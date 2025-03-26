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Мы из Советского Союза

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Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.31. Особняк Ф.К.Сан-Галли на Лиговском пр.

Особняк Сан-Галли. Март 2020.
Особняк Сан-Галли. Март 2020. Справа вверху - башенка.
Лиговский пр. В центре заводская проходная и контора. Чуть правее особняк Сан-Галли, а между ними въездные ворота на территорию завода.
Украшение ворот.
Здание конторы реставрируют. Март 2020.
Чугунная решётка украшающая вход во двор и сад Сан-Галли. Март 2020.
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Светлана Митленко
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