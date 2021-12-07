9-я рота, как всё было на самом деле

Для современников советская война в Афганистане в первую очередь ассоциируется с фильмом «9 рота». Красочная и захватывающая кинокартина снятая режиссером Федором Бондарчуком. Но, говоря откровенно, фильм грешит против истины. Дескать, несколько десятков советских ребят были брошены командованием и героически погибли в бою с душманами. На самом деле, 9-я рота не погибла и не была брошена – это была великолепная исполненная операция советских военных.

Из рассказа майора Андрея Проконича: Душманам помогал бен Ладен

- Я был заместителем командира 7-й роты 345-го отдельного парашютно-десантного полка с августа 1981 года по ноябрь 1983 года. Cлужил с героями фильма в одном батальоне. Мало кто знает, что в том бою 9-ю роту атаковали не только афганские душманы, но врагов поддерживали саудовцы под командованием тогда еще никому не известного бен Ладена.

- По фильму, ребят просто забыли. И после боя в фильме командир полка спрашивает: «Почему не сообщили по рации?» Могло такое быть?

- Нет. У нас, когда подразделения становились на позиции, действовал приказ: выход на связь днем - последние пять минут четного часа, ночью - каждого часа. Если забывали выйти на связь, «напоминала» артиллерия, била осветительными снарядами над позициями.

Если и после этого тишина - посылали взвод. Так что реально никто не терялся.

Но грязные политики извратили подвиг...

Если брать факты,то к концу 1986 года советские войска в Афгане прекратили активные боевые действия. Их теперь вели афганские правительственные войска, подготовленные нашими инструкторами и советниками. Советские солдаты имели право открывать огонь лишь при нападении «духов» непосредственно на базу. Но хотя афганская армия была более-менее боеспособна, до советской ей было ой как далеко. В некоторых второстепенных провинциях, удаленных от центра, она начала сдавать позиции. Такая ситуация сложилась в высокогорной провинции Хост на афгано-пакистанской границе. Весной 86-го части 40-й армии провели зачистку провинции, уничтожили крупную опорную базу моджахедов Джавару. После ухода советских солдат, «духи» вновь проявили активность, перерезав единственную дорогу, связывавшую провинцию с центром – трассу Гардез-Хост. Административная столица провинции, городок Хост, оказалась в блокаде, связь и поддержка афганского гарнизона осуществлялась лишь по воздуху. Мало того, душманы решили создать в провинции свое оппозиционное правительство с радиостанцией, правительственными учреждениями и прочими атрибутами. Узнав об этом, афганский лидер Наджибулла, недавно сменивший Борю Комалева (Бабрака Кармаля), поехал в Москву, просить помощи у Советского Союза в очередном освобождении провинции Хост. Во главе Союза второй год находился Михаил Горбачев, который пообещал помочь. Причем Горбачева абсолютно не смущал тот факт, что ранее при встрече с Маргарет Тэтчер и Рональдом Рейганом он обещал вывести советские войска из Афганистана. Это было в духе «Меченного» – давать всем совершенно взаимоисключающие обещания, а также совершенно невыполнимые указания. Горбачев отдал приказ Генштабу и командованию 40-й Армии очистить провинцию и прорвать блокаду Хоста. Причем, без потерь (!), что было совершенно невыполнимо при проведении крупной военной операции.

Советские офицеры и генералы обязаны выполнять приказ. Это закон для военных. Но как? «Духи» к тому времени создали на перевале Сети-Кандав, ключевой точке на трассе, мощный укрепрайон с неблагозвучным названием «Срана». Западные журналисты с упоением описывали его как «неприступный бастион, об который русские обломают свои клыки». Командующий 40-й Армией Борис Громов несколько раз поднимался на перевал, желая встретиться с лидером местных моджахедов Джалалуддином Хаккани, чтобы его подкупить и добиться мирной деблокады Хоста. Тот на контакт не шел. Советская разведка запустила дезинформацию, что Хаккани встречался с советскими офицерами, что было правдой, и что согласился с ними сотрудничать – это уже было «дезой». Командира «духов» вызвали в Пакистан и несколько месяцев проверяли. Но и с его преемниками договориться не удалось. Хорошо, что хоть от талантливого и умного командира противника на какое-то время удалось избавиться.

Надо было прорываться с боем. Советские военные разработали операцию «Магистраль». О сроках ее проведения и подробностях знал только командующий Б. Громов и несколько офицеров. Афганцев не предупреждали, резонно опасаясь утечки информации. В Москву не докладывали, боясь, что Горбачев и его присные попросту все разболтают. 23 ноября 1987 года над перевалом Сети-Кандав транспортные самолеты начали высаживать парашютный десант. Все небо покрылось куполами парашютов. «Духи» в азарте и упоении открыли массовый огонь по ненавистной десантуре. Стреляли из пулеметов, «Стингеров» и допотопных ружей. Это ведь только в кино десантник, парящий в воздухе, метко изничтожает врагов. В реальной жизни в небесах он совершенно беспомощен. Казалось, что весь парашютный десант обречен на гибель…

Но в том то и дело, что десанта не было. Точнее, это был ложный десант – комбинезоны набили камнями, ватой, просто мусором и спустили на парашютах. Кроме «транспортников» над перевалом летали советские самолеты-разведчики и корректировщики, засекавшие каждую огневую точку. По ним ударили советские гаубицы, «Грады», самоходки «Нона». Вскоре появились советские штурмовики и бомбардировщики. Перевал Сети-Кандав превратился в пылающий ад. Когда через четыре часа мотострелки поднялись на перевал, их встретила тишина. «Неприступный укрепрайон Срана» пал, а защищающие его «духи» были уничтожены. Дорога к Хосту оказалась открыта. Далее началась зачистка района. Было захвачено около сотни складов с оружием и боеприпасами, четыре танка, девять бронетранспортеров.

Для обеспечения безопасности прохождения автоколонн к Хосту к концу декабря 1987 года были захвачены господствующие высоты вдоль дороги. В том числе и ключевая гора высотой 3234 метров над уровнем моря. С неё трасса просматривалась на 20-30 км. На позициях расположилась 9-я парашютно-десантная рота 345-го десантного полка. Фактически в роте было 40% от полагающегося личного состава – 39 бойцов под командованием старшего лейтенанта Сергея Ткачева. Зато роте был придан расчет крупнокалиберного пулемета «Утес» и артиллерийский корректировщик – старший лейтенант Иван Бабенко. 30 декабря началось движение по дороге, а 7 января 1988 года высоту «3234» со стороны Пакистана атаковали душманы. Почему они напали, до сих пор неясно. То ли хотели помочь своим вырваться из окружения, то ли это была последняя, отчаянная попытка взять под контроль дорогу. Лезть на хорошо укрепленные позиции под прицельный огонь пулеметов и автоматов «шурави», было не в их партизанской манере.

Для советского командования это был нежданный и приятный подарок. Гораздо лучше уничтожать «духов» скопом из укрытий, чем по одному выкуривать их из подземных схронов и пещер. Тем более, не простых повстанцев, вчерашних крестьян, а бойцов элитного подразделения спецназа оппозиции «Черный аист». Как позднее стало известно, в его составе были те, кто совершил преступление против Аллаха, значит, искупить свою вину они могли только кровью. Эти отъявленные головорезы имели очень серьезную подготовку. Позже выяснилось, что кроме «аистов» 9-ю роту атаковали иностранные наемники и пакистанские коммандос из отборного полка «Чинхатвал». Их поддерживали артиллерия и вертолеты регулярной пакистанской армии. Черные аисты

Фильм «9-я рота», мягко говоря, грешит против истины. Наших бойцов никто не бросал на произвол судьбы. Им оказывалась своевременная и активная помощь – огневая поддержка была на высшем уровне, четко работала связь. Правда, из-за отвратительных метеоусловий не удалось задействовать авиацию. С близлежащего НП за боем внимательно следили генерал Громов и командир полка Востротин, координируя поддержку. Но слишком много было «духов» – около четырех сотен. И слишком упорно и настойчиво, несмотря на потери, «черные аисты» штурмовали высоту – за 12 часов боя 12 (!) атак. Вдребезги был разбит неприхотливый и надежнейший пулемет «Утес», под прикрытием горных террас «духи» подошли на 25 метров к позициям. В ход пошли ручные гранаты. В самый критический момент к 9-й роте подоспели 12 разведчиков лейтенанта Алексея Смирнова. Получив подкрепления и боеприпасы, рота перешла в контрнаступление. «Духи», подобрав убитых и раненых, убрались на пакистанскую сторону. Свои потери в бою они никогда не озвучивали, но по приблизительным оценкам – около 80 убитыми и более сотни ранеными. 9-ая рота выполнила свою задачу - противнику не удалось прорваться к дороге Гардзес - Хост и прервать движение автоколонн.

На высоте 3234 геройскую смерть приняли пять бойцов: Вячеслав Александров, Андрей Мельников, Андрей Федотов, Владимир Криштопенко и Анатолий Кузнецов. Жизнь Андрея Цветкова медики спасти не смогли, он скончался через сутки. Еще 28 человек были ранены, 9 - тяжело. Старшему сержанту Александрову В.А. (пулемет 'Утес') и младшему сержанту Мельникову А.А. (пулемет ПК) присвоили звание Героя Советского Союза посмертно. Все остальные участники боя были награждены орденами.

Из воспоминаний сержанта 2-го взвода 9-й роты С. Ю. Борисова, сделанных им сразу после боя на высоте 3234 (по книге Лапшина Юрия Михайловича — замкомандира 345 ПДП в 1987-89 гг. "Афганский дневник").

'Все атаки душманов были хорошо организованы. К нам на подмогу пришли другие взвода роты, пополнили наш запас боеприпасов. Наступило затишье, вернее угомонилась стрельба. Зато поднялся сильный ветер, стало очень холодно. Я спустился вниз под скальник, где находились только что пришедшие товарищи. В это время началась самая страшная и самая жуткая атака. Было светло от разрывов 'граников' (гранат от РПГ-7). Душманы вели шквальный огонь с трех направлений. Они вычислили наши позиции, и вели сосредоточенный огонь из гранатометов по месту, где находился ряд. А. Мельников с пулеметом. Духи выпустили туда пять или шесть гранат. Он уже мертвый прибежал вниз. Упал замертво, не произнеся ни слова. Он с самого начала боя вел огонь из пулемета, как с нашего направления, так и с того, где получил смертельную рану.

Мл. сержанту Передельскому В. В. я приказал все гранаты нести наверх, к тому камню, где находились все наши товарищи. После чего сам взял гранату и устремился туда. Подбодрив ребят, чтобы держались, сам стал вести огонь.

Духи уже подошли на 20-25 метров. Мы вели по ним огонь почти в упор. Но мы даже не подозревали, что они подползут еще ближе на расстояние 5-6 метров и оттуда станут закидывать нас гранатами. Мы просто не могли простреливать эту рытвину, возле которой было два толстых дерева. В этот момент гранат у нас уже не было. Я стоял рядом с А. Цветковым и граната, которая разорвалась под нами, была для него смертельной. Меня же ранило в руку и в ногу.

Было много раненых, они лежали, а мы ничем не могли им помочь. Нас осталось четверо: я, Владимир Щиголев, Виктор Передельский и Павел Трутнев, потом прибежал на подмогу Зураб Ментешашвили. У нас оставалось уже по два магазина на каждого, и ни одной гранаты. Даже некому было снаряжать магазины. В этот самый страшный момент к нам на подмогу пришел наш разведвзвод, а мы стали вытаскивать раненых. Рядовой Игорь Тихоненко прикрывал наш правый фланг все 10 часов, вел прицельный огонь из пулемета. Возможно, благодаря ему и Андрею Мельникову "духи" не смогли обойти нас с правой стороны. В четвертом только часу духи поняли, что эту горку им не взять. Забрав своих раненых и убитых, они стали отходить.На поле боя потом мы нашли гранатомет, выстрелы к нему в разных местах и три ручные гранаты без колец. Видимо, когда они рвали кольца, чеки остались в запале. Может быть, мятежникам и не хватило буквально этих трех гранат, чтобы подавить наше сопротивление.

Везде было много крови, видимо, у них были большие потери. Все деревья и камни были изрешечены, не видно живого места. В деревьях торчали хвостовики от 'граников'.

Я еще не написал про "Утес", который "духи" пулями и осколками в прямом смысле превратили в кусок металлолома. Мы вели из него огонь до самой последней минуты. Сколько было противника, можно только догадываться. По нашим прикидкам, никак не менее двух-трех сотен.'

Это были самые большие единовременные потери при проведении всей операции «Магистраль». При любом раскладе – это блистательная победа. При минимальных потерях был разгромлен элитный отряд, превосходивший по численности.

Высоту 3234 защищали:

офицеры — Виктор Гагарин,

Иван Бабенко,

Виталий Матрук,

Сергей Рожков,

Сергей Ткачев,

прапорщик Василий Козлов;

сержанты и рядовые — Вячеслав Александров,

Сергей Бобко,

Сергей Борисов,

Владимир Борисов,

Владимир Веригин,

Андрей Дёмин,

Рустам Каримов,

Аркадий Копырин,

Владимир Криштопенко,

Анатолий Кузнецов,

Андрей Кузнецов,

Сергей Коровин,

Сергей Лащ,

Андрей Мельников,

Зураб Ментешашвили,

Нурматджон Мурадов,

Андрей Медведев,

Николай Огнев,

Сергей Объедков,

Виктор Передельский,

Сергей Пужаев,

Юрий Саламаха,

Юрий Сафронов,

Николай Сухогузов,

Игорь Тихоненко,

Павел Трутнев,

Владимир Щиголев,

Андрей Федотов,

Олег Федоронко,

Николай Фадин,

Андрей Цветков

и Евгений Яцук;

а также разведчики 345-го ПДП и десантники других взводов 9-й роты, подошедшие в качестве усиления.

Но дальше начался фарс. Горбачеву не нужна была победа. Ему нужна была кровопролитная трагедия, чтобы выполнить обещания данные Рейгану и Тэтчер. Гораздо удобнее в глазах общества признавать поражение и выводить войска из Афгана не под звук победных литавр, а проливая крокодиловы слезы над «невинно убиенными солдатиками».

Подвиг и победа наших военных в Афгане были преподнесены как поражение. Минимальные потери – как гибель всей 9-й роты. Спущенные с поводка журналисты описывали бесчеловечность кровавой войны. Прикормленные и обласканные «правозащитники» академик Сахаров, Солженицын и иже с ними с высоких трибун вопили о гибели «несчастных солдатиков», обвиняя во всем «жестокую и кровавую военщину».

Через месяц советские войска ушли из Афгана. Их никто не смог победить в бою, победу у них украли! На фото - памятная табличка, установленная нашими ветеранами на той самой высоте.

https://rg.ru/2020/01/07/reg-ufo/podvig-9-oj-roty-kak-prohod...

https://back-in-ussr.com/2021/08/9-ya-rota-kak-vse-bylo-na-s...

https://www.drive2.ru/c/883209/