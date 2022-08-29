Территория Героев...(31)

Мы из Советского Союза

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.



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Ефрейтор Владислав Пудилин



Старший наводчик орудия батареи 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики ефрейтор Владислав Пудилин

В Народную милицию ЛНР Владислав Пудилин пришел добровольно в начале специальной военной операции, поскольку убежден, что защита Родины – святой долг каждого мужчины. Он сразу для себя решил, что будет осваивать артиллерийскую специальность.

Сейчас ефрейтор Пудилин служит наводчиком буксируемой гаубицы «Мста-Б». Он считает, что главной задачей артиллеристов является ведение контрбатарейной борьбы, поддержка пехотных подразделений, подавление артиллерии, огневых точек и живой силы противника, а также постоянное огневое воздействие на неприятеля.

Батарея, в которой служит Владислав, участвуя в боях за один из населенных пунктов республики, уничтожила укрепрайон ВСУ, а также колонну боевой техники врага, в частности несколько танков.

https://t.me/mod_russia/19025

Старший прапорщик Виталий Щур обнаружил в лесу группу украинских националистов со стрелковым оружием и миномётами, о чем немедленно сообщил командиру, после чего вступил в бой.

Щур, рискуя собой, вынес раненных товарищей с поля боя, после чего вернулся в строй. 12 радикалов были уничтожены, ещё часть бежала.

https://t.me/izvestia/101573

Подполковник Вячеслав Кабицкий получил задачу очистить населенный пункт от ВСУ. Те упорно не хотели сдаваться и даже попытались отрезать батальон от основных сил, но все оказалось тщетно: пришлось спасаться бегством.

Вячеславу Кабицкому присвоено звание Героя Российской Федерации

https://t.me/mod_russia/18989

Старший лейтенант Петр Калинин — опытный разведчик.

Наши бойцы вовремя обнаружили скопление бронетехники и огневые точки противника националистов и решили действовать. Вместе со своими бойцами он взял «языка», который выдал ценные сведения об укрепрайонах, блокпостах, скоплениях личного состава.

За подвиг отважного офицера наградили медалью "За воинскую доблесть"

https://t.me/mod_russia/19059

Отец был награжден за смелые действия в Афганистане, а сын стал Героем России за борьбу с нацизмом на Украине.

Экипаж вертолёта Ка-52 под командованием подполковника обнаружил позиции противника, уничтожив три БТР и живую силу, но сам был атакован и пошел на вынужденную посадку. Ремонтировать машину пришлось под минометным обстрелом противника, но Сергей и помогавшие ему офицеры справились.

https://t.me/mod_russia/19109



Максим Малёнов — сапёр-водолаз. Родом с Крыма, хотел быть военным.

Задачи ставятся разные - от обследования акватории до разминирования — ликвидировать взрывоопасные "сюрпризы" от украинских националистов, оказавшиеся под водой.

Пока он был в зоне специальной военной операции, дома у него родилась дочка.

https://t.me/mod_russia/19133



«Сам погибай — товарища выручай»: именно по принципу легендарного русского полководца Александра Суворова действовал старший лейтенант Расим Агасиев.

Расим служил начальником связи батальона танкового полка. В ходе боевых действий офицер также принимал участие в обороне позиции своего подразделения.

В бою с националистами подразделение связи под командованием нашего героя оказалось под миномётным обстрелом, в результате которого один из военнослужащих получил ранение. Расим Агасиев попытался укрыть собой раненого товарища. Закрыв подчиненного своим телом, он спас его жизнь, но сам получил осколочное ранение в ногу и брюшную полость.

За проявленный героизм старший лейтенант представлен к госнаграде.

https://t.me/mod_russia/19222



Боец "Макс"

Вытащил из горящего танка своих товарищей, не считает это подвигом

Боец "Арсен"

Представлен к званию Героя ДНР. Танковый батальон 1-й Славянской бригады Армии ДНР.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/155089473867034

Без таких людей невозможно представить победу!

Удивительный и незаметный герой войны в Донбассе, который убежал на фронт с операционного стола, как только началась СВО. После тяжелейших ранений он стал одним из лучших птурщиков ЛНР.

Без таких людей, как Калашников, невозможно представить победу.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154939063569690

Военнослужащий Скорый Андрей

Командир 7-й бригады Народной милиции ЛНР Андрей Скорый вернулся в родной Лисичанск, где не не был восемь лет.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154999791979802



Боец 123 мобилизационного полка НМ ДНР

Прошёл мобилизацию с первых чисел спецоперации. Родился в г. Горловка, закончил 11 классов, поступил в Донбасскую юридическую академию. Занимался спортом, вел активный образ жизни. Прадед воевал в Великую Отечественную.

Боец "Шмель" рассказал о штурме Мариуполя и о том, что "азовцы" не воины. Настоящий воин должен защищать население, а не грабить, насиловать и прикрываться им во время боя.

https://t.me/workBrothers/5418

Специальный центр подготовки разведчиков ЛНР, куда идёт постоянный поток добровольцев.

Братьев обучают всем тонкостям ведения разведки и борьбы с противником, проводятся занятия по огневой подготовке и выполнению разведывательных задач в различных видах боя. Разведчики всегда идут в передовом дозоре всех штурмовых подразделений.

https://t.me/workBrothers/5404

"Белый"

Золотую Звезду Героя ДНР вручили командиру артиллерийского дивизиона ОБТФ «Каскад» с позывным "Белый".

Благодаря правильно организованному круглосуточному наблюдению с применением БПЛА была обнаружена колонна противника на заводе им. Ильича в Мариуполе. Белый поднял по тревоге огневые средства артиллерийского дивизиона ОБТФ, организовал систему огня.

В результате грамотно поставленного заградительного огня по ходу движения вражеской колонны как раз и было уничтожено 22 единицы бронетехники, 100 человек личного состава. Еще около 100 украинских боевиков были взяты в плен.

https://t.me/c/1524001401/1247

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Афанасьев Анатолий (Кречет)



В ходе проведения СВО погиб сотрудник ОМОН "Кречет" ФСВНГ Анатолий Афанасьев.

Анатолий родился 08.06.1999 в Заграевском районе Бурятии.

Учился в Кемеровской области в школе, старшие классы окончил в Унэгэтэйской школе.

После окончания 11-ти классов в 2017 году проходил срочную военную службу в городе Чита в разведвойсках.

Окончив срочную службу, устроился в МВД в ППС в Улан-Удэ, прошёл школу полиции в городе Иркутск и перевёлся в ОМОН в Улан-Удэ.

В начале февраля уехал в командировку на СВО на Украине, вернулся в апреле и в июле уехал снова. Но уже не вернулся....

Перед командировкой отучился на бойца спасателя в университете спецназа, как и мечтал. Получил шеврон бойца спасателя.

Анатолий был очень ответственным, отзывчивым, добросовестным и отважным парнем.

Никогда не бросал никого в трудную минуту. Любящий и любимый сын, и брат.

https://t.me/radioARBAT/17367

Чермен Елоев

Василий Тонких

Иван Семененко

Степан Милоградов









Только победа и память.

https://t.me/radioARBAT/17360

Петров Игорь Андреевич



18.11.2002-26.02.2022

Был замечательным отцом и мужем.

https://t.me/memorial_dn/2936

Чекризов Артём Сергеевич

23.08.2022г. Героически погиб в бою, под Волновахой, с. Егоровка.

Был светлым и искренним человеком, добровольно пошёл на защиту Родины с 2014 года...

Ты ушёл героем, настоящим сильным и смелым воином.

https://t.me/memorial_dn/2937

21.08.2022. погиб наш брат, наш товарищ, извините за фото, другого просто нет, не любитель фотографироваться.

Погиб в боевых действиях в Марьинском районе п. Старомихайловки в результате обстрела.

Очень светлый человек и самый лучший друг, который поддержит в трудную минуту не задавая ни каких вопросов.

https://t.me/memorial_dn/2938

Ребров Вячеслав Анатольевич

31.08.1976-22.04.2022 г.

Погиб под Новотошковкой.

https://t.me/memorial_dn/2962

Горелов Александр Фёдорович

Погиб защищая Родину 22.08.2022, посёлок Яковлевка.

https://t.me/memorial_dn/2960

Колесников Даниил Игоревич

23.08.2001-26.02.2022.

https://t.me/memorial_dn/2939

Воробьев Александр Владимирович (Воробей)



03.08.1978-23.08.2022

Уроженец Автономной республики Крым

https://t.me/memorial_dn/2940

Лисицкий Павел Сергеевич

11.07.1991.-20.03.2022.

Погиб в Рубежном.

https://t.me/memorial_dn/2954

Алябьев Богдан Сергеевич

20.12.1999 - 26.02.2022 г

https://t.me/memorial_dn/2941

Измайлов Рафаэль

Погиб 17.08.2022

https://t.me/memorial_dn/2942

Харчук Дмитрий Сергеевич

1.07.83-24.08.2022

Погиб защищая Родину

Самый лучший муж, папа, крестный

https://t.me/memorial_dn/2945

Ольга Викторовна Ярославцева

г. Донецк 13.09.1981 - 26.08.2020 Военный медик батальона "Сомали", Донецк, Макеевка. Спасала жизни наших раненых бойцов. Но её спасти не удалось. Во время эвакуации раненых, подорвавшихся на украинских минах, была убита. https://t.me/memorial_dn/2963

Сокур Никита

Погиб в августе 2022

https://t.me/memorial_dn/2943

Лушников Василий

Погиб 23.08.2022

https://t.me/memorial_dn/2944

Попович Руслан Игоревич

Мужа, друг,брат,сын,внук,кум и просто хороший человек.

13.01.1992-26.02.2022

https://t.me/memorial_dn/2946

Дзюбенко Вячеслав

26 августа под Авдеевкой,погиб Дзюбенко Вячеслав Владимирович, 31.08.1983 года рождения.

Ты был уверен что всё с тобой будет хорошо и скоро всё закончится и ты вернешься домой...

https://t.me/memorial_dn/2957

Александр Лукашов

Погиб защитник Донбасса.

Получил ранение в боях за Изюм ещё в марте, ему сделал операцию вытащили осколки, но он не смог выжить.

Умер 20.08.2022

https://t.me/memorial_dn/2964

Краевой Дмитрий (Док)

От полученного ранения несовместимого с жизнью в госпитале скончался командир взвода одного из подразделений НМ ДНР Краевой Дмитрий Александрович 26.03.1981 г.р. позывной "Док", уроженец Тельманово.

С 15-го года на войне уйдя рядовым был в самых горячих точках освобождал Дебальцево, защищал южные рубежи республики.

С началом СВО был на самых горячих участках освобождал Мариуполь.

24.08.2022 года получил ранения, отодвигая врага на Авдеевском направлении

https://t.me/memorial_dn/2952

Петренко Виталий



19.12.1983 - 26.08.2022

Герой и защитник нашей Родины, участник спецоперации с ее первых дней.

Коллектив отделения N97 госбанка ЛНР ( г. Брянка), в котором трудился Виталий охранником, глубоко скорбит и выражает соболезнования семье и близким нашего сотрудника.

https://t.me/memorial_dn/2953

Ефрейтор Харченко Светлана Александровна (Луна)

12.12.1974 - 01.03.2022 гг.

Воевала с 2014 г.

Прошла многие горячие точки, имеет награды.

28.02.2022 г. старший стрелок

3-го стрелкового отделения 2-го стрелкового взвода, 2-й стрелковой роты, 2-го стрелкового батальона, 208-го стрелкового полка, войсковой части Л-69647 НМ ЛНР

В ходе выполнения специальной операции, при совершении марша в пос.Трехизбенка Славяносербского р-на ЛНР, получила отравление неизвестными нейротропными веществами.

Смерть наступила в период прохождения военной службы, связана с исполнением обязанностей военной службы.

Умерла 01.03.2022 г. в отделении экстренной неотложной медицинской помощи ЛРКБ г. Луганска.

Похоронена 11.04.2022 г. в г. Луганске на кладбище "Кировка".

https://t.me/memorial_dn/2935

Николай Михайлов "Агроном"

...-19.08.2022

https://t.me/memorial_dn/2949

Младший сержант Медведев Александр



В ходе специальной военной операции погиб Медведев Александр Александрович, младший сержант 24 ОГБрСпН.

За проявленную доблесть и отвагу, Александр представлен к Ордену Мужества (посмертно).

https://t.me/radioARBAT/17364

Воин Киргинцев Алексей

Летом в ДНР погиб воин Алексей Киргинцев.

Была засада со шквальным огнём, получил несовместимые с жизнью ранения.

Алексею было 23 года.

Ему было всего 26. Но на левой стороне груди уже была «Медаль Суворова» и «Участнику маневров войск Восток – 2018».

За плечами парня срочная служба в рядах Российской армии, а после — контрактная, в 14 бригаде спецназа ГРУ Хабаровска.

Молодой спецназовец в списке военных, что прошли 8,5 тысяч километров в уникальном комбинированном переходе от Хабаровска до Москвы.

Его звали Аймир Миягашев.

Его имя переводится с хакасского как «лунный стрелок».

Его имя кричали, когда он накрыл своим телом гранату, спасая сослуживцев.

И имя этого героя Хакасия и Россия будут помнить вечно

https://t.me/atodoneck/18345

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

«БРАТЬЯ, НЕ СПЕШИТЕ УХОДИТЬ»

Упали вдруг на землю небеса,

И разделилась жизнь на до и после.

Гранаты взрыв и стихли голоса,

Да вот живыми были только возле.

Осколками скосило пацанов,

И больше нет ни Лёхи ни Серёги.

Увы видать им выпал крест таков,

Оборвались тут жизни их дороги.

О сколько вас, кто жизни не жалея.

Навек в гранит вписали имена.

И выросла из них уже аллея,

Не тронут эту память времена.

Храним её мы, как зеницу ока.

Вовеки никого нам не забыть!

Вы в сердце, а не где-то там далёко,

Ох братья…. Не спешите уходить….

Автор:

Юрий Резаев (Георгий) 14.06.2022

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154944064163098

«Только дыши» Дэн Давыдов и Анастасия Вишневская

Есть сотни причин, чтобы жить… Певцы из столицы Сибири - Красноярска - Анастасия Вишневская и Денис Давыдов написали песню и сняли на неё клип. Творчество посветили бойцам, которые сейчас участвуют в специальной военной операции на Украине. «Мы посвящаем нашу новую песню всем защитникам Донбасса: отважным солдатам и просто мирным жителям, которые по воле судьбы оказались в строю с оружием в руках…», - делятся своими чувствами исполнители. https://t.me/c/1524001401/1143

Предыдущие выпуски:

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Выпуск 25 Выпуск 26 Выпуск 27 Выпуск 28 Выпуск 29 Выпуск 30

Наборы оригинальных обоев

Наборы оригинальных обоев 2

Наборы оригинальных обоев 3

Наборы оригинальных обоев, плакаты и муралы в городах России

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 5

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 6

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 7

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 8

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 9

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 10

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 12

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 13

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 14

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 15

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 16

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 17

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 18

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 19

Замечательные работы художника-графика Окладникова о наших героях

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.2

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не только

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.5

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 9

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.16

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18

Сладков + об артиллерии

Неизвестный подвиг в Харькове... история русского отряда на тиграх

Люди, которым НЕ стыдно и за которых НЕ стыдно, за которых гордо!

Зов