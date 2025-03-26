Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.31. Особняк Ф.К.Сан-Галли на Лиговском пр.

Затейливые чугунные решетки, фонари и флагштоки, украшающие особняк снаружи, выдают его принадлежность. Здание принадлежало чугунолитейному магнату Францу Сан-Галли.
Особняк построил в 1872 году для многочисленного семейства Сан-Галли известный петербургский архитектор Карл Рахау. Он был выстроен в стилизованных формах флорентийского ренессанса - двухэтажный, на высоких подвалах, особняк стоит рядом со зданием главной конторы завода, от которого он отделялся лишь въездными воротами на «малый» двор.
Особняк построил в 1872 году для многочисленного семейства Сан-Галли известный петербургский архитектор Карл Рахау. Он был выстроен в стилизованных формах флорентийского ренессанса - двухэтажный, на высоких подвалах, особняк стоит рядом со зданием главной конторы завода, от которого он отделялся лишь въездными воротами на «малый» двор.
Особняк Сан-Галли. Март 2020.
Внутренняя архитектурная отделка, предметы роскоши, комфорта и вся мебель произведены в Петербурге, за исключением драконов из цинка над водосточными трубами, изготовленных в Берлине. Внутренняя отделка будет ниже.
Весь металлический декор в составе здания: балконы, крыша, козырьки над подъездами (парадным и дворовым), лестницы, металлическая конструкция зимнего сада и т. д., а также устройство отопления, водопровода, канализации, ванной, кухни, туалетов, гладильной, прачечной, конюшни и других вспомогательных служб были выполнены мастерами хозяина особняка на собственном заводе.
Внутренняя архитектурная отделка, предметы роскоши, комфорта и вся мебель произведены в Петербурге, за исключением драконов из цинка над водосточными трубами, изготовленных в Берлине. Внутренняя отделка будет ниже.
Весь металлический декор в составе здания: балконы, крыша, козырьки над подъездами (парадным и дворовым), лестницы, металлическая конструкция зимнего сада и т. д., а также устройство отопления, водопровода, канализации, ванной, кухни, туалетов, гладильной, прачечной, конюшни и других вспомогательных служб были выполнены мастерами хозяина особняка на собственном заводе.
Если посмотреть на дом со стороны сада, то на крыше видна граненая башенка, откуда заводчик наблюдал за всей территорией своего предприятия.
Особняк Сан-Галли. Март 2020. Справа вверху - башенка.
И хотя в доме все — до последней мелочи — было сделано по рисункам архитектора, руководил строительством, вникая во все процессы, владелец. Магнат объяснял это вполне разумно:
«Ты сам должен знать и располагать, как хочешь жить, а архитектор даст совет и выработает детали постройки».
В состав империи Сан-Галли входили также дома для заводских инженеров и техников, городок для рабочих и школа для их детей. Завод Сан-Галли славился невероятным разнообразием изделий из чугуна: балконными решетками, уличными фонарями, паровыми котлами, гимнастическими гирями, печами, кроватями, унитазами и даже операционными столами. Особую славу Франц Карлович Сан-Галли заслужил как изобретатель отопительного радиатора, или, проще говоря, батареи, ставшей столь привычной. Она впервые появилась в России 150 лет назад.
И хотя в доме все — до последней мелочи — было сделано по рисункам архитектора, руководил строительством, вникая во все процессы, владелец. Магнат объяснял это вполне разумно:
«Ты сам должен знать и располагать, как хочешь жить, а архитектор даст совет и выработает детали постройки».
В состав империи Сан-Галли входили также дома для заводских инженеров и техников, городок для рабочих и школа для их детей. Завод Сан-Галли славился невероятным разнообразием изделий из чугуна: балконными решетками, уличными фонарями, паровыми котлами, гимнастическими гирями, печами, кроватями, унитазами и даже операционными столами. Особую славу Франц Карлович Сан-Галли заслужил как изобретатель отопительного радиатора, или, проще говоря, батареи, ставшей столь привычной. Она впервые появилась в России 150 лет назад.
Лиговский пр. В центре заводская проходная и контора. Чуть правее особняк Сан-Галли, а между ними въездные ворота на территорию завода.
He сохранился еще один дом — вернее домик, который Франц Карлович выстроил для своей жены проявив удивительную для такого делового и хваткого человека чуткость.
«Так как я был на 8 лет старше жены, то думал, что умру раньше ее и что она не захочет жить одна в таком большом доме, и потому устроил для нее маленький особняк среди парка у завода».
He сохранился еще один дом — вернее домик, который Франц Карлович выстроил для своей жены проявив удивительную для такого делового и хваткого человека чуткость.
«Так как я был на 8 лет старше жены, то думал, что умру раньше ее и что она не захочет жить одна в таком большом доме, и потому устроил для нее маленький особняк среди парка у завода».
Украшение ворот.
Особым украшением интерьера особняка стали витражи, созданные в мюнхенской мастерской под руководством русского художника В. Д. Сверчкова. Каждый из них выполнен на сюжет одной из сказок братьев Гримм: «Семь воронов», «Спящая красавица» и «Белоснежка». Известно, что в этом особняке были и другие расписные окна. Существует фотография картона витража «Кот в сапогах», хранящаяся в Государственном Эрмитаже.
Особым украшением интерьера особняка стали витражи, созданные в мюнхенской мастерской под руководством русского художника В. Д. Сверчкова. Каждый из них выполнен на сюжет одной из сказок братьев Гримм: «Семь воронов», «Спящая красавица» и «Белоснежка». Известно, что в этом особняке были и другие расписные окна. Существует фотография картона витража «Кот в сапогах», хранящаяся в Государственном Эрмитаже.
Здание конторы реставрируют. Март 2020.
В 2007 году в связи с приспособлением особняка Ф. К. Сан-Галли под представительские цели стеклянные картины были отреставрированы Евгением Ивановым и засияли во всей своей красе.В наши дни в Петербурге сохранились пять виражей, выполненных в мастерской В. Д. Сверчкова, из них три особняке Ф. К. Сан-Галли.
В 2007 году в связи с приспособлением особняка Ф. К. Сан-Галли под представительские цели стеклянные картины были отреставрированы Евгением Ивановым и засияли во всей своей красе.В наши дни в Петербурге сохранились пять виражей, выполненных в мастерской В. Д. Сверчкова, из них три особняке Ф. К. Сан-Галли.
Чугунная решётка украшающая вход во двор и сад Сан-Галли. Март 2020.
Ещё до 2006 г. в особняке находилось заводоуправление ОАО «Санкт-Петербургского завода бумагоделательного машиностроения» (ОАО «Буммаш СПб»). В конце 2005 г. заводоуправление несуществующего предприятия, превратившееся в фирму по сдаче офисов в аренду, перебралось во флигель дома № 58 по Лиговскому пр., в то помещение, где в советское время находился партком НПО «Ленбуммаш».
Сегодня особняк отреставрирован и сдаётся в аренду для проведения различных мероприятий. Свадьбы, дни рождения, юбилеи фирм и пр.
До настоящего времени частично сохранились интерьеры здания, вся отделка которых была выполнена по рисункам архитектора петербургскими мастерами. Исключение составляли витражи, созданные в мюнхенской мастерской под руководством русского художника В.Д.Сверчкова.Эти три великолепных разноцветных окна сохранились в бывшей столовой особняка. Во втором ярусе этого большого двусветного зала - главного парадного помещения дома - находились окна: три в наружной стене и три проема напротив них - во внутренней, смежной с холлом второго этажа. Здесь, внутри здания, и установлены три разноцветных окна. Их размещение внутри дома кажется нелогичным, ведь для «жизни» витража необходим свет. Реставраторы, проводившие восстановительные работы, отмечают, что, скорее всего, стеклянные картины были перенесены сюда из другого помещения особняка. Об этом говорят и рамы, подтесанные до размеров проемов окон столовой. Где витражи находились изначально - не установлено. Их лицевая сторона обращена в сторону холла, в потолке которого находился стеклянный фонарь, благодаря чему изображения на стекле были видны из столовой.
В советское время стеклянный потолок был зашит, за витражами установлены люминисцентные лампы, которые делали их видимыми для посетителей дирекции завода «Буммаш», занимавшего здание. В 2007 г. в связи с приспособлением особняка Ф.К.Сан-Галли под представительские цели, витражи были отреставрированы Евгением Ивановым и засияли во всей своей красоте. Стало ясно, что в Петербурге сохранились шедевры витражного искусства XIX в.Проектированный и построенный архитектором К. К. Рахау, дом г. Сан-Галли можно назвать во всех отношениях образцовым, если согласиться с необыкновенным приёмом самого плана, который был предназначен домовладельцем. На высоком подвале, который содержит, кроме аппаратов для водяного отопления и вентиляции, и разные хозяйственные помещения, - расположены 2 этажа. В первом сгруппированы около богатых сеней и аванзала, так сказать, парадные комнаты, декорированные в разных стилях, во 2-м - жилые. Читатели «Зодчего», проживающие в Петербурге, наверное, все имели случай любоваться прекрасным произведением г. Рахау, который, если не ошибаемся, получил за эту работу звание профессора архитектуры. Кто не вспомнит с величайшим наслаждением о кабинете в мавританском стиле или о большой столовой с ее сочными и полными красоты формами! Нельзя не заметить, что в доме г. Сан-Галли все, даже последние безделушки, исполнены по особым рисункам г. Рахау. Во всем видно неутомимое терпение художника и величайшая любовь к делу. Фасады скомпонованы в формах итальянского ренессанса, трактованного, однако, свободно и своеобразно, так что можно согласиться с собственными словами автора, что он «не искал никакого стиля».В помещении бывшей детской находился в советское время кабинет директора завода, а в малом буфете - главного инженера. Между этими помещениями, не представляющими сейчас особого интереса, находится хорошо сохранившийся красивый большой камин. Камин имеет вытяжку в виде шатровой крыши, под которой фриз, расписанный по всему полю фигурками купидонов. @sitywallsКабинет Сан-Галли занимал угловое помещение с угловым эркером и окнами, выходящими в сад и на Лиговскую ул. Кабинет был выполнен в мавританском стиле. Слева от входа находился камин белого мрамора работы скульптора Ботта. Оголовок камина выполнен в виде купола мечети. Металлические части камина изготовлены на заводе хозяина кабинета. Потолок деревянный, наборный с геометрическим рисунком восточных мотивов. Люстра в виде восьмилучевой звезды.Кто не вспомнит с величайшим наслаждением о кабинете в мавританском стиле или о большой столовой с ее сочными и полными красоты формами! Фасады скомпонованы в формах итальянского ренессанса, трактованного, однако, свободно и своеобразно, так что можно согласиться с собственными словами автора, что он «не искал никакого стиля». Представленный на чертеже угловой камин находится в кабинете г. Сан-Галли. Комната, убранная в мавританском стиле, представляет одну из самых интересных и наиболее удавшихся частей дома. Замечательно еще то, что все шитые ковры, покрывала и подушки исполнены членами семейства г. Сан-Галли, по рисункам К. К. Рахау, и должны быть отнесены к числу лучших образчиков промышленного искусства.Интересно, что такое потрясающее место находится в саду с не самой хорошей репутацией. Впрочем, в последнее время дела в парке Сан-Галли обстоят лучше, чем пару лет назад.
Весь металлический декор здания - балконы, крыша, лестницы и металлическая конструкция зимнего сада, был сделан на собственном заводе Сан-Галли, как уже говорилось выше. Мебель куплена в Петербурге и лишь картины в стекле были привезены из Мюнхена.
В местных газетах об особняке писали: «..автор не искал никакого стиля, фасады в формах итальянского ренессанса трактуются свободно и своеобразно, во всем видна неутомимая любовь художника к делу!»
Посетить особняк можно за 3000 рублей. А вот стоит ли посещение потраченных денег - решать вам.
https://dzen.ru/a/XoF4iPyHwwXilCy5
https://pikabu.ru/story/osobnyak_fksangalli_na_ligovskom_pr_...
https://www.citywalls.ru/house771.html?s=13r5jpf0nve2n60d4md...
https://peterburg.center/story/dom-osobnyak-fabrikanta-f-k-s...
Ещё до 2006 г. в особняке находилось заводоуправление ОАО «Санкт-Петербургского завода бумагоделательного машиностроения» (ОАО «Буммаш СПб»). В конце 2005 г. заводоуправление несуществующего предприятия, превратившееся в фирму по сдаче офисов в аренду, перебралось во флигель дома № 58 по Лиговскому пр., в то помещение, где в советское время находился партком НПО «Ленбуммаш».
Сегодня особняк отреставрирован и сдаётся в аренду для проведения различных мероприятий. Свадьбы, дни рождения, юбилеи фирм и пр.
До настоящего времени частично сохранились интерьеры здания, вся отделка которых была выполнена по рисункам архитектора петербургскими мастерами. Исключение составляли витражи, созданные в мюнхенской мастерской под руководством русского художника В.Д.Сверчкова.Эти три великолепных разноцветных окна сохранились в бывшей столовой особняка. Во втором ярусе этого большого двусветного зала - главного парадного помещения дома - находились окна: три в наружной стене и три проема напротив них - во внутренней, смежной с холлом второго этажа. Здесь, внутри здания, и установлены три разноцветных окна. Их размещение внутри дома кажется нелогичным, ведь для «жизни» витража необходим свет. Реставраторы, проводившие восстановительные работы, отмечают, что, скорее всего, стеклянные картины были перенесены сюда из другого помещения особняка. Об этом говорят и рамы, подтесанные до размеров проемов окон столовой. Где витражи находились изначально - не установлено. Их лицевая сторона обращена в сторону холла, в потолке которого находился стеклянный фонарь, благодаря чему изображения на стекле были видны из столовой.
В советское время стеклянный потолок был зашит, за витражами установлены люминисцентные лампы, которые делали их видимыми для посетителей дирекции завода «Буммаш», занимавшего здание. В 2007 г. в связи с приспособлением особняка Ф.К.Сан-Галли под представительские цели, витражи были отреставрированы Евгением Ивановым и засияли во всей своей красоте. Стало ясно, что в Петербурге сохранились шедевры витражного искусства XIX в.Проектированный и построенный архитектором К. К. Рахау, дом г. Сан-Галли можно назвать во всех отношениях образцовым, если согласиться с необыкновенным приёмом самого плана, который был предназначен домовладельцем. На высоком подвале, который содержит, кроме аппаратов для водяного отопления и вентиляции, и разные хозяйственные помещения, - расположены 2 этажа. В первом сгруппированы около богатых сеней и аванзала, так сказать, парадные комнаты, декорированные в разных стилях, во 2-м - жилые. Читатели «Зодчего», проживающие в Петербурге, наверное, все имели случай любоваться прекрасным произведением г. Рахау, который, если не ошибаемся, получил за эту работу звание профессора архитектуры. Кто не вспомнит с величайшим наслаждением о кабинете в мавританском стиле или о большой столовой с ее сочными и полными красоты формами! Нельзя не заметить, что в доме г. Сан-Галли все, даже последние безделушки, исполнены по особым рисункам г. Рахау. Во всем видно неутомимое терпение художника и величайшая любовь к делу. Фасады скомпонованы в формах итальянского ренессанса, трактованного, однако, свободно и своеобразно, так что можно согласиться с собственными словами автора, что он «не искал никакого стиля».В помещении бывшей детской находился в советское время кабинет директора завода, а в малом буфете - главного инженера. Между этими помещениями, не представляющими сейчас особого интереса, находится хорошо сохранившийся красивый большой камин. Камин имеет вытяжку в виде шатровой крыши, под которой фриз, расписанный по всему полю фигурками купидонов. @sitywallsКабинет Сан-Галли занимал угловое помещение с угловым эркером и окнами, выходящими в сад и на Лиговскую ул. Кабинет был выполнен в мавританском стиле. Слева от входа находился камин белого мрамора работы скульптора Ботта. Оголовок камина выполнен в виде купола мечети. Металлические части камина изготовлены на заводе хозяина кабинета. Потолок деревянный, наборный с геометрическим рисунком восточных мотивов. Люстра в виде восьмилучевой звезды.Кто не вспомнит с величайшим наслаждением о кабинете в мавританском стиле или о большой столовой с ее сочными и полными красоты формами! Фасады скомпонованы в формах итальянского ренессанса, трактованного, однако, свободно и своеобразно, так что можно согласиться с собственными словами автора, что он «не искал никакого стиля». Представленный на чертеже угловой камин находится в кабинете г. Сан-Галли. Комната, убранная в мавританском стиле, представляет одну из самых интересных и наиболее удавшихся частей дома. Замечательно еще то, что все шитые ковры, покрывала и подушки исполнены членами семейства г. Сан-Галли, по рисункам К. К. Рахау, и должны быть отнесены к числу лучших образчиков промышленного искусства.Интересно, что такое потрясающее место находится в саду с не самой хорошей репутацией. Впрочем, в последнее время дела в парке Сан-Галли обстоят лучше, чем пару лет назад.
Весь металлический декор здания - балконы, крыша, лестницы и металлическая конструкция зимнего сада, был сделан на собственном заводе Сан-Галли, как уже говорилось выше. Мебель куплена в Петербурге и лишь картины в стекле были привезены из Мюнхена.
В местных газетах об особняке писали: «..автор не искал никакого стиля, фасады в формах итальянского ренессанса трактуются свободно и своеобразно, во всем видна неутомимая любовь художника к делу!»
Посетить особняк можно за 3000 рублей. А вот стоит ли посещение потраченных денег - решать вам.
https://dzen.ru/a/XoF4iPyHwwXilCy5
https://pikabu.ru/story/osobnyak_fksangalli_na_ligovskom_pr_...
https://www.citywalls.ru/house771.html?s=13r5jpf0nve2n60d4md...
https://peterburg.center/story/dom-osobnyak-fabrikanta-f-k-s...
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