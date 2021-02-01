                                           Судьба ресторана Яр со времен революции и до наших дней

Увидеть, как выглядел участок Ленинградского проспекта, тогда шоссе, где распологался ресторан "Яр"можно по довоенной фотографии 1939 г.А я продолжу рассказ о ресторане "Яр" и его дальнейшей судьбе, начатый тут: Ресторан Яр в Петровском парке
В этом посте поговорим об истории здания в советское время, о которой в большинстве статей и книг упоминается вскользь, хотя история здания в это время не менее интересна.
После закрытия в 1918 г. бывшего ресторана "Яр", 13 октября 1918 г. здесь был открыт Рабочий клуб им.В.И.Ленина. Он был создан для рабочих и красноармейцев Бутырско-Всехсвятскаго района. Газета "Правда" 15 октября 1918 г. писала: "Открыт клуб им. Ленина в помещении прежнего ресторана "Яр". Устроители... превратили бывший дом капиталистического разврата в красивый и светлый рабочий дворец".
Известно, что в годы НЕПа "Яр" ещё недолго поработал как ресторан. Об этом времени писал Валентин Катаев в своей книге "Алмазный мой венец": "Иногда в метели с шорохом бубенцов и звоном валдайских колокольчиков проносились, покрикивая на прохожих, как бы восставшие из небытия дореволюционные лихачи, унося силуэты влюбленных парочек куда-то вдоль Тверской, в Петровский парк, к «Яру», знаменитому еще с пушкинских времен загородному ресторану с рябчиками, шампанским, ананасами и пестрым крикливым цыганским хором среди пальм и папоротников эстрады".
1 августа 1924 г. в здание переехал ВГИК (не раз менявший свое название - киношкола, кинотехникум и т.д.). Когда в 1937 - 1938 годах возникло два курса со сверхкомплектным числом студентов, под павильон пришлось переоборудовать даже одну из ресторанных кухонь.
Вот замечательная фотография отсюда, условно датированная 1920 - 1925 г. Возможно это студенты ВГИКа.
Кинорежиссер Ю.А. Закревский в своей книге "Наше родное кино" писал: "В 1920 годы — годы нелегкие, несытные, неблагостные — образовался, не без помощи Советской власти, кинотехникум, который располагался на месте бывшего ресторана "Яр". Помните песенку: "Соколовский хор у Яра был когда-то знаменит", так это вот там. Училась в кинотехникуме публика разношерстная: вернувшиеся в фронтов Гражданской войны, выходцы из деревень, бывшие рабочие, потомки купцов и даже дворян.
Рядом с аудиториями-классами располагались павильоны «Меж-рабпомфильма». Очень удобно: после занятий или и во время их можно в массовках подработать да и на съемки посмотреть".
Кинофабрика "Межрабпом-Русь", впоследствии, видимо, переименованная в "Меж-рабпомфильм", находилась недалеко от ресторана, на улице Верхняя Масловка. 1 ноября 1926 г. на студии разгорелся страшный пожар, многие ее помещения выгорели. Пришлось срочно искать новое помещение. Моссовет решил временно разместить фабрику в бывшем ресторане "Яр", выделив ей половину его здания, включая роскошный "Белый" зал.
Часть помещений разделили перегородками на кабинеты, монтажные и т.п., часть - площадей использовались под съемочные павильоны.
Но киношники, не были бы киношниками, если бы не воспользовались этим обстоятельством. В натуральных интерьерах здесь стал сниматься режиссером Протазановым Я.А. фильм "Человек из ресторана" по одноименному рассказу Шмелева И.С.
Кадры из фильма, а сам фильм нетрудно отыскать в интернете.
Белый зал.
После закрытия в 1918 г. бывшего ресторана "Яр", 13 октября 1918 г. здесь был открыт Рабочий клуб им.В.И.Ленина. Он был создан для рабочих и красноармейцев Бутырско-Всехсвятскаго района. Газета "Правда" 15 октября 1918 г. писала: "Открыт клуб им. Ленина в помещении прежнего ресторана "Яр". Устроители... превратили бывший дом капиталистического разврата в красивый и светлый рабочий дворец".
Известно, что в годы НЕПа "Яр" ещё недолго поработал как ресторан. Об этом времени писал Валентин Катаев в своей книге "Алмазный мой венец": "Иногда в метели с шорохом бубенцов и звоном валдайских колокольчиков проносились, покрикивая на прохожих, как бы восставшие из небытия дореволюционные лихачи, унося силуэты влюбленных парочек куда-то вдоль Тверской, в Петровский парк, к «Яру», знаменитому еще с пушкинских времен загородному ресторану с рябчиками, шампанским, ананасами и пестрым крикливым цыганским хором среди пальм и папоротников эстрады".
1 августа 1924 г. в здание переехал ВГИК (не раз менявший свое название - киношкола, кинотехникум и т.д.). Когда в 1937 - 1938 годах возникло два курса со сверхкомплектным числом студентов, под павильон пришлось переоборудовать даже одну из ресторанных кухонь.
Вот замечательная фотография отсюда, условно датированная 1920 - 1925 г. Возможно это студенты ВГИКа.
Кинорежиссер Ю.А. Закревский в своей книге "Наше родное кино" писал: "В 1920 годы — годы нелегкие, несытные, неблагостные — образовался, не без помощи Советской власти, кинотехникум, который располагался на месте бывшего ресторана "Яр". Помните песенку: "Соколовский хор у Яра был когда-то знаменит", так это вот там. Училась в кинотехникуме публика разношерстная: вернувшиеся в фронтов Гражданской войны, выходцы из деревень, бывшие рабочие, потомки купцов и даже дворян.
Рядом с аудиториями-классами располагались павильоны «Меж-рабпомфильма». Очень удобно: после занятий или и во время их можно в массовках подработать да и на съемки посмотреть".
Кинофабрика "Межрабпом-Русь", впоследствии, видимо, переименованная в "Меж-рабпомфильм", находилась недалеко от ресторана, на улице Верхняя Масловка. 1 ноября 1926 г. на студии разгорелся страшный пожар, многие ее помещения выгорели. Пришлось срочно искать новое помещение. Моссовет решил временно разместить фабрику в бывшем ресторане "Яр", выделив ей половину его здания, включая роскошный "Белый" зал.
Часть помещений разделили перегородками на кабинеты, монтажные и т.п., часть - площадей использовались под съемочные павильоны.
Но киношники, не были бы киношниками, если бы не воспользовались этим обстоятельством. В натуральных интерьерах здесь стал сниматься режиссером Протазановым Я.А. фильм "Человек из ресторана" по одноименному рассказу Шмелева И.С.
Кадры из фильма, а сам фильм нетрудно отыскать в интернете.
Белый зал.
А вот фотография из журнала "Советский экран", запечатлевшая процесс съемки. На экраны фильм вышел в 1927 году.
Афиша из журнала "Советский экран". Обратите внимание, в одной из главных ролей снимался брат А.П.Чехова - Михаил. Первоначально, роль Скороходова (один из героев фильма), писалась Протазановым для Ивана Москвина, но из-за болезни он не смог принять участие в съемках.
Вот так выглядел вход на студию "Меж-рабпомфильма" в 1930 - 1934 гг.
В справочнике за 1927 г. здесь написано, что здесь располагался кинотеатр "ГИК".Фото нач.1930-х гг.
В своем дореволюционном виде внешний вид здания бывшего ресторана сохранялся до конца 1930-х годов.Здание бывшего ресторана Яр на Ленинградском шоссе, 1930-е годы, ниже фото 1937 - 1939 г. Обратите внимание, на замечательный двухэтажный троллейбус, такие ходили по Ленинградскому шоссе до 1953 года.
В конце 1930-х годов здание было передано Управлению воздушного флота. Здесь решили открыть Клуб летчиков, поблизости на Ходынском поле находился Центральный аэродром.
Перестройка здания началась в 1939 году по проекту арх. Н.П.Рагулина (отца знаменитого хоккеиста), Н.П.Механикова.
По первоначальному их проекту на крыше клуба должен был быть установлен самолет.
Новый фасад был выдержан в благородных классических традициях. Его украшали бюсты ученых и пионеров авиации.
Один из ресторанных залов превратился в клубный, второй - в гостиную. Роспись потолка осуществлял художник П. Д. Корин.
Здесь в июне 1941 года была сформирована 18-я дивизия народного ополчения Ленинградского района города Москвы. Пишут также, что в годы войны некоторое время здесь был госпиталь, но эту информацию надо проверять.
После войны, в 1947 г., в т.н. "Наполеоновском" зале бывшего ресторана была развернута юбилейная выставка в честь 800-летия Москвы
В 1947 году Василий Иосифович Сталин был назначен командующим ВВС Московского военного округа. По его инициативе в начале 1950-х годов начинается новая перестройка здания по проекту архитекторов И.И. Ловейко, В. Лебедева, П. Штеллера с частичным сохранением прежних объёмов помещений и с пристройкой крыла вдоль ул. Расковой под гостиницу, получившую название "Советская".Фото 1952 г.
Она принадлежала Верховному Совету СССР и Совету Министров. Простые граждане здесь жить не могли. Трехкомнатный номер гостиницы. Фото 1950-х годов.
В номере 301 после перестройки целый год жил и кутил В.И.Сталин, а через год был арестован. Сейчас этот номер называется "Сталинским".Фото 1954 г. А.Тартаковского. Гостиница "Советская".Фото 1955 г. Боковой фасад.
Фасад со стороны проспекта также был частично изменен. По краю крыши поставили балюстраду, здание увенчала скульптурная группа,
а портреты летчиков в круглых нишах на фасаде были заменены аллегорическими фигурами. Кстати, вот эти штыри от птиц, а не просто что-то не доделано, как может показаться,
В угловых объемах со стороны Ленинградского шоссе были пробиты окна и сделаны балконы, изменен декор.
Для постояльцев гостиницы в одном из залов бывшего "Яра" открыли ресторан с тем же названием "Советский". Он стал считаться "правительственным", здесь принимали высокопоставленных персон, позднее в нем угощали знаменитых артистов и спортсменов. В разные годы ресторан посещали премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, канцлер ФРГ Конрад Аденауэр, премьер-министр Индии Индира Ганди, правительственные делегации иностранных держав, известные артисты - Мирей Матье, Арнольд Шварценеггер, Жан-Поль Бельмондо и другие.
Другой зал, бывший "Белый", стал сначала кинотеатром "Победа", позднее превращенный в концертный зал.
С 1969 года и по сей день в театрально-концертном зале гостиницы размещается цыганский театр "Ромэн",ранее находившийся на месте совр. д. 26 по ул. Б.Дмитровка.
Цыганский театр, находящийся здесь и ставящий оригинальные спектакли в традициях, идущих от школы Малого театра, как бы продолжает старинные традиции "Яра", славившегося цыганским пением. За годы перестройки ресторан и гостиница пришли в весьма плачевное состояние. В 1998 г. новый генеральный директор Валерий Максимов начал реконструкцию здания.В отеле восстановлен малахитовый зал и лепнина по старым чертежам.
Ковры советского времени восстановлены или изготовлена их точная копия.Даже портрет вождя пролдлетариата присутствует.
Полностью восстановлен дореволюционный интерьер: отреставрированы фрески начала века на потолке и стенах, заработали люстра 1912 г. и светильники 1952 г. Воссоздан фонтан во внутреннем дворике, являющимся точной копией фонтана у Большого театра.
Зеленый бар восстановлен в том облике, в котором он пребывал при владельце А.А. Судакове.
В меню ресторана есть блюда, которые подавались здесь еще до революции, они отмечены звездочкой. До сих пор можно заказать малиновый суп из ревеня и малины и стерлядь в шампанском.
Несколько лет назад у арендаторов и города возникли разногласия и отель "Советский" был продан компании "Советская Лимитед", представляющая интересы г. Чигиринского, его новый владелец начал строить планы по реконструкции гостиницы и собирается увеличить общую площадь отеля с 18 тыс. до 80 тыс. кв. м, за счет постройки на соседнем участке еще одного корпуса, а также повысить его класс с четырех до пяти звезд. Каким будет в будущем отель я не знаю, но еще недавно задворки отеля выглядят так.
Какое-то непонятное сооружение, может быть, прежний арендатор выращивал в этой теплице зелень для ресторана? Информации не нашла.
На заднем фасаде здания можно увидеть сохранившийся кусочек отделки с годом постройки, выполненный еще архитектором Эрихсоном А.Э.
Современный вид отеля со стороны Ленинградского проспекта.
В наше время от прежнего ресторана «Яръ» в отеле «Советский» остались только десять высоких окон вдоль фасада и собственно ресторанный зал со сценой.
Афиша из журнала "Советский экран". Обратите внимание, в одной из главных ролей снимался брат А.П.Чехова - Михаил. Первоначально, роль Скороходова (один из героев фильма), писалась Протазановым для Ивана Москвина, но из-за болезни он не смог принять участие в съемках.
Вот так выглядел вход на студию "Меж-рабпомфильма" в 1930 - 1934 гг.
В справочнике за 1927 г. здесь написано, что здесь располагался кинотеатр "ГИК".Фото нач.1930-х гг.
В своем дореволюционном виде внешний вид здания бывшего ресторана сохранялся до конца 1930-х годов.Здание бывшего ресторана Яр на Ленинградском шоссе, 1930-е годы, ниже фото 1937 - 1939 г. Обратите внимание, на замечательный двухэтажный троллейбус, такие ходили по Ленинградскому шоссе до 1953 года.
В конце 1930-х годов здание было передано Управлению воздушного флота. Здесь решили открыть Клуб летчиков, поблизости на Ходынском поле находился Центральный аэродром.
Перестройка здания началась в 1939 году по проекту арх. Н.П.Рагулина (отца знаменитого хоккеиста), Н.П.Механикова.
По первоначальному их проекту на крыше клуба должен был быть установлен самолет.
Новый фасад был выдержан в благородных классических традициях. Его украшали бюсты ученых и пионеров авиации.
Один из ресторанных залов превратился в клубный, второй - в гостиную. Роспись потолка осуществлял художник П. Д. Корин.
Здесь в июне 1941 года была сформирована 18-я дивизия народного ополчения Ленинградского района города Москвы. Пишут также, что в годы войны некоторое время здесь был госпиталь, но эту информацию надо проверять.
После войны, в 1947 г., в т.н. "Наполеоновском" зале бывшего ресторана была развернута юбилейная выставка в честь 800-летия Москвы
В 1947 году Василий Иосифович Сталин был назначен командующим ВВС Московского военного округа. По его инициативе в начале 1950-х годов начинается новая перестройка здания по проекту архитекторов И.И. Ловейко, В. Лебедева, П. Штеллера с частичным сохранением прежних объёмов помещений и с пристройкой крыла вдоль ул. Расковой под гостиницу, получившую название "Советская".Фото 1952 г.
Она принадлежала Верховному Совету СССР и Совету Министров. Простые граждане здесь жить не могли. Трехкомнатный номер гостиницы. Фото 1950-х годов.
В номере 301 после перестройки целый год жил и кутил В.И.Сталин, а через год был арестован. Сейчас этот номер называется "Сталинским".Фото 1954 г. А.Тартаковского. Гостиница "Советская".Фото 1955 г. Боковой фасад.
Фасад со стороны проспекта также был частично изменен. По краю крыши поставили балюстраду, здание увенчала скульптурная группа,
а портреты летчиков в круглых нишах на фасаде были заменены аллегорическими фигурами. Кстати, вот эти штыри от птиц, а не просто что-то не доделано, как может показаться,
В угловых объемах со стороны Ленинградского шоссе были пробиты окна и сделаны балконы, изменен декор.
Для постояльцев гостиницы в одном из залов бывшего "Яра" открыли ресторан с тем же названием "Советский". Он стал считаться "правительственным", здесь принимали высокопоставленных персон, позднее в нем угощали знаменитых артистов и спортсменов. В разные годы ресторан посещали премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, канцлер ФРГ Конрад Аденауэр, премьер-министр Индии Индира Ганди, правительственные делегации иностранных держав, известные артисты - Мирей Матье, Арнольд Шварценеггер, Жан-Поль Бельмондо и другие.
Другой зал, бывший "Белый", стал сначала кинотеатром "Победа", позднее превращенный в концертный зал.
С 1969 года и по сей день в театрально-концертном зале гостиницы размещается цыганский театр "Ромэн",ранее находившийся на месте совр. д. 26 по ул. Б.Дмитровка.
Цыганский театр, находящийся здесь и ставящий оригинальные спектакли в традициях, идущих от школы Малого театра, как бы продолжает старинные традиции "Яра", славившегося цыганским пением. За годы перестройки ресторан и гостиница пришли в весьма плачевное состояние. В 1998 г. новый генеральный директор Валерий Максимов начал реконструкцию здания.В отеле восстановлен малахитовый зал и лепнина по старым чертежам.
Ковры советского времени восстановлены или изготовлена их точная копия.Даже портрет вождя пролдлетариата присутствует.
Полностью восстановлен дореволюционный интерьер: отреставрированы фрески начала века на потолке и стенах, заработали люстра 1912 г. и светильники 1952 г. Воссоздан фонтан во внутреннем дворике, являющимся точной копией фонтана у Большого театра.
Зеленый бар восстановлен в том облике, в котором он пребывал при владельце А.А. Судакове.
В меню ресторана есть блюда, которые подавались здесь еще до революции, они отмечены звездочкой. До сих пор можно заказать малиновый суп из ревеня и малины и стерлядь в шампанском.
Несколько лет назад у арендаторов и города возникли разногласия и отель "Советский" был продан компании "Советская Лимитед", представляющая интересы г. Чигиринского, его новый владелец начал строить планы по реконструкции гостиницы и собирается увеличить общую площадь отеля с 18 тыс. до 80 тыс. кв. м, за счет постройки на соседнем участке еще одного корпуса, а также повысить его класс с четырех до пяти звезд. Каким будет в будущем отель я не знаю, но еще недавно задворки отеля выглядят так.
Какое-то непонятное сооружение, может быть, прежний арендатор выращивал в этой теплице зелень для ресторана? Информации не нашла.
На заднем фасаде здания можно увидеть сохранившийся кусочек отделки с годом постройки, выполненный еще архитектором Эрихсоном А.Э.
Современный вид отеля со стороны Ленинградского проспекта.
В наше время от прежнего ресторана «Яръ» в отеле «Советский» остались только десять высоких окон вдоль фасада и собственно ресторанный зал со сценой.
http://progulkino.livejournal.com/63211.html
https://stapelia2784.livejournal.com/48085.html
https://progulkino.livejournal.com/63211.html
http://www.bpn.ru/publications/38956/
https://a-dedushkin.livejournal.com/379421.html?rfrom=dedush...
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