Как в 1900-х годах перепридумывали ванну для купания

«Электронекрасовка» рассказывает про интересные артефакты из оцифрованных фондов. Московская «Ремесленная газета» № 30 за 1905 год опубликовала большой обзор купальных ванн будущего. Эти ванны, по мнению редакции, должны прийти на замену привычным и неподвижным купальням. Помимо стандартных гигиенических функций, купание в «ваннах будущего» должно было расслаблять, напоминать море с приятным биением волн и по возможности позволять делать гимнастические упражнения.

Сидячая ванна, расположенная на двух деревянных салазках, на одном конце расположена подножка, на другом — валики, обтянутые резиной. Когда валики опущены вниз, ванна стоит неподвижно; когда подняты — ванна может свободно качаться. «Ремесленная газета» отмечает важный недостаток, что для купания в такой ванне потребуется помощник, который будет вас качать. Ванна с плоским дном и высокой спинкой с поднятыми бочками. К бочкам прикреплены полукруглые зубчатки и рейки с гнёздами, укреплённые на дубовых брусьях. Когда моющийся запрокинется на спину, то запрокинется вся ванна, катясь по рейкам до ограничивающего поперечного бруска. В качестве примеров таких ванн в «Ремесленной газете» опубликованы проекты, «нынѣ особенно распространяющіеся въ Германіи».Сидячая ванна, расположенная на двух деревянных салазках, на одном конце расположена подножка, на другом — валики, обтянутые резиной. Когда валики опущены вниз, ванна стоит неподвижно; когда подняты — ванна может свободно качаться. «Ремесленная газета» отмечает важный недостаток, что для купания в такой ванне потребуется помощник, который будет вас качать.Ванна с плоским дном и высокой спинкой с поднятыми бочками. К бочкам прикреплены полукруглые зубчатки и рейки с гнёздами, укреплённые на дубовых брусьях. Когда моющийся запрокинется на спину, то запрокинется вся ванна, катясь по рейкам до ограничивающего поперечного бруска.

Качающаяся ванна, установленная на деревянной призме, закрепленная по краям ремнями. Ремни привязаны к зафиксированным на полу пружинам, которые помогают сохранять равновесие или раскачиваться, для этого необходимо потянуть за один из ремней. Стандартная ванна, внутри которой на оси установлен качающийся шезлонг. Двойная ванна, где меньшая находится внутри большей, на дне которой установлен шип. Между ваннами наливалась вода, и купающийся покачивался, как на волнах. Неподвижная ванна, внутри которой установлены педальные колеса с лопастями для рук и ног. Вращая колеса, можно было создать циркуляцию воды, имитацию волн и параллельно заниматься гимнастикой. По мнению «Ремесленной газеты», ванна обладает большим преимуществом — в ней можно купаться в холодной воде, так как, вращая колеса, можно было согреться и без кипятка. Неподвижная ванна, внутри которой установлено сиденье на роликах и два эспандера, закрепленных на стенке ванны со стороны ног. Потянув за эспандеры, купальщик подъезжал к стенке ванны, от которой следовало оттолкнуться ногами, чтобы вернуться в исходное положение. Такие ванны должны были совместить гимнастику и купание в холодной воде. Качающаяся ванна с выпуклым дном, для одного взрослого или двух детей, где «волна одинаково ударяется в ту и другую сторону, окачивая купающегося то с ног, то с головы». Ванна с угловатым дном и верхом, поставленная на железные салазки, на которых она качается. Обыкновенная ванна, поставленная на деревянные салазки, на которых ее можно двигать и качаться, но не слишком сильно, так как в отличие от других проектов в ней нет закрытых концов. Качающаяся ванна в форме «башмака» на салазках с высокой спинкой. «Моющийся держится руками за верх спинки и таким образом запрокидывается, насколько позволяют салазки». Качающаяся ванна, с невысокой спинкой и без салазок. «Моющийся берется за гуттаперчевые шнуры, прикрепляемые к ножной стенке, или за спиральные пружины, уходит с головой под верх и запрокидывается ногами вверх, пока можно». Ванна с плоским дном, поставленная на деревянную колоду, «сверху плоскую — для дна, а снизу полукруглую». Вид снизу на ванну, выкроенную из цинка. Дно в самом узком месте имеет вид узкой полосы, расширяющейся в обе стороны. Бока полукруглые. Верхнее отверстие представлено пунктиром. С обоих бочков есть крылья для задержания качания в стороны. Качающаяся ванна, установленная на деревянной призме, закрепленная по краям ремнями. Ремни привязаны к зафиксированным на полу пружинам, которые помогают сохранять равновесие или раскачиваться, для этого необходимо потянуть за один из ремней.Стандартная ванна, внутри которой на оси установлен качающийся шезлонг.Двойная ванна, где меньшая находится внутри большей, на дне которой установлен шип. Между ваннами наливалась вода, и купающийся покачивался, как на волнах.Неподвижная ванна, внутри которой установлены педальные колеса с лопастями для рук и ног. Вращая колеса, можно было создать циркуляцию воды, имитацию волн и параллельно заниматься гимнастикой. По мнению «Ремесленной газеты», ванна обладает большим преимуществом — в ней можно купаться в холодной воде, так как, вращая колеса, можно было согреться и без кипятка.Неподвижная ванна, внутри которой установлено сиденье на роликах и два эспандера, закрепленных на стенке ванны со стороны ног. Потянув за эспандеры, купальщик подъезжал к стенке ванны, от которой следовало оттолкнуться ногами, чтобы вернуться в исходное положение. Такие ванны должны были совместить гимнастику и купание в холодной воде.Качающаяся ванна с выпуклым дном, для одного взрослого или двух детей, где «волна одинаково ударяется в ту и другую сторону, окачивая купающегося то с ног, то с головы».Ванна с угловатым дном и верхом, поставленная на железные салазки, на которых она качается.Обыкновенная ванна, поставленная на деревянные салазки, на которых ее можно двигать и качаться, но не слишком сильно, так как в отличие от других проектов в ней нет закрытых концов.Качающаяся ванна в форме «башмака» на салазках с высокой спинкой. «Моющийся держится руками за верх спинки и таким образом запрокидывается, насколько позволяют салазки».Качающаяся ванна, с невысокой спинкой и без салазок. «Моющийся берется за гуттаперчевые шнуры, прикрепляемые к ножной стенке, или за спиральные пружины, уходит с головой под верх и запрокидывается ногами вверх, пока можно».Ванна с плоским дном, поставленная на деревянную колоду, «сверху плоскую — для дна, а снизу полукруглую».Вид снизу на ванну, выкроенную из цинка. Дно в самом узком месте имеет вид узкой полосы, расширяющейся в обе стороны. Бока полукруглые. Верхнее отверстие представлено пунктиром. С обоих бочков есть крылья для задержания качания в стороны.

Ванна «с выпуклым полукруглым дном и тупым концом, куда упираются ноги, с высокой спинкой и верхом, за который купающийся берется при запрокидывании руками». Ванна яйцеобразной формы. «На самом дне в самом низком месте залито свинца пуда 3-4, так что ванна постоянно возвращается к своему нормальному положению подобно игрушке ванька-встанька».

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«Ремесленная газета» издавалась в Москве купцом и инженером Константином Казначеевым, на страницах издания публиковались новые изобретения, советы, обзоры деятельности ремесленников России, а также мировые новинки транспорта, мебели, моды и декора.

https://electro.nekrasovka.ru/articles/whatisit/superbath