Деревянное кружево в провинции России

Начну, пожалуй, с удивительной истории, как сами люди спасают красоту и достояние нашей станы. Как обычная женщина спасла «город деревянного кружева» в провинции России: Как сегодня выглядит Южа.

Сейчас этот небольшой городок, расположенный на юго-востоке Ивановской области, называют «городом деревянного кружева» из-за сохранившихся здесь резных фасадов и кружевных окон, каждое из которых уникально.

А ведь совсем недавно эта старинная красота могла навсегда исчезнуть: на рубеже веков жители Южи начали массово менять эти уникальные произведения искусства на безликие пластиковые стеклопакеты. И лишь отдельные активисты взялись спасать снятые наличники от топора и пытались объяснить местным жителям, что это культурный код города, который важно сохранить для потомков.

От фабричного поселка - к городу-мастерской Южа в середине XX века

Первое упоминание о «Южском рубеже» встречается в грамоте князей Пожарских архимандриту Михаилу Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря, датируемой 1556 годом, а первое документальное свидетельство о поселении Южа, принадлежавшего татарскому дворянину Григорию Карамышеву, относится к середине XVI века. После его смерти Южа перешла во владение Ивана Грозного, который подарил ее своему двоюродному брату князю Владимиру Старицкому. Позднее это небольшое поселение, не представляющее особой ценности и расположенное среди ивановских болот и дремучих сосновых лесов, много раз переходило из рук в руки.

Свое развитие и относительную известность Южа получила после 1862 года, когда ее очередной владелец помещик Иван Протасьев осушил болото, превратив его в озеро Вазаль, и на его берегу начал строительство бумагопрядильной фабрики, которая позже была расширена и стала ткацкой фабрикой.

Через два года Протасьев продал фабрику вместе с прилегающим к ней поселением шуйскому купцу, старообрядцу Асигкриту Балину, который значительно расширил производство, соорудил склады и казармы для рабочих, открыл гимназию и больницу, превратив Южу в крупный фабричный поселок, который территориально был разделен на Старую Южу и Новую Южу. Дома в Юже в середине ХХ века

После смерти Балина управление фабрикой перешло к его детям, они же взяли на себя заботу о Южском Смоленском храме, обновили здание, переделав настенные росписи и заново позолотив иконостас. Они также переделали первоначальный барочный декор фасадов, придав ему русский стиль. Тогда же на постройках Южи стали появляться знаменитые рамочные наличники с килевидным верхом, валиками и сандриками, хотя резьбой по дереву, используемой для украшением своих домов, русские крестьяне занимались, начиная с Х-ХI веков. Но именно здесь, в Юже, это ремесло получило наиболее широкое развитие и стало отличительной чертой этого поселения, превратившегося в настоящую мастерскую русского зодчества.

Древнее ремесло, благодаря которому город оказался на туристической карте России Типичный для Южи фасад дома

В начале ХХ века на фабрике Балина работало уже 5 300 человек. После Октябрьской революции фабрика была национализирована, но продолжала работать, а Южа была преобразована в промышленный центр и получила развитие как в промышленном, так и в социальном плане. Благодаря работе фабрики и развитию социальной инфраструктуры отток населения в города был минимальным, и в 1925 году Южа получила статус города.

Архивное фото загородного поместья М.А. Павлова (Группа ВК «Ретро Ивановской области»)

Владельцем и создателем сего чуда был Михаил Алексеевич Павлов (1846-1915) – мануфактур-советник, купец 1-ой гильдии и фабрикант, уроженец д. Седельницы Нерехтского уезда Костромской губернии.

Как он появилось в Юже? Когда то это красивое деревянное здание было частью загородного ансамбля шуйского фабриканта М.А. Павлова в деревне Гридино* (южский краевед Владимир Копров)/в селе Колягино (Свод Ивановская обл., ч. 3). Оттуда его и перевезли в 1920-х гг.

В дачный комплекс входило несколько зданий, сохранялись они вплоть до 90-х годов 20 столетия, пока в усадьбе был пионерлагерь Южской фабрики. После того как фабрика перестала по объективным причинам поддерживать здания в надлежащем виде и пионерлагерь был ликвидирован, усадьбу варварски разорили… - В. Копров

Впрочем в окрестностях Южи сохранилось не мало интересных культовых сооружений, а в самом городке промышленных и гражданских памятников, в том числе деревянных, которые в блогерской среде принято называть «теремами».

Вот, например, как деревянный терем Балина Фрагмент главного фасада одноэтажного корпуса, на котором в основном и сосредоточено богатое деревянное узорочье Вид на усадьбу Балина со двора

Балин- шуйский городской голова (1857), крупный текстильный предприниматель и торговец Асигкрит Яковлевич Балин. старообрядец. и, выходец из крестьян.

К драматичным событиям Южи следует отнести тот факт, что за год до присвоения ей статуса города Южский Смоленский храм был закрыт, все храмовые атрибуты были демонтированы, имущество храма разграблено, семь колоколов были сняты и отданы на переплавку, а в самом здании была размещена школа-восьмилетка.

Резные наличники уже тогда считались одним из элементов и символов русского деревянного зодчества, и в Юже они были широко распространены, над их изготовлением трудились настоящие мастера своего дела, но пик их популярности пришелся на послевоенные годы, когда многие мужчины начали плотничать, чтобы заработать себе на жизнь. Тонкая доска стоила недорого, и из нее можно было сделать настоящее произведение искусства, а многие местные жители старались украсить свое жилище. Дома с ажурной резьбой на окнах вошли в моду, каждый хозяин старался, чтобы его дом выглядел не хуже, чем у соседа.

В 1970-х годах в Юже проживало 25 тысяч человек, большая часть из них работали на ткацкой фабрике, но с перестройкой начался ее упадок, рабочие перестали получать зарплату. В начале 1990-х годов фабрика закрылась, люди начали уезжать на заработки, и население Южи сократилось вдвое. Деревянные дома начали постепенно ветшать, а у людей не было средств на их восстановление. Сложная резьба на оконных наличниках

Когда жизнь более или менее наладилась, и в город пришли компании по изготовлению пластиковых окон, люди начали массово менять старые деревянные конструкции на стеклопакеты. Их выставляли у дворов, предлагая забрать желающим, вывозили на свалки, ими разжигали огонь в мангалах. Потребность в мастерах резьбы по дереву быстро исчезла, и древнейший вид русского искусства тоже оказался под угрозой исчезновения.

Город, где каждый дом — как произведение искусства Ирина Крюковская и ее гостеприимный дом в Юже

Ситуацию изменили неравнодушные горожане, которым было невыносимо смотреть на то, как исчезают уникальные резные наличники со старых домов, а деревянные окна массово заменяются на пластиковые. Одна из таких активисток - Ирина Крюковская, которой достался от родителей старый деревянный дом в Юже, - решила сделать ремонт, отреставрировать его фасад, ничего не менять внутри, и даже сохранить все старые вещи, которые служили не одному поколению ее семьи.

Когда она привела дом в порядок, то стала замечать, что возле него нередко останавливаются люди, которые явно были не из местных. Они разглядывали его резные наличники, фотографировали его нарядный фасад. Разговорившись с одним из таких любопытных, Ирина услышала: «У вас не дом, а настоящий музей!». И тогда у нее родилась идея. Она поняла, что стала владельцем настоящего сокровища, и если правильно им распорядиться, можно подать пример другим.

Ирина при поддержке семьи начала приглашать в свой дом гостей, печь пироги в русской печи, угощать всех чаем из старинной посуды, рассказывать интересные истории об этом уникальном крае. Вскоре у нее появились последователи, которые стали реставрировать свои старые дома, возрождать искусство резьбы по дереву, совместно проводить фестивали, на которые приглашали гостей из других городов, показывать им старинные плотницкие инструменты, сохранившиеся во многих семьях, и учить с ними работать. При технологическом колледже была создана мастерская по изготовлению южских наличников, а город стал расцветать с их обильным появлением на улицах. Про людей и для людей

Сложилась команда, которая пыталась сохранить эту изюминку Южи от уничтожения.

- Пришли оконные компании. Люди стали массово менять окна на пластиковые. Причем меняли не просто стекло. Меняли конфигурацию окна – из двух окон, например, делали два. Представители оконных компаний им объясняли, что это дешевле, практичнее и вам это будет лучше. Это было 13 лет назад. Люди, не имея какой-то насмотренности, тогда нее так активно путешествовали, как сейчас, не имея внутренней культуры, гармонии, - соглашались.

Наличники оказывались выброшены.

Команда «Мира добра» старалась сохранить то, что оказалось ненужным. Часть сохраняли у себя, часть передавали в Плёс. Кто-то из жителей приносил наличники сам, у кого-то они стояли у дома, а когда активисты спрашивали о судьбе наличников, владельцы говорили, что планируют пустить их на растопку мангала. Спасали всё, что можно было спасти.

- Первый этап – мы спасали наличники из-под топора. Второй – нам стали звонить люди и предлагать наличники купить. Конечно, мы объясняли, что купить не готовы, не с коммерческой точки зрения все это затеяли. А третий этап – самый замечательный, - говорит Ирина.

– Жители стали осознавать ценность наличников. Знаете, черта русского человека - если кому-то это нужно, значит, наверное, и мне надо. Стали все реже снимать и выбрасывать наличники.

А в итоге активисты заметили, что на домах при замене окон на пластиковые, наличники возвращают на прежнее место. Появились дома с современными наличниками, внешне их не отличишь от тех, что много лет украшают окна Южи, но стоят такой декор дешевле.

- Мы считаем, это произошла маленькая революция в мозгах, в сознании людей. Они даже сами не подозревают и никогда не признаются, что это так. Но это, конечно же произошло.

У «Мира добра» появился проект «Сохраним лицо нашего города». Он включал в себя книгу с личными историями жителей домов с наличниками. Вместе с Иваном Хафизовым, который создает виртуальный музей наличников России, сфотографировали наличники на тридцати улицах Южи и создали банк фотографий. Для школьников и студентов стали проводить мастер-классы по работе с деревом. Организовали экспозицию «Личное в наличниках», открыли Мастерскую-лабораторию южского наличника и Школу местных сувениров.

А еще организовали фестиваль «Том Сойер Фест» в маленьком селе Холуй.

- Это же вообще нонсенс. Такие фестивали проходят в городах-миллионниках - Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде… А у нас участвует село с населением восемьсот человек. И мы пять лет проводим этот фестиваль. Сейчас уже шестой год пошел, уже выбраны домики, которые в этом году будут восстанавливать. А это же все не про дома и не про наличники, это все про людей.

Команда организации «Мир добра» проводила семинары, лекции для активистов о том, как запускать проекты, как менять свои территории в лучшую сторону. В 2020 году при поддержке Фонда президентских грантов в Юже прошла Мастерская гостеприимства, по итогам которой открыли Центр сельского гостеприимства «Усадьба».

- Мы поняли, что мы выросли до уровня экспертов, до уровня консультантов, что сами, пройдя весь этот путь не теоретически, а практически, можем делиться знаниями с лидерами общественных организаций из других городов и сел. В этом году нашему гостевому дому 13 лет. Это достаточно большой срок проработать на одной территории в одной локации.

Все эти изменения сказались на всех жителях, появилась уверенность в том, что каждый может сделать город лучше, не ожидая, что кто-то сверху это все решит за простых людей. Участники обучающих лекций «Мира добра» участвовали в конкурсе на благоустройство территории, который проходил при поддержке Минстроя.

- У нас так таким образом появилась новая набережная нашего озера замечательного Вазаль. Раньше это была просто заброшка. Здесь появилась комфортная территория для отдыха, а украшает ее арт-объект – Южский резной наличник. Люди поверили в возможность запуска горизонтальных проектов, когда инициатива идет от самих жителей, а не спускается от чиновников. Фото: "Мир Добра".

Дома в Юже

Гостевой дом "Жар-птица

Свой проект жители Южи назвали «Сохраним лицо нашему городу», и через десяток лет в Юже уже насчитывалось более тысячи домов с резными фасадами и воздушными наличниками. В отличие от других небольших городков, состоящих преимущественно из частного сектора и мало кому интересных, Южа стала привлекательным местом для огромного количества туристов, которые назвали ее «городом деревянного кружева». Они приезжают в Южу на экскурсии по маршрутам, разработанным лично Ириной и ее коллегами, и не перестают восхищаться красотой этого города, где каждый дом является произведением искусства.

Жителей города Южа в Ивановской области называют южанами и южанками. Не знаю, почему это все еще не используют для продвижения населенного пункта, а на въезде тебя не встречает исполинская надпись «Мы — южане». Южа затеряна среди озер и лесов, эти края называют среднерусской Карелией. Фабриканты Балины на рубеже 19-20 вв. превратили небольшое село в образцовый город-сад с фабрикой, жильем, народным домом и потрясающим озером под названием Вазаль.

О чём рассказывают оконные наличники русских домов: символизм в деревянном зодчестве Сложная резьба на оконных наличниках.

В России и сегодня сохранилось много домов, впечатляющих деревянными узорами на оконных наличниках. Это тонкое искусство передавалось от мастера к мастеру, и по сей день редкий дом с резными наличниками оставит кого-то равнодушным. В этом материале, уже не только касающиеся Южи интереснейшие образцы деревянного зодчества, рассматривать которые можно бесконечно. Такими были оконные наличники до 17-го века.

Резные наличники в русских домах всегда были не только эстетическим элементом, но и оберегом, который был призван оберегать дом от проникновения в него «тьмы и навьев». Поэтому главными мотивами резьбы было изображение природных сил - "тверди небесных", "хлябей небесных" и Солнца, встречались и реалистичные изображения животных. Сложная резьба на оконных наличниках.

Оформление окна дома - своеобразная картина мира. В верхней части небо, которое в славянских поверьях было 2-уровневым: «нижнее небо» называли «небесными хлябями», а верхнее – «небесной твердью». Небесная хлябь – символ плодородия и живительной влаги - изображается как волнистая линия или отчетливые полукружья и могла «стекать» по краям окна, изображаясь в виде капелек. Особый стиль.

Нижняя часть деревянного наличника должна была символизировать «твердь земную», а поэтому часто имела изображения вспаханного и засеянного поля (ромбы с точками внутри и двойные перекрещивающиеся полосы). Боковые части наличника называли «полотенцами». Солнышко садится и снова восходит. Наличник как оберег.

Все части наличника соотносятся со сторонами света и с временами года, а при нанесении на них определённых символов важную роль отыгрывает местоположение самих символов. Современный стиль.

Так, самым, пожалуй, частым, является размещение на всех частях наличника солярных символов. Как правило, для изображения солнца использовали ромб. Он мог помещаться в любой части наличника, а иногда и сразу и сверху, и справа, и слева, и даже внизу. В такой комбинации символ обозначал смену времён года и дня и ночи. В нижней же части наличника ромб (вытянутый) обозначал поле. Белое и бордо. Почти хохлома.

Солнце изображалось на наличниках и как равносторонний крест, так называемый «глаз с неба» (как правило, в верхней части наличника), и как небольшой полудиск с лучами. Для древних славят Солнце ассоциировалось с энергией, мощью, силой, было оберегом против всякой нечисти. Такие изображения отражают и представления славян о мироустройстве – в центре солнце, олицетворяющее высшую силу и дарующее жизнь. Правда, в наличниках советского времени солнце заменил «цветочек» или пятиконечная звезда .... и птицы внизу.

Не менее важны в украшении наличников и громовые знаки, традиционно сопровождающие Солнце. Выглядит громовой знак как 6-уголная или 8-уголная звезда, вписанная в круг. Славяне называли этот символ громовым или Перуновым знаком, громовым колесом или коловратом. Этот знак – символ мужества, доблести и магический знак русского воинства. Иногда этот знак обозначал смену дня и ночи. "Утончённая Современные мотивы.

Встречаются на наличниках и реалистичные изображения птиц (утки и лебеди) и лошадей. В славянской мифологии конь был «носителем» солнечного диска. Поэтому его изображали в верхней части наличника, а птиц, уносивших солнце на закате – в нижней части. Почти сказочное окошко.

Немного деревянного зодчества Нижнего Новгорода. Нижний Новгород. «Заповедные кварталы» Расписные дома, Архангельская область Расписные дома, Архангельская область

Рассматривая наличники, можно увидеть много интересного, но при этом стоит всегда помнить, что трактовки изображений в разных регионах России могут быть совершенно разными, что связано с историей, последующим перениманием и адаптацией к собственной культуре разными народами. Такие разные русские наличники.

