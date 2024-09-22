Путин не указ: Власть на местах будет стоять насмерть

Почему местные элиты откровенно игнорируют призыв президента дать дорогу во власть ветеранам боевых действий

На прошлой неделе в Забайкальском крае снятые с выборов ветераны СВО обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой восстановить справедливость.

«Ребята, которым было рекомендовано относиться к участникам СВО с приоритетом, они нас, получается, просто взяли и, можно сказать, сняли с выборов», — говорят мужчины на видео.

Виновным в произошедшем герои ролика считают, в том числе, главу Забайкалья Александра Осипова.

Ролик записан на фоне плаката с главой региона и лозунгом «за наших героев».

А ведь и правда — начале года Владимир Путин, выступая на совещании по развитию Санкт-Петербурга заявил, что настоящую элиту России нужно формировать из бойцов СВО. И выходит, что нынешней элите, «ненастоящей», придется либо делиться властью, либо расставаться с ней.

«Я сегодня встречался со студентами, которые прервали обучение, многие из них, пошли в зону боевых действий. Вот именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех людей, которые, уж извините, гениталии обнажают или заднее место показывают. Ну, такие тоже нужны чудики. Тоже, пускай. Но настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию, нужно сформировать из этих людей. Значит, их нужно поддерживать, помогать им нужно»,— отметил президент.

Так что, местные элиты президента откровенно игнорируют?

Редактор «АПН Северо-Запад» Андрей Дмитриев считает, чток перспективам смены элиты в стране на новую, с участием ветеранов СВО, стоит отнестись с большим скепсисом

— Старые элиты никуда уходить не собираются, а желают самовоспроизводиться за счет детей, деловых партнеров и друзей- родственников. Все эти многочисленные эффективные менеджеры из нулевых и десятых, у которых мама с папой — комсомольские работники, а потом банкиры, за плечами финансовый университет либо академия госслужбы, бизнес и чиновничество.

Ни армии, ни тюрьмы, ни конечно никаких уличных протестов — ровные такие ребята-карьеристы. Они решительно отстаивают свои теплые кресла от чужаков. И Путин с его наставлениями с кремлёвского олимпа им вообще не указ. Что мы и видим на примере снятых с выборов участников СВО в Забайкалье.

В целом представляется, что никакой устойчивой единой группы или партии ветераны СВО не сформируют. И сами слишком разные, и система не даст — наверху хорошо помнят мятеж Пригожина.

— Действительно, элиты во все времена и у всех народов на то и элиты, что удерживают свою власть, — говорит доктор философских наук, зав. кафедрой социологии и управления БГТУ им. В.Г. Шухова Михаил Игнатов.

— Власть — это право распределять ресурсы. Политика — борьба за власть. В нашей стране с момента начала СВО начались тектонические сдвиги в самом обществе. И обществу, народу нужны элиты, которые бы действительно отражали общие чаяния.

Герои СВО — это очевидный выбор, в данном случае. Но было бы удивительно, если бы сложившиеся ранее элиты не начали сопротивляться. Не все, но, как видим, процесс очевиден. Ведь они порою не за народ, а за свой личный доход. Эхо 90-х.

— Призыв Путина формировать новую элиту из ветеранов ни для кого не указ?

— Указ, конечно. Но тут главное качество его исполнения. И вообще понимание того, что происходит в мире вообще и в России в частности. Не секрет, что многие, скажем мягко, не в курсе, что вообще СВО идёт. Живут по-старому. И эту привычку жить по-старому используют в свою пользу часть старых элит.

— Насколько приход во власть ветеранов СВО опасен для нынешних элит? Почему так?

— У них совсем другой взгляд на понятия чести, справедливости и любви к Родине. Я бы сказал, оплаченный огнем войны. Для них это все не пустые политические декламации. Люди не боялись пролить кровь за Родину. Это бесценно. И этим они радикально отличаются от мироощущения части старых элит.

— А насколько ветераны СВО готовы сменить нынешние элиты? Там люди разных возрастов, убеждений, интересов. Кроме ветеранства, ничего их не объединяет. Могут они сформировать некую устойчивую группу, партию?

— Главное, что у них есть общий объединяющий опыт. Боевые действия — это ведь не шутки.

Боевое братство — пожалуй один из самых сильных объединяющих факторов. Вспомним хотя бы прошедших Афганистан. Многие из них потом пошли в политику, бизнес и поддерживали друг друга.

— Ну, а управленцы из них получатся? Опыта нет же. Применим ли тут опыт молодых большевиков, которые легко замещали любые должности и воевали в Гражданскую при этом? Опять же, там идея была, партия как кузница кадров…

— Запущены ряд проектов для обучения ветеранов СВО. Пожалуй, наиболее громко озвученный — «Лидеры Росси!», в котором специальный трек создан для ветеранов СВО. А так, никто управленцем не рождается — ими становятся, зачастую под гнетом внешних обстоятельств. Есть желание, будет и результат. А общая идея у них есть — здравое будущее России.

— А общество у нас доверяет ветеранам? Особенно, без управленческого опыта? Готово голосовать за них?

— Думаю, что в целом доверяет. Люди так-то разные, как и мнения. Но доверие к образу воина у нас всегда высоко. Ведь что просит народ от власти? Порядка и безопасности. Кто как не воин его обеспечивает? А доучить на управленца — это сейчас не проблема.

— Никто добровольно не пустит ветеранов во власть, — убежден политолог Андрей Милюк.

— Путин может говорить всё, что хочет, но Путин далеко, а депутатское кресло тут, прямо под задом.

Чтобы ветераны действительно оказались во власти, им нужно представлять из себя серьёзную организованную политическую силу. Сейчас это невозможно: находящихся не на фронте ветеранов слишком мало, чтобы они смогли тягаться в борьбе с нынешней политической элитой.

Через СВО должно пройти минимум несколько миллионов человек. Тогда помимо воинских братств с туманной идеологией появятся «ветеранские» политические партии.

Опасно ли это для власти? Более чем. Ведь в таких партиях и будет представлен настоящий российский народ, все его страты, и члены этих партий скорее будут следовать мнениям однопартийцев, чем заглядывать в рот начальству.

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