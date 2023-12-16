Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 83

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«Я стою всего 500—600 тыс. рублей. И это цена десятков и сотен спасённых жизней»

В Петербурге появился вот такой военный памятник. На плакате указано, что УАЗ служил санитарной машиной в зоне СВО с мая этого года. За это время «буханка» получила более 100 минных осколков, но спасла множество жизней наших бойцов.

https://t.me/wagner_group_pmc/44550

В гимназии №37 Махачкалы прошло торжественное мероприятие, посвященное присвоению образовательному учреждению имени Героя России лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова. Перед началом мероприятия состоялось открытие мемориальной доски, размещенной на фасаде здания гимназии. Право открыть памятную доску было предоставлено отцу Героя России – депутату Государственной думы Нурбаганду Нурбагандову и мэру Махачкалы Юсупу Умавову.

«Магомед стал символом стойкости и непоколебимости, верности долгу и Отчизне. Он стал героем нашей эпохи, воодушевив своим подвигом миллионы сограждан и побудив теплые чувства любви к Родине. Магомед Нурбагандов является достойным примером как для взрослых, так и для подрастающего поколения. Его именем названы улицы и школы нашей республики, память о нем жива и будет жить. Под лозунгом «Работайте, братья» наши земляки сегодня принимают участие в специальной военной операции, становятся Героями России, кавалерами различных орденов и медалей. И впредь мы должны уделять особое внимание патриотическому воспитанию молодежи, растить наших детей на примере достойных сынов Отечества, таких как Магомед Нурбагандов», – отметил мэр столицы республики.

https://t.me/rabotaembrat/7124

Простое правило для российского гражданина:

Во всех международных конфликтах, в которых участвует Россия - безошибочно принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"

Те, кто позволяет себе принимать сторону врагов России - отпетые самые настоящие предатели Родины, без кавычек, из компании Иуды, полицаев, власовцев и другого подобного исторического сброда.

Тут никаких сомнений не может быть.

Эдуард Лимонов Фото Донецк.

https://t.me/wagner_group_pmc/44763

«РОМАШКА». Память погибшей медсестры Яны Кошиной увековечили в Игринском районе Удмуртии. Ей было 23 года

20 ноября 2023 года в школе N4 открыли стенд памяти Яны, погибшей в ходе специальной военной операции. Окончив школу, девушка поступила в Глазовский медицинский колледж по специальности «Сестринское дело».

После получения среднего образования Яна ушла добровольцем на СВО, была командиром группы эвакуации раненых, старшим санинструктором.

«Каждый день она выносила раненых под непрерывным огнём противника. Не каждому мужчине это по плечу, а она смогла. Медсестра с позывным „Ромашка“ до последней минуты спасала жизни людей. Благодаря храбрости Яны, самопожертвованию и профессиональным навыкам, многие матери, жёны и дети смогли обнять своих родных. Вот только сама не убереглась…», — написали в муниципалитете.

Собравшиеся почтили память героини минутой молчания. Право открыть Стенд памяти предоставили тёте Яны — Елене Кошиной.

https://www.d-kvadrat.ru/novosti/28500

25 ноября в Воронежской области состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь майора Евгения Гребёнкина – участника специальной военной операции, сотрудника Управления «А» ЦСН ФСБ России.

Доска была установлена на фасаде Перво-Эртильской средней школы, где Евгений учился.

Мероприятие собрало родных и близких героя, юнармейцев, преподавателей и учащихся школы, которые пришли выразить память, свое уважение к подвигу участника СВО.

Среди почетных гостей был президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» генерал-полковник Александр Мирошниченко, генерал-майор Евгений Жарков, сослуживцы Евгения Гребёнкина.

На церемонии также присутствовали вдова — Юлия Гребёнкина и мама, Антонина Николаевна.

— С одной стороны, этот день в истории Эртильского района, области является историческим, а с другой – тяжелым и печальным, — сказал Александр Мирошниченко.

– Евгений Гребёнкин прожил короткую, но яркую, достойную, интересную жизнь. Свое имя он вписал в историю нашего Отечества. Ветераны «Альфа» всегда с уважением относятся к молодым людям, которые приходят к нам служить, потому что эта работа не только почетная и необходимая, но ответственная и опасная. Евгений оставил яркий след в нашем подразделении и, конечно, в Федеральной службе безопасности. Гребёнкин неоднократно находился в горячих точках. Являлся не только участником специальной военной операции, событий в Сирии, но и восстанавливал историческую справедливость при присоединении Крыма к России. Награжден медалью «За отвагу».

Слова поддержки, благодарности и искренние соболезнования родным и близким погибшего бойца выразил также Евгений Жарков.

— Я просто хочу поблагодарить маму, супругу, учителей. Он действительно достойный офицер, которого можно назвать с офицером большой буквы! Вечная слава! Вечная ему память!

Почетное право открыть мемориальную доску Евгению Гребенкину было предоставлено маме — Антонине Николаевне.

Летите в небо, журавли,

Мальчишки, мальчики, мужчины.

Поклон нижайший, до земли,

Вы вечны, вы непобедимы. Участники мероприятия почтили память минутой молчания героически погибшего в ходе специальной военной операции майора Гребенкина и всех тех, кто не вернулся с полей сражений, встав на защиту интересов России.

В этот же день, в Щучинско-Песковской школе в память о Евгении Гребенкине прошел турнир по панкратиону.

https://t.me/ALPHAGROUPofficial/4228

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Шевроны Ну и немного юмора Железобетонная украинская логика:

Всем известно, что древние потомки великих укров - кроманьонцы, пришли 140 тысяч лет назад из Африки. А значит, они были черными. Поэтому и море, которое они выкопали, называется Черным!

- Хорошо, Чёрное море выкопали черные, а кто тогда выкопал Азовское море?

- Как кто?! Азовцы!

А Тихий океан тогда копали по ночам, ложками, чтобы никто не услышал? День не прошёл зря, если Адаму вручили награду. Много - не мало... Черный кот за углом Место для мусора. Такую урну обнаружили в Токсово Подробная инструкция На монументе «Атакующий бык» напротив биржи на Уолл-стрит в Нью-Йорке, на гениталиях скульптуры заметили наклейку с президентом Укро-Рейха Говорят ищут того, кто это сделал. Ха! Всему миру назло!

И на сегодня все.

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