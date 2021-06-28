Учебники ненависти к России для средней и высшей школы Средней Азии

Начав недавно анализировать содержание учебников истории ряда "постсоветских" республик, невольно приходишь к странному выводу. Казалось бы, их пишут разные авторы для разных народов с разной ментальностью и культурой. Но при этом все они в разных странах неизменно оказываются написанными примерно по следующей примитивной схеме:

Наш свободолюбивый народ враждовал с русскими чуть ли не от сотворения мира.

При этом мы когда-то были великими и самодостаточными, но пришли русские и всё нам испортили.

Всё это время (что при Российской Империи, что при СССР) русские нас угнетали, грабили и "геноцидили", мешая развиваться. Но народ наш, не прекращая борьбы с этими колонизаторами и оккупантами, всё-таки добился (разумеется – благодаря исключительно себе) больших успехов. А "освободившись", добьётся ещё больших.

"Чему нас учат семья и школа"?

Про то, чему учат учебники Азербайджана и Грузии, мы уже писали. Странно, что у обоих народов, различных по крови, религии, культуре и истории, они сделаны словно под копирку – по приведённой выше схеме. Но может быть, всё дело – в территориальной близости? Ведь обе республики находятся в Закавказье… Оказывается, нет. Чтобы убедиться в этом, достаточно перенестись в "постсоветскую" Среднюю Азию и посмотреть, чему учат детишек там.

Согласно версии узбекских историков, развитие туркестанских ханств отличалось до начала XVIII относительной стабильностью и благополучием. Короче, всё у них там шло нормально, и только приход русских всё испортил. При этом учебник сообщает, что "истоки российского завоевания Туркестана уходят во времена Петра I, когда в 1717 году двухтысячный отряд русских солдат во главе с Бекович-Черкасским вторгся на территорию Хивинского княжества, но был уничтожен правителем Хивы Шергази-ханом".

Речь здесь о географической экспедиции Бековича из 2000 человек, направленной для изучения прилегающих с юга к России территорий. Напавшие на них сдуру хивинцы были разбиты в хлам, после чего Шергази-хан попросил Бековича распределить свой отряд на постой по разным городам, ибо бедное ханство якобы не могло прокормить всех сразу. Русские поверили и разошлись, чтобы не создавать проблем местному населению. После чего были повсеместно внезапно атакованы ханскими войсками и поголовно вырезаны. Таков был первый "контакт цивилизаций", и полтора века русские в эти дикие земли не ходили.

Какой же была Средняя Азия на самом деле? Когда Россия пришла туда в середине XIX века, на территории нынешнего Узбекистана, самой населённой "постсоветской" республики региона, имелся Бухарский эмират и два ханства – Хивинское и Кокандское. Также имелось несколько полунезависимых городов-государств: Шахрисабз, Кангар, Джизак, Арал, Кундуз, Куляб, Балх и др. Все враждовали и резались со всеми, сжигая дома и вытаптывая урожаи. Экономика была в упадке. Что касается культуры и экономики, то Средняя Азия застряла где-то на уровне XIII-XIV веков. Когда горе-историки вспоминают о блестящей восточной культуре времён Тамерлана, о великих учёных и поэтах, они "забывают" сказать, что вся культура, наука, астрономия, медицина, поэзия и прочие действительно великие достижения того периода остались к середине XIX века в далёком прошлом. Блестящая в прошлом цивилизация напоминала Рим "тёмных веков" после разграбления его варварами.

Страшная бедность, дикий упадок и беспросветная эксплуатация населения дополнялись "духовным феодализмом" со стороны местного духовенства, владевшего землями, торговыми лавками и многим другим. Образование, помимо "мектабов" (аналог наших церковно-приходских школ) и "медресе" (аналог семинарий), отсутствовало полностью. Из-за практически полного отсутствия образованных людей не могли развиваться наука и промышленность. При отсутствии медицины смертность от болезней была огромной, и не вымерли предки нынешних узбеков исключительно благодаря высокой рождаемости.

Зато захват рабов и работорговля (особенно преуспевало в этом Хивинское ханство) были одной из наиболее доходных сфер местного бизнеса, причём объектом охоты за "живым товаром" (занимались этим в основном кочевые народы Средней Азии) очень часто оказывались прилегающие территории Российской Империи - Оренбургская и Сибирская пограничные линии. А крупнейшими на конец XIX века центрами работорговли в регионе были… Бухара, Хива и Коканд, общее число рабов в которых достигало 200 тысяч человек. По сути, после ликвидации двух главных центров "набеговой экономики", в Крыму и на Кавказе, именно третий оставшийся – Средняя Азия – приносил Империи наибольшую головную боль. Ликвидация оного стала одной из главных причин прихода русских в Среднюю Азию. Целью "русского завоевания" была отнюдь не корысть, а освобождение русских людей, попавших в рабство, защита торговых путей, обеспечение безопасности восточных рубежей и противостояние английской экспансии в регионе.

А потом пришли русские и всё испортили…

В Российской Империи, согласно узбекским учебникам, "если называть вещи своими именами, Узбекистан представлял собой полуколониальную страну...". В СССР стало ещё хуже: "Идеи большевиков были непонятны и не соответствовали истинным стремлениям коренного населения республики... Большевики попирали национальные нравственные ценности и традиции". Что большевики, особенно в первые годы, много чего и много где "попирали" – это факт хорошо известный. Но вот что пребывание в составе единой государственности принесло узбекскому и всем прочим среднеазиатским народам огромную пользу, втащив их из XIV века сразу в век XX, – это тоже исторический факт.

Правда, официальная узбекская наука (и школьные учебники) утверждают, что "центр" исключительно угнетал, тиранил и эксплуатировал несчастных узбеков. Которые, вопреки всему (не иначе как втайне, конспиративно) орошали землю, строили города, развивали науку и искусство и т.д. Даже информация, что после страшного землетрясения 1966 года (более 300 тысяч человек остались без крова) весь Союз буквально с нуля отстроил Ташкент, в учебники вообще не попала. Зато русским вменяется целый перечень "обид и притеснений", включающий, по сложившейся у постсоветских республик традиции, ещё и "геноцид".

Например, нам ставят в вину, что СССР якобы уничтожил "традиционную, используемую 1300 лет" письменность и навязал свою кириллицу. Это какую, пардон, "традиционную"? Арабскую, что ли?! Навязанную некогда иноземными захватчиками вместе со своей культурой (ислам, кстати, тоже от них) жителям древней Средней Азии огнём и мечом? Ну, так после создания СССР этот арабский алфавит ещё целых девять лет свободно использовался. Потом, чтобы потрафить перешедшим на латиницу "союзникам"-туркам, на девять лет перевели всех на латиницу. И только в 1940 году, перед самой войной, когда с "союзниками" стало всё ясно, ввели кириллицу. Ну, хорошо, в 1991 году узбеки "обрели свободу", но почему-то к любимой "традиционной" своей письменности не вернулись, а снова ввели латиницу.

Ах, да, был же ещё и "геноцид"! Казахи, к примеру, считают таковым коллективизацию 1930-х годов и вызванный ею "голодомор", в жертвы которого записали аж 2 миллиона (!) своих земляков. Однако цифра эта более чем сомнительна. Раскулачивали в основном оседлых русских переселенцев, а кочевые казахи просто откочёвывали в другое место. А около полумиллиона казахов ушли за границу. А ещё, когда считают "потери", сравнивая переписи Казакской АССР и Казахской ССР, "забывают", что между этими событиями целый ряд областей этой бывшей российской автономии был передан соседним центральноазиатским республикам СССР. Вместе с населением! Которое, как и откочевавших за границу казахов, тоже записали в "жертвы голодомора".

Что же до узбеков с таджиками, то они считают "геноцидом" жёсткое подавление охватившего всю Среднюю Азию антироссийского восстания 1916 года. Если кто забыл, вызвано оно было тем, что на третьем году войны (!) изнемогавшая в борьбе Россия попыталась и не призывавшихся в армию (!) жителей региона заставить что-то сделать для общей победы. Стали собирать лошадей для поредевшей кавалерии, а мужчин попытались привлечь к тыловым работам. Ответом стало "народное восстание" – в основном нападения на семьи русских поселенцев, мужчины в которых были в армии. Русских резали повсеместно, женщин и детей загоняли в церкви и сжигали заживо. Такая "борьба за независимость" вызвала у брошенных на подавление казаков прогнозируемую реакцию. И они отвечали жестокостью на жестокость. Что интересно, и тогда с обеих сторон находились простые порядочные люди. Известны случаи, когда киргизские семьи прятали русских поселенцев от расправы. А потом, с приходом войск, те прятали их. Более того, усыновляли киргизских сирот и даже повзрослевших девочек отдавали замуж за мусульман, выплачивая за них калым.

И в заключение – интересный факт: общая численность узбеков по переписи 1897 года недотягивала до 3,5 миллиона, из которых горожан было порядка 600 тысяч. Сегодняшний Узбекистан давно миновал рубеж в 25 миллионов и уверенно приближается к 30. Странный "геноцид"…

"К чему стадам дары свободы?" (А.С. Пушкин)

Но вот долгожданное "освобождение" и расставание с Империей наконец состоялось. Узбекские учебники пишут об этом событии восторженно: "Осуществилась вековая мечта. Страна, наш народ освободились от политической зависимости, наши границы, закрытые более ста лет, открылись для всего мира. Мировое сообщество с открытой душой приняло Узбекистан". Я, право, не знаю, куда и в качестве кого "с открытой душой приняло мировое сообщество" Узбекистан и все прочие среднеазиатские республики бывшего СССР. Зато реальные плоды этого "освобождения" мы можем наблюдать ежедневно в своих городах (а в последнее время ещё и у миграционных пунктов) в виде многочисленных толп трудовых мигрантов, приехавших в "ненавистную" Россию, чтобы заработать на кусок хлеба своим семьям.

Когда при мне начинают причитать, что "это же бывшие наши, советские, их надо пожалеть", мне так и хочется ткнуть мигрантофилов носом в учебники, по которым учили историю все эти приехавшие к нам люди (старики, учившиеся при СССР, на заработки не ездят). Чтобы и самые "толерантные" из нас имели представление о "картине мира", целенаправленно сформированной в сознании этих людей, и хотя бы задумались, чем при определённых обстоятельствах может закончиться для России их тут массовое пребывание.

Если кто забыл, в 1990 году случился в таджикском Душанбе антирусский погром, жертвами которого, по сведениям проводившего расследование на месте тогдашнего депутата Рогозина, стали до 1500 русских людей, работавших, как правило, рабочими и инженерами на местных предприятиях. Да, инициаторами погрома объявили боровшихся за власть местных исламистов. Но при этом местная интеллигенция вовсю выступала на митингах и говорила то же самое! Заметим, что произошло всё это ещё при позднем СССР! А значит – зёрна ненависти были посеяны в душах уже тогда. И возможно, теми же самыми лицами, которые пишут сегодня призывающие к ненависти школьные учебники.

Пора понять: к нам приезжают мигранты, выученные уже на этих учебниках ненависти. Мы ни в коем случае не повторяем идиотские требования вроде "чемодан-ишак-кишлак". Среди мигрантов встречаются те, кто действительно считает нас братьями, хочет здесь остаться и быть "как русские". Но таких немного. Но вот тем, кто не хочет здесь ассимилироваться под культуру бывших "колонизаторов", лучше бы ехать домой к родным арыкам! И вдыхать там "воздух свободы" полной грудью.

https://tsargrad.tv/articles/uchebniki-nenavisti-k-rossii-dl...