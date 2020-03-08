Советник Красноярского губера проклял советский период истории

Весеннее обострение очередному обладателю либеральной «кукухи».

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Наше прошлое «загажено» большевиками, поэтому советские названия должны быть стерты с географических карт, заявил член совета при губернаторе Красноярского края Алексей Бабий 5 марта в своем посте в социальной сети Facebook. Член совета по общественно-культурному развитию в Красноярском крае при губернаторе Александре Уссе — Алексей Бабий, комментируя предложение о переименовании площади «Революции» в городе Красноярске написал, что отвергает идею о том, что любой из исторических периодов в истории страны одинаково ценен и нуждается в бережном отношении.

«Во-первых, это не наша история. Это история, которую нам навязали силой два недомерка, один лысый, другой кучерявый. Второй еще для верности написал „Краткий курс ВКП (б)“», — заявил приближенный губернатора.

По мнению Бабия, в советский период практика наименований городов, улиц и других объектов архитектуры была чрезмерно идеологизирована, поэтому нынешнее поколение обязано уничтожить эти названия. «Эти авгиевы конюшни когда-то всё равно придется очищать», — заявил он.

Выход из современного положения с «засильем» советских топонимов автор поста видит в искоренении любой идеологии с географических карт, то есть в деидеологизации: «Еще раз — не менять идеологию на другую, а отменять ее — где-то возвращать старые названия, где-то давать новые, но без идеологии, старой ли, новой ли. Это существенно разные вещи, и не надо возводить глаза к небу с криками „не уподобляйтесь“».

В конце автор отметил, что «я вряд ли доживу» до уничтожения советских названий, «но этот момент неизбежно настанет». «Можете считать это моим завещанием», — заявил глава регионального общества «Мемориал», признанного иностранным агентом в РФ.

Напомним, в ноябре 2018 года депутат красноярского ЗакСобрания от партии ЛДПР Денис Притуляк предложил переименовать центральную площадь города Красноярска — площадь «Революции», назвав ее либо Новобазарной, либо Новособорной.

В этот же день, построенная полностью в советское время улица Волочаевская в Красноярске была переименована в «проспект Николаевский», в честь последнего русского царя Николая II.

Затем, советник все губернатора Красноярского края А. В. Усса Анатолий Матюшенко, выступил по вопросу наименований, которые необходимо присвоить станциям строящегося в городе метрополитена «По моему мнению, вместо названия станции „Ленинская“ на Стрелке больше подойдет „Красноярская“».

Комментарий редакции

Высказывание члена губернаторского совета по общественно-культурному развитию при красноярском губернаторе — Алексея Бабия, лишь кажется чрезмерно радикальным. В действительности, оно полностью совпадает с курсом на «десоветизацию», который был избран в последние годы красноярской элитой.

Более сложным моментом является требование Бабия об отмене всяческой идеологии при присвоении новых наименований, которые призваны стереть старые, как слишком «советские». Название проспекта «Николаевский» нас прямо адресует к фигуре Николая II, а значит, прямо или косвенно, к монархической — правой идеологии. Т.е. Бабий лукавит, когда говорит о том, что он, якобы, борется с идеологизацией названий.

Все то, что предлагает нам красноярская либеральная общественность, все то, что поддерживается советом по общественно-культурному развитию в Красноярском крае, все то, что изрекается высокими краевыми чиновниками не называется «деидеологизацией». Это называется «десоветизация», она же «декоммунизация». Антибольшевизм, антисоветизм — это точно такая же идеология, как и любая другая.

Это именно то, что в последние годы осуществляется на Украине, в Прибалтике, по всей Восточной Европе: разрушение памятников, переименование городов и улиц. Образовавшийся вакуум на месте советских смыслов везде занимает крайне правая, нео-фашистская идеология. На Украине игра в «десоветизацию» уже привела к коллапсу экономики и гражданской войне. Все то же самое готовится и на нашей земле, и готовится не из-за океана, а из кабинетов местных, региональных чиновников.

Забыли только одно. Почему то не вспоминают, что ранее этот самый Бабий был Председателем общества "Мемориал" в Красноярске.

ИА Красная Весна: https://rossaprimavera.ru/news/55530995