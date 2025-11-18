Сегодня отмечается День ракетных войск и артиллерии!

Поздравляем военнослужащих, которые встречают этот день на передовой в зоне СВО, а также ветеранов с профессиональным праздником! В. Д. Механтьев. Плакат «Артиллеристы и ракетчики- надежный щит и меч страны!». Москва, 1973 г. В. П. Воликов. Плакат «Слава ракетчикам и артиллеристам».

Москва, 1974 г.М. В. Лукьянов. Плакат «Слава ракетчикам и артиллеристам!». Москва, 1976 г.Б. Корецкий. «Да здравствуют меткие советские артиллеристы». 1939 г.А. Н. Добров. Плакат «Артиллерист-воин, славы отцов будь достоин!». Москва, 1963 г.М. Соловьев. Окно ТАСС № 1457 «Слава советским артиллеристам!». 1945 г.

День ракетных войск и артиллерии: история и традиции праздника День ракетных войск и артиллерии. Фото: МО РФ

Без ракетных войск и артиллерии невозможно представить себе ни одну армию мира. В Вооруженных силах РФ эти подразделения сегодня играют важную роль.

История артиллерии в России

Впервые прототипы артиллерийских орудий были применены в нашей стране в 1382 году. С помощью тюфяков защитники Москвы отбили попытку штурма города войсками золотоордынского хана Тохтамыша. В то время тюфяками называли крупные огнестрелы, которые изготавливали путем сварки из полос металла. Казенная часть изготавливалась отдельно, а устанавливали ее не на лафетах, а закапывая в землю для упора. Стреляли тюфяки дробью. Огнестрельное оружие в столицу привезли из Булгара во время похода 1376 года.

Война всегда служила для человечества одним из двигателей прогресса, и вскоре отечественные специалисты научились отливать стволы для крупного огнестрельного оружия целиком.

Заряжались такие пушки сначала каменными, а затем и чугунными ядрами. Со временем увеличивалась дальность и точность их выстрелов, сокращалось количество обслуживающего пушки персонала.

Самостоятельным видом войск артиллеристы стали считаться при Иване Грозном. Одной из задач пушкарей была артиллерийская подготовка, которая и по сей день предшествует действиям других подразделений войск. В XVI веке артподготовка велась перед атакой кавалерии и пехоты. При Петре I артиллерийские войска разделились на полевые, крепостные и осадные. Такая специализация позволяла пушкарям лучше овладеть теми или иными способами ведения боя. Когда отмечают День ракетных войск. Фото: Public domain/Wikimedia

Когда объединили ракетные и артиллерийские войска

Артиллеристы обеспечили немало побед русским войскам в XVIII и XIX веке, а потому с приходом к власти Советов этот вид войск остался одним из ведущих в Красной армии. В годы Великой Отечественной войны именно артиллеристы сыграли решающую роль во многих крупных сражениях.

После войны военное дело продолжило развиваться, и к 1961 году возникла необходимость выделить специалистов, отвечающих за применение ракет, из состава артиллерии. Так в стране появились ракетные войска, однако в решении ряда боевых задач они продолжали взаимодействовать с артиллеристами.

Почему был учрежден День ракетных войск и артиллерии

Иосиф Сталин еще до начала Великой Отечественной войны не раз подчеркивал высокое значение артиллерии для успешного ведения боевых действий. Осенью 1944 года, за полгода до окончания войны, власти СССР приняли решение учредить профессиональный праздник для артиллеристов, которые сыграли решающую роль в борьбе с фашизмом.

Датой празднования Дня ракетных войск и артиллерии было назначено 19 ноября: в этот день в 1942 году, во многом благодаря мощной артиллерийской подготовке, советские войска смогли успешно начать наступление под Сталинградом. Именно это сражение, по мнению военных историков, переломило ход Великой Отечественной войны в пользу Советского Союза.

Впрочем, тогда в указе в названии праздника упоминались только артиллеристы. В 1961 году, когда появились ракетные войска, возникла необходимость изменить название праздника, и в 1964 году оно приобрело то звучание, к которому мы привыкли.

Какого числа отмечают День ракетных войск и артиллерии сегодня

В 1988 году празднование Дня ракетных войск утратило фиксированную дату и профессиональный праздник артиллеристов и ракетчиков стали отмечать не 19 ноября, а в третье воскресенье последнего месяца осени. Такая традиция сохранилась и после распада Советского Союза. Лишь в 2006 году на федеральном уровне было принято решение восстановить историческую дату. День ракетных войск в 2024 году. Фото: МО РФ

Как проходит День ракетных войск и артиллерии

В этот день по всей стране проходит ряд официальных мероприятий, в которых принимают участие представители федеральных и региональных властей, а также высшие военные чины.

Так, празднование Дня ракетных войск и артиллерии традиционно начинается с возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата, которая есть практически в каждом городе страны. В некоторых городах, помимо представителей властей, высших военных чинов и ветеранов, в мероприятии участвуют кадеты артиллерийских училищ и военнослужащие артиллерийских и ракетных войск. В Москве к церемонии обязательно присоединяются солдаты роты Почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. В столице также обязательно появляются свежие цветы у памятного знака «Город-герой Сталинград».

Затем по традиции в городах проходят смотры и парады, вручение наград и присвоение новых званий. Во время застолий, которые проходят после официальной части, происходит обмывание звезд для тех, кто получил повышение. Ну и, конечно, какой День ракетных войск и артиллерии без салютов? Вечером военные обычно радуют горожан яркими залпами в ночном небе. День ракетных войск и артиллерии в России. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Интересные факты о родоначальнице ракетных войск — русской артиллерии

Артиллерия сыграла ключевую роль в победе русских в «Стоянии на Угре» в 1480 году и в конечном счете избавлении отечества от монголо-татарского ига. Благодаря прицельному огню, который пушкари вели по переправе через реку, войско хана Ахмата не смогло форсировать Угру и в конце концов ушло ни с чем.

Спустя всего два века после первого применения крупного огнестрельного оружия в России в 1586 году была отлита знаменитая Царь-пушка.

Знаменитое орудие за все время своего существование произвело три выстрела, однако предназначалась эта пушка для стрельбы картечью, а не ядрами. Чугунные ядра, лежащие перед пушкой на экспозиции, — всего лишь художественное украшение.

Первые системы залпового огня появились на вооружении российской армии в середине XVI века, многоствольные системы носили название «сороки».

Российский император Петр I нередко сам участвовал в боях, особенно в первые годы правления. По документам он проходил как «бомбардир Петр Михайлов».

Первые пушки с нарезным стволом на вооружении российской армии появились в середине XIX века. За счет этого нововведения увеличилась дальность и улучшилась точность стрельбы.

Российские артиллеристы в ходе Русско-японской войны впервые применили миномет, а также стали вести стрельбу с закрытых огневых позиций.

Несмотря на то что Иосиф Сталин перед войной придавал высокое значение артиллерии, в Красной армии не было самоходных орудий. Из-за большого веса стволы и лафеты перевозили отдельно, а приготовление орудия к бою требовало около двух часов, что замедляло вступление в бой артиллеристов и, по мнению военных историков, было одной из причин успешного наступления гитлеровцев, имевших в составе армии самоходные орудия.

https://news.ru/society/den-raketnyh-vojsk-i-artillerii-istoriya-i-tradicii-prazdnika В Вооруженных Силах РФ отмечается День ракетных войск и артиллерии

Современные ракетные войска и артиллерия Вооруженных Сил Российской Федерации включают в себя ракетные войска и артиллерию Сухопутных войск, береговых войск Военно-Морского Флота и артиллерию Воздушно-десантных войск. Более двух столетий Михайловская военная артиллерийская академия является главной кузницей артиллерийских кадров, а в 2024 году Распоряжением Правительства Российской Федерации сформировано и ведет обучение по артиллерийским специальностям Саратовское высшее артиллерийское командное училище. В настоящее время все ракетные соединения перевооружены на современные ракетные комплексы «Искандер», не имеющие аналогов в мире. На вооружение реактивных артиллерийских и артиллерийских формирований поступают современные образцы вооружения, успешно применяющиеся в специальной военной операции. В реактивные формирования ВС РФ поступают реактивные системы залпового огня как крупного, так и среднего калибра семейства «Торнадо» (300-мм РСЗО «Торнадо-С» и 122-мм РСЗО «Торнадо-Г»). Преимущества данных реактивных систем залпового огня – повышенное могущество реактивных снарядов, высокая скорострельность, большая дальность и мобильность комплексов. В артиллерийские подразделения продолжают поступать самоходные артиллерийские орудия 2С43 «Мальва» обладающие повышенной мобильностью и модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-С», обладающие повышенной скорострельностью, способные действовать в режиме «шквал огня», в ходе которого несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели, тем самым повышая плотность огня. За период проведения СВО пять артиллеристов удостоены высокого звания Героя России. Четырнадцать соединений и воинских частей рода войск стали гвардейскими, а три награждены орденами. Сегодня славные традиции своих предшественников достойно продолжает нынешнее поколение военнослужащих. Артиллеристы и ракетчики успешно решают боевые задачи по предназначению на всех тактических направлениях в зоне проведения специальной военной операции.

День ракетных войск и артиллерии

