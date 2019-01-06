Интервенты в России

Любая революция обречена на непринятие и непонимание представителями «старого порядка». Революция всегда противоречит интересам части общества. Это утверждение справедливо не только для страны, где революция идёт, но и для всех окружающих государств. Революционные преобразования внушают ужас в правительства соседних стран: «А что, если она перекинется сюда?» восклицали во все времена короли, министры, президенты. Революция подобна пожару, этот пожар двигается от дуновения ветра, и там, где для него есть дрова – противоречия, он разгорается с новой силой. Это известно правителям, во все времена они пытались локализовать и потушить пожар. В 1789 году, когда феодальный мир был потрясён дерзостью французского народа, короли и императоры Европы начали собирать армии, когда в 1792 году отрубленная голова их брата-короля Людовика XVI была показана народу на площади Революции, монархи Европы отправили свои армии на усмирение французов. Французская революция защитилась от внешних врагов ценой большой крови, но пала от врагов внутренних. Монархи успокоились.

В 1917 году, когда революция прогремела в России, президенты и монархи Европы уже не медлили, не стали ждать три года чтобы попытаться задушить революцию, они понимали, что ситуация ещё опасней чем тогда в XVIII веке. Российскую революцию необходимо расстрелять, заколоть штыками, зарезать саблями, а иначе завтра наша чернь расстреляет, заколет, зарежет нас. Армии вчерашних союзников и врагов по Первой Мировой войне устремились на усмирение непокорной России. Масштабы интервенции в Россию поражают, легче сказать, кого тут не было, чем перечислять тех, кто был.

Британская империя

С самого начала 1918 года Британская империя оказывала финансовую и военно-техническую поддержку контрреволюционным силам в России. Но весной ситуация изменилась, в марте в Россию начали прибывать первые британские войска. В июле 1918 значительные силы высадились на Севере в Мурманске и Архангельске. Официальными целями интервенции были названы защита грузов, поставленных в Россию во время войны от немцев, а также восстановление фронта против Германии. Командовал миссией генерал Фредерик Пуль, осенью его место занял Эдмунд Айронсайд.

Британцы высадились не одни, вместе с ними было 5000 солдат США («Экспедиция Полярный Медведь»), 2000 французов, 1000 сербов и поляков, кроме, собственно англичан, из подданных империи в снежную Россию прибыли канадцы и австралийцы. Интересно, что на начальном этапе интервенции мурманские большевики и англичане образовали шаткий союз, сражавшийся с белофиннами. В Мурманске и Карелии англичане даже создали два национальных подразделения – Финский и Карельский легионы, которые сражались с финнами. Но, когда в августе 1918 в Архангельске советская власть пала в результате мятежа, войска Британской империи оказывали военную поддержку Верховному управлению Северной области (ВУСО) – новому белому правительству Севера России. Тогда же начались бои с красными частями. Британские войска в Архангельске

Интервенты сформировали на Северной Двине речной флот, продвинулись до города Шенкурска, но как только наступили морозы были отброшены назад внезапной атакой красных. Первая Мировая война кончилась, солдаты теперь плохо понимали, что они делают в далёкой и холодной России, участились случаи дезертирства и нарушения дисциплины. В январе новое наступление красных привело к потере позиций, занятых в ноябре. Весной 1919 «оттаявшие» интервенты предприняли последнее крупное наступление, при поддержке флота и авиации им удалось продвинуться до столицы Карелии – Петрозаводска, но здесь они были остановлены частями РККА, а контратака красных вновь отбросила британцев назад.

Битва за Тулгас. Сражение большевиков с британскими войсками

Военные неудачи, нарастание неповиновения в солдатской среде, развитие кампании «Руки прочь от России!» на родине вынудили британцев спешно покинуть Север России. 27 сентября последний британский корабль, гружённый солдатами и техникой, вышел из Архангельска. В феврале пало правительство Северной области в Архангельске, а 13 марта части РККА вступили в Мурманск. Британские военные в Архангельске

Пока одни британцы с союзниками мёрзли в снежных пустынях Севера России, их соотечественники изнывали от жары в горячей Средней Азии и Закавказье. На начальном этапе Гражданской войны Британия оказала серьёзную финансовую помощь «Туркестанской военной организации» (ТВО), подпольной контрреволюционной организации с центром в Ташкенте.

В августе 1918 года в результате контрреволюционного мятежа к власти в Закаспийской области пришло Закаспийское временное правительство (ЗВП), мятежники обратились за помощью к английским войскам. По соглашению с главой британской миссии Уилфридом Маллесоном Закаспийская область фактически была передана под управление британцев. Маллесон грезил о захвате всего Туркестана. Почти сразу он приступил к активным боевым действиям. Англичане в ходе кровопролитных сражений заняли ряд населённых пунктов, но большую ставку Маллесон делал на тайные операции, в первую очередь на подготовку мятежей. В 1919 году англичане поддерживали ВСЮР (Туркестанскую армию), «Комитет общественного спасения» (замену ЗВП). Уилфред Маллесон

В 1919 году англичане поддержали Ташкентский мятеж Осипова, но восстание было подавлено частями РККА, план по захвату Ташкента провалился. В марте англичане начали вывод своих войск, Британская империя втягивалась в очередную войну, взбунтовался Афганистан, острая ситуация диктовала необходимость переброски войск. Среднеазиатская авантюра Маллесона провалилась, англичане ушли воевать в Афганистан и вновь перешли обратно к финансовой поддержке антибольшевистских сил.

Несколько тысяч подданных короны сражались в Сибири и на Дальнем Востоке. Канадский Сибирский экспедиционный корпус (КСЭК) численностью в 4197 человек (135 из них – русские добровольцы, служившие в Экспедиционном корпусе Русской армии во Франции) был отправлен в Россию в октябре 1918 года. Самое интересно, что КСЭК так и не успел повоевать. Ни одного боестолкновения с участием канадцев из корпуса не произошло, лишь однажды войска были подняты по тревоге для атаки на партизан в деревне, но прибыв на место партизан не обнаружили. В течение 1919 года солдаты КСЭК покинули Россию несколькими партиями.

США

Американцы, кроме совместных действий с британцами в составе северной экспедиции, отметились весьма самостоятельной миссией на Дальнем Востоке и в Сибири. Вудро Вильсон 28-й президент США оказал Франции и Великобритании большую услугу, отправив в далёкую Россию почти 8 000 человек. В правительстве США не поддерживали интервенцию в Россию, но Вильсон решил оказать поддержку Пуанкаре и Ллойд Джорджу, очевидно, желая получить ещё больше влияния в Европе, чем уже получил, ввязавшись в Первую Мировую войну.

В августе 1918 года солдаты Американского экспедиционного корпуса «Сибирь» (AEF «Siberia») под командованием генерал-майора Уильяма Грейвса высадились во Владивостоке. Сразу же провели масштабный парад, о степени удивления жителей города видом новых заокеанских друзей остаётся только догадываться. Официально целью американцев была защита Транссибирской магистрали, Грейвс заявил, что он по приказу правительства обязан придерживаться «нейтралитета» ко всем силам, участвующим в конфликте. Американский войска входят во Владивосток. 1918 год

Вопреки чаяниям колчаковцев американцы никак не препятствовали развитию партизанского движения в 1918 – 1920-х годах. Более того, Грейвс даже саботировал торговлю США и Колчака, когда в 1919 году во Владивосток начали прибывать военные грузы с оружием и боеприпасами для Русской армии, Грейвс отказался провезти их по железной дороге, объяснив своё решение тем, что по пути следования рыщут банды, причём бандитами он называл не красных партизан, как можно было бы подумать, а казацкие формирования атаманов Семёнова и Калмыкова. Хотя в итоге генерал всё-таки сдался и отправил груз в Иркутск. Госпиталь Американского экспедиционного корпуса

У Грейвса вообще сложились сложные отношения с белыми, он довольно часто вступал в перепалки с Семёновым, обвинял его в жестокости к мирному населению и бандитизме. Такое отношение было вызвано, конечно, не симпатиями к большевикам, а, скорее, принципиальностью Грейвса и преданностью интересам своей страны. Он искренне полагал, что Семёнов в своих заигрываниях с японцами слишком далеко зашёл, а такой союз угрожает американской миссии на Дальнем Востоке.

AEF «Siberia» как и КСЭК так и не поучаствовал в боевых действиях, наверное это к счастью, кто знает сколько бы русских и американских солдат погибло бы в этих боях, когда в 1919 году фронт Колчака посыпался пребывание иностранных сил в Сибири и на Дальнем Востоке потеряло смысл. В апреле 1920 Грейвс и его солдаты отправились домой, в Мичиган, Виргинию и Техас, три сотни американцев Россия не отпустила, удержала холодом и болезнями, так они и остались вечно отдыхать в холодной и спокойной русской земле.

Франция

Французы предпочли более благоприятные условия, хотя французские части участвовали и в интервенции на Севере (2000 солдат) и в Сибири (батальон пехоты и артиллерийская батарея), основной сферой влияния Франции по договору с Британией признавался Юг России, здесь и развернулись события французской интервенции.

В ноябре 1918 года первые десанты в рамках «расширения театра военных действий» (Первой Мировой) высадились в Крыму, а 31 ноября в Одессу прибыл линейный корабль «Мирабо», через неделю в Одессе было уже 3 000 французских солдат, одновременно с ними в городе находились 800 сербов, 1000 польских легионеров и несколько греческих подразделений. Одесса из пёстрого приморского города превратилась в военный карнавал Антанты. Командовал карнавалом Филипп Анри Джозеф д’Ансельм. Совместно с белыми французы выбили из Одессы петлюровцев, формально Одесса перешла под власть Добровольческой армии, численность французских войск в Одессе выросла с 3 до 15 тысяч. Корабль "Мирабо"

Украина – клубок противоречий. Директория, большевики, Центральные державы, анархисты, Добровольческая армия, атаман Григорьев, французы, так до конца во всём этом многообразии и не разобравшись, начали распространять своё управление на сопредельные территории, но в 1919 году началась череда военных неудач. Французов оттеснили со всех занятых территорий, а в апреле французские войска покинули и Одессу.

Французы были едва ли не самыми активными интервентами, активно проводили свои военные операции и заняли обширные территории на Украине, но закрепиться так и не смогли. С французской интервенцией связан ряд очень интересных событий. В Одессе действовала подпольная организация большевиков – «Иностранная коллегия», в состав организации входило несколько иностранцев в том числе и француженка Жанна Лябурб. Лябурб и товарищи активно вели среди солдат и матросов революционную пропаганду. Эта пропаганда в итоге привела к восстанию на нескольких французских кораблях. Марка к столетию со дня рождения Жанны Лябурб

Матросы, очевидно вспомнив «Марсельезу», потребовали прекращения войны против России, смягчения дисциплины, улучшения питания и немедленного возвращения домой. Восстание было подавлено, но корабли из Чёрного моря ушли, восставших наказали, приговорили к тюрьмам и каторгам, но довольно скоро под давлением французских социалистов осуждённые были отпущены на свободу.

Япония

Что потомкам самураев делать в снегах Сибири и Дальнего Востока? Конечно же «защищать интересы и жизни, проживающих на российской земле японских подданных», официально цель прибытия во Владивосток японских кораблей была обозначена именно так. Японцы самая многочисленная сила из всех интервентов на территории России, всего в 1918 году японский контингент насчитывал 72 000 солдат и офицеров с техникой, артиллерией, авиацией. Истинной причиной такого масштабного присутствия японцев в России было желание отторгнуть от неё Дальневосточные территории и создать там марионеточное государство, которое бы усилило влияние Японской империи в этом регионе и позволило бы значительно расширить ресурсную базу «молодого хищника» Японии.

Интервенты из страны восходящего Солнца активно сотрудничали с антибольшевистскими силами Дальнего Востока и Сибири, самые тесные отношения у японцев сложились с силами атамана Семёнова, японцы снабжали Семёнова оружием, патронами, техникой, активно помогали в создании Особого Манчжурского Отряда. В сентябре 1918 года японские солдаты совместно с ОМО заняли Читу и населённые пункты на всём протяжении Амурской железной дороги. Японцы видели в Семёнове создателя будущего марионеточного правительства Дальнего Востока. Японские войска входят в Благовещенск. Японская литография.

Самым свирепым и опасным противником подданных Микадо были, конечно же, красные партизаны. Партизанские отряды постоянно пополнялись новыми бойцами, ведь японцы вели себя по отношению к мирному населению довольно жестоко: отбирали имущество, забивали скот, расстреливали заподозренных в связях с красными, не гнушались убийствами женщин и детей. Так, например, в марте 1919 года японские солдаты убили 257 человек в деревне Ивановка, жителей деревни подозревали в причастности к «экстремистской деятельности», часть расстреляли, часть сожгли живьём в амбаре, не пожалели ни полуторагодовалого ребёнка, ни 96-летнего старика.

Когда в начале 1920 года после разгрома армии Колчака страны Антанты начали выводить свои войска, японцы наоборот увеличивали свой контингент. Но с появлением ДВР ситуация для японцев усложнилась, японцы и власти ДВР вступили в переговоры, изначально японцы не шли ни на какие уступки властям ДВР, но поражение белых сил становилось всё очевиднее и в июле 1920 года японцы начали эвакуацию войск из Забайкалья, формально эвакуация была закреплена Гонготским соглашением между ДВР и Японией, к октябрю японцы ушли из Забайкалья. Японцы оставались во Владивостоке и оккупировали Северный Сахалин. Дальневосточная авантюра сыграла с «молодым хищником», который только недавно вошёл в семью великих держав, злую шутку. Япония фактически оказалась в международной изоляции. Давление и осознание бесперспективности дальнейшей траты ресурсов на интервенцию привели к выводу японских войск из Владивостока в октябре 1922 года. Северный Сахалин же был пристанищем японцев до мая 1925 года, до самого признания Японией СССР.

Германия и её союзники

Не только страны Антанты отправили свои войска в охваченную революцией и войной Россию, войска Центральных держав также присоединились к празднику жизни на окраинах развалившейся империи. Несмотря на желание большевиков закончить войну путём заключения мира без аннексий и контрибуций, Первая Мировая война продолжалась. Германские войска продолжали наступать, турки заняли ряд территорий в Закавказье, немцы брали город за городом.

Брест-Литовский мир закрепил за Германией земли Прибалтики, Польши, обширные территории Украины и Белоруссии. У охваченной войной Советской России не было иного выбора кроме как согласиться на такие значительные территориальные уступки, тем более, что руководство страны верило в то, что со дня на день пролетарская революция победит и в Германии, и тогда буржуазные международные договоры уже не будут иметь никакого смысла. Немецкие солдаты

После заключения мира Германия действовала осторожнее. Первым фронтом борьбы против советской власти стала Финляндия. Финляндия, где началась своя Гражданская война с радостью приняла 15 тысяч немецких бойцов, которые внесли ощутимый, если не решающий, вклад в победу белых финнов над красными. После победы немцы остались в Суоми в качестве инструкторов, готовя финскую армию к вторжению в Советскую Россию.

В Брест-Литовске немцы договорились не только с делегацией из России, но также заключили мир и с УНР, в обмен на военную помощь в борьбе за независимость Украины Центральная рада обещала Центральным державам в лице Германии и Австро-Венгрии продовольственную помощь, что было жизненно важно для стран, воюющих на пределе своих сил уже 4-й год. В феврале 1918 в рамках этой самой военной помощи войска Германии и Австро-Венгрии начали продвигаться вглубь земель Украины. Никакого серьёзного сопротивления немцам и австрийцам советские войска на Украине оказать не могли. Австро-Венгрия и Германия разделили земли Украины между собой. Так продолжалось до ноября 1918 года, после того, как было подписано Компьенское перемирие Германия и её союзники были вынуждены покинуть занятые территории, немцы ушли, а гражданская война на Украине вступила в новую фазу.

События интервенции на Украине довольно широко известны, а вот события в Закавказье остаются для большинства обывателей белым пятном в истории Гражданской войны в России. Союзница Германии Османская империя, воспользовавшись неразберихой в Закавказье начала войсковую операцию против армян и грузин. Германия своего союзника поддержала и вынудила османов передать Грузию и Армению под контроль Германии. В мае немцы признали правительство Грузинской Демократической Республики, и заключили с ГДР договор об использовании её ресурсов, планы были далеко идущими, по договору использование ресурсов должно было быть обеспечено на 30 – 60 лет.

Тем временем большевики захватили власть в Баку, что привело к активизации турецкого вмешательства в регионе. Была создана Кавказская исламская армия, в которую вошли турки, азербайджанцы и представители ещё нескольких народов Кавказа. КИА заняла несколько населённых пунктов в Армении, но в Баку власть перешла к Центрокаспию, который обратился за помощью к Англии, турки тягаться с англичанами не посмели, хотя они и ворвались в город, но в течении дня были выбиты из него. Позднее турецкие войска были усилены 3 дивизиями, а англичане эвакуировались из Баку, турецкие части вошли в город в сентябре 1918. Турки вторглись и на Кавказ, при поддержке местных отрядов они заняли Дербент и несколько других населённых пунктов на территории Дагестана. Все усилия оказались тщетны, как только закончилась Первая Мировая война Турция и Германия вывели войска из Закавказья и Кавказа.

Интервенты – «армия двунадесяти» языков, столько иностранцев с оружием в России одновременно последний раз было, как раз в 1812 году. Англичане, немцы, австрийцы, венгры, ирландцы, австралийцы, чехи, словаки, японцы, китайцы, румыны, американцы, индусы, турки – настоящий интернационал. Подобно Великой Французской Революции, Революция Российская отбилась от своих внешних врагов.

Автор: Клим Шавриков

