И снова по Питеру с художниками

Санкт-Петербургу исполнился 321 год!

Начнем с основателя города. Подборка полотен известных художников, посвященных деятельности Петра I Алексеевича. Петр Басин «Основание Петербурга в 1703 году» Адольф Шарлемань «Заложение С.Петербургской крепости» Пьетро Новелли «Основание Санкт-Петербурга» Алексей Венецианов «Петр Великий.

Основание Санкт-Петербурга»

А таким город видели художники XIX - начала XX века. Куинджи Архип Иванович (1841-1910). "Вид Исаакиевского собора при лунном освещении", 1869. Садовников Василий Семенович (1800-1897). "Зимний дворец ночью", 1856. Беггров Александр Карлович (1841-1914). "Петербург. Вид на Неву", 1912. Беггров Александр Карлович (1841-1914). "Вид на Невский проспект", 1882. Гефтлер Карл Эдуардович (1856-1918). "Вид Невского проспекта и Адмиралтейства", 1910-е гг. Боголюбов Алексей Петрович (1824-1896). "Петербург при заходе солнца". Начало 1850-х гг. Суриков Василий Иванович (1848-1916). "Вид памятника Петру I на Сенатской площади в Петербурге", 1870. Воробьев Максим Никифорович (1787–1855) . "Набережная Невы со сфинксами у Академии художеств", 1835. Полотно Александра Бенуа. «На улицах Петербурга»

На зимние месяцы приходился петербургский „сезон“ — играли театры, давались балы, праздновались главные праздники — Рождество, Крещение, Масленица. В Петербурге зима была суровая и жуткая, но в Петербурге же люди научились, как нигде, обращать ее в нечто приятное и великолепное» - по книге А. Бенуа «Мои воспоминания»

Вокзал в Павловске Литография Карла Шульца по рисунку Иоганна Якоба Мейера, конец 1840-х — начало 1850-х годов.

Цикл живописных произведений с изображением самых разрушительных наводнений был создан в 1984 году ленинградскими художниками Л.В.Кабачеком, Ю.С.Подляским и А.Ю.Подляским по заказу музея истории Ленинграда. Подляский Юрий Александрович (1923- 1987) "Петербург. Наводнение 16 ноября 1721 года", 1984, х.м. Подляский Юрий Александрович (1923-1987) "Петербург. Наводнение 19 ноября 1824 года", 1984 Подляский Александр Юрьевич ( 1946 г.р.) "Петербург. Наводнение 25 ноября 1903 года", 1984 холст, масло, ГМИ СПБ Кабачек Леонид Васильевич (1924-2002) "Петербург. Наводнение 23 сентября 1924 года", 1984 холст, масло Подляский Александр Юрьевич (род.1946) "Петербург. Наводнение 7 сентября 1977 года", 1984, х.м.

«Дом книги» По-настоящему летняя работа! Художник: Сократилина Марина. Работы Елены Щегловой Елена Щеглова «Весна на набережной»

Больше похоже на лето, вам так не кажется? Художник прекрасной работы: Дмитрий Вельтищев. Яркий Петербург в акварели художницы Ольги Литвиненко Яркий Петербург в акварели художницы Ольги Литвиненко

Сирень цветет в Санкт-Петербурге Молодой петербургский импрессионист Павел Еськов посвящает свои творения родному городу Санкт-Петербургу - то озарённому лучами низкого северного солнца, то хмурому и заснеженному. Но особенно прекрасны его работы, посвящённые цветения сирени в городе на Неве. «Солнечный Невский». Великолепная работа от художника Романа Ляпина! Любимые места в акварели Петра Тютрина Любимые места в акварели Петра Тютрина

И на сегодня все.