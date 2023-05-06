Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.1. (38)

О гибели Виктора Банщикова из Сакмарского района Оренбургской области сообщила его супруга Анастасия. Он погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине 23 марта. В мае оренбуржцу должно было исполниться 22 года.Он родился в Екатеринбурге. Через некоторое время семья переехала в Сакмарский район, а позже перебралась в Оренбург.Юноша занимался музыкой и рисованием, а после окончания средней школы поступил в училище, чтобы получить специальность — крановщик. После окончания обучения любовь к рисованию привела его в творческую профессию «татуировщика».Виктор и Настя познакомились, когда им было по 13 лет. Постепенно школьная дружба переросла в любовь. В 18 лет они поженились и у молодой семейной пары появилась дочь Варвара.— Он очень меня любил, и его забота и помощь была для меня бесценна. Он самостоятельно выбрал имя для нашей дочки, — рассказала Анастасия.Когда Варваре было 9 месяцев Виктора призвали в армию в Челябинскую область. Военная служба привлекала оренбуржца, и он подписал контракт на два года. В воинской части Чебаркуля он служил старшим стрелком.Супруга рассказала, что Виктор интересовался военной тематикой, планировал стать офицером. Около года супруги жили в разных городах. Затем Анастасия переехала в Чебаркуль. В декабре 2021 года оренбуржец подписал новый контракт, а 21 января 2022 года был направлен на Украину.По словам Насти, он редко выходил на связь. В последний раз позвонил 22 февраля.— Разговаривали буквально полторы минуты. Сказал о том, что очень скучает, и скоро вернется: он «везучий» и с ним ничего не случится, — вспоминает Анастасия.Этот разговор стал последним. На следующий день сослуживец сообщил девушке, что её муж погиб. 29 марта пришла информация от военных. В окоп, где находился Виктор и ещё четверо военных, попал снаряд. Все погибли.Анастасия вернулась в Оренбург к родственникам. На траурную церемонию приехало много сослуживцев Виктора из других городов.— Он был на передовой, держал дорогу между Киевом и Черниговом. Нацисты её называли «Дорога жизни». Держали её до конца, не давали им через неё пробиться. Благодаря им, мы живы, мы дышим, и мы готовы идти и мстить за них. Спасибо, брат, мы будем работать до конца. Пусть земля будет пухом, — цитирует Orenday друзей погибшего военного.Виктора Банщикова похоронили 1 апреля в Сакмарском районе Оренбургской области. Его наградили Орденом Мужества (посмертно).23 марта этого года в Краснокоммунарской средней школе Сакмарского района проведен митинг, посвященный памяти Виктора Банщикова. В 2007 году Витя пошел в первый класс Краснокоммунарской школы. Окончил 9 классов в 2016 году, а в 2019 году Оренбургский автотранспортный колледж. На школе была вывешена мемориальная доска, посвященная Герою.

Бец Алексей Михайлович родился 25 февраля 2003 г. в городе Великий Новгород. Обучался в технологическом колледже по специальности пожарная безопасность. 6 июля 2021 г. призван на срочную службу в армию. 7 февраля 2022 г. отправился служить в Луганскую область в составе 76 Псковской дивизии ВДВ. Погиб 29 мая 2022 г.

https://velikiynovgorod.bezformata.com/listnews/pokrovskom-s...

В июне на фасаде здания средней школы № 25 «Олимп» открыли мемориальную доску в память об Алексее Беце. 19-летний житель Великого Новгорода погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. В районе населенного пункта Берестовое Донецкой народной республики колонна тактической батальонной группы попала под шквальный огонь противника. Алексей проявил высокий профессионализм, мужество, отвагу и самоотверженность во время ведения боя. Указом президента РФ Алексей Бец награжден орденом Мужества (посмертно). Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Школу Алексей окончил два года назад.

https://vnru.ru/news/65666-na-25-j-shkole-poyavilas-memorial...

Вот еще есть такое письмо от командования.

В Грачёвском округе почтили память погибшего на Украине земляка.

В бешпагирской школе состоялся митинг, посвящённый открытию мемориальной доски памяти Вадима Богданова, который погиб во время спецоперации на Украине. Об этом в своём Telegram-канале рассказал глава Грачёвского округа Сергей Филичкин.

Сержант Вадим Богданов погиб 26 февраля 2022 года, выполняя боевое задание. Указом Президента РФ ставропольца посмертно наградили орденом мужества. Похоронили военного в городе Михайловске.

Как отметил Сергей Филичкин, Вадим вместе с семьёй переехал в Бешпагир в конце 90-х, здесь он пошёл в первый класс. Закончив школу, Вадим поступил в Ставропольский государственный политехнический колледж по специальности автомеханик, а затем продолжил обучение в институте Дружбы народов Кавказа на факультете юриспруденции.

Через полгода обучения его призвали в вооруженные силы РФ. Там ставрополец подписал контракт с 247-м полком Десантной штурмовой бригады.

Вадим стал достойным наследником и продолжателем славных боевых традиций воздушно-десантных войск, служил в Сирии, внёс вклад в борьбу с международным терроризмом. Был награждён медалью Жукова, благодарственными письмами. Он выбрал для себя очень трудную и опасную работу — защищать государственные интересы. Ещё раз выражаю соболезнования семье бойца. Это — наша общая утрата, которая невосполнима. Все, что мы можем — помнить и чтить подвиг нашего земляка», подчеркнул глава Грачёвского округа.

https://stavropol.bezformata.com/listnews/grachyovskom-okrug...

Житель Великого Новгорода погиб при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Указом президента РФ Юрий Богданов награждён орденом Мужества (посмертно). С 2006 года он проходил службу в войсках специального назначения в Пскове. 6 сентября, в средней общеобразовательной школе №15 имени Шпунякова в Кречевицах открыли мемориальную доску в память о Юрии Богданове (14.08.1988 — 27.04.2022).

Он получил аттестат в 2004-ом году, а уже через два года в Пскове поступил на службу в войска специального назначения. Одноклассники Юрия говорят, что служить Отечеству он мечтал с самого детства.

"В первый раз, когда нас спрашивали, кем мы хотим быть, Юра сказал, что хочет попасть в спецназ. Он добился, чего хотел. Я запомнил Юру как искреннего и доброго человека", - сказал одноклассник Юрия Илья Булгаков.

«Ему всегда хотелось бегать, прыгать, плавать. Он катался на велосипеде, участвовал забегах, марафонах, ходил в бассейн, катался на лыжах, играл в хоккей. Ему было 24 часа в сутках мало. Он хотел успеть сделать всё», – рассказала супруга военного Вера Богданова.

Доску открыли родные Юрия Богданова.

Сегодня школа носит имя Героя Советского Союза и тоже бывшего ученика школы, участника Великой Отечественной войны летчика Сергея Павловича Шпунякова.

https://gpvn.ru/36168

https://vesti53.com/projects/vesti-velikij-novgorod/11150-v-...

https://53news.ru/novosti/v-krecheviczah-otkryli-memorialnuy...

Бойко Евгений Михайлович родился 29 июля 1993 года в городе Новоалександровске, Ставропольский край. В 2000 году поступил в среднюю школу №5, в 2009 году, получив аттестат об основном общем образовании, продолжил обучение в Григорополисском сельскохозяйственном техникуме им. атамана М.И. Платова.

Евгений воспитывался в семье с глубокими казачьими корнями, где из поколения в поколение передают любовь к Родине, уважение к старшим, а понятие долга и чести превыше всего. Юноша с приятной улыбкой и открытой душой обладал стойкостью характера, мужеством, умел отстаивать собственное мнение и вставал на защиту слабых.

В 2011 году Бойко Евгений был призван в ряды Российской армии для прохождения срочной службы. В 2012 году продолжил службу на контрактной основе.

Погиб при исполнении воинского долга во время проведения специальной военной операции 27 февраля 2022 года.

http://newalexandrovsk.ru/press-tsentr/novosti/otkrytie-memo...

5 мая 2022 года в день памяти героев, в средней школе №5 города Новоалександровска были открыты две мемориальные доски, посвящённые памяти бывших учеников Мануйлова Олега Георгиевича и Бойко Евгения Михайловича. http://newalexandrovsk.ru/press-tsentr/novosti/otkrytie-memo...

А брат посадил дерево. Сегодня.

В Бирском районе Башкирии 9 марта простились с 39-летним сержантом Айдаром Валинуровым, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила местная администрация.

Валинуров родился 18 июня 1983 года в деревне Норкино Балтачевского района. В 2000 году окончил 11 классов школы в бирском селе Николаевка.

– За время учебы проявил себя прилежным и старательным учеником, исполнительным, трудолюбивым, самостоятельным. Был активным участником общественной и спортивной жизни школы. Занимался танцами, в составе ансамбля ездил в Испанию на конкурс. Был членом профкома, – рассказали представители власти Бирского района.

После окончания школы Айдар поступил в Бирскую Государственную социально-педагогическую академию. На третьем курсе он перевелся на заочную форму обучения, и с 1 сентября 2003 года работал учителем истории в той же школе, из которой выпустился. Он также возглавлял военно-патриотический кружок.

В 2005 году Валинуров окончил академию, став дипломированным учителем истории. Спустя три года он уехал в город Псков, чтобы поступить на военную службу по контракту в ВДВ. Звание лейтенанта получил за заслуги в войсковой части. Погиб военнослужащий 24 февраля текущего года при выполнении задач СВО.

https://www.ufa.kp.ru/online/news/5173374/

Валитов Марат Гаязович 25.02.1996 г.р. Погиб 08.05.2022 г. с. Белогорка, Херсонской области. Проходил службу по контракту в должности: Разведчик- сапёр разведывательного взвода, разведывательной роты, разведывательного батальона. В звании - рядовой. С уроженцем Можги Валитовым Маратом, погибшем на Украине, простятся 14 мая.

Уроженец Можги Валитов Марат Гаязович 8 мая погиб в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

Прощание с рядовым Маратом Валитовым и похороны прошли 14 мая 2022 года. Об этом сообщил портал mozhga18.ru. И это все.

https://izhevsk-news.net/incident/2022/05/14/199301.html

Ватутин Ждан Валерьевич

03.08.2000 гг. - 07.03.2022 (21 год)

Срочник.

Проходил службу и Воевал в составе гвардейского 80-ого танкового Краснознаменного полка, гвардии рядовой, гранатометчик.

Ждан погиб 7 марта 2022 года в бою. Ему был всего 21 год.

Похоронен 29 июня 2022 года со всеми воинскими почестями.

Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территории Украины, гвардии рядовой, гранатомётчик 80-го танкового Краснознаменного полка Ватутин Ждан Валерьевич. Кавалер ордена Мужества посмертно.

Погиб под Черниговом. Д. Колычевка.

Похоронили только 29.06.2022 г.

Информацию прислала мама погибшего сына, сообщили на страничке ВК "Радио Ветеран FM"

https://vk.com/wall-602719_201229

Его не стало 7 марта прошлого года, а тело предали родной земле только 29 июня. Понять, кому принадлежат останки, извлеченные из боевой машины, позволила проба ДНК. Теперь Ждан Ватутин смотрит на посетителей кладбища с памятника, на котором изображён в военной форме.

Чтобы похоронить своего сына, Ирина Ватутина ждала долгих четыре месяца Фото: Ольга Рыбакова

https://74.ru/text/gorod/2023/03/29/72169274/

Гальцов Ярослав героически погиб в ходе проведения СВО.

Парню было всего 32 года.

Родился в Ульяновске. 03.10.2022 отправился добровольцем в ряды ЧВК "Вагнер". 03.12.2022 при выполнении боевого задания Ярослав получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью. Боец был представлен к государственным наградам.

В зоне СВО у Ярослава остался брат близнец, который на тот момент продолжал дело своего брата.

Вечная память. https://ok.ru/ulyanovsk.now/topic/155736428957900

Погиб второй сын-близнец

Очень больно....

Ранее на сво погиб сын Гальцов ЯРОСЛАВ Игоревич 30.12.1990 - 03.12.2022

22.02.2023 мама Гальцова Галина Николаевна получила ужасное известие:

Погиб 2 ой сын - близнец ...

Гальцов СТАНИСЛАВ Игоревич 30.12.1990 г. р.- 29.01.2023 г. Родился в городе Ульяновске. 03.10.2022 отправился добровольцем в ряды ЧВК "Вагнер".

29.01.2023, геройски погиб в ходе СВО, при выполнении боевого задания (Артëмовск). Мамочка, говорит о Станиславе, что он был чутким, добрым, скромным, отзывчивым мальчишкой и сыном. Станислав, был представлен к государственным наградам. Патриотизм сына никогда не подвергался сомнению.

Он настоящий патриот и отдал свою жизнь служению своей стране. Нет более великой жертвы, чем отдать жизнь за Родину. Он всегда будет нашим героем.

Царствие Небесное и вечная память русскому Воину Станиславу, отдавшему жизнь

за Россию.

Низкий поклон Герою и соболезнования родным защитника Отечества...

Воины не умирают, они уходят в бессмертие!

Прощание состоялось 26.02.2023 г. Ульяновск.

https://vk.com/wall-201190697_566773

https://zpobeda.ru/stanislav-galcov/

Два брата-близнеца из Ульяновска родились с разницей в две минуты, а умерли с разницей в два месяца в Бахмуте. В октябре Стас и Ярослав Гальцовы отправились воевать в Украину в составе ЧВК «Вагнер». Братья-близнецы Станислав и Ярослав Гальцовы из Ульяновска в октябре 2022 года подписали контракты с ЧВК «Вагнер» и ушли воевать в Украину. Оба умерли в Бахмуте: в начале декабря — Ярослав, в конце января — Стас. «7х7» рассказывает историю семьи Гальцовых со слов матери близнецов Галины, которая не смогла уговорить сыновей вернуться домой. Можно с рассказом матери ознакомиться тут: https://negligs-repays-404676.appspot.com/articles/2023/03/0...



В ходе боевых действий на территории Украины погиб уроженец деревни Новая Пижмарь Мари-Турекского района Ильшат Галлямов. Ему было 37 лет. Женат, двое детей.

... успел 10 дней побывать на передовой...

Волжский район выражает искренние соболезнования жителям Мари-Турекского района, родным и близким погибшего.

Запись взята со странички местного ресурса в ВК. Больше ничего не нашла.

https://vk.com/wall98743746_5551



Он родился 20 октября 1987 года в совхозе «Рекорд» Краснокутского района Саратовской области, на малой родине своей мамы Ирины Сергеевны. Совсем еще маленьким вместе с семьей переехал к нам в Сакмарский район, в Жилгородок.

11 классов окончил на «отлично», успевал по всем предметам, но особенно любил физику, химию, математику. Увлекался всевозможной техникой. Был заядлым спортсменом: занимался легкой атлетикой, а еще лыжным спортом – у опытнейшего тренера-преподавателя Ольги Владимировны Яковлевой. Классный руководитель нашего героя Татьяна Григорьевна Комиссарова говорила прямо: «Пашку любили все…»…

…Ирина Сергеевна рассказывает, что сын ее в их большом сообществе родных и близких людей был третейским судьей. Бабушки, тетки, племянники доверяли его мудрости и обостренному чувству справедливости.

У Павла была не только светлая голова, его руки умели все. Он мог отремонтировать автомобиль, по плечу ему были любые строительные работы. Щедро помогал деньгами, делами.

Маму свою молодой человек нежно любил и регулярно дарил ей цветы. Ирина Сергеевна признается: всегда была против его мечты стать военным…

…Молодой офицер был зачислен в распоряжение командующего войсками Приволжско-Уральского военного округа. И началась его служба Родине. Она шла отлично. Его должности с каждым годом становились все ответственнее и сложнее. Присваивались воинские звания: от старшины он дослужился до подполковника. Наш молодой земляк участвовал в военной операции в Сирии. Последняя его должность – заместитель командира бригады по вооружению – начальник технической части…

…В специальной военной операции на Украине он принимал участие с самых первых дней. И как настоящий офицер не прятался за спинами солдат.

…Мирное и тихое по первому впечатлению село было заминировано. Кстати, местными жителями.

Павел ехал в бронетранспортере рядом с мальчиком-водителем, хотя как офицер мог бы расположиться в бронированном отсеке. Но для выполнения задачи ему было удобнее сидеть впереди и все контролировать. БТР подорвался на четырех минах. У тех, кто ехал впереди, шансов не было… Его хоронили в Жилгородке 25 марта

https://sakmarskievesti.ru/2022/08/10/on-byl-luchshim-ocherk...



12 января на Аллее Славы Костромского кладбища простились с Сергеем Давыдовым, который погиб при выполнении боевого задания под городом Артемовск (Бахмут).

Родился 16.05.1988 г. Погиб в возрасте 34 лет 27 ноября 2022 года в ходе выполнения боевой задачи под городом Артемовском. Воевал в составе ЧВК Вагнер, в штурмовом отряде.

Сергей не был профессиональным военным, он отправился на войну добровольцем, что называется, по велению сердца.

«Я должен защитить свою семью и всех остальных», — вспоминают близкие слова погибшего бойца.

Свой воинский и гражданский долг Сергей Давыдов с честью исполнял в составе группы Вагнер. У него остались жена и двое сыновей.

Вечная Слава Герою!

https://k1news.ru/news/specoperacia-na-ukraine/kostromskoy-d...

Это мой. Давыдов Сергей Олегович. 16.05.1988-27.11.2022.

Погиб в ходе выполнения боевого задания под г.Артемовском. Штурмовой отряд ЧВК Вагнер. Посмертно награжден медалью за отвагу, и внутренними медалями ЧВК Вагнер.

Может какая то из этих фото подойдет - написала мама в закрытом чате.