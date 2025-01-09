Отмстить неразумным хазарам…»,

Карта Хазарского каганата (650-969 гг)«Как ныне сбирается вещий ОлегОтмстить неразумным хазарам…»,— все мы со школы помним эти строки Пушкина. Александр Сергеевич постоянно вдохновлялся русской историей. Правда, в отношении Олега он ошибся. Летописи ничего не говорят об его войнах с хазарами. Хазарский каганат был разгромлен Святославом Игоревичем спустя более чем полвека.А во времена Олега, похоже, Русь платила хазарам дань.Хазарский каганат долгое время был самым мощным государством Восточной Европы. Он возник в VI веке на Северном Кавказе. Его ядром была территория между Главным Кавказским хребтом, Чёрным, Азовским и Каспийским морями, нижними течениями рек Волга и Дон. В VII столетии влияние Хазарского каганата распространилось в Закавказье, в VIII веке – на Крым, земли Северного Приазовья и Подонья, а в IX веке могущество Хазарского каганата простиралось на юг восточнославянских земель и на Волжскую Булгарию.Согласно русским летописям, восточнославянские племена полян, северян, радимичей и вятичей платили дань хазарам. Причём поляне, жившие вокруг Киева, делали это, по меньшей мере, до захвата Киева Олегом в 882 году, а вятичи – до похода Святослава на хазар в 964 году.Славяне платят хазарам дань. Миниатюра из Радзивиловской летописиПо ряду данных, древние русы являлись одно время вассалами Хазарского каганата и в таком качестве предприняли в 913 и 944 годах походы против враждебных хазарам арабских княжеств на территории современного Азербайджана. Титулом кагана, который носили хазарские властители, в торжественных случаях назывались и русские князья, когда хотели подчеркнуть свою независимость, вплоть до конца XI века.Хазары были тюркскимом, явившимся из глубин Азии. Однако они же стали единственным, кроме евреев,ом, который целиком воспринял иудаизм в качестве государственной религии. Таково господствующее мнение учёных.Однако есть и несогласные с этой точкой зрения. Версия об иудаизме хазар опирается на обнаруженную в XVI веке переписку хазарского царя Иосифа и его придворного еврея с еврейским сановником арабского Кордовского халифата в Испании. Долгое время в науке господствовало мнение о поддельности этих документов. Сейчас большинство считает их подлинными, но сомнения остаются.Воин Хазарского каганата в представлении современного художникаВ любом случае, эта переписка не позволяет считать иудеями большинство хазар. По-видимому, иудаизм ограничивался только правящей верхушкой каганата. Археологические раскопки тоже не свидетельствуют о широком распространении иудаизма среди хазар.В то же время браки византийских царевен с хазарскими каганами и их сыновьями указывают на определённое распространение христианства среди хазар. Об этом же может свидетельствовать посылка миссии братьев Кирилла и Мефодия в 860-861 гг. в Хазарию.Предполагаемый вид хазарской крепости Саркел от современного художникаПо всей видимости, общество Хазарского каганата было многоконфессиональным. Тем более, что кроме хазар, там жило ещё немалоов (например, касоги, ясы).Титул «каган» не имеет ничего общего с иудейским ритуальным светильником. Он происходит от тюркского «ко-хан», означающего «великий хан».

Почти 1060 лет назад, в лето 965 г., великий русский князь Святослав Игоревич разгромил хазарскую

и взял столицу Хазарского каганата — Итиль. Молниеносный удар русских дружин при поддержке союзных печенегов привёл к крушению паразитарного Хазарского государства. Русы свершили священную месть, уничтожив хазарского «змея». Блестящая военная

победа Святослава укрепила юго-восточный фланг «империи Рюриковичей».

Хазарская угроза

Борьба с паразитарным государством хазар была важнейшей стратегической задачей Руси. Торгово-ростовщическая элита Хазарии, подчинившая себе хазарскую племенную военную знать, держала в руках все выходы из Восточной Европы на Восток. Хазарское государство получало огромные прибыли, контролируя транзитные пути.

Хазарский каганат представлял серьёзную военную угрозу для Руси. Археологи обнаружили целую систему каменных крепостей на правом берегу Дона, Северного Донца и Оскола. Одна белокаменная твердыня располагалась от другой на расстоянии 10-20 километров. Форпосты располагались на правом, западном и северо-западном берегу рек. Большую роль в сооружении этих крепостей сыграли византийские инженеры. Так, Саркел (Белую Вежу) на берегу Дона возвели именно византийские инженеры во главе с Петроной Каматиром. Да и укрепления Итиля делали византийцы-ромеи. Хазарское государство играло важную роль в военно-политической стратегии Константинополя, сдерживая Русь. Саркел был главной крепостью хазар на северо-западной границе державы. В нём размещался постоянный гарнизон из нескольких сотен воинов. Крепости решали не только оборонительные задачи, но и наступательные, хищнические. Фактически это были форпосты, выдвинутые вперёд, так как они располагались на правом (западном) берегу, а не на левом (восточном), что усилило бы их оборонное значение. Эти плацдармы использовались в качестве прикрытий для организации нападений и отхода хазарских войск. Из них же совершали грабительские рейды небольшие хазарские отряды. Русские былины сохранили память о хазарских нападениях, так, былина «Фёдор Тярынин» сообщает:

Хазары совершали походы и набеги в славяно-русские земли. Арабский географ Ал-Идриси сообщал, что вассалы хазар регулярно делали набеги на славян, с целью угона людей для продажи в рабство. Это были не просто стихийные набеги, от случая к случаю, а целенаправленная хищная стратегия со стороны государства-паразита. В Хазарском государстве власть захватили иудеи, представляющие касту рахдонитов (раданиты). Эта каста международных торговцев контролировала торговлю между Востоком и Западом, включая Шёлковый путь и другие коммуникации. Их влияние простиралось вплоть до Китая и Индии. Одним из их главных «товаров» были люди. Клан работорговцев поклонялся «золотому тельцу» и всё мерил золотом.

С части подконтрольных славяно-русских племен хазары брали дань людьми. Радзивилловская летопись сообщает, что хазары брали «по белой девице с дыма» (с домовладения, большой семьи). А рядом на миниатюре, чтобы не было ошибки, не приняли за описку, изображена группа девиц и старейшина, склонившийся перед хазарином. Ко времени правления князя Святослава эту дань людьми уже почти не платили, так как Русь объединялась и окрепла. Однако хазары продолжали брать людей в полон для продажи в рабство во время своих набегов.

С Хазарией боролись все первые князья династии Рюриковичей (Соколов). Русский князь Олег Вещий смог взять Киев и вывести из-под влияния хазар племенной союз полян, проживавший в Среднем Поднепровье (Киевщина). Существует версия, что он стал жертвой хазар. В правление Игоря русские дружины совершили ряд походов на Каспий. Однако решить задачу ликвидации Хазарии смог только Святослав.

Армии противников

Хазария, хоть утратила часть могущества к середине X столетия, была крепким орешком. Вассалами хазар были буртасы и Волжская Булгария на Средней Волге. Устье Волги контролировала столица хазар — город Итиль, хорошо укрепленный под руководством византийских инженеров. Этот крупный торговый и политический центр был хорошо защищен. На Северном Кавказе главным опорным пунктом хазар был город Семендер, старая столица. Крепость Саркел прикрывала западные рубежи и контролировала Дон. Тумантархан (Самкерц или Таматарха) контролировала Таманский полуостров. Всего города были хорошо защищены, особенно Саркел.

В Хазарии было своеобразное двоевластие: каган (хан) имел священный статус, а исполнительной властью владел царь. Родовая и племенная знать выставляла хорошо вооруженную конницу. В поздние времена её численность упала до 10 тыс. всадников. Их подкрепляли хорошо вооруженные мусульманские наёмники, гвардия царя. Всадники были вооружены копьями и мечами и имели хорошие доспехи. При серьёзной угрозе каждый город мог выставить пешее ополчение из «черных хазар» — простого люда.

Хазары переняли тактику арабов и в сражении атаковали волнами-линиями.

В первой линии были застрельщики, конные лучники, обычно из «черных хазар» — простолюдинов. Они не имели тяжелого вооружения и пытались метательными снарядами — стрелами и дротиками, рассеять и ослабить противника, разъярить и вынудить его к преждевременной и плохо организованной атаке.

Вторая линия состояла из хорошо вооруженной конницы — дружины родовой и племенной знати. «Белые хазары» были хорошо вооружены — железные нагрудники, кожаные доспехи и кольчуги, шлемы, щиты, длинные копья, мечи, сабли, палицы, топоры. Тяжелая конница должна была смять уже расстроенные ряды врага. Если противник был сильным, и вторая линия не достигала успеха, она отходила для перегруппировки. В бой вступала третья линия — многочисленное пешее ополчение. Основой вооружения пехоты были копья и щиты. Преодолеть стену копьеносцев без серьёзных потерь было сложно, а в это время конница перестраивалась и готовилась к новому удару за спинами пехоты. В крайнем случае в бой могла вступить четвертая линия — отборная гвардия мусульманских наемников. Линию составляли конные, закованные в железо, профессиональные воины. Эту линию водил в бой лично царь. Правда, вступление в бой трех-четырех линий было редкостью. Обычно хазары сами ходили в походы и набеги, в которых участвовали только конные легкие лучники и дружины знати.

Всадник Хазарского каганата. Конец IX — начало X века. По материалам С.А. Плетневой, Дмитриевский археологический комплекс, катакомба №52. Рисунки-реконструкции Олега Федорова Всадник Хазарского каганата. Конец IX — начало X века. По материалам С.А. Плетневой, Дмитриевский археологический комплекс, катакомба №52. Рисунки-реконструкции Олега Федорова

Аланский лучник Хазарского каганата, IX — начало X века. По материалам С.А. Плетневой, Дмитриевский археологический комплекс, катакомба №55 Аланский лучник Хазарского каганата, IX — начало X века. По материалам С.А. Плетневой, Дмитриевский археологический комплекс, катакомба №55

Святослав был настоящим воином. Колоритно описывает его русская летопись: легкий в движениях, как барс, храбрый, он всю свою энергию направил на создание мощной дружины: «нача вои совокупляти многи и храбры и легко ходя, аки пардус (барс), войны многи творящие. Ходя воз по себе не возяше, ни котла; ни мяс варя, но погонку изрезав конину ли, зверину ли, или говядину, на углях испек ядяще, ни шатра имяша, но подклад постлав и седло в головах, такоже и прочие вои его вел бяху» (Полное собрание русских летописей. Т. 1).

Войско Святослава была крайне подвижно. По сути, в будущем такую мобильность и тактику покажет армия Александра Суворова.

Русские дружины передвигались на ладьях и конях. Дружина Святослава, как видно из источников, могла сражаться в конном и пешем строю в зависимости от обстановки. Из сообщения русского летописца о том, что князь Святослав и его воины питались кониной и имели седла, можно сделать вывод, что дружина была конной, а не пешей. Косвенно это подтверждает и византийский историк Лев Диакон, который противоречит сам себе, когда говорит, что русы не умели сражаться в конном строю, и в то же время сообщает об их конных атаках.

Но дружина пользовалась и ладьями для передвижения по рекам, где это было удобно (Волга, Дон, Днепр и Дунай), и могла сражаться в пешем строю, выстраиваясь для боя в несколько шеренг. А опыт ведения войны предыдущими русскими князьями — Рюрика, Олега Вещего и Игоря Старого, показывает, что Русь имела мощный флот

, который мог действовать на реках и в море. При этом часть армии сопровождала судовую рать по суше в конном порядке.

В этот период русское войско состояло из нескольких частей:

1) из старшей и младшей дружин князя;

2) дружин бояр и подручных князей;

3) «воев» — городского и сельского ополчения;

4) союзников и наёмников (варягов, печенегов, половцев и т. д.).

Дружины обычно составляли тяжеловооруженную конницу. При Святославе её подкрепляла легкая конница печенегов, они были вооружены луками, имели копья для метания (дротики-сулицы) и удара и трехгранный обоюдоострый меч, защищены кольчугами и шлемами. «Вои»-ополченцы составляли пехоту русской армии. Для дальних походов строились ладьи (лодьи), которые поднимали до 40-60 человек каждая. Они могли действовать не только на реках, но и в море, были не только транспортами, но вступали в бой с судами противника.

Знатный воин дружины русов. Конец X — начало XI века. По материалам погребений могильника Шестовицы, Черниговской обл. Рисунки-реконструкции Олега Федорова Знатный воин дружины русов. Конец X — начало XI века. По материалам погребений могильника Шестовицы, Черниговской обл. Рисунки-реконструкции Олега Федорова

Древнерусский воин. Вторая половина X века. По материалам Т.А.Пушкиной, Смоленская обл, Гнездовский археологический комплекс Древнерусский воин. Вторая половина X века. По материалам Т.А.Пушкиной, Смоленская обл, Гнездовский археологический комплекс

Киевский дружинник X века. По материалам раскопок М. К. Каргера Десятинной церкви Киева, погребение №108 Киевский дружинник X века. По материалам раскопок М. К. Каргера Десятинной церкви Киева, погребение №108

Древнерусский дружинник в распашном кафтане из ткани с набойкой. Вторая половина X века. По материалам Т.А.Пушкиной, Смоленская обл., Гнездовский археологический комплекс, погребение Дн-4 Древнерусский дружинник в распашном кафтане из ткани с набойкой. Вторая половина X века. По материалам Т.А.Пушкиной, Смоленская обл., Гнездовский археологический комплекс, погребение Дн-4

Русский князь с дружиной. Первая половина XI века. По материалам археологических находок Киева, Чернигова и Воронежской обл. Русский князь с дружиной. Первая половина XI века. По материалам археологических находок Киева, Чернигова и Воронежской обл.

Старшая дружина состояла из «княжьих мужей», или бояр. В мирное время она составляла совет при князе, участвовала в управлении государством.

Младшая дружина («отроки», «детские») являлась личной охраной князя. Дружина была ядром войска. Город выставлял «тысячу», делившуюся на сотни и десятки (по «концам» и улицам). «Тысячей» командовал избиравшийся вечем или назначенный князем тысяцкий. «Сотнями» и «десятками» командовали выборные сотские и десятские. «Вои» составляли пехоту, делившуюся на лучников и копейщиков. В бою пехота выстаивала «стену» вроде древнегреческой фаланги. Лучники обстреливали противника, рассеивая его строй. Копейщики закрывались щитами в рост человека и выставляли копья. В ближнем бою применяли мечи, топоры, булавы и ножи «засапожные». Защитное снаряжение состояло из кольчужной брони, остроконечного шлема с кольчужной сеткой на лицо и плечи и больших, часто во весь рост, деревянных щитов. Качество

и доспехов зависело от достатка воина. Основное вооружение обычно хранилось в княжьих складах и выдавалось перед выступлением в поход. С древнейших времен русы имели стяги-знамена, треугольные и красного цвета, а также военную музыку. Ритм музыки помогла войти в состояние боевого транса, особого состояния психики. Войска выстраивались и сражались вокруг своих стягов. «Ставить стяг» означало строиться или готовиться к бою.

Русские войска отличались высокой дисциплиной. Войско собиралось на сборном пункте и организованно выступало в поход. В походе впереди находилась сторожа, которая вела разведку путей и сил противника, добывала «языков» и охраняла основные силы от внезапного нападения. За сторожей двигались главные силы. Во время стоянок выставляли «стражу» — охранение, само место окружали повозками или частоколом, иногда окапывали.

Боевой порядок русской рати был традиционен: середина (пехота) и два крыла (левое и правое). Начинали бой лучники, которые находились впереди в рассыпном строю. Русские сложные луки были страшным оружием. Главный (центральный) полк принимал удар противника, останавливал его, конные дружины на флангах пытались охватить противника или мешали более многочисленному противнику окружить русское войско. Охваты и обходы флангов, засады и заманивание противника преднамеренным отступлением применялись очень часто, это была древнейшая традиционная для скифов и их наследников — русов, тактика.

Русские рати с успехом штурмовали и города. Их стремились взять внезапным приступом — «на копьё», или хитростью. Если не получалось, то начинали осаду. Город окружали со всех сторон, лишали его подвоза продовольствия, искали водоводы, чтобы заставить гарнизон капитулировать.

Если гарнизон упорствовал, проводили правильную осаду — войска располагались в укрепленном лагере, город окружали земляным валом, отрезая его от внешнего мира и сужая возможности для вылазок. Под прикрытием больших дощатых щитов приближались к стенам, рубили частокол (тын), местами засыпали ров, если стены и башни были деревянными, пытались их поджечь. У стены делали большую насыпь, земляной присып, по которому можно было взобраться, готовили штурмовые лестницы. Для разрушения стены и проникновения в город рыли подземные ходы. Применяли и осадные башни, стенобитные машины (тараны) и пороки (камнеметы).

Русская боевая лодья (ладья) Русская боевая лодья (ладья)

Разгром Хазарии

Поход начался 964 году. Зиму 964-965 гг. Святослав Игоревич провёл в землях вятичей, убеждая их князей и старейшин подчиниться единой власти. Вятичские воины, умелые лесные охотники и разведчики пополнили его войско. Весной 965 году полки Святослава двинусь на Хазарию. Русский князь обманул противника. Обычно русские шли по воде с Дона и по Азовскому морю. А Святослав решил ударить в сердце каганата не с запада, а с севера, по Волге.

Русская рать двинулась по Волжскому пути. По пути Святослав усмирил давних данников и союзников хазар — булгар и буртасов. Стремительным ударом Святослав разгромил союзников Хазарии, лишив Итиль дополнительных воинских контингентов. Город Булгар — столица Волжской Булгарии, была опустошена. Противник не ожидал удара с севера, поэтому сопротивление было небольшим. Буртасы и булгары предпочли бегство и рассеялись в лесах, стараясь пережить грозу.

Судовая рать Святослава спустилась вниз по Волге и вошла во владения хазар. «Вои» двигались на ладьях, по берегу их сопровождали конные русские дружины и союзные печенеги. Хазары, узнав о неожиданном нападении полков Святослава, изготовились в бою. Где-то в низовьях Волги, у столицы каганата — Итиля, произошло решающее сражение. Хазарский царь Иосиф успел собрать большое войско, включая столичное ополчение. Арсеналов столицы было достаточно, чтобы вооружить всех. Однако хазарская армия не выдержала натиска полков Святослава. Русские воины упорно рвались вперёд, отразив все атаки хазар. Хазарское войско дрогнуло и побежало. Царь Иосиф с оставшимися гвардейцами смог прорваться, но потерял большую часть гвардии. Хазарскую столицу уже некому было защищать. Население укрылось на островах в дельте Волги. Город был разрушен. Общепринято археологически Итиль пока не определён. Есть версия, что он был смыт из-за повышения уровня Каспия.

Эскиз к картине "Взятие хазарской крепости Итиль князем Святославом". В. Киреев

После этой победы Святослав Игоревич продолжил поход, так как у хазар было ещё несколько крупных городов. Святослав повел дружины по берегу Каспийского моря на юг, к старой столице Хазарского каганата — Семендеру. Это был крупный город на территории прикаспийского Дагестана. В Семендере правил собственный царь, который имел свое войско. Это была автономная область. Поход на Семендер был скоротечен. Семендерское войско была разгромлено и рассеяно по окрестным горам, Семендер заняли без боя. Дальше на юг Святослав не пошёл, высказав равнодушие к Дербенту и Южному Прикаспию с его богатыми городами. Ему нужна была не добыча.

Русская армия выполняла священную миссию, уничтожала хазарского «змея».

Святослав прошёл по Северному Кавказу, земле ясов (алан, предков осетин), касогов (черкесов), разгромил их рати, как союзников Хазарии, подчинил своей воле. Святослав вывел войска к берегам Сурожского (Азовского) моря. Здесь располагалось два крупных центра хазарской державы — Таматарха (Тмутаракань) и Керчев. Серьёзных сражений не было. Хазарские наместник и гарнизоны бежали. А местные жители восстали, помогая взять города.

Святослав проявил себя не только как умелый и бесстрашный воин, но и мудрый правитель. Эти города он уничтожать не стал, а превратил в опорные пункты и торговые центры Руси.

Фактически от каганата практически ничего не осталось. Его обломки громили союзники Святослава — печенеги, которые заняли часть Хазарии.

От державы осталась только одна мощная крепость — Белая Вежа («вежа» — башня). Это была одна из самых мощных крепостей каганата. Саркел имел шесть мощных башен, видных издалека. Крепость стояла на мысу, который с трех сторон омывался водами Дона. С четвертой стороны был вырыт глубокий ров, заполненный водой. На расстоянии полета стрелы от стен, со стороны суши, был вырыт второй ров. Стены были толстые (3,75 м) и высокие (до 10 м), усиленные башенными выступами и массивными угловыми башнями. В северо-западной стене находились главные ворота, вторые ворота (меньшего размера) располагались на северо-восточной стене и выходили к реке. Внутри крепость делилась на две части поперечной стеной. В меньшую юго-западную часть можно было попасть только изнутри, в её южном углу располагалась укреплённая квадратная башня-донжон (вежа). Таким образом, крепость имела несколько линий обороны и считалась неприступной. В крепости стоял не только гарнизон, но и укрылся с остатками войск царь Иосиф. Он надеялся переждать бурю и восстановить хотя бы часть порушенного.

Отставив в Тмутаракани гарнизон. Святослав двинулся дальше. Русы осадили крепость Саркел с суши и реки. Русские воины засыпали рвы, подготовили к штурму лестницы и таран. В ходе ожесточенного приступа крепость взяли. Последний кровавый бой произошёл в цитадели. Хазарский царь с охраной были перебиты.

Последняя хазарская твердыня пала. Её Святослав не стал разрушать. Поселение перешло под власть Руси и стало называться по-русски — Белая Вежа. В крепости располагался постоянный гарнизон из русских и печенегов.

Итоги

Воины Святослава совершили уникальный поход протяженностью около 6 тыс. километров. Дружины Святослава подчинили вятичей, данников хазар, прошлись по Волжской Булгарии, землям буртасов и Хазарии, взяли столичный Итиль и древнюю столицу каганата — Семендер на Каспии. Затем покорили северокавказские племена ясов (предки осетин) и касогов (адыгские племена), на Таманском полуострове подчинили Тмутаракань и на обратном пути разгромили стратегическую хазарскую крепость Саркел на Дону. На осуществление титанической задачи по разгрому старого и могущественного врага Руси понадобилось около 3 лет с зимовками где-то на Волге и Северном Кавказе. Поход состоялся в промежуток 964-966 годов (по арабским источникам 968-969 годах).

Результаты похода русских войск под предводительством Святослава были исключительны. Огромный и богатый Хазарский каганат был разгромлен и полностью исчез с политической карты мира. Паразитарная по сути хазарская элита, контролировавшая транзитную торговлю между странами Востока и Европой, а также работорговлю, была уничтожена, а частью бежала в Крым, на Кавказ и далее. Русские дружины расчистили пути на Восток, установили контроль над двумя великими реками Волгой и Доном. Волжская Булгария, вассал Хазарии, была присмирена и перестала быть враждебным заслоном на Волге. Саркел (Белая Вежа) и Тмутаракань, два важнейших города-крепости на юго-востоке, стали русскими центрами. Изменилось соотношение сил и ранее полувизантийском, полухазарском Крыму. Место Хазарии заняла Русь. Керчь (Корчев) стала русским городом...



В процессе создания новой империи, Великой Руси, был сделан важный шаг. Святослав обезопасил восточный стратегический фланг, заключил союз с печенегами, поставил под контроль важнейшие речные коммуникации и часть Крыма, через которые проходили мировые торговые пути.

Потомки хазар сейчас

армиюСо восточной было стороныОт царя было иудейского,От его силы жидовскияПрилетела калена стрела.Одновременно хазарская элита представляла угрозу самому существованию Руси — русской цивилизации. В Западной Европе христианские рыцари и наёмники, которых науськивал Рим и рахдониты, несколько столетий воевали со славяно-русскими племенами в землях современной Германии и Австрии (оттуда были варяги-русь во главе с Рюриком-Соколом, западная ветвь суперэтноса русов). Славянские воины гибли в боях, а женщин и детей захватчики «оптом» сбывали еврейским купцам-рахдонитам, которые гнали «живой товар» на рынки Ближнего Востока и далее. Эта титаническая и кровавая битва длилась несколько столетий. Славяно-русская цивилизация Центральной Европы, в которой были сотни градов-городов, развитые ремесла и искусства, погибла в огне и крови. Славяно-русы были частью истреблены, частью постепенно ассимилированы, утратили язык, веру и культуру, стали «немцами». Об этой странице истории в Европе предпочитают не вспоминать.Многочисленные славянские города, вроде Берлина, Дрездена, Липицы-Лейпцига, Ростока, Бранибора-Бранденбурга, стали германскими городами. А многие «немцы», особенно в центре и на востоке Германии — это генетические славяне, утратившие язык и культуры, своё самосознание. По схожей методике русских Малой России превращают в «украинцев» И это происходит на наших глазах.Главной предпосылкой трагической гибели «Славянской Атлантиды» в центре Европы былаславянских племенных союзов и их междоусобицы (особенно конфликт лютичей и ободритов-бодричей). Во времена Святослава битва в Центральной Европе ещё продолжалась. Так Аркона — город и религиозный центр племени руян на острове Руян (Рюген) будет уничтожен датчанами в 1168 году. Однако западные славяне были уже обречены в силу своей разобщенности. Рим использовал против них древнюю стратегию «разделяй, стравливай и властвуй».Такая же судьба грозила восточной ветви суперэтноса русов, Восточной Руси. С Запада угрожала Византия, наступал Рим, который вскоре превратит западных полян (ляхов, поляков) во врагов Руси. С Востока грозила Хазария, с Юга наступала исламская цивилизация. Хорошо вооруженные отряды мусульманских наемников Хазарии были серьёзной угрозой. Только политическая централизация могла спасти Восточную Русь. И династия Сокола отличной справилась с этой ролью. Это весьма символично, ведь сокол-рарог был тотемным животным верховного бога славян-русов — Рода.оружияКамнемётная машина (русские пороки). Рисунок из арабской рукописи"Князь Святослав". Художник Владимир КиреевРешающую роль в падении Хазарского каганата сыграли походы русского князя Святослава в 965 и 968 гг. После этого каганат влачил жалкое существование, а в начале XI века перестаёт упоминаться вовсе.Но хазары не исчезли. Живущих столетиями в Крыму караимов, исповедующих оригинальную версию иудаизма – с Ветхим Заветом, но без Талмуда – многие считают потомками хазар.