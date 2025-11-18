Московскому зоопарку — 162 года

«Московский зоопарк» — представляет собой старую и новую территории, первая из которых была открыта в 1864 году с начала основания зоопарка, последняя — в 1927 году. Также на территории присутствуют оранжерея, экзотариум, детский зоопарк, музей, специальные экспозиции и лекторий. Неподалеку вне парка находится планетарий.

Аллигатор Сатурн умер в мае 2020 года в Московском зоопарке.

Его чучело сейчас находится в Дарвиновском музее и является экспонатом.



«Московский зоопарк» расположился на достаточно большой территории, площадь которой составляет 21.5 га. Также удивляет разнообразие животных.По данным за 2019 год в парке содержится более 1200 видов и 10000 животных.Главный вход в Московский зоопарк украсили более, чем 4 тысячами ампельных растений. Об этом сообщили 11 августа 2024 года.А как он начинался?Наталья Селиверстова/РИА «Новости»Зачем сотрудники зоосада в верблюжьих повозках собирали по городу мертвых лошадей, какой тюремный срок грозил за катание на жирафе, кто из животных проспал войну, из-за чего аллигатор лил слезы в сентябре 1993 года и почему пингвин-беглец каждый раз возвращался обратно в зоопарк — рассказывает «Газета.Ru». А у нас зоопарку уже 161 год.161 год назад на одной из московских окраин — Пресненских прудах — был торжественно открыт Московский зоопарк, который тогда назывался первым в России «общедоступным зоологическим садом». На тот момент посмотреть на диких животных в неволе могли лишь жители крупных европейских городов: Вены, Лондона, Гамбурга и Франкфурта-на-Майне. При этом московский зоосад стал первым заведением, открытым в городе с такими суровыми зимами.На момент открытия зоопарка в нем числилось около 300 животных: 134 экземпляра домашних животных, 153 экземпляра диких зверей и птиц и семь экземпляров пресмыкающихся.Экзотические животные появились чуть позже, сначала москвичи могли любоваться представителями фауны, типичной для Российской империи. Однако посетителей было трудно удивить волками, медведями, зайцами и лисами, и вскоре в вольерах начали появляться такие звери, как лев, тигр, ягуар, носорог и крокодил.Эти животные поступали сюда в качестве подарков от знатных и богатых благотворителей. Одним из первых жителей сада стал панцирный носорог, подаренный великим князем Константином Николаевичем. Поселилась в вольере и зебра, подаренная империи египетским султаном Исмаилом-пашой.Почти каждый год зоосад отправлял экспедиции в зарубежные страны, которые занимались отловом диких зверей. Например, в середине XIX века фрегат «Светлана», первым в истории русских военных кораблей пришедший в Австралию, не только совершил кругосветное путешествие, но и доставил в московский зоосад коллекцию животных из этой страны.При этом в начале своей работы зоосад переживал финансовые трудности и постоянно находился на грани закрытия. Вот как описывал Антон Чехов ситуацию в 1883 году:«За все лето ни одного посетителя. Оправдываются люди тем, что в саду, мол, все зверье от голода передохло. Это резонно, но только отчасти. Передохло, но не все… Нет слонов, тигров, львов, хамелеонов, но зато есть… желтая собачонка, принадлежащая кустодиям.Есть блохи, которых на досуге ловят жены сторожей. Есть мухи, воробьи, пауки, инфузории», — иронизировал писатель.Чехов также цитировал дневник зоосада за январь 1879 года. Судя по этим записям, в XIX веке публика, посещавшая зоосад, была не строгого воспитания.«Беспокоили зверей: двое, ухватившись за рога оленя, старались повиснуть на них»;«2-го февраля. Праздник. Дразнили (опять!) животных: тура — за рога, куланов и зебра — за морду, зайцев тыкали руками»;«Далее какой-то господин «тыкал» тростью сову, офицеры «тыкали» зверей шашками»;«Офицер с женою (!) и дочерью был в отделении аквариев; дочь уронила палку и перебила аквариум. Служитель просил или подождать, или пожаловать в контору, но офицер, пригрозив служителю дать в рожу, ушел», — говорилось в дневнике.В начале XX века финансовая ситуация не стала лучше: зоосаду пришлось выживать по законам джунглей. Хищников кормили мертвыми лошадьми, тела которых подбирали на московских улицах. Научный руководитель зоологического сада Павел Петряев в 1919 году так описывал этот процесс:«Был установлен своеобразный контакт с милицией: как только милиционер видел павшую или околевшую на улице лошадь, он тотчас же сообщал об этом в Зоосад. Получив такой сигнал, работники Зоосада немедленно снаряжали «экспедицию», которая отправлялась в указанное милиционером место за добычей очередной порции конины, столь необходимой для питомцев зоосада. «Экспедиция» обычно выезжала на двугорбом верблюде, запряженном в обыкновенные русские розвальни».Чтобы накормить травоядных обитателей зоосада, работники выращивали овощи и сеяли траву на газонах. Несмотря на все старания, к 1919 году погибло почти 90% животных из коллекции. В тот же год было принято решение национализировать зоосад, и это стало для него вторым рождением. Тогда же зоосад стал называться зоопарком.Если работники зоопарка всячески заботились об обитателях, то некоторые посетители так и не научились правильно относится к животным в неволе. В газете «Правда» от 17 июня 1941 года сообщалось:«В воскресенье, 15 июня Московский Зоопарк был заполнен посетителями. Многие из них наблюдали за двумя жирафами, которые гуляли на поляне, отделенной от остальной территории 3-метровой решеткой.Внезапно один из посетителей начал быстро взбираться по решетке, перепрыгнул на поляну и с криком «хочу кататься на жирафе» бросился к животным.Хулигана, оказавшегося инспектором транспортной конторы 1-го Московского треста хлебопекаренной промышленности А.И. Кондратьевым, немедленно задержали. Вчера народный суд Свердловского района под председательством тов. Иванова рассмотрел дело. Кондратьев приговорен к 1 году тюремного заключения».Всего через несколько дней после происшествия с инспектором Кондратьевым началась Великая Отечественная война. К этому времени коллекция животных насчитывала около 6 тыс. экземпляров млекопитающих.Московский зоопарк дважды был под обстрелом — в ночь с 22 на 23 июля 1941 года и с 4 на 5 января 1942 года. Одна из бомб попала в архивное помещение, поэтому фотографии и многие документы спасти не удалось. Несмотря на пожары во время налетов вражеской авиации, ряд смертных случаев и ранений людей был мал, животные и основные материальные ценности были спасены.— Конечно животные по-разному реагировали на обстрел. Из-за бомбежек лебеди на Большом пруду боялись подходить к кормушкам. Очень пугались и метались в своих помещениях копытные — олени, лани, дикие козы и бараны, некоторые даже получали травмы, а вот бантенги, гаялы, зебу, яки боялись меньше. Еще спокойнее вели себя слоны. Когда во время летнего налета в «Слоновник» попала зажигательная бомба и горела крыша, слоны сами вышли оттуда на горку, зашли в ров с водой и поливали себя хоботами. Удивительно, но один слон даже помог потушить зажигательную бомбу. А вот крупные хищные птицы вообще не обращали внимания на стрельбу и огонь.Наиболее ценные породы животных были эвакуированы в Свердловск, на Кавказ и в Сталинград.До Сталинграда они не доехали — ответственный за перевозку зоолог погиб на фронте. А вот в Свердловск звери прибыли в полном составе. Среди них были носорог, слон, антилопа, сибирский козерог и тигролев. При этом значительная часть зверей, включая слонов и бегемотов, осталась пережидать войну в столице.Сотрудникам и животным вновь, как в годы революций, пришлось столкнуться с тяжелыми испытаниями. Штат зоопарка сократился в три раза — до 225 человек. В основном остались женщины.Самой тяжелой для зоопарка стала зима 1943 года. Больше всего страдали его теплолюбивые обитатели. Чтобы как-то помочь птицам пережить экстремальные зимние холода, их стали кормить чаще, а еду перед каждым приемом пищи подогревали. Сотрудники приносили из домов одеяла и теплые вещи, чтобы утеплить клетки, закрывали разбитые окна в помещениях павильонов.— Из-за дефицита корма хищных животных стали кормить мясом павших лошадей. Была проведена большая научно-исследовательская работа по анализам трупной конины и воздействия такого мяса на животных. Зоопарк установил связь с ветеринарными учреждениями и получал по телефону сведения обо всех павших в столице лошадях. Сотрудники тут же собирались и ехали за ними. Этот нетрадиционный корм позволил не только сохранить хищников, но даже получить потомство.Многие сотрудники ночевали прямо на работе: после обстрелов они на руках выносили зверей из полыхающих зданий, приносили из дома одеяла и закрывали разбитые окна, успокаивали испуганных животных во время налетов. Известна история, когда супруги Закусилло остались с животными, хотя видели, как загорелся от зажигательной бомбы их дом.Сотрудники защищали животных не только от врага, но и от горожан: когда голодные москвичи начали воровать птиц из водоемов зоопарка, пернатых пришлось прятать в закрытых помещениях.В военное время зоопарк работал без перерыва: за четыре года его посетили, по разным данным, от 4 до 6 млн человек, и он принес государству не менее 3 млн рублей. Кроме того, в 1943 году здесь случилось редчайшее событие в мировой практике, а в СССР и вовсе единственное — рождение бегемота в неволе. Малыша назвали по месяцу его рождения — Август.Его появление стало первым случаем размножения бегемотов в истории Московского зоопарка, редким случаем в мировой практике. Позднее, уже после войны, у пары появился еще один детеныш – бегемотиха Ракета. Кстати, летом 1944 года в зоопарк поступило около 60 хищных зверей, копытных и птиц, а из европейских зоопарков в Москву начали высылать животных.В годы войны московский зоопарк был не только местом сохранения животных и развлечения граждан, но и стратегически важной точкой.Во-первых, на Острове зверей устроили склад боеприпасов, а на его верхней площадке разместили зенитную батарею.К зиме 1941 года на Острове зверей осталась только одна бурая медведица Зойка, которая залегла в берлогу, ею же самостоятельно вырытую, и ее не стали трогать.Во-вторых, на территории зоопарка разводили белых мышей, с помощью которых изготавливали вакцину против тифа для борьбы с эпидемией. На корме, который оставался от белых мышей, сотрудники зоопарка выращивали цыплят, которых передавали на нужды народного хозяйства.В эти годы в зоопарке жил один из самых интересных его обитателей — азиатский слон-великан Шанго. Его рост составлял 4,5 метра — при этом обычно взрослые самцы достигают 2,5–3,5 м в высоту.На переднем плане – Шанго, на дальнем – его подруга Молли и их первенец Москвич, родившийся 3 августа 1948 г. Московский зоопарк, ок. 1950 г.С первых его дней в Московском зоопарке четыре других слона беспрекословно подчинялись Шанго, который обладал злобным и беспокойным характером. Сотрудники зоопарка рассказывали, как во время бомбежки рядом со слоновником упала зажигательная бомба. Шанго спокойно набрал в хобот воды из рва, расположенного в загоне, и, направив струю на горящий снаряд, потушил его.Во время войны умерла подруга Шанго — слониха Джиндау, после этого характер гиганта совсем испортился. Однако в 1946 году ему привезли вторую «жену» — индийскую слониху Молли. Она, обладая ласковым и спокойным нравом, хорошо влияла на «мужа». В семье родились двое слонят — Москвич и Карат.Слева – направо: Шанго, Молли, маленький Карат и отделенный от него перегородкой уже основательно подросший Москвич. Около 1953 г.Постепенно Шанго укротил свой тяжелый нрав и стал величественным отцом слоновьего семейства. Молли он уважал и слушался: если Шанго бросался на входящего в вольер работника, слониха загораживала того собой и не давала в обиду. Благодаря заступничеству Молли служители зоопарка могли спокойно убирать вольер, не перегоняя Шанго в другое помещение.Один из самых мощных и психологически убедительных образов Шанго создал Георгий Никольский, иллюстрируя первую версию рассказа, включенного Верой Чаплиной в сборник «Четвероногие друзья» (М.-Л., Детгиз, 1947):Две других иллюстрации Никольского уступают в выразительности предыдущей:Впрочем, даже этот последний, слишком мелкий по размеру и неудачно поднятый к тексту рисунок Георгия Никольского дает читателю представление о фигуре исхудавшего от голода и погруженного в скорбь слона.В первый год после войны в зоопарке поселился еще один известный обитатель — миссисипский аллигатор Сатурн, родившийся в 1936 году. Согласно легенде, он был любимцем Адольфа Гитлера. До 1946 году Сатурн жил в Берлинском зоопарке, который любил посещать фюрер. Аллигатор, судя по всему, родился в рубашке: несколько раз был на грани гибели, но каждый раз выживал. Например, в 1943 году в здание аквариума Берлинского зоопарка попала бомба. Не менее 20 аллигаторов и крокодилов погибло.Улицы возле аквариума были завалены трупами животных, однако Сатурн выжил и вместе с другими везунчиками бродил по городу в поисках пищи.В 1980-х годах, когда Сатурн уже жил в Московском зоопарке, от потолка аквариума в его отделение упала бетонная плита. Сатурн выжил, спрятавшись в нише за мгновения до ЧП. Спустя десять лет один пьяный посетитель зоопарка бросил в голову Сатурну булыжник, и ветеринары несколько месяцев боролись за жизнь аллигатора.Сотрудники зоопарка рассказывали, что в 1993 году во время расстрела Белого дома Сатурн плакал. В то время российские танки, двигаясь по Садовому кольцу, производили сильную вибрацию, которая, как считали служители зоопарка, напомнила аллигатору о битве за Берлин.Вот такой он был при жизниПо словам смотрителей, аллигатор обладает миролюбивым характером и за всю свою жизнь в зоопарке пытался укусить работника лишь один раз: когда в 1970 году неопытный смотритель хотел покормить его вручную.К началу Великой Отечественной войны в коллекцию животных Московского зоопарка входило 5710 экземпляров 425 видов млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, земноводных и рыб. Часть наиболее ценных животных сразу же эвакуировали в Свердловский и Сталинградский зоосады и в Кавказский заповедник.Несмотря на боевые действия, Московский зоопарк практически не закрывали для посетителей. За четыре года учреждение посетило более четырех миллионов человек, из них около миллиона бойцов и командиров Красной Армии.В годы войны зоопарк становился более «детским учреждением». Для самых юных посетителей силами сотрудников устраивались различные развлекательные программы, игры —зоовикторины и зоотир с призами. Зимой на «Кругу катания» зоопарка детей и взрослых катали в упряжках северных оленей, а самые отважные взбирались верхом на верблюдов, ослов и пони. Даже в самые суровые дни 1942 года работники зоопарка проводили для жителей Москвы выставки мелких домашних и лабораторных животных.Летом 1944 года журналисты газеты «Вечерняя Москва» напечатали заметку о Московском зоопарке:«Этим летом коллекция животных зоопарка впервые за дни войны начала пополняться. В парк поступило около 60 хищных зверей, копытных, птиц и т.д. <…> В ближайшее время в парк доставят еще до 70 животных. На закрытой для посетителей новой территории сейчас приводятся в порядок вольеры, загоны, зимние помещения. После долгого перерыва здесь появились первые животные. На Острове зверей обитают гималайские медведи, волки, пара бурых медведей. Сюда же поместят и взрослую уссурийскую тигрицу, которую на днях доставят в зоопарк. <…> Утвержден план благоустройства парка».Пришла долгожданная Победа. В 1945 году для зоопарка закупали животных в Новосибирске (лев, волки, олени, гиена, белый медведь, филины и орлы), Кирове (волки, лисицы, медведи, барсы, филины, орлы), Чкалове (рыси, волки, шакал, уссурийский белогрудый медведь, сип, гриф, лев, леопард, султанки и др.), Фрунзе (верблюды и яки), Свердловске (белый медведь, рыси, тигр, гну, гаял, обезьяны, сибирский козерог), на центральной базе Зооцентра (серебристо-черные лисицы).С приближением Победы жизнь зоопарка входила в привычное русло. Администрация учреждения начала закупать животных в Новосибирске, Кирове, Чкалове, Фрунзе, Свердловске и на центральной базе Зооцентра. В 1945 году в зоопарк привезли львов, филинов, орлов, волков, шакалов, леопардов, белых медведей, обезьян и других животных.В 1941 году, с началом войны, деятельность КЮБЗа фактически прекратилась. Большая часть зоопарка была эвакуирована в Свердловск, в Москве объявлено осадное положение. Старшие кюбзовцы ушли на фронт, многие из них не вернулись.В эвакуацию с животными зоопарка отправились две выпускницы КЮБЗа – Вера Чаплина (детская писательница-анималист, жизнь и творчество которой непосредственно связаны с Московским зоопарком) и Галина Богданович. Вокруг них в Свердловске сформировалась группа эвакуированных детей, помогавших ухаживать за животными. Там впервые узнали о КЮБЗе Алла Бернштейн и Наташа Федорова.Спустя месяц после начала войны, в ночь с 22 на 23 июля 1941 года Московский зоопарк подвергся первой бомбардировке. Сгорели управление зоопарка, архивы, ресторан, были разбиты стекла в оранжерее. Пожары возникали и в зданиях с животными – в обезьяннике, львятнике, слоновнике. Сразу после этого большую часть ценных животных решено было эвакуировать в Сталинград и Свердловск. О судьбе сталинградского транспорта с животными ничего не известно. Свердловской группе повезло больше.( читать дальше

Заметка с оттенком сенсации в КП Урал. Как слон Сталина в Свердловске Новый год встречал: