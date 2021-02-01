                                           Судьба ресторана Яр со времен революции и до наших дней

Увидеть, как выглядел участок Ленинградского проспекта, тогда шоссе, где распологался ресторан "Яр"можно по довоенной фотографии 1939 г. А я продолжу рассказ о ресторане "Яр" и его дальнейшей судьбе, начатый тут: Ресторан Яр в Петровском парке

После закрытия в 1918 г. бывшего ресторана "Яр", 13 октября 1918 г. здесь был открыт Рабочий клуб им.В.И.Ленина. Он был создан для рабочих и красноармейцев Бутырско-Всехсвятскаго района. Газета "Правда" 15 октября 1918 г. писала: "Открыт клуб им. Ленина в помещении прежнего ресторана "Яр". Устроители... превратили бывший дом капиталистического разврата в красивый и светлый рабочий дворец".

Известно, что в годы НЕПа "Яр" ещё недолго поработал как ресторан. Об этом времени писал Валентин Катаев в своей книге "Алмазный мой венец": "Иногда в метели с шорохом бубенцов и звоном валдайских колокольчиков проносились, покрикивая на прохожих, как бы восставшие из небытия дореволюционные лихачи, унося силуэты влюбленных парочек куда-то вдоль Тверской, в Петровский парк, к «Яру», знаменитому еще с пушкинских времен загородному ресторану с рябчиками, шампанским, ананасами и пестрым крикливым цыганским хором среди пальм и папоротников эстрады".

1 августа 1924 г. в здание переехал ВГИК (не раз менявший свое название - киношкола, кинотехникум и т.д.). Когда в 1937 - 1938 годах возникло два курса со сверхкомплектным числом студентов, под павильон пришлось переоборудовать даже одну из ресторанных кухонь.

Вот замечательная фотография

, условно датированная 1920 - 1925 г. Возможно это студенты ВГИКа.

Кинорежиссер Ю.А. Закревский в своей книге "Наше родное кино" писал: "В 1920 годы — годы нелегкие, несытные, неблагостные — образовался, не без помощи Советской власти, кинотехникум, который располагался на месте бывшего ресторана "Яр". Помните песенку: "Соколовский хор у Яра был когда-то знаменит", так это вот там. Училась в кинотехникуме публика разношерстная: вернувшиеся в фронтов Гражданской войны, выходцы из деревень, бывшие рабочие, потомки купцов и даже дворян.

Кинофабрика "Межрабпом-Русь", впоследствии, видимо, переименованная в "Меж-рабпомфильм", находилась недалеко от ресторана, на улице Верхняя Масловка. 1 ноября 1926 г. на студии разгорелся страшный пожар, многие ее помещения выгорели. Пришлось срочно искать новое помещение. Моссовет решил временно разместить фабрику в бывшем ресторане "Яр", выделив ей половину его здания, включая роскошный "Белый" зал.

Часть помещений разделили перегородками на кабинеты, монтажные и т.п., часть - площадей использовались под съемочные павильоны.

Но киношники, не были бы киношниками, если бы не воспользовались этим обстоятельством. В натуральных интерьерах здесь стал сниматься режиссером Протазановым Я.А. фильм "Человек из ресторана" по одноименному рассказу Шмелева И.С.

Кадры из фильма,

а сам фильм нетрудно отыскать в интернете.

Белый зал.

В этом посте поговорим об истории здания в советское время, о которой в большинстве статей и книг упоминается вскользь, хотя история здания в это время не менее интересна.Рядом с аудиториями-классами располагались павильоны «Меж-рабпомфильма». Очень удобно: после занятий или и во время их можно в массовках подработать да и на съемки посмотреть".