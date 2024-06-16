Оптимизация медицины по-голиковски. Хирург рассказал о том как врачи-южане калечат и убивают своих пациентов

Видеообращение которое на днях записал заведующий отделением сосудистой хирургии Костромской областной больницы Антон Казанцев, наглядно демонстрирует как с подачи наших властей происходит замещение коренного населения представителями этнических диаспор в наиболее значимых социальных сферах.

О том что приезжие из южных республик и стран всегда стремились занять места в госучреждениях ни для кого не является секретом. Новости СМИ2

Вот именно об этой проблематике и рассказал хирург Антон Казанцев, который кстати в итоге вынужден был уволиться. Обращение медика было размещено в Telegram-канале Многонационал, которое тут же получило огромный общественный резонанс.

То о чем поведал врач, просто не укладывается в рамки здравого смысла, зато дает наглядное понимание того что происходит сегодня в системе отечественного здравоохранения.

Предыстория такова. Хирург Антон Казанцев высокий профессионал в своем деле, что подтверждается авторством 50 патентов и несколькими сотнями научных статей по медицинской тематике. Среди разработок врача – уникальная операция на сонной артерии, которая названа "методом Казанцева". Буквально несколько дней назад о враче вышел сюжет на ГТРК Кострома, в котором было рассказано о его успехах в общенациональном конкурсе "Россия – страна возможностей". Из 33 тыс. участников в финал прошли всего сто претендентов, среди которых был талантливый костромской хирург.

В Костромской области он оказался два года назад, куда переехал из Санкт-Петербурга. Специалист такого уровня с легкостью устроился на работу в костромскую больницу, тем более что медучреждение испытывало острый кадровый дефицит вызванный в первую очередь отвратительными условиями труда и низкими заработными платами. В результате многие специалисты вынуждены были уехать искать счастья в Москву. На протяжении последних 2 лет, Антон Казанцев успешно трудился на должности заведующего отделением сосудистой хирургии и успел прослыть в городе как талантливый врач, попасть на примем к которому было большой удачей.

Фото: kostroma.news

Но все изменилось в апреле, когда на место главного врача пришел депутат местной думы Владимир Храмов, возглавлявший до этого 7 лет Окружную больницу Костромского округа №1, которая давно снискала себе дурную славу. Местные жители массово жаловались на то, что их близкие и друзья не возвращаются из стен больницы живыми. Это медучреждение костромчане даже прозвали "конвейером смерти". После гибели очередной пациентки региональный СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, однако это никоим образом не помешало депутату Храмову пойти на повышение и занять должность главврача областной больницы.

Новый руководитель тут же принялся решать проблему нехватки кадров путем трудоустройства недавних выпускников вузов являющихся уроженцами южных республик. Именно с их приходом в больнице начали происходить ужасные вещи.

Что рассказал Антон Казанцев

"Когда они немного чему-то научились, они принялись творить ужасные вещи. Стали полностью игнорировать мои поручения, всю деонтологию. А их попытки оперировать людей, превращали пациентов в инвалидов или просто убивали. О каждом таком ЧП я тут же ставил в известность главврача и его заместителя - Олега Лебедева, но реакции никакой не следовало. Идет просто полное прикрытие",

- рассказывает хирург

То есть речь идет о том, что подчиненные из числа приезжих полностью игнорируют требования своего руководителя, а отсутствие должного опыта и качественного образования приводит к тому, что пациентов просто убивают на операционном столе. И все это при полном попустительстве со стороны руководства больницы, если не сказать умышленном сокрытии преступлений. По какой причине главврач и его заместитель покрывают врачей-южан, доподлинно не известно, но с большей долей вероятности можно предположить, что речь идет о материальной заинтересованности.

На все претензии Антона Казанцева, главврач Владимир Храмов посоветовал несогласному с политикой руководства хирургу не выносить сор из избы, а вместо этого попросить прощения у своих коллег за то, что он жалуется на них. Позже хирургу и вовсе порекомендовали покинуть должность заведующего отделением по собственному желанию, угрожая, что если он этого не сделает, то на него "нароют" компромат.

Они матом не ругаются, они на нем разговаривают...

Впрочем, Антон Казанцев возмущен не только полнейшим отсутствием профессионализма у новоявленных эскулапов. Негодование у хирурга вызывает вызывающее поведение южан в белых халатах, которые считают хамство и ненормативную лексику вполне рядовым явлением, причем не только по отношению к пациентам, но и к своим коллегам, особенно женщинам.

"Это какой-то кошмар. Эти парни вообще потеряли любой страх. Их отношение к медсестрам – русским девчонкам, так это вообще тихий ужас. А тех, кто старше их втрое, так и вовсе матом кроют",

- рассказывает Казанцев.

Молчать нельзя

Как только эта история стала достоянием широкой общественности, к руководству больницы обратились журналисты, с просьбой прокомментировать слова хирурга. Нехотя, но в больнице вынуждены были признать, что обращения от заведующего отделением сосудистой хирургии Антона Казанцева и в самом деле поступали,

"На сегодняшний день на рассмотрении руководства костромской областной больницы находится двадцать служебных записок поданных Казанцевым о ЯКОБЫ некомпетентности сотрудников, работающих в его отделении. По всем обращениям проводятся соответствующие проверки",

- сообщили представители медучреждения СМИ.

Однако очевидно, что никто ничего проверять не собирается. Казанцев пытался даже достучаться до губернатора Костромской области Сергея Ситникова, в надежде на помощь. Но на прием к главе региона хирург так и не попал. Главврач, и по совместительству депутат облдумы, оказался куда более проворным. В конечном итоге самого Казанцева обвинили в "плохой организации работы в отделении" и предложили сменить место работы.

"Казанцеву предложили несколько вариантов продолжить свою трудовую деятельность, но без статуса заведующего отделением. Также будут проведены проверки о признаках финансовых нарушений в отделении",

- заявили в больнице.

То есть угрозы "нарыть" компромат продолжают сыпаться на голову несчастного хирурга, от которого главврач Храмов прямо требует освободить занимаемую должность.

"Если сейчас промолчать и ничего не сделать, то скоро останется лишь выжженная земля"

- резюмировал Казанцев.

Однако чуда так не произошло. Не помогла заведующему даже поддержка медперсонала. Врачи из числа "старой гвардии" и медсестры просили оставить Казанцева в занимаемой должности, поскольку другого такого специалиста в области просто нет:

"В операционной он выступает как самый опытный хирург. Часто оперирует один и отлично справляется с поставленной задачей. Именно благодаря его идее хозрасчетного комплексного обслуживания к нам приезжают пациенты со всей страны. Если он уволится, все хозрасчетные пациенты уйдут, и нам останется лишь оперировать варикозную болезнь вен ног"

В результате, спустя всего несколько дней после записи видеообращения, Антон Казанцев уволился из больницы. Уходил хирург как настоящий профессионал - в день увольнения провел последнюю сложнейшую операцию, и как всегда удачно.

Резюмирую сказанное

Все это безусловно отголоски той самой оптимизации здравоохранения, которую так ловко провернула г-жа Голикова и деградации отечественной системы образования. Не секрет, что даже во времена СССР медицинские вузы пользовались большой популярностью у выходцев из южных республик. Абхазы, азербайджанцы, дагестанцы и прочие представители национальных меньшинств с удовольствием отдавали своих детей в эти учебные заведения. Но раньше их по крайней мере нормально обучали и на работу брали не по звонку. Но сегодня, получая по сути дистанционное образование за пухлый конверт с деньгами, и пользуясь дефицитом кадров, южане с легкостью проникают в стены медучреждений, где зачастую калечат и убивают своих пациентов.

Фото: mixyfotos.ru

Кто-то может задать вполне справедливый вопрос, а зачем приезжие устраиваются работать в больницы, раз там мизерные зарплаты. Но все дело в том, что как только южане добираются до руководящих должностей, в больницах начинает буйным цветом процветать коррупция, все финансовые потоки распределяются исключительно между своими, а всех неугодных, по примеру Казанцева, просто выкидывают на улицу.

Наглядный пример. Сотрудница стоматологического отделения одной из районных больниц в Краснодарском крае Лариса (кстати заслуженный врач РФ) рассказала, что с приходом на должность заведующего отделением уроженца Азербайджана, начались поборы с медперсонала. Не секрет, что стоматологи работающие в государственных клиниках часто приобретают собственный зубной материал и предлагают его своим пациентам. Прознав про этот незатейливый бизнес позволяющий стоматологам хоть как-то сводить концы с концами, азербайджанец стал требовать с каждой вставленной пломбы свои 50%, а позже и вовсе заставил втюхивать пациентам свой низкокачественный зубной материал, увеличив свою долю до 80%. В результате, большинство русских зубных врачей были вынуждены уволиться, а их место заняли "близкие" заведующего отделением.

Вот такая вот "бесплатная" отечественная медицина. Русские врачи-профессионалы вынуждены увольняться, а на их место приходят врачи-южане, которые не могут отличить приступ аппендицита от инсульта.