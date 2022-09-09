"ЧВК Вагнера" впервые рассказали о взятии Луганского аэропорта

К концу июля силы ЛНР отступали, и столица оказалась фактически блокированной. Украинские войска заявили о начале штурма Луганска, однако, как оказалось, преждевременно. На помощь местному ополчению пришли добровольцы из России, которых позднее стали называть «Группой Вагнера» или «ЧВК Вагнера» и которым удалось переломить ход событий.
Сперва украинские войска выдавили из Хрящеватого и Новосветловки к востоку от Луганска. Их путь лежал к ЛАП, поскольку именно там находился основной хаб снабжения украинских войск.
По свидетельствам участников событий и ополченцев, на территории Луганского аэропорта базировались до 800 бойцов украинского спецназа, тяжелое вооружение и военная техника.
Штурм Луганского аэропорта проводили 60 «вагнеровцев». Те из них, кто сегодня вновь сражается на Донбассе в рядах «ЧВК Вагнера», рассказали, как проходил легендарный штурм, который фактически спас Луганск от захвата, уничтожил главную артерию снабжения украинской армии и открыл заблокированное сообщение с Россией. Чтобы оценить значимость и эффективность этой операции, достаточно сравнить с Донецким аэропортом, кровопролитные бои за который затянулись на несколько недель.
Поле с подсолнухами
Основному действу предшествовала артподготовка, которая продлилась до середины дня 31 августа. Наступать решили вечером, против солнца – пока противник ослеплен его лучами. Путь пролегал через поле с подсолнухами к востоку от комплекса зданий. Засохшие высокие подсолнухи, которые никто не собрал из-за боевых действий, запомнились многим бойцам. Как выяснилось позднее – поле было полностью заминировано. Пульт управления минами нашли в терминале, оператор сдался в плен. Почему оператор бездействовал, неизвестно -– одним нажатием кнопки он мог сорвать весь штурм. Возможно, как раз просто не увидел противника из-за слепящего солнца. Отряды попали под обстрел с диспетчерской вышки, однако позиция на ней была моментально уничтожена точным ударом приданного «вагнеровцам» танка.По словам участников штурма, украинцы вообще были не готовы к тому, что кто-то наберется наглости на такую атаку, тем более – такими малыми силами. Позднее в различных интервью всушники рассказывали о том, как героически обороняли терминалы до последнего, на деле же эффект неожиданности сделал свое дело – десятки военных, которых застали врасплох, даже не успевали толком сопротивляться, как оказывались в плену. В частности, пулеметчик с позывным Бандит в одиночку взял в плен 12 десантников.
«Один из пленных, вот этих ребятишек, рассказывает, как он геройски оборонялся именно в терминале, и отбивался пока не подъехал русский танк, навел на них пушку, сказал: «Сдавайтесь». И только тогда они сдались. Вот это я запомнил, еще посмеялся — где там было обороняться? Лицо я запомнил, у него взгляд был недобрый, зверенышем смотрел, молодой, упорный такой парнишка…» – поделился другой боец впечатлениями от такого интервью.
Основные же трудности представляли окружающие терминал по периметру укрепления, которые штурмовики «Вагнера» методично зачищали, продвигаясь ко входам в здание аэропорта.Территория захваченного аэропорта с высоты
В самом терминале события развивались стремительно. Однако не стоит думать, что штурм был легким. Чего только стоит рассказ бойцов о том, что один из нескольких приданных танков, израсходовав б\к не покинул поле боя, а продолжал давить вражескую пехоту и «таранил» позиции. Но главную сложность представляло бомбоубежище возле основного терминала.
Бункер
Львовские десантники, сдавшись одними из первых, рассказали, что все украинские офицеры и наемники укрылись в бункере, бросив подчиненных на произвол судьбы. На момент штурма там находилось порядка 400 человек.
«Когда подходили непосредственно к входу в подземное убежище, по нам открывала огонь украинская артиллерия, очень плотный, и мы были вынуждены откатываться, и так было несколько раз. Когда они выходили мелкими группами, мы их уничтожали». – рассказал один из участников штурма.
Выкурить сидельцев из убежища пытались разными способами. В нескольких рассказах даже фигурировал бензовоз с топливом, которое планировалось залить через воздуховоды, чтобы показать серьезность намерений. Так или иначе, сотни украинских военнослужащих прекратили сопротивление и 1 сентября вышли по гуманитарному коридору. Территория аэропорта полностью перешла под контроль ЛНР.
Напомним, что окружить несколько сотен вооруженных до зубов всушников, у которых в распоряжении была даже тяжелая техника (недаром после освобождения аэропорт еще долго в шутку называли «военторгом» из-за огромного количества трофеев) удалось отряду «Вагнера» менее, чем из 60 человек, при минимальных потерях.
Отход
Когда стемнело, по связи бойцам сообщили о том, что вот-вот начнется массированный артобстрел, и силы начали отводить от комплекса. Украинцы пытались нанести удар «Точкой-У», но ракета упала, не разорвавшись.
«Нам был придан танк, он израсходовал весь б/к, но не покинул поле боя. Благодаря этому танкисту мы выходили через заминированное поле – он делал нам проход среди противопехотных мин, и мы по его следам вышли на основную дорогу и потом пришли в конце концов в место сбора».
Боец вспоминает яркий момент, стоило им отойти на безопасное расстояние, как начался украинский обстрел.
«Когда мы выходили, прошли вот через поле за этим танком и вышли на асфальт, мы, скажем так, уже немножко выдохнули, потому что ушли из зоны поражения артиллерии украинской. И тут начался очень мощный огневой налет. В темноте это смотрится особенно красиво, как знаете, в американском кино такие бам-бам-бам разрывы очень яркие, очень белые, кто-то говорил потом, что это были какие-то фосфорные гранаты, но это смотрелось очень красиво и очень эффектно: мы еще пошутили, что нас хорошо так провожают».
Практически все участники того штурма из отряда «Вагнера» получили различные ранения, однако с поля боя никто не ушел, кроме тех 15 бойцов, кто остался там навсегда.
Дни.ру https://dni.ru/polit/2022/8/30/509824.html
60 человек из легендарной группы Вагнера, поделившись на четыре группы по 15 человек, под командованием известного композитора вышли на рубеж с четырёх направлений и под прикрытием артиллерии пошли на штурм воздушной гавани. Уникальность этой операции заключалась в том, что 60-ти бойцам удалось окружить несколько сотен вооружённых до зубов десантников Украины.Как рассказал бывший ополченец с позывным Грим, силы ЛНР были задействованы в операции на второй или третьей линии обороны. В связи с этим ополченцы наблюдали за происходящим со стороны.
«Там была сумасшедшая стрельба. Потом уже, когда основная фаза закончилась, нас завели в аэропорт, сказали его занимать. И только тогда я, смог посмотреть, что там было. Ну, как было. Видел, просто тела, ну, и все такое. Потом уже наши говорили, что это мы заняли аэропорт, а я не понимаю, что ли, что мы зашли уже когда все было чисто. А парни [из «ЧВК Вагнера»] реально отработали шедеврально. Они боги войны. Дай Бог им здоровья!» — сказал бывший ополченец.Похожую историю рассказал и экс-бывший боец казачьего подразделения с позывным Барон. Его отряд не участвовал в освобождении ЛАП, а истинными бойцами он назвал русских добровольцев.
«А мы что? Мы тогда вообще воевали парадно. Нас заводили на позиции, мы куда-то пуляли. Куда — даже не знаю, потому что укропов сам не видел. А в километре, может быть, в двух, перед нами шла настоящая война. Вот, там уже было месилово. Потом там все закончится, и мы заходим, типа мы это и взяли. Блокпосты поставим — вот и победа. Тогда ходили слухи, что россияне хлещутся, потом мы узнали, что это “ЧВК Вагнера”. Сами хотели туда попасть, но там отбор был просто жесткий. И я понимаю почему», — отметил Барон.
Потеря ЛАП стала крупным поражением для ВСУ, вынудившим киевский режим сесть за стол переговоров и временно прекратить боевые действия. Однако главным последствием освобождения Луганского аэропорта стал провал попытки Киева устроить геноцид русских в регионе. https://vg-news.ru/n/161029
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