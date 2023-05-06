Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.1. (38)

Сегодня будут только портреты, выполненные мастером для Бессмертного полка. Мамы, жены и родные заказывают, чтоб с ними пройти на марше Бессмертного полка!Этот транспорант Вадим выполнил размером 3х1 метр. Его можно изготовить и нести во время шествия (но не в этом году) Бессмертного полка. Потому что в каждом городе найдется уже реально отдельные группы родных, у которых сыновья, братья, мужья погибли в борьбе с нацизмом...
современным фашизмом.
А сегодня будут те герои, портретов которых, кроме как для Бессмертного полка нет.
А я, ребята, не погиб,
Меня перевели
В Господний полк Небесных Войск, защитников Земли.
Теперь князья Борис и Глеб -
И я - в одном строю,
И наше дело защищать Святую Русь свою.
И дан приказ: со всех небес, со всех фронтов туда
Стянуть войска, сомкнуть ряды, и дать врагам дрозда!
За Русь! За веру! И пускай задача нелегка,
Вперед, ребята! С вами Бог
И мы, Его войска.
Мы победим, нам не впервой Отчизну защищать.
Моим скажите, я живой.
Люблю. И буду ждать.
Ирина КимВ Енисейском районе простились с военным Романом Акимовым. Об этом сообщили в паблике районной администрации. Прощание с Романом прошло в поселке Шапкино, откуда молодой человек был родом. Его родителям на прощании передали орден Мужества, солдата наградили посмертно.
Сестра солдата Наталья рассказала NGS24.RU, что Роману было всего 18 лет. Он отправился служить в армию в декабре прошлого года и сразу подписал контракт. А уже через три месяца его отправили на спецоперацию на Украине.
— В последний раз мы созванивались с ним 15 марта. Он сказал, что жив и здоров. А потом связь с ним пропала. Только 10 апреля мы узнали, что 17 марта Рома погиб. Это подтвердилось после того, как взяли ДНК, — рассказывает сестра погибшего солдата.
Наталья рассказала нам, что молодой человек с детства мечтал стать военным. Он всегда увлекался военной техникой и историей, а перед окончанием школы активно занимался спортом, чтобы его взяли в армию, а потом в военный вуз.
— Даже в детстве все на праздники наряжались в снежинок, супергероев, а он — в военного. Но он был очень добрым, отзывчивым. Но был скрытным, все друзья в основном были в интернете. В нашем маленьком поселке он не нашел единомышленников, — говорит Наталья.
https://ngs24.ru/text/world/2022/04/16/71261399/
Похоронка пришла в Устюженский район: официально стало известно, что в ходе проведения военной специальной операции на территории Украины погиб житель района 36-летний Андрей Евгеньевич Бабуев. Об этом сообщает глава района Игорь Петров на своей странице ВКонтакте.
Он пишет: «Трагические новости пришли на Устюженскую землю. 22 апреля при исполнении воинского долга в ходе специальной операции на Украине погиб наш земляк, старший сержант Андрей Евгеньевич Бабуев... ». Андрей Бабуев отучился в устюженской гимназии, прошел срочную службу в 136-м отдельном гвардейском батальоне Таманской дивизии, а в 2014-м начал карьеру в 228-м мотострелковом Ленинградско-Павловском Краснознаменном полку в Екатеринбурге. Он участвовал в миротворческих операциях в Сирии и Нагорном Карабахе.
У Андрея остались жена и шестилетний сын.
Сержант Андрей Бабуев был награждён орденом Мужества посмертно.
https://www.vologda.kp.ru/online/news/4731536/
Александров Илья Леонидович 30.03.1995 г рождения в г. Новосибирске.
Погиб 15.10.2022 г
Служил в 11ОДШБ Улан-Удэ. В 2013 году призвался в армию, распределили в Улан-Удэ в 11 ОДШБр. Там в 2014 году заключил контракт, остался жить и служить в Улан-Удэ. В 2018 году был в Сирии.
Вечная и светлая память Герою!
https://vk.com/wall-106160452_484440?hash=cb9778cda32ffdaff6
Я люблю тебя очень, ты в моём сердце навсегда. Родной мой, любимый мальчик. Сыночек, я люблю тебя очень сильно, люблю. Больно, очень больно...
Теперь все мысли только о тебе,
и днём и ночью не дают покоя,
и, распластавшись, стонут в тишине,
тягостно в висках стучат прибоем.
Летят, летят туда, где был ты жив,
туда, где озарён твой лик улыбкой,
с которой в дом ты ангелом входил.
Затем всё стало вдруг коварной пыткой.
И не зайдёшь теперь, и не обнимешь,
не скажешь, как обычно: "Мам, привет!".
Кто б мог подумать, что покинешь
ты этот мир в расцвете своих лет?!
Погиб 12.03.22. Под Харьковом, г. Изюм
https://vk.com/wall-106160452_483733?hash=9f668c614b9e827f02
Боец выполнял воинский долг с 2014 года. Мужчина спасал товарищей на поле боя и отстаивал интересы страны. За боевые заслуги был награжден государственными наградами. Среди них медаль за взятие Крыма, Орден за отвагу, Орден мужества (посмертно).
Погибшего военнослужащего 1 марта отпели в Троицком соборе Ипатьевского монастыря. Ефрейтора похоронили на Аллее Славы на Костромском кладбище.
https://k1news.ru/news/specoperacia-na-ukraine/v-zone-svo-ge...
У мамы была только вот эта фотография сына. А теперь, благодаря Вадиму, у нее есть цветной портрет сына.
Имя выпускника Андрея Афонина появилось на школе №40 в г.Брянске. Выступая от лица многочисленных родственников, дядя Андрея — Александр Иванович тяжело вспоминал об утрате, которую понесла семья. «Мать потеряла сына, жена — мужа, дети остались без отца. Андрей был настоящим офицером, который выбрал своей профессией защиту Родины, он с честью исполнил свой долг. Ему были присущи такие качества как самопожертвование и честь. Я им горжусь, он навсегда останется в нашей памяти!», — сказал Александр Иванович.
https://bga32.ru/2022/11/11/v-bryanske-otkryli-memorialnye-d...
Николай Филиппов родился 19 декабря 1992 года. Он — выпускник школы №51. Искренность, воспитанность и доброжелательность — качества, которые Николай пронёс через все школьные годы. После школы он поступил в Московский государственный университет путей сообщения. После вуза служил в пограничном управлении ФСБ России по Брянской области. 27 мая прапорщик Филиппов бесстрашно вступил в бой с превосходящими силами противника, проявив мужество и отвагу. Николай предотвратил продвижение врага в наши тыловые районы, геройски отдав за это свою жизнь. Посмертно Николая Филиппова наградили медалью «За отличие в охране государственной границы».
На брянской школе №51 установили мемориальную доску.«Наш сын был самым замечательным ребёнком — умным, добрым, справедливым. Он честно нёс свою службу, защищая нашу Родину, близких людей. Мы скорбим, нам больно, что его нет рядом с нами, мы очень скучаем. Но мы гордимся его поступком. Спасибо всем, кто принял участие в увековечивании памяти Николая. Наш сын достоин этой награды», — говорит мама Николая — Елена Ивановна.
Многие слушали её со слезами на глазах. Почтить память Николая пришли многочисленные родственники, друзья, коллеги, сослуживцы. У мемориальной доски стоял почётный караул пограничного управления ФСБ России по Брянской области.
https://bga32.ru/2022/11/11/v-bryanske-otkryli-memorialnye-d...
На трех или 4-х ресурсах очень короткие одинаковые заметки. Кировский военнослужащий погиб на Украине
В ходе специальной военной операции на Украине погиб военнослужащий из Кировской области Павел Банников. Об этом сообщили родственники мужчины в соцсети «ВКонтакте».
«Всё в глазах померкло. Нет больше моего сыночка Павлуши. Как с этим жить?» — написала мама Павла.
Прощание с Павлом Банниковым прошло 10 ноября 2022 года, в 9 часов на ул. Тихая, 1 в Кирове (морг). Похороны и отпевание состоялись в 12 часов в селе Верходворье в Юрьянском районе.
https://www.newsler.ru/society/2022/11/09/kirovskij-v..
После выхода темы написала МАМА:
Старший сержант Банников Павел Викторович.
Павел родился 12 апреля 1980 года в селе Верходворье Юрьянского района Кировской области. В родном селе окончил среднюю школу, в 2000 году – Екатеринбургский филиал Академии ГПС МВД России. После учёбы служил в органах надзорной деятельности МЧС России.
С 2010 года проходил службу по контракту в Чеченской республике в артиллерийском полку Росгвардии. Ветеран боевых действий. Старший сержант Банников П. В. был заместителем командира 1-го огневого взвода 2-ой гаубичной батареи 1-го гаубичного дивизиона 140-го артиллерийского полка Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ. Их ещё называли «огневиками». Награждён медалями «За ратную доблесть», «За службу на Кавказе», «За отличие в службе» I и II степени, памятной медалью «5 лет Федеральной службе войск национальной гвардии РФ и 210 лет войскам правопорядка России».
С 28 февраля 2022 года выполнял задачи по защите национальных интересов и безопасности Российской Федерации на территории Украины.
24 октября 2022 года Павел погиб, когда ночью колонна совершала марш бросок в пункт временной дислокации после выполнения огневых задач по поражению противника. В условиях плохой видимости, продолжающейся разведки противника с помощью БПЛА и возможности огневого поражения колонны, машина, в которой находился старший сержант Банников П.В., допустила съезд и опрокидывание в кювет, в результате чего старший сержант Банников П.В. получил травмы, не совместимые с жизнью.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, старший сержант Банников Павел Викторович награждён орденом Мужества (посмертно).
Место смерти – Запорожская область, Васильевский район, с. Новоднепровка.
10 ноября 2022 года Павла похоронили в родном Верходворье.
Командир войсковой части 3761 полковник М.Ю. Калинин в письме Елене Анатольевне, маме Павла, написал: «От имени коллектива войсковой части 3761 и от себя лично выражаю Вам искреннюю благодарность за воспитание сына, старшего сержанта Банникова Павла Викторовича, который героически пожертвовав собственной жизнью, выполнил свой воинский долг, в ходе специальной военной операции на Украине.
Светлой ему памяти!
Мы помним Павла дисциплинированным, исполнительным и инициативным военнослужащим, надёжным, верным товарищем и преданным своему делу командиром, образцом выполнения воинского долга, защитника Родины!
Большое человеческое спасибо Вам!
Ваш сын навсегда останется в наших сердцах!»
О гибели Виктора Банщикова из Сакмарского района Оренбургской области сообщила его супруга Анастасия. Он погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине 23 марта. В мае оренбуржцу должно было исполниться 22 года.
Он родился в Екатеринбурге. Через некоторое время семья переехала в Сакмарский район, а позже перебралась в Оренбург.
Юноша занимался музыкой и рисованием, а после окончания средней школы поступил в училище, чтобы получить специальность — крановщик. После окончания обучения любовь к рисованию привела его в творческую профессию «татуировщика».
Виктор и Настя познакомились, когда им было по 13 лет. Постепенно школьная дружба переросла в любовь. В 18 лет они поженились и у молодой семейной пары появилась дочь Варвара.
— Он очень меня любил, и его забота и помощь была для меня бесценна. Он самостоятельно выбрал имя для нашей дочки, — рассказала Анастасия.
Когда Варваре было 9 месяцев Виктора призвали в армию в Челябинскую область. Военная служба привлекала оренбуржца, и он подписал контракт на два года. В воинской части Чебаркуля он служил старшим стрелком.
Супруга рассказала, что Виктор интересовался военной тематикой, планировал стать офицером. Около года супруги жили в разных городах. Затем Анастасия переехала в Чебаркуль. В декабре 2021 года оренбуржец подписал новый контракт, а 21 января 2022 года был направлен на Украину.
По словам Насти, он редко выходил на связь. В последний раз позвонил 22 февраля.
— Разговаривали буквально полторы минуты. Сказал о том, что очень скучает, и скоро вернется: он «везучий» и с ним ничего не случится, — вспоминает Анастасия.
Этот разговор стал последним. На следующий день сослуживец сообщил девушке, что её муж погиб. 29 марта пришла информация от военных. В окоп, где находился Виктор и ещё четверо военных, попал снаряд. Все погибли.
Анастасия вернулась в Оренбург к родственникам. На траурную церемонию приехало много сослуживцев Виктора из других городов.
— Он был на передовой, держал дорогу между Киевом и Черниговом. Нацисты её называли «Дорога жизни». Держали её до конца, не давали им через неё пробиться. Благодаря им, мы живы, мы дышим, и мы готовы идти и мстить за них. Спасибо, брат, мы будем работать до конца. Пусть земля будет пухом, — цитирует Orenday друзей погибшего военного.
Виктора Банщикова похоронили 1 апреля в Сакмарском районе Оренбургской области. Его наградили Орденом Мужества (посмертно).
https://orenburg.bezformata.com/listnews/ukraine-pogib-orenb...
23 марта этого года в Краснокоммунарской средней школе Сакмарского района проведен митинг, посвященный памяти Виктора Банщикова. В 2007 году Витя пошел в первый класс Краснокоммунарской школы. Окончил 9 классов в 2016 году, а в 2019 году Оренбургский автотранспортный колледж. На школе была вывешена мемориальная доска, посвященная Герою.
https://sakmarskievesti.ru/2023/03/23/krasnokommunarcy-pocht...
Бец Алексей Михайлович родился 25 февраля 2003 г. в городе Великий Новгород. Обучался в технологическом колледже по специальности пожарная безопасность. 6 июля 2021 г. призван на срочную службу в армию. 7 февраля 2022 г. отправился служить в Луганскую область в составе 76 Псковской дивизии ВДВ. Погиб 29 мая 2022 г.
https://velikiynovgorod.bezformata.com/listnews/pokrovskom-s...
В июне на фасаде здания средней школы № 25 «Олимп» открыли мемориальную доску в память об Алексее Беце.19-летний житель Великого Новгорода погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. В районе населенного пункта Берестовое Донецкой народной республики колонна тактической батальонной группы попала под шквальный огонь противника. Алексей проявил высокий профессионализм, мужество, отвагу и самоотверженность во время ведения боя. Указом президента РФ Алексей Бец награжден орденом Мужества (посмертно). Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Школу Алексей окончил два года назад.
https://vnru.ru/news/65666-na-25-j-shkole-poyavilas-memorial...
Вот еще есть такое письмо от командования.
В Грачёвском округе почтили память погибшего на Украине земляка.
В бешпагирской школе состоялся митинг, посвящённый открытию мемориальной доски памяти Вадима Богданова, который погиб во время спецоперации на Украине. Об этом в своём Telegram-канале рассказал глава Грачёвского округа Сергей Филичкин.
Сержант Вадим Богданов погиб 26 февраля 2022 года, выполняя боевое задание. Указом Президента РФ ставропольца посмертно наградили орденом мужества. Похоронили военного в городе Михайловске.
Как отметил Сергей Филичкин, Вадим вместе с семьёй переехал в Бешпагир в конце 90-х, здесь он пошёл в первый класс. Закончив школу, Вадим поступил в Ставропольский государственный политехнический колледж по специальности автомеханик, а затем продолжил обучение в институте Дружбы народов Кавказа на факультете юриспруденции.
Через полгода обучения его призвали в вооруженные силы РФ. Там ставрополец подписал контракт с 247-м полком Десантной штурмовой бригады.
Вадим стал достойным наследником и продолжателем славных боевых традиций воздушно-десантных войск, служил в Сирии, внёс вклад в борьбу с международным терроризмом. Был награждён медалью Жукова, благодарственными письмами. Он выбрал для себя очень трудную и опасную работу — защищать государственные интересы. Ещё раз выражаю соболезнования семье бойца. Это — наша общая утрата, которая невосполнима. Все, что мы можем — помнить и чтить подвиг нашего земляка», подчеркнул глава Грачёвского округа.
https://stavropol.bezformata.com/listnews/grachyovskom-okrug...
Житель Великого Новгорода погиб при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Указом президента РФ Юрий Богданов награждён орденом Мужества (посмертно). С 2006 года он проходил службу в войсках специального назначения в Пскове.6 сентября, в средней общеобразовательной школе №15 имени Шпунякова в Кречевицах открыли мемориальную доску в память о Юрии Богданове (14.08.1988 — 27.04.2022).
Он получил аттестат в 2004-ом году, а уже через два года в Пскове поступил на службу в войска специального назначения. Одноклассники Юрия говорят, что служить Отечеству он мечтал с самого детства.
"В первый раз, когда нас спрашивали, кем мы хотим быть, Юра сказал, что хочет попасть в спецназ. Он добился, чего хотел. Я запомнил Юру как искреннего и доброго человека", - сказал одноклассник Юрия Илья Булгаков.
«Ему всегда хотелось бегать, прыгать, плавать. Он катался на велосипеде, участвовал забегах, марафонах, ходил в бассейн, катался на лыжах, играл в хоккей. Ему было 24 часа в сутках мало. Он хотел успеть сделать всё», – рассказала супруга военного Вера Богданова.
Доску открыли родные Юрия Богданова.
Сегодня школа носит имя Героя Советского Союза и тоже бывшего ученика школы, участника Великой Отечественной войны летчика Сергея Павловича Шпунякова.
https://gpvn.ru/36168
https://vesti53.com/projects/vesti-velikij-novgorod/11150-v-...
https://53news.ru/novosti/v-krecheviczah-otkryli-memorialnuy...
Бойко Евгений Михайлович родился 29 июля 1993 года в городе Новоалександровске, Ставропольский край. В 2000 году поступил в среднюю школу №5, в 2009 году, получив аттестат об основном общем образовании, продолжил обучение в Григорополисском сельскохозяйственном техникуме им. атамана М.И. Платова.
Евгений воспитывался в семье с глубокими казачьими корнями, где из поколения в поколение передают любовь к Родине, уважение к старшим, а понятие долга и чести превыше всего. Юноша с приятной улыбкой и открытой душой обладал стойкостью характера, мужеством, умел отстаивать собственное мнение и вставал на защиту слабых.
В 2011 году Бойко Евгений был призван в ряды Российской армии для прохождения срочной службы. В 2012 году продолжил службу на контрактной основе.
Погиб при исполнении воинского долга во время проведения специальной военной операции 27 февраля 2022 года.
http://newalexandrovsk.ru/press-tsentr/novosti/otkrytie-memo...
5 мая 2022 года в день памяти героев, в средней школе №5 города Новоалександровска были открыты две мемориальные доски, посвящённые памяти бывших учеников Мануйлова Олега Георгиевича и Бойко Евгения Михайловича. http://newalexandrovsk.ru/press-tsentr/novosti/otkrytie-memo...
А брат посадил дерево. Сегодня.
В Бирском районе Башкирии 9 марта простились с 39-летним сержантом Айдаром Валинуровым, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила местная администрация.
Валинуров родился 18 июня 1983 года в деревне Норкино Балтачевского района. В 2000 году окончил 11 классов школы в бирском селе Николаевка.
– За время учебы проявил себя прилежным и старательным учеником, исполнительным, трудолюбивым, самостоятельным. Был активным участником общественной и спортивной жизни школы. Занимался танцами, в составе ансамбля ездил в Испанию на конкурс. Был членом профкома, – рассказали представители власти Бирского района.
После окончания школы Айдар поступил в Бирскую Государственную социально-педагогическую академию. На третьем курсе он перевелся на заочную форму обучения, и с 1 сентября 2003 года работал учителем истории в той же школе, из которой выпустился. Он также возглавлял военно-патриотический кружок.
В 2005 году Валинуров окончил академию, став дипломированным учителем истории. Спустя три года он уехал в город Псков, чтобы поступить на военную службу по контракту в ВДВ. Звание лейтенанта получил за заслуги в войсковой части. Погиб военнослужащий 24 февраля текущего года при выполнении задач СВО.
https://www.ufa.kp.ru/online/news/5173374/
Валитов Марат Гаязович 25.02.1996 г.р. Погиб 08.05.2022 г. с. Белогорка, Херсонской области. Проходил службу по контракту в должности: Разведчик- сапёр разведывательного взвода, разведывательной роты, разведывательного батальона. В звании - рядовой. С уроженцем Можги Валитовым Маратом, погибшем на Украине, простятся 14 мая.
Уроженец Можги Валитов Марат Гаязович 8 мая погиб в ходе проведения специальной военной операции на Украине.
Прощание с рядовым Маратом Валитовым и похороны прошли 14 мая 2022 года. Об этом сообщил портал mozhga18.ru. И это все.
https://izhevsk-news.net/incident/2022/05/14/199301.html
Ватутин Ждан Валерьевич
03.08.2000 гг. - 07.03.2022 (21 год)
Срочник.
Проходил службу и Воевал в составе гвардейского 80-ого танкового Краснознаменного полка, гвардии рядовой, гранатометчик.
Ждан погиб 7 марта 2022 года в бою. Ему был всего 21 год.
Похоронен 29 июня 2022 года со всеми воинскими почестями.
Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территории Украины, гвардии рядовой, гранатомётчик 80-го танкового Краснознаменного полка Ватутин Ждан Валерьевич. Кавалер ордена Мужества посмертно.
Погиб под Черниговом. Д. Колычевка.
Похоронили только 29.06.2022 г.
Информацию прислала мама погибшего сына, сообщили на страничке ВК "Радио Ветеран FM"
https://vk.com/wall-602719_201229
Его не стало 7 марта прошлого года, а тело предали родной земле только 29 июня. Понять, кому принадлежат останки, извлеченные из боевой машины, позволила проба ДНК. Теперь Ждан Ватутин смотрит на посетителей кладбища с памятника, на котором изображён в военной форме.
Чтобы похоронить своего сына, Ирина Ватутина ждала долгих четыре месяцаФото: Ольга Рыбакова
https://74.ru/text/gorod/2023/03/29/72169274/
Гальцов Ярослав героически погиб в ходе проведения СВО.
Парню было всего 32 года.
Родился в Ульяновске. 03.10.2022 отправился добровольцем в ряды ЧВК "Вагнер". 03.12.2022 при выполнении боевого задания Ярослав получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью. Боец был представлен к государственным наградам.
В зоне СВО у Ярослава остался брат близнец, который на тот момент продолжал дело своего брата.
Вечная память.https://ok.ru/ulyanovsk.now/topic/155736428957900
Погиб второй сын-близнец
Очень больно....
Ранее на сво погиб сын Гальцов ЯРОСЛАВ Игоревич 30.12.1990 - 03.12.2022
22.02.2023 мама Гальцова Галина Николаевна получила ужасное известие:
Погиб 2 ой сын - близнец ...
Гальцов СТАНИСЛАВ Игоревич 30.12.1990 г. р.- 29.01.2023 г. Родился в городе Ульяновске. 03.10.2022 отправился добровольцем в ряды ЧВК "Вагнер".
29.01.2023, геройски погиб в ходе СВО, при выполнении боевого задания (Артëмовск). Мамочка, говорит о Станиславе, что он был чутким, добрым, скромным, отзывчивым мальчишкой и сыном. Станислав, был представлен к государственным наградам. Патриотизм сына никогда не подвергался сомнению.
Он настоящий патриот и отдал свою жизнь служению своей стране. Нет более великой жертвы, чем отдать жизнь за Родину. Он всегда будет нашим героем.
Царствие Небесное и вечная память русскому Воину Станиславу, отдавшему жизнь
за Россию.
Низкий поклон Герою и соболезнования родным защитника Отечества...
Воины не умирают, они уходят в бессмертие!
Прощание состоялось 26.02.2023 г. Ульяновск.
https://vk.com/wall-201190697_566773
https://zpobeda.ru/stanislav-galcov/
Два брата-близнеца из Ульяновска родились с разницей в две минуты, а умерли с разницей в два месяца в Бахмуте. В октябре Стас и Ярослав Гальцовы отправились воевать в Украину в составе ЧВК «Вагнер». Братья-близнецы Станислав и Ярослав Гальцовы из Ульяновска в октябре 2022 года подписали контракты с ЧВК «Вагнер» и ушли воевать в Украину. Оба умерли в Бахмуте: в начале декабря — Ярослав, в конце января — Стас. «7х7» рассказывает историю семьи Гальцовых со слов матери близнецов Галины, которая не смогла уговорить сыновей вернуться домой. Можно с рассказом матери ознакомиться тут: https://negligs-repays-404676.appspot.com/articles/2023/03/0...
В ходе боевых действий на территории Украины погиб уроженец деревни Новая Пижмарь Мари-Турекского района Ильшат Галлямов. Ему было 37 лет. Женат, двое детей.
... успел 10 дней побывать на передовой...
Волжский район выражает искренние соболезнования жителям Мари-Турекского района, родным и близким погибшего.
Запись взята со странички местного ресурса в ВК. Больше ничего не нашла.
https://vk.com/wall98743746_5551
Он родился 20 октября 1987 года в совхозе «Рекорд» Краснокутского района Саратовской области, на малой родине своей мамы Ирины Сергеевны. Совсем еще маленьким вместе с семьей переехал к нам в Сакмарский район, в Жилгородок.
11 классов окончил на «отлично», успевал по всем предметам, но особенно любил физику, химию, математику. Увлекался всевозможной техникой. Был заядлым спортсменом: занимался легкой атлетикой, а еще лыжным спортом – у опытнейшего тренера-преподавателя Ольги Владимировны Яковлевой. Классный руководитель нашего героя Татьяна Григорьевна Комиссарова говорила прямо: «Пашку любили все…»…
…Ирина Сергеевна рассказывает, что сын ее в их большом сообществе родных и близких людей был третейским судьей. Бабушки, тетки, племянники доверяли его мудрости и обостренному чувству справедливости.
У Павла была не только светлая голова, его руки умели все. Он мог отремонтировать автомобиль, по плечу ему были любые строительные работы. Щедро помогал деньгами, делами.
Маму свою молодой человек нежно любил и регулярно дарил ей цветы. Ирина Сергеевна признается: всегда была против его мечты стать военным…
…Молодой офицер был зачислен в распоряжение командующего войсками Приволжско-Уральского военного округа. И началась его служба Родине. Она шла отлично. Его должности с каждым годом становились все ответственнее и сложнее. Присваивались воинские звания: от старшины он дослужился до подполковника. Наш молодой земляк участвовал в военной операции в Сирии. Последняя его должность – заместитель командира бригады по вооружению – начальник технической части…
…В специальной военной операции на Украине он принимал участие с самых первых дней. И как настоящий офицер не прятался за спинами солдат.
…Мирное и тихое по первому впечатлению село было заминировано. Кстати, местными жителями.
Павел ехал в бронетранспортере рядом с мальчиком-водителем, хотя как офицер мог бы расположиться в бронированном отсеке. Но для выполнения задачи ему было удобнее сидеть впереди и все контролировать. БТР подорвался на четырех минах. У тех, кто ехал впереди, шансов не было…Его хоронили в Жилгородке 25 марта
https://sakmarskievesti.ru/2022/08/10/on-byl-luchshim-ocherk...
12 января на Аллее Славы Костромского кладбища простились с Сергеем Давыдовым, который погиб при выполнении боевого задания под городом Артемовск (Бахмут).
Родился 16.05.1988 г. Погиб в возрасте 34 лет 27 ноября 2022 года в ходе выполнения боевой задачи под городом Артемовском. Воевал в составе ЧВК Вагнер, в штурмовом отряде.
Сергей не был профессиональным военным, он отправился на войну добровольцем, что называется, по велению сердца.
«Я должен защитить свою семью и всех остальных», — вспоминают близкие слова погибшего бойца.
Свой воинский и гражданский долг Сергей Давыдов с честью исполнял в составе группы Вагнер. У него остались жена и двое сыновей.
Вечная Слава Герою!
https://k1news.ru/news/specoperacia-na-ukraine/kostromskoy-d...
Это мой. Давыдов Сергей Олегович. 16.05.1988-27.11.2022.
Погиб в ходе выполнения боевого задания под г.Артемовском. Штурмовой отряд ЧВК Вагнер. Посмертно награжден медалью за отвагу, и внутренними медалями ЧВК Вагнер.
Может какая то из этих фото подойдет - написала мама в закрытом чате.
Служил в той самой знаменитой псковской 6-й роте: волгоградский десантник героически погиб на Украине.
В Краснослободске Волгоградской области похоронен десантник Никита Душутин. 21-летний военный, по данным местной администрации, героически погиб на Донбассе.
— Никита Душутин — выпускник 4-й школы Краснослободска, из простой семьи, учился на хорошо и отлично, был активным участником кружков детского и юношеского творчества, обучался в школе искусств. В доме культуры он был представителем театральной группы, — рассказал заместитель главы администрации Краснослободска Александр Атёсов.
— Для очень большого количества людей случившееся с Никитой стало большой трагедией.
По данным городской администрации, Никита был любимцем учителей и местных жителей. Очень многие в Краснослободске знали молодого человека.
— На основании информации, которую нам сообщили военные Псковской десантной дивизии, в которой служил наш Никита, он настоящий герой, — рассказал заместитель главы администрации города Краснослободск Александр Атёсов.
— Их дивизия была одной из первых, попавших на территорию, где проводится специальная операция. Никита со своими земляками продолжили службу в Луганске, и при выполнении боевого задания их группа попала под ударный огонь. Несколько его товарищей были ранены, а сам Никита погиб, погиб и его командир. Он служил в той самой героической шестой роте.
https://v1.ru/text/gorod/2022/06/05/71386964/
Жилкин Олег Сергеевич – гвардии старший матрос, старший наводчик Реактивной артиллерийской батареи, 810 отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота. 24.03.2022 г. погиб при исполнении воинского долга в Бердянске в ходе проведения СВО на территории Украины. Родился 08.01.2002 в г. Ставрополе. Окончив школу, поступил в Нахимовское училище в г. Севастополе. Пошёл по стопам своего дяди, стал артиллеристом. Награждён Орденом мужества посмертно. Вечная и светлая память тебе!
https://ok.ru/group68725433434170/topic/154424622719802
Погибшего на Украине 28-летнего оренбуржца, младшего сержанта Максима Жумаханова похоронили в его родном поселке Сборовском Сорочинского района. Об этом в соцсетях сообщила глава Сорочинского городского округа Татьяна Мелентьева.
Попрощаться с военнослужащим приехали сотни человек.
— Он всегда был отзывчивым, добрым и веселым парнем. Всегда заступался за слабых. Никогда не предавал и не лукавил. Он всегда старался помочь. Как он чувствовал, откуда знал, когда и какие слова нужно сказать, чем поддержать — загадка, — вспоминает одноклассник погибшего солдата.
Герой из Сорочинского округа родился в поселке Сборовском 6 февраля 1994 года.
Максим Жумаханов девятый класс оканчивал в соседнем поселке Войковском. Учителя вспоминают, что он всегда и везде был первым, брался за любое дело с уверенностью, что получится. И получалось.
— Однажды Максима заинтересовало занятие двоюродных сестер. Девчонки решили связать игрушку — зайца. Максим понаблюдал за ними совсем немного, задал несколько вопросов. Мы еще шутили над ним, что, мол, мальчишка, не мужское это дело, не получится. Но на следующий день он принес нам трех собственноручно связанных зайцев. А когда я сына родила, Максим связал для него носки в подарок. Это был такой трогательный момент — маленькие носочки в маленьких ладошках нашего Максимушки! Помню и букеты первоцветов, которые он собирал в полях на 8 марта, когда весна случалась ранней. Всех одарит, всех поздравит, ни про кого не забудет. «Наше маленькое солнышко» звали мы его. Таким он и был до последнего дня. Жизнь его не изменила, — вспоминает тетя героя Зауреш.
Добрым и улыбчивым помнят Максима и в Оренбургском автотранспортном колледже. После его окончания он ушел на срочную службу в Псков. У Максима остались жена и двое детей.
Младший сержант Жумаханов погиб 24 февраля 2022 года. Это был день, когда было официально объявлено о начале специальной военной операции на Украине.
Указом Президента РФ Владимира Путина за проявленный героизм во время исполнения боевого задания в ходе спецоперации на Украине он награжден Орденом Мужества посмертно.
В день рождения героя в Федоровской школе прошла торжественная линейка. Ученики почтили память Максима Жумаханова минутой молчания. Этой школе дали имя погибшего земляка.
https://yuzh-ural.ru/obshhestvo/pogibshego-na-ukraine-maksim...
https://www.orenburg.kp.ru/online/news/5130009/
Печальную новость сообщили в администрации Вытегорского района. Уроженец посёлка Депо, военнослужащий ВДВ ВС РФ Антон Зернов погиб во время исполнения воинского долга.
«Антон погиб при выполнении боевой задачи, исполняя воинский долг, как герой, отдав жизнь за безопасность нашей страны. Не найти слов, которые могли бы утешить родных бойца. Вечная память герою! Соболезнования родным и близким Антона, вся вытегорская земля скорбит вместе с вами», - написали на официальной странице Администрации муниципалитета.
https://xn--35-dlcmp7ch.xn--p1ai/news/2022/04/07/vytegor_ant...
Антон Зернов, еще в юности решил стать военным, чтобы защищать Родину. После окончания школы был призван в ряды российской армии, а через год продолжил службу по контракту в Воздушно-десантных войсках в Пскове. Выполнял воинский долг в Сирии, ветеран боевых действий. Решение об отправке в зону спецоперации Антон принял сразу после ее начала. 29 марта 2022 года в ходе боестолкновения, прикрывая товарищей, ефрейтор Антон Зернов получил смертельное ранение от пули снайпера».
http://www.council.gov.ru/events/news/140983/
В сентябре в Белоручейской школе состоялся митинг, посвященный открытию памятных мемориальных досок в честь выпускников школы Антона Зернова и Александра Шарапова, погибших весной этого года при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной операции на Украине.
Минутой молчания почтили память Антона Зернова и Александра Шарапова собравшиеся в этот день на церемонии на площади перед школой: родные и близкие, учителя и ученики образовательного учреждения, друзья и односельчане, официальные лица.
Почетное право открыть памятные мемориальные доски было предоставлено главе Вытегорского района Александру Зимину: «Честно и беззаветно исполняя воинский долг, Антон и Александр отдали свои жизни во имя безопасности нашей страны, за мирное и свободное будущее нашего народа. Они показали пример безмерного мужества, героизма, стойкости и самоотверженности, до самых последних минут сохраняя верность присяге». Александр Викторович поблагодарил родных земляков-героев, которые приняли непосредственное участие в подготовке этого мероприятия.
https://vytegra.news/sklonyaya-golovy/
А дальше будут погибшие воины Камчатки.
Евгений Бекетов из Елизово, в Камчатском крае. Гвардии майор участвовал в СВО на Украине с июля в 2022 году, возглавлял штурмовые группы. Евгений Бекетов с позывным «Камчатка» погиб 24 декабря 2022 года. Огнем противника майора ранило, он получил ранения осколками снаряда в висок и в шею.
Похоронили офицера на елизовском кладбище, 23 км. За свою жизнь Евгений Бекетов имеет немало наград. Офицер стал Кавалером «Ордена Мужества».
На фасаде ЕСШ №9 им. Р. В. Федины установят мемориальную доску в честь Евгения Бекетова. В школе будет и «Парта Героя». В этом образовательном учреждении с 1994-го до 2002-го года обучался гвардии майор Евгений Бекетов.
https://dzen.ru/a/ZDdu6TsFYAz90LvB
Во время выполнения боевого задания в зоне СВО погиб житель посёлка Лесного Олег Бондарь.
Олег отправился в зону боевых действий добровольцем – был стрелком десантно-штурмового отделения 40-й отдельной бригады морской пехоты в звании старшего сержанта. Администрация Елизовского района окажет необходимую поддержку семье и родителям погибшего воина.
https://kamchatka.aif.ru
Главный механик Кроноцкого заповедника, житель Елизова Василий Джурук погиб во время СВО.
Василия призвали в в войска в период частичной мобилизации. Сотрудники заповедника рассказали, что Джурук пришел сюда работать после окончания службы в органах внутренних дел по выслуге лет в августе 2021 года. В спецоперации участвовал санитаром-матросом 40-й отдельной бригады морской пехоты.
Указом президента РФ Василия Джурука посмертно наградили орденом Мужества. Гражданская панихида, в которой приняли участие глава региона Владимир Солодов, вице-адмирал Александр Юлдашев, прошла с воинскими почестями. Коллектив заповедника оказывает поддержку вдове и родителям погибшего; принято решение оказать помощь со стороны администрации района, края и Минприроды России.
https://kamchatka.aif.ru/society/sotrudnik_kronockogo_zapove...
В ходе специальной военной операции погибли житель посёлка Сокоч Сергей Яковлеви житель поселка Двуречье Вячеслав Живоченков, передает агентство «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» со ссылкой на администрацию Елизовского района.
Как сообщили в районной администрации, сержант Сергей Александрович Яковлев участвовал в специальной военной операции в должности старшего водителя автомобильного взвода. Рядовой Вячеслав Дмитриевич Живоченков участвовал в СВО в должности тракториста-бульдозериста.
«Администрация Елизовского муниципального района окажет необходимую поддержку семьям погибших воинов», - говорится в сообщении. Власти района, Начикинского и Новоавачинского сельских поселений выразили соболезнования родным и близким погибших.
https://kamchatinfo.com
Фотография в Камчатских вестях
http://kamvesti.com/geroi-nashego-vremeni-3/
Жители Елизовского района Алексей Маврин, Дмитрий Эвнито были призваны по мобилизации на специальную военную операцию и отдали свои жизни в борьбе с националистами во имя мира.
Указом президента России Владимира Путина за отвагу и самоотверженность Алексей Маврин, Дмитрий Эвнито посмертно удостоены ордена Мужества.
Государственные награды были переданы семьям погибших на мемориальной церемонии в Елизовском районе.
Алексей Маврин – выпускник Термальненской школы 2014 года. Здесь он учился с первого класса. Его хорошо помнят учителя и одноклассники.
«Помним, как доброго, скромного, отзывчивого и открытого парня. Лёша красиво рисовал, принимал участие в спортивных соревнованиях. А ещё был очень хорошим другом, и все знали, что он никогда не подведёт и не оставит в беде», - говорят в школе.
И продолжают: «Наша маленькая школа воспитала достойных защитников, которые выполнили свой долг по защите Родины. Мы гордимся своими выпускниками, героями и просто отважными мужчинами, вставшими на защиту Отечества, выполнившими свой долг и отдавшими свои жизни. Вечная память и слава всем ребятам, не вернувшимся с войны!».
Матрос, огнемётчик Алексей Маврин погиб при выполнении боевых задач. Орден Мужества военный комиссар края Константин Данилочкин вручил маме Алексея – Марии Юрьевне.
Наш земляк Дмитрий Эвнито окончил елизовскую основную школу № 4 в 2012 году. Отзывчивый, добрый, смелый, светлый парень – таким он был и таким останется в памяти учителей, товарищей навсегда. Коллектив школы гордится Дмитрием и обещает хранить память о нём и передавать её новым поколениям учеников.
Погибший 27-летний елизовчанин Дмитрий Эвнито - матрос, механик-водитель - указом президента России Владимира Путина удостоен ордена Мужества посмертно. Орден на мемориальной церемонии передали маме Дмитрия – Татьяне Кирилловне.
«Низкий поклон родителям. Скорбим о вашей утрате. Ваши сыновья - настоящие герои и патриоты, они проявили самоотверженность и доблесть. Мы гордимся земляками и будем помнить наших защитников!», – сказал на мемориальной церемонии председатель районной Думы Александр Липатов.
Найдено в Телеграм канале ЕКамчатских новостей.
https://t.me/kamchatka41r/5782
16.11.2022 г. механик-водитель стрелкового отделения (снайперов, специальное) стрелкового взвода (снайперов, специальный) стрелковой роты (снайперов) в/ч 10103 Буланов Сергей Николаевич погиб при выполнении задач в ходе специальной операции на территории Донецкой Народной Республики в населенном пункте Павловка.
Буланов Сергей Николаевич был жителем нашего поселения, выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего Буланова Сергея Николаевича, невосполнимая утрата.
Семье будет оказана вся необходимая помощь.
Глава Паратунского сельского поселения, Елена Хорольская.
https://vk.com/wall-212286467_40
Камчатский военнослужащий Тимофей Карабейников погиб в ходе специальной военной операции. Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина сержант посмертно награжден орденом Мужества.
Как сообщили ИА «Кам 24» в пресс-службе администрации района, сержант Тимофей Карабейников получил смертельное ранение 26 июня в районе поселка Врубовка Северодонецкого района Луганской Народной Республики.
5 декабря в администрации Елизовского района военный комиссар города Елизово Александр Вахонин в торжественной обстановке передал государственную награду вдове погибшего военнослужащего Алене Карабейниковой. В церемонии приняли участие представители администрации, районной думы, военные и ученики кадетского класса ЕСШ № 9.
«Память о Тимофее Карабейникове сохранит и Елизовская средняя школа № 9, в которой он учился. В октябре там торжественно открыли Парту Героя его имени. Тогда первыми за парту имени Тимофея Карабейникова сели его жена Алена, сестра Инна и его сын Иван — также ученик школы № 9», — сообщили в пресс-службе администрации Елизовского района
https://vk.com/wall498833084_577
Простите, но вот об этих погибших героях я ничего не нашла
Баздеров Андрей ВикторовичБелозеров Андрей ДмитриевичБордюжа Дмитрий СергеевичКрасиков Олег ВикторовичЛи Илья СергеевичЛоктев Василий Николаевич Сигбатуллин Никита Станиславович
На сегодня всё. Завтра продолжу выкладывать.
Свежие комментарии