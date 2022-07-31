Полиция спасла от самосуда педерастов из Воронежа, скакавших на могилах ветеранов

Два молодых педераста из Воронежа, один из которых крыл все матом, испражнялся и танцевал на могилах и кричал «Слава Украине!», арестованы и попали под уголовное дело. Но главное в этой истории далеко не сам факт осквернения – это уже последствие. Главное, что дурни подражали еще одному мужебабу, которое назвало себя «Алена Вписка», танцевавшему на кладбищах, и верили в свою безнаказанность. Тем более, что за подобное с крестом Киркорову только что медаль не дали.

Более того, главный виновник, который и придумал устроить шабаш на кладбище – живой пример пропаганды педерастии и извращений на Западе. Родители Феденьки живут за границей, в нашу школу он ходит только после и перед каникулами, а все остальное постигает в «цивилизованных странах» и не понимает, почему тут это не норма. Единственным положительным моментом данной истории стали воронежские ребята почти того же возраста, что и он, которые пошли к нему домой унять наглеца и извращенца-заукраинца. И таких ребят пришло намного больше, чем оказалось сторонников у юного педераста.

Всего на несколько минут полиция успела раньше «благодарных подписчиков», которые вычислили двух молодых воронежских педерастов 15 и 16 лет, устроивших свое шоу на кладбище «Лесное».

Всего юных извращенцев было двое. Один из них, который Федя, вытворял самую настоящую дичь. Крыл все матом с криком: «Я королева, мне все можно», танцевал на могилах, требовал, чтобы второй совершил с ним половой акт и целовался с ним, мочился на могилы, кричал про "смерть русне" и "слава Украине".

В общем, делал все, чтобы, как он потом скажет, «привлечь внимание подписчиков». Привлек. Видео моментально разлетелось по сети, и эти два урода отбивались сначала от девушек в кафе, матеря их, хамя и показывая «кто вы, а кто мы» и всячески утверждали, что им, если говорить культурно, по барабану полиция. В общем, вели себя, как принято на Западе, где педераст – существо высшей касты, «спаситель мира», как сказал давеча глава ВОЗ. Вот только идиоты не учли, что Воронеж – это не Амстердам. В течение нескольких часов были установлены личности обоих, причем не только полицией.

Местные ребята, узнав, что у них на районе живут педерасты-заукраинцы, которые глумились над могилами их предков на кладбище, быстро собрались для проведения разъяснительной работы. Как сообщил РИА «Катюша» один из участников народного схода, который сам всего на 3 года старше самих педерастов, не прибудь полиция слишком рано, данные пассажиры не только бы каялись на камеру, но пели бы российский гимн, цитировали стихи о Великой Отечественной, целовали флаг и рвались бы защищать Родину в СВО. Притом наперегонки.

На их счастье, правоохранители прибыли раньше, и теперь против них возбудили уголовное дело об осквернении могил подростками, сообщил СУСК по региону. Само собой, их также задержали, в том числе и во избежание самосуда, так как теперь лица «героев» в Воронеже знает каждый, причем не только в Воронеже. Что называется, свою минуту славы они отхватили, теперь придется годами за собственную дурь отвечать.

Притом, все хамство и бравада улетели у моральных уродов моментально. Как пишет издание "Блокнот.Воронеж", когда в гости к Ф. нагрянули реальные следователи, а под окном появились реальные «благодарные зрители», то настроение Феденьки изменилось. На смену браваде пришли горькие слёзы и утверждения, что он «не хотел». Тут-то подросток и вспомнил, что на самом деле является парнем и заговорил о себе в мужском роде. Вот отрывок из разговора следователя с недорослем.

– За что к вам приехали сотрудники полиции?

– За то, что я глумился над костями умерших людей. Я больше никогда так не сделаю, простите меня.

– Ты раскаиваешься в содеянном?

– Да…Я умоляю.

– Тебя кто-то просил это делать?

– Нет. Я просто хотел просмотров. Правда, я не хотел что-то плохое сделать. Простите, пожалуйста.

– Кто-то же мог надоумить. Не мог ты сам такое придумать.

– Ну да, знаете, блогерша Алиса Вписка, она выкладывала в прошлом-позапрошлом году материал подобный и говорила, что это нормально, что так и надо.

– А денег обещала?

– Нет, просто я посмотрел на ее контент и подумал, что это нормально и решил подобным образом тоже так сделать.

Самое паршивое, что идиоты действительно правы. Мужебаб Саша, которое назвало себя «Алиса Вписка» в мини-юбке станцевал на могиле и загрузил видео в ТикТок, вообще не получив за это наказание. Так как столица – не Воронеж и не нашлось ни полиции, ни тех, кто мог остановить дурь (это, к слову, совсем не комплемент), кругом во всю буйствовало ковидобесие, так что собираться было нельзя, педераст и мужебаб спокойно призывало в Тик-токе детей идти и осквернять могилы. Вот, полюбуйтесь на «звезду», которая также «зажигала» 12 января этого года. Понятное дело, Собянину с куарами было не до Вписок, но волна осквернений могил прокатилась по всей стране. А что тут такого, Киркоров фактически делал тоже самое – скакал на кресте в главном концертном зале страны. И если даже какому-то «Впиське» можно, то почему нельзя местным дуракам? Им ведь всем хочется стать популярными – если не как Киркоров, то хотя бы как «Вписька». В общем, спасибо Филипп Бедросович, и за педерастическую свадьбу, и за танцы на кресте. Не желаем, чтобы ваши «поклонники» творили тоже, что и «Феденька» в Воронеже, но если и дальше продолжите в том же духе, они именно это и сделают.

Остается вопрос – где были родители, куда смотрела школа? Как рассказали учителя, Федор учился в школе не весь год, а периодами. Например, в прошлом учебном году он ходил в школу только осенью и весной. А все остальное время – жил со своими «крайне продвинутыми родителями» за границей, там и учился. Так что семья и окружение формировали его «смерть русне» и «Слава Украине». В Воронеже он живёт с бабушкой и дедушкой, но видимо повлиять на недоросля уже не могли – ребенок полностью попал под пресс западной пропаганды извращенцев. «С макияжем он на уроки приходил. Подкрашивал глаза и губы. Волосы он красит регулярно. А ещё про себя он всегда только в женском роде говорит», – рассказали учителя.

Это отдельно для тех, кто еще раз заговорит, что пропаганды педерастии не бывает. Если парни из простых семей воронежцев, которые пришли к дому подонка после истории на кладбище, занимаются спортом и планируют защищать Родину, то такой же ребенок, попавший в западную систему образования, как видим, не только начал называть себя в женском роде, но и пошел гадить на могилы.

Так что, господа, которые сегодня у нас тормозят закон о запрете пропаганды ЛГБТ, знайте – именно вы плодите вот таких вот «Вписок» и «Федечек», которые не смогут создать нормальную семью, не вырастят даже не то что патриотов, но вообще нормальных детей, не станут нормальными членами общества. И да, за вашу «Единую Россию» они тоже голосовать не пойдут, скорей с радостью побегут вас вешать – так уж их воспитывают «уважаемые партнеры».

Что в этой истории действительно радует, так это то, что на одного "Феденьку" мгновенно нашлось несколько десятков ребят, для которых скачки на могилах – вещь выше понимания. Кто не стал сидеть и плакаться, а сразу пошел за разъяснениями. Обычные ребята, как и те пацаны, которые поднялись и пошли на фронт по призыву Родины, кто вышел на улицы с литерой Z.

Их не так видно, ибо хайп для них неинтересен, да и вряд ли кто из них знает "Вписку" или слушает Киркорова, они не читали «Лето в пионерском галстуке» и их герои далеки от московских тусовок и кабинетов, но их подавляющее большинство. А значит, пока у нас есть будущее. По крайней мере, пока Киркоровы, Моргенштерны и прочие «Вписьки» окончательно не завладели их разумом.

РИА Катюша

«Я королева, мне всё можно» – подросток в Воронеже помочился на могилу ветерана