Благодаря уходу с Украины, Херсон избежал гуманитарной катастрофы

Чем хуже ситуация на Украине, тем выгоднее на контрасте выглядят такие города, как Херсон, быстро выбравшие уход из-под власти бандеровцев и благодаря этому – избежавшие гуманитарной катастрофы. У херсонцев осенью явно будет хлеб и деньги на его покупку. Пенсии и зарплаты в регионе уже начали выплачивать в рублях, в Херсон едут российские медики, добровольцы с гуманитарной помощью и другие люди, которые помогут жителям города и региона не скатиться к голоду, холоду, нищете и эпидемиям.

90% украинцев окажутся за чертой бедности после окончания боевых действий – прогнозировали недавно эксперты ООН.

https://vk.com/video3485515_456244743

Но есть регионы, которые явно войдут в оставшиеся 10%. Потому что вовремя поняли, что их настоящий противник – это бандеровский режим Зеленского. И – быстро сбежали под защиту российских военных.

Теперь вместо того, чтобы прятаться по подвалам от свидомых нацистов, в Херсоне занимаются вопросами нормализации экономики региона.

«В Херсонской области вводится бивалютная зона, российский рубль будет в обороте наряду с гривной. Об этом 23 мая сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимира Сальдо».

https://iz.ru/1338587/2022-05-23/v-khersonskoi-oblasti-vveli-bivaliutnuiu-zonu

Выплату пенсий и социальных пособий в рублях в регионе начали ещё раньше – в первой половине мая.

https://iz.ru/1332153/2022-05-09/v-khersonskoi-oblasti-pristupili-k-vyplate-pensii-v-rubliakh

Работают наши военные вместе с местными гражданскими и над тем, чтобы жители Херсона не остались без медицинской помощи. Чему способствует наличие российских медиков.

«Врачи спецподразделений Росгвардии, совместно с врачами МО РФ, помимо выполнения служебно-боевых задач, организовали приём граждан с различными видами заболеваний в Херсонской области.

Помимо консультативной помощи, гражданам назначаются и выдаются медикаментозные средства, по окончанию приёма, врачи консультируют на дому лежачих больных и инвалидов, оказывая им медицинскую помощь!

По словам Богдана (имя изменено) начмеда, врача-хирурга спецподразделения Росгвардии, за последнюю неделю помощь оказана более 1000 гражданам Херсонской области».

https://t.me/sashakots/33077

Кстати, обратите внимание: журналист Коц употребил для описания местных жителей термин «граждане Херсонской области». Потому что с Украины, по факту, регион уже ушёл. И пусть это ещё не оформлено юридически, но – непременно будет оформлено, в чём нет сомнений.

Тем более, что херсонцы уже начали подавать документы на получение гражданства России…

https://www.kommersant.ru/doc/5368274

…А в Запорожской области, часть которой уже тоже ушла с Украины, вообще возник ажиотаж на тему получения паспортов с двуглавым орлом. Я писал об этом в Телеграм-канале.

«В Запорожской области возник ажиотажный спрос на российское гражданство.

Член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов отметил, что люди приходят сотнями, спрашивая, куда подать документы:

«Они говорят, что хотят в числе первых стать гражданами России. При этом есть очень большое число желающих из города Запорожье, который пока ещё находится под контролем режима Зеленского».

https://t.me/ostashkonews/13366

Как утверждают власти той части Запорожской области, которая уже освобождена от бандеровцев, гражданами России хотят стать около 80% населения региона. Не знаю, на чём базируются эти данные, но, учитывая, что именно в Запорожье в 2014 году местные жители отказались ставать на колени перед свидомыми, оценки выглядят правдоподобно.

Напомню, как это было 13 апреля 2014 года.

Где теперь те евроукры, которые кричали нецензурщину в адрес стойких жителей Запорожья? Гниют в полях в Донбассе? Или качают права перед поляками, требуя бесплатный проезд в общественном транспорте?

Люди, которые вынуждены были молчать 8 лет бандеровской оккупации, теперь получили возможность говорить то, что думают. И делать тот выбор, который видится им верным. Не из-под палки делать, а добровольно. Я сомневаюсь, что если кто-то из Херсона или Запорожья не захочет получать российское гражданство, а выберет отъезд во Львов, так его будут удерживать силой. Нашей стране не нужны те, кто ненавидит её и считает себя «европейцем». Пусть едут в ЕС, клянчат там пособия и жалуются на клятых москалей.

Учитывая, что «нормальные-то страны» ждёт холодная и голодная осень, эти сбежавшие к концу текущего года могут попроситься назад, чтобы не бомжевать в Европе, где и коренному населению уже приходится несладко, а будет – ещё горше.

Как думаете, уважаемые сограждане, нужно ли будет простить и принять таких беглецов? Или пусть едят сладкий хлеб евроинтеграции до конца?