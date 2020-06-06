Николай Морозов - знаменитый ученый, успешный снайпер и самый пожилой участник Великой Отечественной



Чтобы увидеть знаменитого мыслителя, в батальон специально приходили офицеры и солдаты из других частей, ведь на тот момент чудо-бойцу исполнилось уже 87 лет. Новости СМИ2 Зимой 1942 года на Волховский фронт приехал необычный новобранец. Защищать Родину решил академик Николай Александрович Морозов. Ученый с мировым именем прекрасно стрелял, поэтому после проверки стал снайпером и нанес неприятелю существенный урон.Чтобы увидеть знаменитого мыслителя, в батальон специально приходили офицеры и солдаты из других частей, ведь на тот момент чудо-бойцу исполнилось уже 87 лет.Его жизненная энергия и физическая выносливость были удивительны, даже если забыть о преклонном возрасте, так как почти половину жизни этот человек провел в тюрьмах.

Николай Александрович родился в 1854 году в усадьбе своего отца в Ярославской области. Мать будущего ученого была крепостной крестьянкой. Семерых незаконнорожденных детей, рожденных ею, помещик Петр Алексеевич Щепочкин не бросил. Имени своего он им, правда, не подарил, но под фамилией матери и с отчеством от крестного дал образование. Сын Николай долгие годы считался позором семьи – в гимназии учился настолько дурно, что был исключен, пару лет числился вольнослушателем Московского университета, но системного образования в результате так и не получил. Дальше – хуже. К ужасу родителей двадцатилетний юноша связался с народниками, вошел в кружок «чайковцев», начал ходить по деревням и пропагандировать малограмотным крестьянам странные идеи свободы, отсидел за это три года, но не успокоился, стал одним из основателей организации «Народная воля».

Молодость – пора горячих решений. Среди народовольцев Николай Морозов считался одним из самых ярых сторонников метода жестокого терроризма. Он даже предлагал использовать террор не как исключительный метод борьбы, а в качестве постоянного регулятора политической жизни в России. Интересно, что в дальнейшем, уже заслужив статус ученого и мыслителя, Николай Александрович станет проводником гуманистических идей. Его «Письма из Шлиссельбургской крепости», например, очень высоко оценил Лев Толстой. Но перед этим бывшего поборника террора ждал долгий путь. После убийства народовольцами императора Морозов был осужден на пожизненное заключение.

Н.А. Морозов на портрете, написанном Репиным после выхода из заключения, 1906 год

В этот раз за свои политические убеждения отсидел Николай Александрович «всего» 23 года. Он был освобожден по амнистии в 1905-м. Удивительно, что именно эти годы Морозов сумел использовать для того, чтобы полностью изменить свою жизнь. Условия заключения были тяжелейшими, опасного преступника содержали в равелине Петропавловской крепости, а позднее – в Шлиссельбургской, но за эти годы человеку, так и не получившему университетский диплом, удалось создать 26 томов различных рукописей и выучить одиннадцать языков. Темами научных работ стали химия, физика, математика, астрономия, философия, авиация и политэкономия, причем многое из написанного в тюрьмах ученый затем опубликовал. Кроме того – мемуары, стихи и фантастические рассказы. По сравнению с этим интеллектуальным подвигом меркнут тюремные достижения графа Монте-Кристо!

Камера Шлиссельбургской крепости, в которой Морозов содержался более 20 лет

Эта длительная «отсидка» стала для Морозова не последней. Затем в разные годы его еще два раза сажали – теперь за изданные книги и антиклерикальные стихи. Итого в тюрьмах этот человек провел почти тридцать лет. Однако в дальнейшем политическая деятельность отошла для Николая Александровича на второй план. Благодаря своим тюремным трудам он получил известность в научной среде. С 1909 года ученый был приглашен на должность председателя совета Русского общества любителей мироведения, а в 1918-м возглавил Естественно-научный институт им. П.Ф.Лесгафта, стал почетным членом Академии наук СССР. Новая власть большевиков относилась к заслуженному революционеру с уважением – он ведь был лично знаком и с Карлом Марксом, и с Лениным.

К 1939 году Николай Александрович Морозов был уже маститым ученым с мировым именем. Он много времени проводил в своей прежней фамильной усадьбе на Ярославщине, где специально для него была построена обсерватория и создан научный геофизический центр (последний, кстати, существует до сих пор). Было Морозову тогда уже 85 лет. Однако стареть академик не собирался. Возможно, он предвидел то, что для многих тогда казалось невозможным – близкую войну, и решил для себя, что обязан принести Родине максимальную пользу. Иначе трудно объяснить факт, что в таком преклонном возрасте знаменитый ученый вместе с пацанами-выпускниками школ записался в популярное тогда оборонное общество ОСОАВИАХИМ на снайперские курсы. А получив корочки об успешном окончании, регулярно тренировался в стрельбе.

Николай Александрович Морозов

В июне 1941 года знаменитый академик находился в Ленинграде. В первые же часы после объявления войны Николай Александрович написал заявление в военкомат с просьбой направить его на фронт. Разумеется, последовал отказ. После этого ученый организовал настоящую осаду военкома: от забрасывал его письмами, постоянно звонил и угрожал, что пожалуется самому товарищу Сталину. Подчеркивал, что прекрасно стреляет и рассказывал о конструкции нового телескопического прицела, который он сам должен испытать в боевых условиях. Военком в свою очередь понимал, что в случае, если знаменитый академик погибнет на передовой, товарищ Сталин спросит с тех, кто его туда допустил, поэтому долго не сдавался.

В конце концов пришли к соглашению, что активного старика отправят на фронт снайпером, но в качестве добровольца-командированного, сроком на месяц. Офицеры Волховского фронта, к которым он попал, тоже оказались в двойственном положении, однако выхода не было, пришлось Морозова отправлять воевать, так как отсиживаться он не собирался и просил не делать ему поблажек на возраст. В первом же боевом испытании заслуженный академик показал, на что он способен. Заняв снайперскую позицию на передовой, он больше двух часов пролежал на снегу, а затем одним выстрелом снял вражеского офицера.

Всего за месяц своей боевой деятельности Морозов убил около десятка гитлеровцев. Молодым снайперам было чему поучиться у него – перед каждым боем опытный ученый рассчитывал поправки не только на ветер, но и на влажность воздуха. Вскоре стало понятно, что фашисты заметили нового отличного стрелка. Почти после каждого выстрела места, где он мог находиться, тут же подвергали активному обстрелу. Имя Николая Морозова было даже внесено в список людей, заочно приговоренных нацистами к смертной казни. Но седой старик, казалось, был заговорен от вражеских пуль и осколков снарядов.

Кадр из к/ф «Дед Морозов»

По истечении срока командировки доблестного бойца отправили в тыл. Еще почти полгода Морозов обивал пороги начальства, требуя вернуть его на фронт, но на этот раз такого разрешения не получил. Один из самых пожилых участников Великой Отечественной войны не только дожил до Дня Победы, но и отправил письмо-поздравление Сталину, в котором написал: «Я все-таки поквитался с фашистами за ленинградцев, жаль, что мало. И я счастлив, что дожил до Победы над германским фашизмом». Умер он через год, летом 1946 года в возрасте 92 лет.

Именем Николая Александровича Морозова названы поселок в Ленинградской области, несколько улиц, Шлиссельбургские пороховые заводы и даже астрономические объекты – малая планета и лунный кратер. А в 2019 году был снят сериал «Дед Морозов», в котором достаточно точно изложены факты биографии этого удивительного человека. Роль седовласого академика, воевавшего на фронте в одном ряду с молодыми солдатами, исполнил в этом фильме Аристарх Ливанов.