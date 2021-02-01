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Судьба ресторана Яр со времен революции и до наших дней

Увидеть, как выглядел участок Ленинградского проспекта, тогда шоссе, где распологался ресторан "Яр"можно по довоенной фотографии 1939 г.Судьба ресторана Яр со времен революции и до наших днейА я продолжу рассказ о ресторане "Яр" и его дальнейшей судьбе, начатый тут: Ресторан Яр в Петровском парке

В этом посте поговорим об истории здания в советское время, о которой в большинстве статей и книг упоминается вскользь, хотя история здания в это время не менее интересна.Судьба ресторана Яр со времен революции и до наших дней
После закрытия в 1918 г. бывшего ресторана "Яр", 13 октября 1918 г. здесь был открыт Рабочий клуб им.В.И.Ленина. Он был создан для рабочих и красноармейцев Бутырско-Всехсвятскаго района. Газета "Правда" 15 октября 1918 г. писала: "Открыт клуб им. Ленина в помещении прежнего ресторана "Яр". Устроители... превратили бывший дом капиталистического разврата в красивый и светлый рабочий дворец".
Судьба ресторана Яр со времен революции и до наших дней
   Известно, что в годы НЕПа "Яр" ещё недолго поработал как ресторан. Об этом времени писал Валентин Катаев в своей книге "Алмазный мой венец":  "Иногда в метели с шорохом бубенцов и звоном валдайских колокольчиков проносились, покрикивая на прохожих, как бы восставшие из небытия дореволюционные лихачи, унося силуэты влюбленных парочек куда-то вдоль Тверской, в Петровский парк, к «Яру», знаменитому еще с пушкинских времен загородному ресторану с рябчиками, шампанским, ананасами и пестрым крикливым цыганским хором среди пальм и папоротников эстрады".

    1 августа 1924 г. в здание переехал ВГИК  (не раз менявший свое название - киношкола, кинотехникум и т.д.). Когда в 1937 - 1938 годах возникло два курса со сверхкомплектным числом студентов, под павильон пришлось переоборудовать даже одну из ресторанных кухонь.
     Вот замечательная фотография отсюда, условно датированная 1920 - 1925 г. Возможно это студенты ВГИКа.
Судьба ресторана Яр со времен революции и до наших дней
    Кинорежиссер Ю.А. Закревский в своей книге "Наше родное кино" писал: "В 1920 годы — годы нелегкие, несытные, неблагостные — образовался, не без помощи Советской власти, кинотехникум, который располагался на месте бывшего ресторана "Яр". Помните песенку: "Соколовский хор у Яра был когда-то знаменит", так это вот там. Училась в кинотехникуме публика разношерстная: вернувшиеся в фронтов Гражданской войны, выходцы из деревень, бывшие рабочие, потомки купцов и даже дворян.
     Рядом с аудиториями-классами располагались павильоны «Меж-рабпомфильма». Очень удобно: после занятий или и во время их можно в массовках подработать да и на съемки посмотреть".
   Кинофабрика "Межрабпом-Русь", впоследствии, видимо, переименованная  в "Меж-рабпомфильм", находилась недалеко от ресторана, на улице Верхняя Масловка. 1 ноября 1926 г. на студии разгорелся страшный пожар, многие ее помещения выгорели. Пришлось срочно искать новое помещение. Моссовет решил временно разместить фабрику в бывшем ресторане "Яр", выделив ей половину его здания, включая роскошный "Белый" зал.
Судьба ресторана Яр со времен революции и до наших дней
    Часть помещений разделили перегородками на кабинеты, монтажные и т.п., часть - площадей использовались под съемочные павильоны.
    Но киношники, не были бы киношниками, если бы не воспользовались этим обстоятельством. В натуральных интерьерах здесь стал сниматься режиссером Протазановым Я.А. фильм "Человек из ресторана" по одноименному рассказу Шмелева И.С.
   Кадры из фильма, а сам фильм нетрудно отыскать в интернете.
Судьба ресторана Яр со времен революции и до наших дней
Белый зал.Судьба ресторана Яр со времен революции и до наших дней
А вот фотография из журнала "Советский экран", запечатлевшая процесс съемки.Судьба ресторана Яр со времен революции и до наших дней   На экраны фильм вышел в 1927 году.
Судьба ресторана Яр со времен революции и до наших дней
   Афиша из журнала "Советский экран". Обратите внимание, в одной из главных ролей снимался брат А.П.Чехова - Михаил. Первоначально, роль Скороходова (один из героев фильма), писалась Протазановым для Ивана Москвина, но из-за болезни он не смог принять участие в съемках.
Судьба ресторана Яр со времен революции и до наших дней
    Вот так выглядел вход на студию "Меж-рабпомфильма" в 1930 - 1934 гг.
Судьба ресторана Яр со времен революции и до наших дней
   В справочнике за 1927 г. здесь написано, что здесь располагался кинотеатр "ГИК".Судьба ресторана Яр со времен революции и до наших днейФото нач.1930-х гг.
   В своем дореволюционном виде внешний вид здания бывшего ресторана сохранялся до конца 1930-х годов.Судьба ресторана Яр со времен революции и до наших днейЗдание бывшего ресторана Яр на Ленинградском шоссе, 1930-е годы, ниже фото 1937 - 1939 г. Обратите внимание, на замечательный двухэтажный троллейбус, такие ходили по Ленинградскому шоссе до 1953 года. 
Судьба ресторана Яр со времен революции и до наших дней
   В конце 1930-х годов здание было передано Управлению воздушного флота. Здесь решили открыть Клуб летчиков,  поблизости на Ходынском поле находился Центральный аэродром.
   Перестройка здания началась в 1939 году по проекту арх. Н.П.Рагулина (отца знаменитого хоккеиста), Н.П.Механикова.
   По первоначальному их проекту на крыше клуба должен был быть установлен самолет.
Судьба ресторана Яр со времен революции и до наших дней
   Новый фасад был выдержан в благородных классических традициях. Его украшали бюсты ученых и пионеров авиации.
Судьба ресторана Яр со времен революции и до наших дней
   Один из ресторанных залов превратился в клубный, второй - в гостиную. Роспись потолка осуществлял художник П. Д. Корин.
   Здесь в июне 1941 года была сформирована 18-я дивизия народного ополчения Ленинградского района города Москвы. Пишут также, что в годы войны некоторое время здесь был госпиталь, но эту информацию надо проверять.
   После войны, в 1947 г.,  в т.н. "Наполеоновском" зале бывшего ресторана была развернута юбилейная выставка в честь 800-летия Москвы
Судьба ресторана Яр со времен революции и до наших дней
   В 1947 году Василий Иосифович Сталин был назначен командующим ВВС Московского военного округа. По его инициативе в начале 1950-х годов начинается новая перестройка здания по проекту архитекторов И.И. Ловейко, В. Лебедева, П. Штеллера с частичным сохранением прежних объёмов помещений и с пристройкой крыла вдоль ул. Расковой под гостиницу, получившую название "Советская".Судьба ресторана Яр со времен революции и до наших днейФото 1952 г.
Судьба ресторана Яр со времен революции и до наших дней
   Она принадлежала Верховному Совету СССР и Совету Министров. Простые граждане здесь жить не могли. Трехкомнатный номер гостиницы. Фото 1950-х  годов.                                               Судьба ресторана Яр со времен революции и до наших дней
   В номере 301 после перестройки целый год жил и кутил В.И.Сталин, а через год был арестован. Сейчас этот номер называется "Сталинским".Судьба ресторана Яр со времен революции и до наших днейФото 1954 г. А.Тартаковского. Гостиница "Советская".Судьба ресторана Яр со времен революции и до наших днейФото 1955 г. Боковой фасад.
   Фасад со стороны проспекта также был частично изменен. По краю крыши поставили балюстраду, здание увенчала скульптурная группа,
Судьба ресторана Яр со времен революции и до наших дней
а портреты летчиков в круглых нишах на фасаде были заменены аллегорическими фигурами. Кстати, вот эти штыри от птиц, а не просто что-то не доделано, как может показаться,Судьба ресторана Яр со времен революции и до наших дней
В угловых объемах со стороны Ленинградского шоссе были пробиты окна и сделаны балконы, изменен декор.Судьба ресторана Яр со времен революции и до наших днейСудьба ресторана Яр со времен революции и до наших дней
  Для постояльцев гостиницы в одном из залов бывшего "Яра" открыли ресторан с тем же названием "Советский". Он стал считаться "правительственным", здесь принимали высокопоставленных персон, позднее в нем угощали знаменитых артистов и спортсменов. В разные годы ресторан посещали премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, канцлер ФРГ Конрад Аденауэр, премьер-министр Индии Индира Ганди, правительственные делегации иностранных держав, известные артисты - Мирей Матье, Арнольд Шварценеггер, Жан-Поль Бельмондо и другие.
   Другой зал, бывший "Белый", стал сначала кинотеатром "Победа", позднее превращенный в концертный зал.
Судьба ресторана Яр со времен революции и до наших дней
   С 1969 года и по сей день в театрально-концертном зале гостиницы размещается цыганский театр "Ромэн",Судьба ресторана Яр со времен революции и до наших днейСудьба ресторана Яр со времен революции и до наших днейранее находившийся на месте совр. д. 26 по  ул. Б.Дмитровка.Судьба ресторана Яр со времен революции и до наших дней
Судьба ресторана Яр со времен революции и до наших дней    Цыганский театр, находящийся здесь и ставящий оригинальные спектакли в традициях, идущих от школы Малого театра, как бы продолжает старинные традиции "Яра", славившегося цыганским пением. За годы перестройки ресторан и гостиница пришли в весьма плачевное состояние. В 1998 г. новый генеральный директор Валерий Максимов начал реконструкцию здания.Судьба ресторана Яр со времен революции и до наших днейВ отеле восстановлен малахитовый зал и лепнина по старым чертежам.Судьба ресторана Яр со времен революции и до наших дней
                                           Судьба ресторана Яр со времен революции и до наших дней
Судьба ресторана Яр со времен революции и до наших днейКовры советского времени восстановлены или изготовлена их точная копия.Судьба ресторана Яр со времен революции и до наших днейДаже портрет вождя пролдлетариата присутствует.
   Полностью восстановлен дореволюционный интерьер: отреставрированы фрески начала века на потолке и стенах, заработали люстра 1912 г. и светильники 1952 г. Воссоздан фонтан во внутреннем дворике, являющимся точной копией фонтана у Большого театра.
Судьба ресторана Яр со времен революции и до наших дней
   Зеленый бар восстановлен в том облике, в котором он пребывал при владельце А.А. Судакове.
Судьба ресторана Яр со времен революции и до наших дней
Судьба ресторана Яр со времен революции и до наших дней   В меню ресторана есть блюда, которые подавались здесь еще до революции, они отмечены звездочкой. До сих пор можно заказать малиновый суп из ревеня и малины и стерлядь в шампанском.
   Несколько лет назад у арендаторов и города возникли разногласия и отель "Советский" был продан компании "Советская Лимитед", представляющая интересы г. Чигиринского, его новый владелец  начал строить планы по реконструкции гостиницы и собирается увеличить общую площадь отеля с 18 тыс. до 80 тыс. кв. м, за счет постройки на соседнем участке еще одного корпуса, а также повысить его класс с четырех до пяти звезд. Каким будет в будущем отель я не знаю, но еще недавно задворки отеля выглядят так.
Судьба ресторана Яр со времен революции и до наших дней
   Какое-то непонятное сооружение, может быть, прежний арендатор выращивал в этой теплице зелень для ресторана? Информации не нашла.Судьба ресторана Яр со времен революции и до наших дней
    На заднем фасаде здания можно увидеть сохранившийся кусочек отделки с годом постройки, выполненный еще архитектором Эрихсоном А.Э.
Судьба ресторана Яр со времен революции и до наших дней
    Современный вид отеля со стороны Ленинградского проспекта.
Судьба ресторана Яр со времен революции и до наших днейВ наше время от прежнего ресторана «Яръ» в отеле «Советский» остались только десять высоких окон вдоль фасада и собственно ресторанный зал со сценой. Судьба ресторана Яр со времен революции и до наших днейСудьба ресторана Яр со времен революции и до наших днейСудьба ресторана Яр со времен революции и до наших днейСудьба ресторана Яр со времен революции и до наших дней

http://progulkino.livejournal.com/63211.html 

https://pastvu.com/p/35494 

https://stapelia2784.livejournal.com/48085.html

https://progulkino.livejournal.com/63211.html

http://www.bpn.ru/publications/38956/ 

https://a-dedushkin.livejournal.com/379421.html?rfrom=dedush...

фото сегодняисториягорода Советского СоюзаСветлана Митленко
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