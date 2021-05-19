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Ответ Александра Халдея "братьям"

Ответ Александра Халдея "братьям"

То, что было написано давно, интересно перечитывать, спустя годы. Этой статье уже много лет. Интересно, кто оказался прав? 

Никогда мы не будем братьями
ни по родине, ни по матери.
Духа нет у вас быть свободными –
нам не стать с вами даже сводными.

Вы себя окрестили «старшими» -
нам бы младшими, да не вашими.
Вас так много, а, жаль, безликие.
Вы огромные, мы – великие.

А вы жмете… вы всё маетесь,
своей завистью вы подавитесь.
Воля - слово вам незнакомое,
вы все с детства в цепи закованы.

У вас дома «молчанье – золото»,
а у нас жгут коктейли Молотова,
да, у нас в сердце кровь горячая,
что ж вы нам за «родня» незрячая?

А у нас всех глаза бесстрашные,
без оружия мы опасные.
Повзрослели и стали смелыми
все у снайперов под прицелами.

Нас каты на колени ставили –
мы восстали и всё исправили.
И зря прячутся крысы, молятся –
они кровью своей умоются.

Вам шлют новые указания –
а у нас тут огни восстания.
У вас Царь, у нас - Демократия.
Никогда мы не будем братьями.

(Анастасия Дмитрук)

 

Ответ Александра Халдея "братьям"

Никогда мы не будем братьями.
С общей Родиной, с общей матерью,
Духа нет у нас быть под Штатами,
В холуях у Европах с НАТОми.

Ни при ком мы не будем младшими,
Вам бы младшими - да не нашими.
Да, вы правы, что мы великие,
Не свободные вы - одноликие.

Правят вами послы заморские,
Олигархи как кукол юзают,
Вы для этого всё устроили?
Вот какие у вас союзники?

Вам поляки грозят реституцией -
Вы ж молчите, рабы бездольные,
Государственной проституцией
- только тем вы известны, вольные.

Кружевными трусами куплены,
Евро с баксами ослеплённые,
Вы себя завалили трупами,
Европейцами покорённые.

Вы забыли, по крови русские,
Перебежчики и предатели,
Что ни Англии вы, ни Пруссии
Не нужны как друзья-приятели.

Вы нужны им как кнут хозяину,
Что для нас, непокорных, пользуют.
Что за долю вы выбрали странную?
Вы во что превратили Родину?

Вы за что на Майдане прыгали?
Иль не видите, что обмануты?
Малоросскими простофилями
Вновь подтёрлись владыки с Запада.

Вы не вольные, вы - наивные,
Озверевшие и потерянные,
Горе вам, вы в крови повинные,
Заблудившиеся в безвременьи.

Ни Царя у вас, ни демократии,
Плутократия, охлократия,
Никогда мы не будем братьями,
Ни по Родине, ни по матери.

(Александр Халдей)

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