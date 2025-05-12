Силовики пришли за атаманом Красновым. Наконец-то

А суды-то у нас работают! Шолоховский суд постановил убрать две статуи нацистского преступника атамана Краснова из музея. Музей характерный: «Донские казаки в борьбе с большевиками». Непонятно, правда, куда смотрели тридцать лет. Хозяин этого чудесного музея даже штраф заплатит. Аж две тысячи рублей. Новости СМИ2

А какой роскошный там владелец! Нет, я не скажу, что это прямой фашист и сотрудник ЦРУ. Хотя что-то в открытых источниках на такие мысли наводит. Но я этого не скажу, потому что не знаю.

Зато посмотрел большое интервью с этим выдающимся «казаком» с литературной фамилией Мелехов и обалдел. Там и как дедушка воевал с одной киркой. И как оказался почему-то потом в станице под оккупацией фашистов.

И как сильно не права родная страна на Донбассе. И какой чудесный гражданин был с овальной фамилией. Там полный набор. Волосы шевелятся!

Хозяин здоровенного музея, не пойми на чьи деньги построенного, сразу же отказался. Да никакой это не Краснов, просто похожий казак. Вот послушайте Владимира Мелихова:

«Монумент в музее в Еланской - не бюст Краснова, а собирательный образ донского атамана, воевавшего с большевиками».

Простите, а что за казаки с сорок первого по сорок пятый с большевиками воевали? Вот то-то же. Для сомневающихся вот портрет атамана (которого никто не выбирал, кажется, ни разу), а вот памятник. Ну совсем не он же, правда? Или одно лицо? Но любители пособников фашистов тут же сообщили, что дело вовсе не в фашистском генерале. Нет, это губернатор пиарится, якобы:

«Юрий Слюсарь пока слаб в публичной политике. Команда политтехнологов ищет простые темы, в которых можно зафиксировать победу над злом. Музей — удобный кейс. Краснов — токсичный персонаж, а закрытие музея можно вписать в патриотическую повестку».

Краснов – не токсичный персонаж. Это предатель Родины, которого судил открытый советский суд. И которому в 1947 году вынес высшую меру социальной защиты. Не расстрел, не достоин, простую верёвку.

Сам я с хозяином музея, понятно, не знаком. Потому всё дальнейшее он рассказывает о себе сам на сайте музея.

Этот самый Мелихов в девяностые как-то отжал себе цементный заводик. И принялся строить коттеджные посёлки и гостиницы.

Построил два музея (в станице Еланской и в Подольске), оба про историю борьбы с советской властью. Открыл в России два храма, причём не наших, а РПЦ за рубежом. Открывал, естественно храмы, епископ из Канады. Кто не помнит, РПЦЗ – тоже исторически большие друзья фашистов.

Читаем как Мелихов пишет о себе на сайте музея:

«Главной задачей своей деятельности Мелихов назвал дебольшевизацию России и десоветизацию сознания российского народа».

С десоветизацией всё идёт хорошо. Впрочем, там кажется не в первом поколении всё хорошо у потомственного казака. Вот такая история в музее

Вот рассказ казака про дедушку ветерана. Почему-то от советской власти дедушка бежал и жил без документов. Боялся страшно, что отправят в Сибирь. Что же он такое натворил в Гражданскую?

Потом как-то прибился к шахте и легализовался. 22 июня, естественно, добровольцем никуда не пошёл. Большевиков, судя по рассказу внука, ненавидел.

Когда всё-таки шахтёров к середине Великой Отечественной забрали и отправили под Сталинград, тоже как-то сложилось странно.

Внучек рассказывает, что оружия деду не дали. Поехал служить с киркой. Командир сказал, убьют товарища – возьмешь у него. Видимо, вторую кирку.

Нет, бывало разное. Фронтовой товарищ деда рассказывал, что его война застала в училище, курсантом. Еще и училище оказалось в полосе наступления врага.

Потому половина курсантов выступила с винтовками боевыми. А остальные – с учебными. Но это первые дни, неразбериха.

И кстати, учебная винтовка – это не смешно. Это здоровенная палка со штыком. Пусть она и не стреляет, но какое-никакое оружие. Про боевые кирки слышу впервые.

Впрочем, дедушка казак как-то очень быстро попал в плен. А потом немцы его отпустили в родную станицу. Где он и жил под оккупацией до самого прихода Красной Армии.

Нет, внучек рассказывает, что деда ранили, он притворился мертвым, и немцы его бросили. А потом добрался до родных мест. Уверен, он и особисту потом ровно так же объяснял. Но чудес-то не бывает.

Зато тут же внучек лупит нас по голове байкой, что после Победы на шахте работали пленные венгры и немцы. И бригаду «совсем не кормили». Кровавые большевики, конечно. Как они там все не остались?

На прямой вопрос журналиста «Сталин упырь?» следует столь же прямой ответ «казака» - «Безусловно». Для сомневающихся Мелихов добавляет:

«Все мы выросли при советском режиме и зачастую (кто больше, кто меньше) поступаем как «совки», но многие ли из нас отвергли советское не только сознанием, но и душой?

Многие ли из нас обратились к жизни тех, кто не был отравлен советским образом жизни и не подвергся массированному преобразованию сознания в мифологическую кашу советского бытия».

Вот чтобы советская каша побыстрее выветривалась музей развернул активную пропагандистскую деятельность. Первым делом поставили статую Николая Второго. Кстати и в музее гигантский портрет святого царя присутствует.

Потом музей начал издавать пачками крайне странные книжки. Одно из первых изданий «Донские казаки в борьбе с большевиками». Затем вышли книги «Против красной банды» и «Геноцид казачьего народа».

Кстати, обратите внимание, казак Мелихов раз за разом повторяет, что казаки это не русские. Что это отдельный народ. Который страшно угнетали большевики.

Два года назад вместе с американским посольством он издаёт мемуары диктатора Кубы Фульхенсио Батисты. Да, это тот самый людоед и американская марионетка, которую свергали Фидель с Че Геварой.

Другой герой этого музея – Аугусто Пиночет. Музей издал книжку «Пленник за службу Чили», в которой хвалит со страшной силой генерала его тайной полиции. Чем они занимались напоминать не надо?

Неспроста. Пиночетовского костолома звали Мигель Краснов. Это родной племянник атамана Краснова. Святой, практически, человек.

Насчет нацистского преступника Краснова в музее настоящий культ. Кроме памятников, музей издал тридцать томов сочинений пособника фашистов. Плодовит был изменник, любил скрести пёрышком на службе у фашистов. Тридцать томов!

Мне крайне любопытно, на какие деньги всё это великолепие? Столько ли приносит отжатый в девяностые цементный заводик и строительный бизнес?

По словам самого казака, Родину он очень любит, но почему-то долгое время просидел на Кипре. Спасался от уголовного дела? Или я не так понял.

Каждый ли казак из станицы может содержать пару музеев, большое издательство, ставить памятники и мемориалы нацистским преступникам? Неужто не помогли на такое «доброе» (для наших недругов) дело западными грантами? Неужто, всё на свои?

Насчет сборного образа казака – борца с большевизмом я так одну штучку напомню. Когда заговорщики не осилили покушение на Гитлера, этот самый сборный образ срочно накропал хозяину телеграммку.

Как он страшно опасается за здоровье дорогого фюрера. Документ вполне официальный, эти умники его сами опубликовали ещё в 1944 году! Открываем коллаборационистское издание «Казачья лава» от 27 июля 1944 года. Генерал Краснов пишет:

«Вождь! Казачьи войска, перешедшие на сторону Германии и вместе с нею сражающиеся против мирового еврейства и большевизма, с глубоким негодованием и возмущением узнали о гнусном и подлом покушении на Вашу жизнь.

В чудесном спасении Вашем они видят великую милость всемогущего Бога к Германии и казакам, Вам присягнувшим, и залог полной победы Вашей над злобным, жестоким и не стесняющимся в средствах борьбы врагом.

Казаки усугубят рвение своего служения для спасения Германии и Европы от большевистской заразы. Живите многие годы, наш Вождь Адольф Гитлер!»

Вот за такой музей я двумя руками. Можно даже памятник атаману сохранить. И прямо на пьедестале вычеканить крупными буквами сию телеграмму.

Смотрите, дети Шолоховского района. Смотрите, потомки казаков. Вот такие граждане на нашей земле тоже случались. Наградой от народа таким «патриотам» стала крепкая верёвка, не взыщите.

Но почему-то о таком гражданин Мелихов стыдливо умолкает. Нет, не с советским народом боролись эти «собирательные казаки». Исключительно с большевистскими оккупантами.

А если внимательно читать книжки Краснова, обнаружим и более чудесное. Что все большевики были одной национальности, которую так сильно не любил Гитлер. Мда, «патриот» Краснов, внезапно, был открытым нацистом. Хотя бы в отношении евреев, факт.

Хозяин музея с литературной фамилией Мелихов вещает что-то про гордость и историческую память. Что ж, мы ещё не совсем этой памяти лишились.

Герои, которых он нам в лицо тычет – герои не наши. Это враги, предатели, пособники. Это не гордость, о таком казачкам бы глазки в пол опускать надо и не вспоминать больше никогда.

А ведь настоящим советским казакам было чем гордиться. Кубанские кавалеристы фашистов били и били крепко, как деды завещали. И на службу к герру фон Паннвицу их не тянуло почему-то.

Командир четвертого кавалерийского корпуса генерал Плиев вспоминал о параде Победы в 1945:

«Моё внимание привлек появившийся на площади строй казаков, в плотно облегающих талию черкесках. На груди у каждого поблескивают газыри и боевые ордена. Почти всех идущих в колонне знаю в лицо…

Старшину сабельного эскадрона 30-го кавполка Давида Ивановича Дворникова, казака из кубанской станицы Тимашевская, я узнал по густым усам. А вот вижу командира 36-го полка гвардии подполковника Гераськина. Это о нем сообщало Совинформбюро как о волевом командире, герое дерзких сабельных атак.

Старший лейтенант Иван Овчаренко – замечательный артиллерист, истребитель танков – широко улыбается. Кажется, с его уст вот-вот слетит привычная фраза: Порядок в кавалерии!

Идут и идут казаки…»

Найдем мы эти имена в мелиховских музеях? Нет? Там сплошные «борцы с большевизмом»? Нет, я не скажу, что это прямой фашист и сотрудник ЦРУ.

Скажу другое. Штраф две тысячи целковых, это, конечно, очень страшно для владельца строительного бизнеса. Но хоть так.

Кто-то скажет, мол, не только про пособников же музей. Собирали там разное, про историю это родной страны. Что ж, отчасти так, а отчасти нет.

Потому что там, где по тридцать томов сочинения Краснова издают, ничего хорошего ждать не приходится. Там как в анекдоте про автозавод – место проклятое. Раскатать и солью засыпать, чтобы сто лет не росло ничего.

Вы на фоточку сего внучка Мелихова посмотрите. С какой гордостью он носит чёрный крест с простой надписью «Лиенцъ 1 июня 1945» года. Странноватая дата, неужто орден за взятие австрийского городка в победный год? Но почему июнь? Трагическая это дата для предателей. Не ожидали они такого от хозяев. Потому как от Красной Армии эти гордые ватаманы бежали, держа боевые шаровары. К хозяевам бежали, к англичанам.

Им и сдались радостно прямо тысячами. Но вольной жизни в Британии не случилось. Предателей за людей не считали даже наши союзники.

Англичане взяли, да просто выполнили подписанные ещё в Ялте бумаги. И фашистских пособников вернули Советскому Союзу. Мол, это Ваши? Так решайте сами что с ними делать.

В казачьих кругах это событие зовётся «Великим предательством». Как же так, вернули «патриотов» в родную землю! Предали-то хозяева, обещали-то каждому по вилле в Крыму и трёх русских рабов, а вон как вышло.

Что характерно, советская власть судила очень небольшое количество из тысяч сдавшихся казаков. Основная масса поехала, стыдливо опустив голову, поднимать разрушенные их же союзниками-фашистами станицы.

А внучку Мелихову, вместо чёрного креста по поводу выдачи изменников, не худо собственного деда вспомнить. Хоть и не любил тот советскую власть, а воевать фашиста пошёл. И всю жизнь не батраков гонял по цементному заводику, а честно на шахте давал стране угля.

Гораздо более достойный пример жизни, чем пособник фашистов Краснов. Эх, ему бы показать жаркое лето сорок пятого. Как по брусчатке Красной площади «Идут и идут казаки»!

Ярослав Бушмицкий

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