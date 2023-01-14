Игры в полуросликов. Признание Запада, которое никто не заметил

Почему украинские пропагандисты так любят называть русских орками? Почему они старательно доказывают, что Россия – это Мордор, а значит – зло? Оказывается, есть целая мистическая концепция, скрытый смысл которой известен Царьграду.

Запад и его герои-хоббиты

Назначение Зеленского и его "полуростик" тоже имеет тайное и даже магическое значение, но уже для господ с Запада. Все эти тайны политический обозреватель Царьграда Андрей Перла раскрыл в очередном выпуске программы "Скрытые смыслы":

Они мистики и подвержены всем ограничениям, которые накладывает на них западная культура последнего времени. А западная культура не сразу, но как раз в ХХ веке, после Второй мировой войны, примерно в те времена, когда они стали публиковать первые части знаменитой книжки Джона Толкиена "Властелин колец", стала очень зависимой от маленького человека.

Великая русская литература тоже много писала про маленького человека. Но не в прямом смысле. Более того, великая русская литература всегда стояла на том, что всякий маленький человек может стать великим, если с ним что-то произойдёт, если он будет вынужден, если он, например, станет на защиту Родины и так далее.

А Запад пошёл по пути прямо противоположному. Запад стал говорить о том, что маленький человек прекрасен именно своим ничтожеством. И если мы посмотрим на то, что происходит в последнее время, например, в США, то мы увидим, что человек, закончивший университет, много и тяжело работавший, чего-то в жизни добившийся, именно этим виноват перед негром, который всю жизнь ничего не делал, курил марихуану, немножечко воровал в своё удовольствие и всячески безобразничал.

И этот маленький – в социальном смысле – негр оказывается более ценен для западного общества. Как, к примеру, покойный товарищ Джордж Флойд, который был под кайфом и умер, когда его пытались задержать из-за того, что он использовал фальшивые деньги, оказался более ценен, чем белый полицейский Дерек Шовин, производивший задержание. Андрей Перла: «Запад стал говорить о том, что маленький человек прекрасен именно своим ничтожеством».

Флойд оказался более ценным гражданином общества, чем люди с образованием, чем вся эта белая Америка. А ведь ещё буквально позавчера все говорили об американской мечте, которая достигается своим собственным трудом, и так далее.

Половинчики и халфинги как ценные герои западного общества

Про что книжки Толкиена? Про то, как маленькие люди, вообще половинчики, халфинги, в половину нормального человеческого роста, полурослики, оказывается, более ценны, более значительны, чем маги, герои, рыцари. И неважно, защищают ли они добро, тёмные они или светлые. Все они должны поклониться вот этому маленькому существу. Только такого героя приемлет западное общество.

Разумеется, у Толкиена это всё сложнее, чем просто маленький герой. Ведь Толкиен был настоящим философом, филологом. Он до такого примитива не опускался, он сложнее. Это современная западная культура стала проще. Она примитизировалась таким образом, чтобы воспринимать маленьких как более ценных, нежели большие. И чем меньше – тем лучше.

А из кого они сейчас делают героев? Понятно, что Зеленский марионетка. Более того, он профессиональный актёр, который играет роль, расписанную ему сценаристом. Актёр, кстати, прекрасный, потому что он в эту роль свою вжился. Он прекрасно всё отыгрывает, прямо по Станиславскому.

Почему же он такой? Почему у него такая роль? Каким должен быть герой, если он противостоит злу? В нашем представлении герой должен быть с благородным лицом, с широкими мощными плечами, высокого роста, красивый. И вот такой он должен выходить, олицетворяя добро и бороться со страшными захватчиками с мечом в руке.

Зеленский? Нет, хоббит в обносках

А что мы видим? Мы видим жалкое нелепое существо, которое всё время прячется, которое одето в какие-то обноски. И совершенно не важно, что эти обноски дорогие. Я не знаю, сколько стоит его свитер, но выглядит он плохо. Зеленский на встречу с президентом другой державы приходит в тренировочных штанах.

Я сколько угодно могу не любить США и не уважать их лидера, но это президент страны, в которой 300 миллионов человек живёт. Тебе трудно галстук повязать? Что же это такое?

А это хоббит, оказывается. Это маленький полурослик, который сам по себе ничтожен, но именно потому, что он ничтожен, жалок и даже неприятен, именно поэтому только он в их представлении и годится для того, чтобы противопоставить его мировому злу, которым они рисуют нас.

А потому что у нас лидеры совсем другие. В этом смысле очень интересное противопоставление было проведено ещё до войны, когда в США республиканцы стали у себя в соцсетях крутить два ролика, один рекламирующий контрактную службу в российской армии, а другой рекламирующий фактически аналогичную службу в армии США. Они это сопоставляли и говорили: это же стыдно.

Русские показывают бравого солдата, который тренируется, который надевает красивую форму, который приносит присягу и служит своей стране. А что показывают американцы? Они показывают каких-то, простите, надо какое-то слово подобрать вежливое, но из вежливых осталось только содомиты. В общем, они показывают каких-то извращённых, опять-таки жалких людей. Именно жалких.

Можно ещё вспомнить, как совсем недавно рекламировала себя армия Украины, когда чудесный украинский содомит встречает с войны другого такого же содомита. Они плачут, обнимаются, а дальше у всех ручьём текут слёзы.

Это невозможно смотреть. Но оказывается, что сейчас это – квинтэссенция их культуры. Всё то, что нам, людям пусть и разных, но традиций, кажется красивым, величественным, благородным, возвышенным, олицетворяющим силу, они подвергают обесцениванию.

Жалкий человечек побеждает исподтишка. Наши герои – в честном бою

А единственно ценным оказывается этот ничтожный жалкий человечек. Между прочим, это ведь и у Толкиена тоже так. У него хоббиты всех побеждают. Как это происходит?

Один хоббит убивает главного короля чародея. Он подкрадывается к нему сзади и бьёт его кинжалом в спину. Это великий подвиг, слов нет. Вы себе можете представить русского богатыря, который Кащея Бессмертного убивает ударом в спину, исподтишка? Это немыслимо.

Понятно, что в бою всякое бывает, но логика героического эпоса противоположна убийству противника исподтишка. Героический эпос на том и строится, что открыто сталкиваются две противоположные силы.

Но не может Илья Муромец убить во сне несчастного Змея Горыныча. Тогда ведь все будут Горыныча любить, а не Илью Муромца. Русский богатырь должен встретиться с противником на Калиновом мосту, биться с ним день, биться с ним ночь и так далее. И что очень важно – встретиться с врагом лицом к лицу.

А у них оказалась изничтожена, унижена и выброшена вся логика героического эпоса. Вместо этого возникла логика, при которой "чем хуже, тем лучше". Это даже не логика "кто силён, тот и прав" или "кто хитёр, тот и прав". Чем герой отвратительнее, омерзительнее, мельче, тем больше он заслуживает сочувствия. Смотрим на украинского президента.

И тут можно посмотреть ещё и на нашу отечественную оппозицию. Блогеры, ни к чему не стремящиеся и не трудящиеся. Принципиальные бездельники, которые пишут с 10 ошибками, но зато с пафосом обличителя.

Мистический полурослик: Тайный смысл президентства Зеленского

Мы защищаем свою культуру, где благородное лучше ничтожного

Так что мы имеем дело с очень страшным противником и мы защищаем от него не только границы своей Родины, мы защищаем от него не только людей, в которых летят сегодня западные бомбы и снаряды.

Мы защищаем саму основу традиционной культуры, причём как западной, так и восточной. Основы той культуры, в которой высокое лучше низкого, в которой благородное лучше ничтожного, в которой возвышенное имеет большую ценность, чем низменное. А они именно это и хотят уничтожить.

Если вдуматься, мы сейчас защищаем своих героев эпоса. И, отвлекаясь от аллюзий на хоббита, Толкиена и так далее, можно сказать, что именно поэтому они с такой яростью пытаются отменить русскую культуру.

https://tsargrad.tv/articles/igry-v-poluroslikov-priznanie-zapada-kotoroe-nikto-ne-zametil_703427