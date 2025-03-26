Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.31. Особняк Ф.К.Сан-Галли на Лиговском пр.



Особняк построил в 1872 году для многочисленного семейства Сан-Галли известный петербургский архитектор Карл Рахау. Он был выстроен в стилизованных формах флорентийского ренессанса - двухэтажный, на высоких подвалах, особняк стоит рядом со зданием главной конторы завода, от которого он отделялся лишь въездными воротами на «малый» двор. Новости СМИ2 Затейливые чугунные решетки, фонари и флагштоки, украшающие особняк снаружи, выдают его принадлежность. Здание принадлежало чугунолитейному магнату Францу Сан-Галли.Особняк построил в 1872 году для многочисленного семейства Сан-Галли известный петербургский архитектор Карл Рахау. Он был выстроен в стилизованных формах флорентийского ренессанса - двухэтажный, на высоких подвалах, особняк стоит рядом со зданием главной конторы завода, от которого он отделялся лишь въездными воротами на «малый» двор.

Особняк Сан-Галли. Март 2020.

Внутренняя архитектурная отделка, предметы роскоши, комфорта и вся мебель произведены в Петербурге, за исключением драконов из цинка над водосточными трубами, изготовленных в Берлине. Внутренняя отделка будет ниже.

Весь металлический декор в составе здания: балконы, крыша, козырьки над подъездами (парадным и дворовым), лестницы, металлическая конструкция зимнего сада и т. д., а также устройство отопления, водопровода, канализации, ванной, кухни, туалетов, гладильной, прачечной, конюшни и других вспомогательных служб были выполнены мастерами хозяина особняка на собственном заводе. Если посмотреть на дом со стороны сада, то на крыше видна граненая башенка, откуда заводчик наблюдал за всей территорией своего предприятия.

Особняк Сан-Галли. Март 2020. Справа вверху - башенка.

И хотя в доме все — до последней мелочи — было сделано по рисункам архитектора, руководил строительством, вникая во все процессы, владелец. Магнат объяснял это вполне разумно:

«Ты сам должен знать и располагать, как хочешь жить, а архитектор даст совет и выработает детали постройки».

В состав империи Сан-Галли входили также дома для заводских инженеров и техников, городок для рабочих и школа для их детей. Завод Сан-Галли славился невероятным разнообразием изделий из чугуна: балконными решетками, уличными фонарями, паровыми котлами, гимнастическими гирями, печами, кроватями, унитазами и даже операционными столами. Особую славу Франц Карлович Сан-Галли заслужил как изобретатель отопительного радиатора, или, проще говоря, батареи, ставшей столь привычной. Она впервые появилась в России 150 лет назад.

Лиговский пр. В центре заводская проходная и контора. Чуть правее особняк Сан-Галли, а между ними въездные ворота на территорию завода.

He сохранился еще один дом — вернее домик, который Франц Карлович выстроил для своей жены проявив удивительную для такого делового и хваткого человека чуткость.

«Так как я был на 8 лет старше жены, то думал, что умру раньше ее и что она не захочет жить одна в таком большом доме, и потому устроил для нее маленький особняк среди парка у завода».

Украшение ворот.

Особым украшением интерьера особняка стали витражи, созданные в мюнхенской мастерской под руководством русского художника В. Д. Сверчкова. Каждый из них выполнен на сюжет одной из сказок братьев Гримм: «Семь воронов», «Спящая красавица» и «Белоснежка». Известно, что в этом особняке были и другие расписные окна. Существует фотография картона витража «Кот в сапогах», хранящаяся в Государственном Эрмитаже.



В 2007 году в связи с приспособлением особняка Ф. К. Сан-Галли под представительские цели стеклянные картины были отреставрированы Евгением Ивановым и засияли во всей своей красе. В наши дни в Петербурге сохранились пять виражей, выполненных в мастерской В. Д. Сверчкова, из них три особняке Ф. К. Сан-Галли. Здание конторы реставрируют. Март 2020.В 2007 году в связи с приспособлением особняка Ф. К. Сан-Галли под представительские цели стеклянные картины были отреставрированы Евгением Ивановым и засияли во всей своей красе.В наши дни в Петербурге сохранились пять виражей, выполненных в мастерской В. Д. Сверчкова, из них три особняке Ф. К. Сан-Галли.