли от близкого разрыва ракет HIMARS...

В память о нем несколько фото. Вечная память! V-Донбасс. Воины 37-й отдельной мотострелковой бригады ВВО (г. Кяхта, Республика Бурятия) в зоне проведения СВО на Украине. (с) Режим Б"21 ноября 2022 г. после двух тяжелых недель борьбы за жизнь от полученных ранений скончался воинский священник 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского г. Пскова иерей Александр Цыганов.Батюшка был тяжело ранен при исполнении священнического долга по окормлению воинов армии России в зоне СВО и попал под обстрел вместе с протоиереем Михаилом Васильевым. Просим молитв о упокоении новопреставленного раба Божия иерея Александра!" - сообщил Псково-Печерский монастырь.Отец Александр и отец Михаил погибли от близкого разрыва ракет HIMARS...В память о нем несколько фото.Вечная память!

В Одессе ,как и по всей Украине продолжают воевать с Пушкиным. А ведь Одесса всегда была городом русской культуры. Сейчас нацистский режим полностью прогнул город, где идет борьба со всем русским, включая историю и язык.Этот памятник скоро снесут, как и все другие, улицы рано или поздно переименуют, язык запретят.

Скоро наверняка обязательно узнаем, что Одессу оказывается основали предки Бандеры с генеологией, восходящей к Великим украм, а не «какая то кацапка»Екатерина II (которая, кстати, немка).

А вот Александру Сергеевичу пора уже присваивать статус ветерана боевых действий.

https://t.me/zloy_zhurnalist/1544 В Полтавской области 21 ноября тоже демонтировали бюст известного российского поэта Александра Пушкина. Памятник Александру Пушкину демонтировали в Кременчуге Полтавской области. Об этом сообщают в соцсетях. В рамках "борьбы" с памятниками на Украине от бюста классика русской литературы избавлялись с помощью отбойных молотков.

Они думают, что это им поможет Одесса. Памятник Ленину, переделанный в статую Дарта Вейдера. Знали об этом? Памятник персонажу фильма «Звездные войны» создал одесский художник Александр Милов. «Вейдеровские» детали изготовлены из титанового сплава и прикреплены специальным клеем. Памятник в рамках проведения декоммунизации был искалечен еще в 2015 году, сейчас о нем вспомнили в связи с надвигающимся демонтажом памятника Екатерине Второй.

https://t.me/ssigny/48770 Опять не угодили Русские варвары опять врываются в кишлаки…

Оставляя за собой дороги, дома, больницы, школы..

Уран-6 — античный бог на страже России ВСУ, отступая, оставляют за собой множество «подарков». Противотанковые и противопехотные мины, «лепестки» и фугасы — лишь малая часть того, что украинцы оставили после себя на освобождённых территориях. Какую угрозу это представляет как для мирных жителей, так и для военных, объяснять не надо.

Обезвреживать все эти минные заграждения с помощью сапёров можно, но это занимает много времени, что повышает случайные жертвы, в том числе среди гражданских, и может привести к гибели какого-то процента сапёров. Тем более, современные мины могут иметь огромное количество уловок, защищающих их от разминирования.

Для быстрого и безопасного разминирования и был создан Уран-6. Этот робот может действовать на расстоянии до 800 метров под управлением сапёра-оператора. Принцип его работы очень прост — робот просто едет и вскапывает перед собой землю, взрывая все мины. Корпус аппарата может выдержать взрыв до 60 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте и, таким образом, полностью неуязвим для большинства типов мин и фугасов.

Опыт применения показал эффективность «Урана» — с помощью аппарата русские сапёры проводили эффективные работы по разминированию в Мариуполе, ЛНР и на многих других воссоединённых территориях. А ранее, еще до СВО, «Уран-6» успели испытать в Сирии и Нагорном Карабахе — там машина тоже показала свою эффективность и незаменимость при необходимости быстрого разминирования.

https://t.me/rsotmdivision/2633

О героях Балаклеи. Архивное. Надеюсь вы помните о нах!

А тем временем очередной отряд добровольцев, прошедший тренировку на полигоне в Чечне, отправляются на передовую Очередные добровольцы отправились из Чечни из Астрахани, родом с Волгограда Очередные добровольцы отправились из Чечни, 2 брата. Есть и жены и дети Очередные добровольцы отправились из Чечни, жил в Москве, работал пожарным За каждым из них стоит своя история жизни, но все они готовы защищать свою землю Их хорошо экипируют, все они войдут в соединение "Ахмат" А в сущности, какая разница? Главное, что они говорят, что верят своим командирам.

Очередную партию бронемашин подготовили к эксплуатации в зоне боевых действий. Это очень надёжная спецтехника, способная быстро перемещать личный состав к линии фронта — Кадыров. Глава Чечни протестировал место пулеметчика, оснащенное пулемётом Дегтярёва — остался доволен. "Стрелять из него по врагу одно удовольствие", — резюмировал он.

https://t.me/ssigny/48789

Сегодня на передовой Танк Т-80БВ отдельного танкового батальона поддерживает наступление на село Водяное на Авдеевском направлении

https://t.me/c/1801542020/834

Без коментариев.

От Сладкова

БАТЯ ГЕНЕРАЛА СУРОВИКИНА, ОКАЗЫВАЕТСЯ, СБИЛ ТРИ АМЕРИКАНСКИХ САМОЛЕТА. ПОГИБ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ, УВОДЯ СВОЙ ПАДАЮЩИЙ САМОЛЕТ ОТ ЖИЛЫХ КВАРТАЛОВ.

С Дальнего Востока мне пишет мой старший друг Василий Масюк, легендарный командир Московского погранотряда (Таджикистан 1993):

«Доброго Вам утра и благословенного!

25 апреля 1966 года с авиабазы Воздвиженка (в 9 км от Уссурийска) взлетел истребитель-бомбардировщик Су-7Б. после набора им высоты 100—150 метров на самолёте отказал двигатель. Впереди по курсу виднелись жилые дома и школа. Имея приказ катапультироваться, летчик все же остался в кабине и сумел направить самолёт в безлюдное место.

Шансов на собственное спасение у него не осталось. Похоронили героя в селе Воздвиженка, за этот подвиг его посмертно наградили орденом Ленина. Звали полковника авиации Владимир Иванович Суровикин.

Через 5.5 месяцев - 11 октября 1966 года - вдова полковника родила сына Сергея. Позже его назовут генерал Армагеддон. В октябре 2022 года Владимир Путин назначит его командующим российской группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции.»

Владимир Суровикин участвовал в Великой Отечественной войне, и в войне с американцами в Корее.

https://t.me/Sladkov_plus/6698

Сын Яны Поплавской ушёл на фронт добровольцем. Мать боится, но гордится.

https://t.me/c/1524001401/3658

Вот некоторые примеры о детях политиков.

Мэр Читы Александр Сапожников ушел на фронт. "Дорогие читинцы! Я принял решение отправиться туда, где сегодня нужен больше всего - в зону специальной военной операции. Как десантник с боевым опытом, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков. Мой долг и моё призвание вновь встать на защиту нашей страны.

Спасибо всем читинцам, волонтёрам, общественникам, предпринимателям, коммунальщикам, строителям, учителям, сотрудникам городской администрации, работникам силовых структур, работникам муниципальных предприятий, всем, кто помогает делать наш город лучше. Особенно хочу поблагодарить губернатора края Александра Михайловича Осипова и правительство региона. Нам всем ещё предстоит много и хорошо трудиться, чтобы сделать мир вокруг, свою страну, свой город ещё лучше. Желаю нашей любимой Чите - Городу трудовой доблести - гармоничного и динамичного развития, а самим читинцам счастья и благополучия".

https://t.me/boris_rozhin/70896

Что известно об Александре Сапожникове

Александр Сапожников возглавил администрацию Читы в ноябре 2019 года. До этого он несколько лет был депутатом городской думы и директором кинотеатра «Удокан». Срочную службу будущий сити-менеджер Читы проходил в 1990-е рядах ВДВ. Он участвовал в военном конфликте на Северном Кавказе, получил ранение. С 1998-го по 2009 год служил по контракту.

Стоит отметить, что Александра Сапожникова нельзя назвать мэром Читы. Им считается Евгений Ярилов, возглавивший город в сентябре 2019 года. Александр Сапожников работал городским управляющим (сити-менеджером) при нем. Депутат народного собрания Республики Дагестан от «Единой России», отец 4-х детей Абдулла Магомедов отправился добровольцем в зону СВО Дети Кадырова приезжали в Мариуполь, дочь и три сына (между прочим, одному из них всего 14 лет) Дмитрий Рогозин на передовых позициях союзной артиллерии в Запорожской области. Он и до сих пор на линии фронта.

Потомок императора Николая I Потомок императора Николая I Гавриил Дорошин отправился в зону специальной военной операции на Украине для помощи российским войскам. Его бабушка приходилась Николаю I внучкой. В его жилах также течет кровь Наполеона I Бонапарта. Гавриил родился и вырос во Франции, хотя всегда тяготел к России. Впервые посетил Донбасс еще в 2015 году. Узнав об обстрелах, он поехал туда в качестве фотокорреспондента. На Донбассе он встретил свою будущую жену Алину, студентку педагогического техникума. Два года назад у пары родилась дочь София, но это не уменьшило желания Дорошина помогать российским войскам.

Сегодня в Донбассе он служит разведчиком в составе штурмовой группы.

https://t.me/ssigny/48836

Потомок русского царя Николая I Гавриил Дорошин обратился к россиянам, которые сбежали от частичной мобилизации в РФ: «Не надо бояться сюда приезжать. Это на самом деле очень славное дело. Не надо путать. Мы не правительство едем защищать, а в первую очередь, мы защищаем себя, наше будущее и нашу цивилизацию».

https://t.me/ssigny/48871

В Сети появилось видео казни российских военнопленных в Макеевке. И если первый ролик с лежащими трупами ещё можно было попытаться списать на жертвы миномётного обстрела, то оригинальное видео от украинской стороны проливает свет на случившееся.

Судя по всему, кто-то из взятых в плен российских военнослужащих попытался дорого продать свою жизнь — отсюда и раненый «Андрюха» с украинской стороны. А ВСУшники решили за это отыграться на всех военнопленных, убив их на месте. (Извините, большого разрешения ставить не хочу, слишком кровавые кадры).

Вероятные исполнители убийства — пограничники Бортничук Артур и Михайловский Назар, выпускники университета МВД в Харькове. Раненый «Андрюха» (тот, кто снимал) — вероятнее всего, Андрей Сокол.

Бортничук ещё и играл в команде КВН «Следствие ведут» из Харькова.

https://t.me/boris_rozhin/70669

Команде "Рыбаря" стали известны имена еще двух преступников — Богдана Ковгана и Никиты Мальцева.

https://t.me/rybar/41356

Вычислен американский наёмник, участвовавший в расстреле российских военнопленных в Макеевке Бывший пехотинец Крис Наганума - ещё одно имя в списке карателей из ВСУ, причастных к недавнему расстрелу российских военнопленных.

По сообщению американского ТГК Крис Наганума прибыл на Украину восемь дней назад.

Он приехал навестить американскую команду наемников под названием FOG - Task Force 31 и сейчас находится там в качестве боевого журналиста.

Наганума - бывший пехотинец армии США и в настоящее время фотографирует и тренируется с этой командой американских наемников.

https://t.me/OstashkoNews/39561

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.

Сегодня в различных телеграм-каналах широкое распространение получило видео, на котором представители украинских вооруженных формирований расстреливают не менее 11 безоружных российских военнослужащих, попавших к ним в плен на территории Луганской Народной Республики.

По данному факту военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации возбудили в отношении представителей вооруженных формирований Украины уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б» и «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности), а также ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленными, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).

В настоящий момент военными следователями Следственного комитета Российской Федерации принимаются меры к идентификации лиц, которые сняли жестокое видео. В полном объеме выполняются иные следственные и оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

https://t.me/mod_russia/21851

Сообщается о ликвидации одного из расстрелявших российских военнопленных в с. Макеевка (ЛНР). Согласно данным, ликвидированным стал старший лейтенант Роман Русник, военнослужащий 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

https://t.me/rosich_ru/28692

Запорожское направление. На наших военнослужащих можно увидеть иранские СИБЗ.

https://t.me/rosich_ru/28392

Кузьмичи!

Сейчас мы стали пересекаться с мобилизованными практически каждый день. Мне интересно с ними общаться, так как люди жили своей гражданской жизнью и в однин момент в (полночь), после удара колокола, внедорожники превратились в тыквы, а обычные мужики в мобилизованных - всё как в сказке! Я каждый день наблюдаю и хочу понять, что у них в душе. Доброволец из Якутии с позывным "Пижон" в зоне СВО.

Мы домашние аналитики, наш дом - окопы и блиндажи. Так прошла большая часть моей жизни. А тут у людей такой поворот: мгновение и они уже под дождем, в мокрой форме сидят, греют кофе в котелке и пытаются выжить. Я привык к тому, что умирают мои друзья, с каждым месяцем их меньше, но я не жалею их, они профи. Они выбрали свою судьбу сами. Они как коллекционеры, собирают бои и разные локации. У мобилизованных совсем другой коленкор: вчера еще работал в айти сфере, сейчас сидит вместе со мной в мокрой форме... Теперь к главному - хочу выделить один класс солдат, это "Кузьмичи". Это мужики, которым за 40 с хвостом, они сразу входят в режим выживания. С чем это связано? Служба была 2 года, суровая молодость, середина 90-х. Люди жили в более тяжелых условиях, нежели, чем сейчас. Мне кажется, это поколение как раз и проявит себя в этой кампании. Я нисколько не принижаю заслуг наших молодых ребят, есть очень смелые и дерзкие парни, кому чуть больше 20, таких я видел не мало. Но у Кузьмичей возраст и жизненный опыт, а главное они быстрей вписались тяжелые условия войны.

https://t.me/rsotmdivision/2254

Работа расчетов 152-мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация» на Запорожском направлении. https://t.me/boris_rozhin/70870

КОГДА МЫ ОПРЕДЕЛИМ, ЧТО ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИИ ОКРЕПЛИ И ГОТОВЫ ВЕСТИ КЛАССИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УКРАИНЕ?

Я про обеспечение войск не говорю, потому что оно развивается. Мы, например, уже начинаем обсуждать, какой БЛА-камикадзе лучше: «Герань» или «Ланцет».

Пока не перебираем харчами, но уже выбор есть, это хорошо.

Я про другое. Для меня признаком возврата к классике будет снятие всех ВДВ и спецназов с линии фронта. Спецназ в зоне СВО.

Спецназ в зоне СВО

Посудите сами: сегодня, маневрируя, угрожая противнику на том, или ином направлении мы скапливаем силы, собираясь неожиданно ударить на другом. Но маневрировать незаметно большими массами людей и техники невозможно.

Сделать это внезапно можно только высадив большой десант, который, сражаясь, даст возможность перебросить силы, и заменить ими ВДВ на интересующем нас направлении.

Маленькая иллюстрационная модель. В Чечне, во второй компании, я полгода жил и работал в 56 одшп.

Был большой период, когда к нам в лагерь прилетали вертолеты и мы высаживались посадочным способом на каком-то рубеже, начинали охватывать район, и позже подходила пехота, мы сдавали им позиции и улетали в ПВД.

В системе СВО можно было бы проводить такие же операции, только в оперативном масштабе. "Десантура"

Сейчас мне начнут накидывать про плотную ПВО противника и тд. Расскажите это парням из 45-й бригады СпН ВДВ. Высадились же в Гостомеле? Все вертолеты были в пробоинах, абсолютно все, но долетели, вернулись и высадились же. Военнослужащий 45-й гв. ОБрСпН ВДВ на аэродроме Гостомель.

И СпН Вооруженных Сил России не должен как пехота воевать, а кошмарить противника у него в тылу.

https://t.me/Sladkov_plus/6680

А пехота, при должном внимании и сама на линии фронта справляется.

Командир батальона "Апостол" Юрий Гагарин, который вместе с сослуживцами спас 367 детей из подвалов Мариуполя, рассказал "Известиям", почему восемь месяцев назад пошел на фронт и как получил свой божественный позывной. 52-летний доброволец с позывным "Ангел" провел короткий отпуск с семьей в Челябинске. Военный приезжал подлечиться после легкой контузии и уже завтра убывает обратно в Донбасс.

"Любая гуманитарная миссия, связанная со спасением чьей-то жизни, всегда потом приносит удовольствие. Человек гордится тем, что он сделал, потому что его благодарят люди, особенно дети — это дорогого стоит. Когда дети через пять месяцев тебя видят, бегут к тебе, обнимают, целуют — это и есть настоящая награда за то, что мы там делаем", — отметил Гагарин.

По его словам, спасенных детей было намного больше, потому что в списки смогли внести только тех, у кого были документы.

https://t.me/izvestia/112490

Минометные позиции казачьего батальона "Терек" под Угледаром тщательно замаскированы. Бойцы получают координаты целей с помощью беспилотников, а затем сразу же открывают огонь, передает военкор "Известий" Дмитрий Астрахань. Особенностью Угледарского направления являются большие расстояния и активное маневрирование артиллерии противника, поэтому маскировка и быстрая смена позиций во время огня здесь особенно важны. Атаман Терского войскового казачьего общества Виталий Кузнецов рассказал, что украинские боевики создали мощные укрепрайоны. По его словам, ВСУ обеспечены серьезной разведкой:

"Очень много наемников, очень много различного оружия. Трофеи, которые мы находим, говорят о том, что практически все государства НАТО присутствуют здесь".

https://t.me/izvestia/111701



Песню "У природы нет плохой погоды..." любят те, кто не живёт в ноябре в поле.- Владлен Татарский

Наши артеллеристы имеют прекрасное чувство юмора. На снаряде который отправился к хохлам написано «за польский трактор».

Светлана — доброволец из Москвы, медик 2 роты батальона 1117 "РУСЬ". До приезда в Донецк работала медицинским сотрудником в реанимационном отделе, но по зову сердца решила отправиться туда, где сейчас больше всего востребована — на передовую.

https://t.me/c/1524001401/3727

Донецкий студент Никита отказался от демобилизации, оставшись служить в рядах русской армии Накануне он вернулся вместе с другими парнями домой, но решил надолго в тылу не задерживаться.

Никиту призвали в армию еще в начале марта. Он - сапер, участвовал в освобождении Мариуполя. Свою военную карьеру намерен продолжить.

«Родные восприняли это с гордостью и были рады за меня. И даже ничего не сказали, чтобы я уходил — они знали мое решение и были этому рады», — ответил Никита на вопрос о реакции родных.

https://t.me/c/1801542020/901

Сотрудники ОМОН «Беркут» Управления Росгвардии по Республике Крым и г.Севастополю в зоне СВО.

На фронт к бойцам отправилась автобаня Баню на колёсах сделал фермер из Пугачева Саратовской области. Парилку он соорудил внутри грузовика, в ней есть все необходимое для солдат. Такой подарок для защитников очень актуален в нынешнее холодное время. Аграрий не первый раз помогает нашим военным. Ранее он отправил на передовую несколько штурмовых «тачанок», которые уже используют наши бойцы. https://t.me/Crimeanprachka/15722

Атмосферные снимки будней СВО (из архивного)

Бабушка из Хабаровска стала добровольцем в Донбассе

71-летняя пенсионерка Наталья Богдановна из Хабаровска отправилась на фронт добровольцем после сына и внука — лечить и поддерживать раненых бойцов. Бабушке помогли в Народном фронте. Ил-76 довезёт её до Москвы, а оттуда – в Луганск, где она будет ухаживать за ранеными бойцами в санатории. «На войне, к сожалению, есть раненые. Их, к сожалению, нужно не только лечить, но и кормить, поить и просто поддержать добрым словом. Я решила, что мое место в госпитале»

https://t.me/dnrdonetsk/53343

Россия повредила почти все ТЭС и большие ГЭС в Украине во время массированных ударов, сообщил глава "Укрэнерго" 23 ноября. "После последней атаки у нас практически не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. Масштаб разрушений колоссальный", - заявил он.

https://t.me/radioARBAT/22580

1. Обесточены Киев, Львов, Одесса, Луцк, Днепропетровск, Николаев, Харьков и часть Молдавии с Приднестровьем, включая Кишинев. Ранее сообщалось о проблемах на Южно-украинской АЭС.

2. В Киеве поражены ТЭС-6 и ГАЭС. Помимо аварийных отключений света, частично остановлен метрополитен.

3. В ряде областей Украины серьезные перебои с сотовой связью и интернетом. Это помимо аварийных отключений света.

Удары Возмездия 2.0 — сводка по состоянию на 16:10 по московскому времени 23.11.2022 г.

https://t.me/radioARBAT/22605

Ну и последнее на сегодня. Тяжелый выбор!

Все темы можно посмотреть вот тут в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок