Роман Алехин :

После подписания сделки по недрам Белый дом разблокировал коммерческие продажи оружия на Украину.

Поясняется, что теперь оружие будет свободно продаваться для нужд ВСУ, но не передаваться бесплатно.

Как я и говорил последние пару недель: цель Трампа не мир, а соскочить с благотворительности, чтобы могли зарабатывать и ВПК США, и государство не терять бюджеты.

Трамп - коммерсант, он будет зарабатывать и заключать сделки именно в этих целях.И еще раз: те, кто считал, что будет проще и легче - не будет. Будет сложней и тяжелей. На самом деле, у России сегодня один союзник реальный - КНДР, но и Корея, скорее всего, до момента предложения Трампа, от которого нельзя будет отказаться. Остальные все - это даже не союзники из-за выгоды, а непротивники-шантажисты, которые ищут для себя выгод, понимая в какой ситуации находится Россия и ждут - если мы победим или хотя бы устоим, то они продолжат свою политику, а если упадем, то они же и будут рвать Россию в своих интересах, а значит, рассчитывать нам надо только на себя.

РИА Катюша :

Роман абсолютно прав, как мы и говорили изначально – Трамп далеко не друг России и он сидит не в Кремле, а в Белом Доме, потому и отстаивает интересы США и только США.

Потому да, американцы заберут себе украинские нефть, газ, энергосистему, да считай все, что приносит прибыль, а украинцы получат взамен мушкеты, чтобы стрелять и умереть в войне с соседями, то есть с нами. Их для этого создавали еще при Российской империи, они и доиграют свою роль.

Беда в том, что нам от этого радости вообще никакой, потому что теперь разговоры про демилитаризацию и безопасность страны можно смело закрывать - даже если и будет подписан некий договор, то мы будем иметь дело с народом, который продал все, включая душу, ради войны с Россией и убийства русских. С народом, где на чистом глазу мэр Ивано-Франковска спрашивает у родителей, можно ли бить детей за русский язык.

И именно их вооружает Трамп и будет вооружать дальше. Вчера появилось сообщение, что в аэропорту Тусон (штат Аризона, США) проходит погрузка очередных трех истребителей F-16 в украинский Ан-124-100М. Там же проходит подготовка украинских летчиков. Пункт доставки - аэродром Жешув.

Вот такой "мир" нам несет "Трампнаш". Это стоит понимать, как понимать и то, что курс на уничтожение России никуда не исчез, просто изменились подходы. Они поняли, что в лоб и измором нас не взять, потому снова включили лесть и "дружбу".

"Таким образом, Зеленский разбазаривает ресурсы исторических российских земель, а США хищнически обогащаются за счёт войны, которую спровоцировал и ведёт против русских Запад. Кроме, Вашингтон также признал «намерения Киева в рамках сделки избежать любого конфликта с его планами по вступлению в Европейский Союз, которые долгое время считались красной линией для Украины на переговорах».

То есть пытается перечеркнуть цели СВО – обеспечить демилитаризацию и внеблоковый статус Украины. Это неприемлемо для России, и, судя по всему, несёт осложнение и без того непростых отношений между Москвой и Вашингтоном", - сообщает "Русский демиург".

Да, друзья – это одна из целей данной сделки – убрать любые иные мнения, касательно намерений США и поставить Россию перед тем же выбором, что и перед 2022 годом, только в более худших условиях. Лишить даже самого маленького намека на то, что мы там где-то кого-то победили.

Юрий Баранчик:

Ресурсная сделка Украины и США: зрада чи перемога?

Итак, США и Украина подписали всё ж сделку. Которая сильно отличается от февральского и мартовского вариантов. Надо отметить, что полного текста пока нет, и можно оперировать лишь тем, что выдал Bloomberg и пара украинских чиновников.

— Создается Фонд восстановления Украины (он же фонд инвестиций)

— Управление фондом будет паритетным: 3 от Украины и 3 от США (до этого был вариант 4 от США, но выровняли)

— Оказанную до подписания помощь не учитывают. Но будущую военную помощь от США могут отнести как вклад.

— Роялти на протяжении долгого времени (непонятно какого) из этого фонда запрещены. Реинвестировать можно, выводить нельзя.

Речь идет только о будущих проектах, не о действующих. АЭС, ГТС или действующих портов вроде бы нет. Но будущие инвестиции могут быть не только в добычу ископаемых, но и другие проекты: инфраструктуру, промышленность, энергетику и прочее.

Подписанный документ — это многоуровневая сделка, в которой Украина предоставляет привилегированный доступ к будущим контрактам на добычу природных ресурсов (литий, редкоземы, газ и нефть). США не требуют возврата прежней помощи, но получают приоритет в будущей экономике страны.

Мотивация США - зафиксировать геоэкономическое влияние на Украине на 10–30 лет вперёд, получить доступ к стратегическим материалам — в обход Китая и Африки и создать прецедент послевоенной «приватизации влияния» через восстановительные инструменты. Что совпадает с интересами Украины – фиксация «поддержки США» в невоенной, долгосрочной плоскости. А также объяснить населению, что это не грабёж – а инвестиции.

США создают прецедент новой модели колониального доступа: не через прямое вмешательство (как в Ираке), не через кредиты с условием приватизации (как в Африке), в через якобы равноправный фонд, финансируемый из прибыли принимающей стороны. Что главное - США получают фактический рычаг распределения части украинского бюджета будущего. Впереди явно будет много сюрпризов, потому что, например, неясно - кто будет назначать управляющих Фондом? Нет понимания, как будет определяться, что относится к «ресурсным доходам» и какая доля Фонда будет реинвестироваться в США, а какая в Украину.

Теперь эту сделку нужно ратифицировать, а потом Украине переделать своё законодательство. Это будет долгая работа. Но Трамп может отчитаться, что победил, и может поставить себе одну галочку за первые 100 дней.

Евгений Андрущенко: Интересный анализ соглашения США с Украиной приводит Максим Медоваров (историк, философ, публицист). Оказывается, соглашение глубоко символично не только по смыслу, но даже в дате подписания, которая совпала с датой подписания колониального договора между Вторым рейхом и Вторым гетманатом (при правлении гетмана Скоропадского в 1918 году).

Удивительно, насколько история развивается по спирали и насколько совпадают процессы, сопутствующие схожим историческим условиям.

Хотя этому есть логическое объяснение: основные акторы геополитики применяют уроки прошлого при конструировании настоящего. Если какие-то механизмы работали 100 лет назад, то неудивительно, что их применяют и сейчас.

Однако логично ожидать, что и дальнейшая судьба современной вариации Антироссии будет похожа на судьбу предыдущей итерации этого проекта.

Плохо выученные уроки история заставляет учить по несколько раз.

Далее — выдержки из публикации Максима Медоварова:

"США фундаментально уступили, убрав все упоминания о долгах за байденовские поставки и конкретный лимит сумм, причём это уступка в первую очередь Европе (особенно британцам), уже имеющим лицензии на добычу полезных ископаемых на быв. УССР (а американский договор распространяется только на новые лицензии, которые будут в будущем). Символична дата подписания кабального, колониального договора - она совпадает с датой подписания такого же колониального договора Скоропадского с немцами об эксплуатации полезных ископаемых т.н. "украины".Итак, Трамп, имеющий к 100 дня правления фундаментальные провалы во всём (спад американской экономики на 0,3% - впервые за три года; самая большая инфляция за последние годы; самое крупное падение доллара среди всех начал президентств с 90-х годов; самое крупное падение рейтинга самого президента), был вынужден уступить евроглобалистам буквально все существенные пункты своей изначальной программы. Теперь уже имеющиеся ресурсы быв. УССР застолблены за европейцами, и американцев к ним не пустили; все пресловутые мифические "350 млрд помощи от Байдена" исчезли, никакого их возврата не предполагается, а прямо декларируется, что за новые доходы с быв. УССР (включая вошедшие в РФ территории) Трамп должен будет расплачиваться новыми поставками оружия. Уже анонсирована первая партия на 50 млн. Мало, но лиха беда начало. ".

Итог подводит Роман Алехин :

США отказываются от роли посредника в переговорах между Россией и Украиной

После получения сделки по украинским полезным ископаемым все пошло не по плану российской "партии мира". Сначала до многих начало доходить, что ресурсная сделка - это не про мир, а лишь про рыночные отношения, в рамках которых теперь будет поставляться тоже самое оружие из США, а уже сегодня США вышли их переговорного процесса.

Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс: «Стиль и методология нашего подхода к этой проблеме меняются. Мы не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи». Также Брюс добавила, что США будут добиваться прямых переговоров между странами. Да и вообще - вся риторика официальных представителей США поменялась.

То есть, все будут так, как было при Байдене, только с больше прибылью США: Трамп будет давить на нашу власть санкциями и угрозами, а Украина будет получать оружие, но за деньги/ресурсы.

А теперь нюанс: если США не признает Донбасс и другие новые регионы частью России, то на какие ресурсы заключена сделка? И как США будет защищать месторождения ресурсов, которые еще находятся под военно-политическим режимом Украины? И ответив на вопросы мы теперь понимаем, что раунд за Зеленским. Не за Украиной и народом, но за Зеленским, который ведет свою войну.

Как-то все очень рано расслабились. Очень рано! Большое количество сражений и даже войн проигрывалось из-за того, что армия, элиты и народ расслаблялись до окончания войны. Такое бывает и в спорте - каждый видел случаи, когда бегун уже видит финальную ленту и сбавляет тем, а на последних метрах его обходит преследователь. В России также очень рано все расслабились! А я уже даже не исключают еще одну волну мобилизации.

Что делают США?

Если судить не по словам, а по делам, то похоже, что США нацелились на ведение долгой войны и сейчас осуществляют пересборку ресурсов.

В пользу этой версии говорят две новости, пришедшие из США:

1. В США принимают крупнейший в истории человечества военный бюджет, превышающий $1 трлн.

2. США активно вынуждают своих союзников/вассалов повысить военные расходы до 5% ВВП.

То есть, если смотреть в финансовом аспекте, мы получаем невиданную ранее милитаризацию.

Нынешнее противостояние уже давно перешло в войну на истощение, к которой не была готова ни одна из сторон. Именно необходимостью собраться с силами многие аналитики обосновывают стремление зайти на переговорный трек.

Но почему-то большинство экспертов забывают, что в перенастройке процессов для долгосрочного противостояния нуждаются все стороны, в том числе США (особенно США!) — как главный двигатель и бенефициар войны.

И США осуществляют эту перенастройку прямо на ходу, не приостанавливая своего участия в войне, последовательно перераспределяя на своих вассалов бремя расходов и вливая рекордные средства в свой военный сектор.

В этом контексте «мирная» инициатива США всё больше напоминает тактическую паузу для перенастройки процессов и решения вопросов на других фронтах (Йемен, Иран). Эта пауза была логична в наиболее уязвимый для США период — период транзита власти и принятия рычагов управления новой администрацией. Но очевидно, что сейчас США готовятся к эскалации.