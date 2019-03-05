Обменять Поклонскую на днепровскую воду из Украины предложил владелец Парка львов в Крыму. Факты

Олег Зубков и Наталья Поклонская

Олег Зубков – личность неоднозначная на полуострове.

Он является владельцем двух больших зоопарков – Сафари-Парка львов «Тайган» в Белогорске и зоопарка «Сказка» в Ялте. Почему он выступает против героя "Крымской весны" Натальи Поклонской и хочет обменять ее на воду в Северо-Крымском канале – разбираемся.

Кстати, напомню: ровно 5 лет назад, 27февраля 2014 года, над Верховным Советом Крыма в Симферополе взвился флаг России - это пришли "Вежливые люди".

О Наталье Поклонской

Поклонскую не все любят в Крыму. И все потому, что она неуклонно и честно отстаивала Закон. На ее счету – доведенные до логического конца дела против известных криминальных авторитетов и ОПГ полуострова.

На нее совершались нападения, в результате чего она не могла двигать частью лица. Она единственная, кто согласился стать прокурором республики во время Крымской весны в 2014 году. Когда другие кандидаты-мужчины просто отказались занимать эту должность.

О противостоянии Олега Зубкова и Поклонской

Олег Зубков занимается прекрасным делом. Он руководит двумя зоопарками, в том числе крупнейшим в Европе сафари-парком «Тайган». И у него постоянно были какие-то разногласия с местной властью, в том числе с Натальей Поклонской. Разногласия разные, но они доводили его даже до украинского телеэфира, где он обвинял местные российские власти во многих грехах.

Я не особо следил за этим противостоянием, поскольку мне импонировали оба этих человека – Поклонская как честный прокурор, и Зубков как носитель прекрасного – создатель зоопарков.

Также я понимаю, что не все в Крыму течет гладко, и власти действительно порой не совсем правильно себя ведут. Например, не могут правильно освоить бюджет, выделяемый из Москвы, что стало видно на примере «ремонта» центра Симферополя (жители столицы Крыма меня поймут).

Но сегодня я узнал об одном поступке Олега Зубкова, оценить который самостоятельно не берусь.

Что предложил Олег Зубков в отношении Поклонской

Дело в том, что на депутата Госдумы Наталью Поклонскую заведено несколько уголовных дел на Украине. И вот, по сведениям Зубкова, якобы украинские власти обратились к российским властям с запросом на выдачу им Натальи.

И, по словам Олега, «российские власти задумались над данным фактом» – о возможности передачи Поклонской Украине. Подробнее о мнении Зубкова вы можете прочитать в скриншоте, сделанном в его блоге (изображение увеличивается нажатием на него).

Если говорить кратко, крымчанин Олег Зубков предложил передать Киеву Поклонскую, а заодно Главу Крыма Сергея Аксенова, в обмен на открытие Северо-Крымского канала. При этом он предположил, что украинцы с радостью осудят их по украинским законам - это следует из скриншота.

Мнение супруга Поклонской Ивана Соловьева о поступке Зубкова

Иван Соловьев, экс-глава аппарата полномочного по правам человека в России, и одновременно супруг Поклонской, попросил Генпрокуратуру и СК проверить слова Зубкова на предмет противоправного деяния. Тем более что украинская националистическая организация «Правый сектор», запрещенная в РФ как террористическая, вынесла Поклонской смертный приговор.

Об этом пишет издание «РИА Новости».

Также Соловьев напомнил, что Олег Зубков недолюбливает Поклонскую из-за инициированных ею проверок по факту эпидемий у диких животных в его зоопарке, и по факту нанесения Зубковым тяжких телесных повреждений служащим его зоопарков. Были и другие, более веские причины проведения прокурорских проверок.

Послесловие

Если резюмировать факты, то господин Олег Зубков предложил обменять героя "Крымской весны" на днепровскую воду, заранее зная, что Поклонской на Украине может грозить судьба Олеся Бузины.

Поэтому я, автор блога "Крым Pro + мир", тоже присоединяюсь к требованию Ивана Соловьева к СКР и Генпрокуратуре проверить слова Олега Зубкова на соответствие Законам РФ.

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