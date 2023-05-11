Пригожин на связи

В городе Щёкино Тульской области девятилетний мальчик Тимир Бахтиеров нашёл и сдал в полицию награды и крупную сумму денег, принадлежащие бойцу ЧВК «Вагнер».

В сумке: две медали "За отвагу", медаль "За взятие Соледара" и "Железный Чёрный крест Вагнера" — им награждают за выполнение особо сложных боевых задач. Плюс отсыревшие 40 пятитысячных купюр. Нашедший всё это парнишка оказался смышлёным, понял, что правоохранители не примут его заявление, и попросил сообщить о находке проходившую мимо женщину. Та позвонила 02. Полицейские приехали, описали найденное и теперь разыскивают владельца.

Благодарность выразил лично Евгений Пригожин в аудиосообщении:

"Тимир, спасибо тебе большое, огромное спасибо от всех. Ты сделал правильный поступок.

На совете командиров было принято решение Тимира наградить медалью".

Медаль вручается тем, кто оказал помощь вагнеровцам. Просил связаться с пресс-службой Конкорд для дальнейшей координации.

https://t.me/concordgroup_official/686 Вот эта медаль: https://t.me/concordgroup_official/688

Встреча Евгения Пригожина с вновь прибывшими кандидатами в бойцы ЧВК «Вагнер»

-Учиться надо быстро, а то Бахмут взять не успеете, - пошутил Пригожин.

https://t.me/concordgroup_official/687

Запрос от издания "ЛАЙВ24" и ответ:

Здравствуйте, Евгений Викторович!

Сегодня Марию Москалеву передали матери. Вы, а также командиры ЧВК «Вагнер», писали письмо прокурору Тульской области, в котором просили пересмотреть дело ее отца Алексея Москалева, чтобы вернуть ребенка в семью. Удовлетворены ли Вы разрешением данной ситуации?

Просим прощения за задержку, ввиду того, что с Евгением Викторовичем не было связи.

Его ответ:

«Да, таким решением мы удовлетворены».

https://t.me/concordgroup_official/690



Маша Москалёва, оказавшаяся в социальном учреждении, теперь живет с мамой, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Ранее отца девочки приговорили к двум годам колонии за дискредитацию ВС РФ. "Мама на данный момент не ограничена в родительских правах, поэтому было достаточно расторгнуть договор о временном помещении ребёнка в учреждение", — добавила Львова-Белова.

Женщина уже забрала ребёнка из социально-реабилитационного центра.

https://t.me/izvestia/127255

Публикуем запрос от редакции издания «Мос Ньюс» и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович!

В СМИ тиражируется информация о том, что ВСУ отступают из Бахмута. Как Вы думаете, после того, как Вы откроете союзным силам оперативный простор, начнётся ли наступление российских войск, о которых ранее говорило военное руководство?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Надо сказать четко, что противник никуда не уходит. У них организована оборона внутри города, сначала по железной дороге, затем в районе многоэтажек западного квартала города. Затем, когда они уйдут из Бахмута, мы полностью выдворим всех до последнего. Безусловно, они займут оборону в районе Часов Яра и на подступах к Бахмуту. Поэтому ни о каком наступлении пока, я считаю, речи не идет.

Для того, чтобы нам иметь позитивную динамику, необходимо решить несколько вопросов. Первый вопрос — убедиться в том, что наши фланги надежно защищены (ставлю большой восклицательный знак). Второе — убедиться в том, что у нас нормально организовано командование. Суровикина не видел давно, не знаю, чем он занимается. И третье, это боеприпасы (еще один восклицательный знак). Когда мы решим все эти три вопроса, тогда можно куда угодно идти. Остальное не сейчас. Сейчас это находится под грифом секретности. Но когда-нибудь я подробно расскажу о проблемах и их решениях».

https://t.me/concordgroup_official/691

Во время поездки в Горячий Ключ Евгений Пригожин ответил на многочисленные вопросы по поводу кладбища ЧВК «Вагнер»

- Никаких препятствий в захоронении бойцов не существует сегодня. В дальнейшем территория будет благоустроена и мы сделаем тут Мемориал для памяти потомков во что выливается война.

https://t.me/concordgroup_official/693

Обращение бойцов ЧВК «Вагнер» к Тимиру Бахтиерову, Они поблагодарили мальчика за такой поступок, сказали спасибо маме за воспитание сына. Награды и денежное вознаграждение принадлежит бойцу, который воевал в их подразделении.

https://t.me/concordgroup_official/695

Публикуем запрос от редакции издания «Ньюсинфо» и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович!

Помимо терактов, которые потрясли всю страну, во многих СМИ имеется информация о массовых сбитиях и падениях беспилотников. Как вы считаете, с чем связано такое количество БПЛА, в том числе неударных?

Публикуем аудиоответ Евгения Пригожина:

«И теракты и полеты беспилотников – это все единый замысел вскрытия обороноспособности нашей страны внутри государства. Чем быстрее общество консолидируется, чем более серьезно мы отнесемся к этой войне, тем будет лучше для страны и для народа.

Что касается пролетов этих БПЛА. За это несут ответственность околовоенные чиновники, которые надеются на то, что в какой-то момент они откроют глазки, и будет вокруг все хорошо, и мама держит их за руку. Не нужно надеяться на это. Мамы нет. Мама умерла».

https://t.me/concordgroup_official/696

Сегодня, 6 апреля 2023 года, Евгений Викторович обратился к председателю Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкину с заявлением о возбуждении уголовного дела на губернатора А.Д. Беглова.

https://t.me/concordgroup_official/697

Публикуем заявление Евгения Пригожина:

«Мне только что показали видео с походом украинской ДРГ в Брянской области, и я могу сказать следующее. Либо околовоенные бюрократы должны собраться в кучу и обеспечить безопасность народа на приграничных территориях, либо народ должен делать это сам и организовывать дружины».

https://t.me/concordgroup_official/699

Публикуем запрос от редакции издания The Daily Beast и ответ:

Добрый день!

Вас беспокоит Эллисон Квинн, журналист в англоязычном издании The Daily Beast. Хотелa бы задать вопрос Евгению Викторовичу: В СМИ распространяется информация о том, что ЧВК «Вагнер» открыла мобильные пункты набора в разных городах по всей России. Такие мобильные пункты были замечены в Челябинский области, Красноярском крае, Карелии, Иркутской области, Коми и Якутии. Скажите, пожалуйста, куда все эти новобранцы отправятся? Именно в Украину? Или возможно в Африку? Спасибо заранее за ответ.

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«ЧВК «Вагнер» открыла центры в разных городах России, в том числе мобильные пункты, которые ездят и по мелким деревням. Я думаю, что эти мобильные пункты скоро доберутся и до европейской территории земного шара. А вот куда они отправятся – пускай это останется загадкой для нашего дорогого издания The Daily Beast».

https://t.me/concordgroup_official/700

Публикуем запрос от редакции издания «ПолитОнлайн» и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович, здравствуйте.

В СМИ пишут, что на базе ЧВК «Вагнер» в Курской и Белгородской областях ведется процесс обучения народного ополчения. Как Вы считаете, каковы результаты подготовки? Смогут ли ополченцы противостоять противнику в случае агрессии?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Да, действительно, мы готовим Курскую и Белгородскую области. Возможно, парни, которые получили у нас определенные навыки, при организации патрулирования и защиты своих территорий, более активны. Поэтому противник, в основном, совершает набеги на Брянскую область. Что касается глобальной безопасности приграничных территорий, необходимо всерьёз думать об этом уже сейчас. Сейчас, я бы сказал, уже поздно об этом задумываться, а нужно принимать срочные меры. Если будет такая необходимость, запрос от представителей общественности — безусловно, ЧВК «Вагнер» готова будет оказать соответствующую помощь. Те мощности, которые необходимы для обучения, у нас на сегодняшний день есть, развёрнуты и действуют».

https://t.me/concordgroup_official/701

Пригожин предложил казнить Трепову на Красной площади "Я считаю, что Дарья Трепова — законченная мразь и помогать ей нельзя. Что касается этих подонков, то я считаю, что их просто на цепь надо сажать, как животных. Потому что с террористами можно бороться только их методами, и если Дарью Трепову публично казнят на Красной площади, это взбодрит весь народ надолго и по-серьёзному."

https://t.me/c/1524001401/7997

Публикуем запрос от редакции издания «Вестник СЗФО» и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович, губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что власти города после теракта оказали помощь собственнику кафе на Университетской набережной. В частности, для ремонта помещения были выделены люди и материалы. Как Вы можете прокомментировать его заявление?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Врет засранец. Никакой помощи Беглов после теракта не оказал. Более того, я считаю, что его вина в том, что в городе нет никакой безопасности, которая позволила бы этого избежать. Всё, что произошло — это несколько человек, которые пришли из ЖЭКа. Простые, обычные мужики, по собственной инициативе пришли убрать стекла с проезжей части, тогда, когда все присутствующие на мероприятии были просто в шоке, а следственные органы перекрыли периметр. Поэтому еще раз для заголовков: врет, засранец, и абсолютно бесполезен для этого города».

https://t.me/concordgroup_official/703

Публикуем заявление Евгения Пригожина по ситуации в Заксобрании Санкт-Петербурга:

«В Законодательном собрании Петербурга сегодня творится форменный беспредел. Сначала Беглов во время выборов 2021 года полностью зачистил всю политическую поляну города, потом по-тихому напихал либералов и им сочувствующих в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, а теперь просто абсолютно по-хамски Беглов и Бельский вытерли ноги о федеральную власть и о существующий режим, уничтожив фракцию «Справедливой России» в петербургском ЗакСе. Кто сегодня остается в петербургском ЗакСе? Марина Шишкина, которая еще недавно была против СВО, защищала Навального, поддерживала требующих наказывать русских солдат «яблочников», поддерживала сбежавшего из России Максима Резника, была против закона «о СМИ-иноагентах». Сегодня Беглов создает новую политическую реальность в стране, и это опаснейший прецедент. Совершенно оборзевший губернатор, который считает, что он может управлять не только всеми деньгами горожан, их сегодняшним и завтрашним днем, а еще и диктовать политические условия Федеральному центру. Мое мнение, что это допустить невозможно. Таким подходом он не только дискредитирует политическую систему, но и сами выборы, на которых люди пришли отдавать свои голоса за «Справедливую Россию», а в итоге проголосовали за кучку завравшихся либералов».

https://t.me/concordgroup_official/704

Публикуем запрос от редакции издания «ГлавныйТВ» и ответ:

Здравствуйте, Евгений Викторович! Советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что ВС РФ взяли под свой контроль железнодорожный вокзал в Бахмуте.

Можете ли Вы, как человек, который лучше всех осведомлен о ситуации в Бахмуте, подтвердить, что ВС РФ взяли ж/д вокзал?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Я мало осведомлен о действиях ВС РФ в Бахмуте — не видел их там. А брифинги Конашенкова просто нет времени смотреть. Что касается железнодорожного вокзала, действительно, подразделения ЧВК «Вагнер» ведут там ожесточенные бои».

https://t.me/concordgroup_official/706

Публикуем запрос от журналиста Эдварда Чеснокова и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович, я внимательно слежу за ситуацией в Африке и вижу много лестных отзывов о ЧВК Вагнер в разных странах. Посольство РФ в Египте опубликовало вчера заявление о большой роли ЧВК Вагнер в Ливии.

В связи с этим, я хотел бы задать Вам несколько вопросов о будущем России в Африке.

1) Как вы думаете, достаточно ли Россия эффективна в Африке и в борьбе с международным терроризмом? Достаточно ли мы активны во взаимодействии с африканскими странами?

2) Многие правительства африканских стран, где ещё нет ЧВК Вагнер, испытывают проблемы с боевиками и думают о возможности начать сотрудничать с ЧВК Вагнер. Планирует ли ЧВК Вагнер расширяться на африканском континенте?

3) Как Вы считаете могут ли рассчитывать африканские страны на поддержку России, несмотря на груз ещё нерешенных проблем в рамках СВО, в ООН?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Я могу ошибаться и не знать каких-то деталей взаимоотношений с ЮАР, с Анголой и еще с какими-то странами. Но в тех странах, в которые я достаточно неплохо погружен, я считаю, что мы не делаем абсолютно ничего. Наша бюрократия затягивает все в длиннейшие процессы. Никаких активных шагов по этим странам мы не делаем. Помощь им, даже ту посильную, которую можем оказать, мы оказываем так «через губу», что лучше такую помощь не получать, чем получать с такими капризами. Там, где находятся подразделения ЧВК «Вагнер», мы сталкиваемся с колоссальными трудностями при взаимодействии с МИДом, с Министерством обороны, и с другими ведомствами. Американцы, французы и другие игроки на Африканском континенте ведут себя в разы, в десятки, в сотни раз более активно, чем ведем себя мы.

Посмотрите на ту же самую Ливию, где взаимоотношения с Россией были на высочайшем уровне еще два года назад. На сегодняшний день ситуация ушла в полную, тотальную депрессию. Ливийцы приходят и задают вопрос: «Где вы, русские? Куда вы делись?». Все задают один вопрос: «Куда вы, русские, делись?».

Эта ситуация должна быть изменена. Удачно идет СВО или неудачно — в любом случае, Россия должна присутствовать на международной арене, в том числе, дипломатическим и силовым путем. А это всё, то, что я на сегодняшний день вижу, теряется, просто сквозь пальцы уходит.

Безусловно, как гражданин Российской Федерации и патриот нашей страны, я не могу рекомендовать правительствам африканских государств, которые находятся сегодня в критической ситуации по безопасности, обращаться к американцам, немцам, французам и другим западным, так сказать, державам. Но я могу сказать одно: будет ли расширяться ЧВК «Вагнер» или нет.

Сегодня внутри Российской Федерации — колоссальное антироссийское лобби, которое работает напрямую на страны Запада. И одно из направлений этого колоссального антироссийского лобби — это ограничение возможности экспансии на Африканском континенте. Поскольку Африканский континент сегодня является лакмусовой бумажкой — крутой ты или ты полное дерьмо. Поэтому ЧВК «Вагнер» максимально, насколько возможно, ограничивают к ресурсам работы на африканском континенте. Мы не можем добиться самолетов, мы не можем добиться перелетов. Мы не можем добиться взаимодействия с различными структурами, начиная от Министерства обороны и других для того, чтобы дальше развивать свою работу на территории Африки. Палки в колеса везде, на каждом шагу. Тем не менее, мы это преодолеем и еще тысячу раз на похоронах этих негодяев потанцуем, прежде чем оставим свою идею освобождения Африканского континента от западных захватчиков.

Кстати, мы в апреле месяце председательствуем в СБ ООН. Почему мы не можем раз в год в течение месяца на СБ ООН поднять огромное количество серьезных вопросов? Эти вопросы касаются Сирии, Ирака, Ливии, Центральной Африки, Мали, Северной Кореи и других дружественных нам стран, которые требуют от нас того, чтобы мы на дипломатическом уровне впрягались. У меня, у моих политологов и политтехнологов готов огромный список вопросов, которые должны задать на СБ ООН. Зададут или нет? Скорее всего, все опять уснут. Поэтому всем нашим игрокам внутри России и за ее пределами, которые имеют отношение к российским интересам, необходимо проснуться, наконец-то. Хватит спать, 30 лет уже спим и набиваем себе карманы».

https://t.me/concordgroup_official/708

Публикуем заявление Евгения Пригожина:

«Сегодня я хочу сказать слова благодарности Владлену Татарскому от себя и от бойцов ЧВК «Вагнер». Владлен Татарский сделал многое для того, чтобы мы могли идти к победе и уничтожать врага. Спасибо ему за это, мы будем помнить его всегда. Он — солдат, который остается вместе с нами, голос которого будет жить всегда и говорить только правду».

https://t.me/concordgroup_official/715

Публикуем письмо Евгения Пригожина Президенту Франции Эммануэлю Макрону:

https://t.me/concordgroup_official/716

Уважаемый Евгений Викторович,

Хотели бы прокомментировать ответ, появившийся в телеграм-канале «Кепка Пригожина» на запрос хорошо нам знакомого российского журналиста и нашего партнера Эдварда Чеснокова.

Раньше Эдвард задавал вопросы про МИД МИДу, и это выглядело убедительнее.

Как неоднократно заявляли, со стороны Министерства готовы к самому широкому сотрудничеству с российскими предпринимателями и компаниями в контексте продвижения законных интересов российского бизнеса за рубежом.

Что касается российского председательства в Совете Безопасности ООН в апреле, то официальная программа опубликована (https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.security...) на сайте Всемирной организации.

Легко заметить, африканской повестке посвящён целый ряд международных мероприятий: на 12 апреля запланированы брифинг и консультации Многопрофильной миссии ООН в Мали, на 18 апреля – брифинг и консультации Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии, также будут обсуждаться вопросы ливийских санкций, 19 апреля – консультации Миссии Организации Объединенных Наций по проведению референдума в Западной Сахаре. Кроме того, на период российского председательства приходится несколько отчётных дат по докладам ооновских миссий в странах африканского континента.

Об этом говорил (https://russiaun.ru/en/news/pressconf_03042023) и Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на своей недавней пресс-конференции:

«В среду, 12 апреля, мы проведём очередной брифинг, за которым последуют консультации по ситуации в Мали и работе Многопрофильной миссии ООН в Мали с участием спецпредставителя Генсекретаря ООН Эль-Гассима Вана, который представит доклад.

18 апреля у нас будет брифинг о работе МООНПЛ (Миссии ООН по поддержке в Ливии) и санкциях в отношении Ливии, за которым последуют консультации с участием спецпредставителя Генсекретаря ООН Абдулая Батили (по видеосвязи) в качестве докладчика и председателя санкционного комитета 1970 посла Кимихиро Ишикане (Япония), который представит периодический доклад этого вспомогательного органа.

На дневном заседании 19 апреля у нас состоятся консультации о работе МООНРЗС (Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре) с участием в качестве докладчиков Личного представителя Генсекретаря ООН Стаффана де Мистуры и спецпредставителя Генсекретаря ООН Александра Иванко».

Поэтому поссориться не получится. С любовью и вместе

https://t.me/MID_Russia/26900

Ответ Евгения Пригожина на публикацию МИД РФ:

«Уважаемая Мария и уважаемый модератор телеграм-канала МИД РФ!

Коли мы начали вести дискуссию в публичном пространстве, то хотел бы сообщить вам следующее. Темы, которые вы озвучили для обсуждения на Совбезе ООН, носят общий дискуссионный характер и никаким образом не решают те острейшие и важнейшие проблемы, которые требуют безотлагательного решения. МИД РФ привносит в Совбез ООН свойственную государственным структурам РФ бюрократию, а правительства стран-союзников просят немедленных решений».

*Приводим список вопросов, требующих срочного обсуждения на заседании СБ ООН https://t.me/concordgroup_official/718

Публикуем запрос от редакции издания «Глас народа» и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович!

В настоящий момент появилась информация о том, что заключенные подписывают контракты на полтора года, а не на полгода, как это было в ЧВК «Вагнер». Также имеются сведения о том, что вы больше не берете в ЧВК «Вагнер» заключенных, они идут в Министерство обороны. Можете ли вы это прокомментировать?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Первоначально заключенные набирались в ЧВК «Вагнер», так как несколько странно выглядит, если в Министерство обороны идут заключенные из мест лишения свободы, поскольку это, скажем так, несколько дискредитирует солдат, офицеров, контрактников в российской армии. В ЧВК «Вагнер» заключенные воевали на «хорошо» и «отлично», а мы обращались с ними и относились к ним как к своим, как к самим себе. Мы заботились о них, мы прикрывали их, мы шли вместе с ними. Полгода, которые они находились у нас, было тяжелейшим чудовищным испытанием, и все они, практически, достойно прошли это испытание. Мы соблюдали четко их традиции.

Что происходит сейчас, на какой срок заключаются контракты – на год, полтора, больше, может быть пожизненно – я об этом не знаю. Ходят слухи о том, что петухи, опущенные и обиженные заключенные воюют вместе с обычными, что грубейшим образом нарушает их внутренние законы, так называемые понятия. Все знают о том, что Россия веками живет по понятиям, по определенным укладам, и поэтому мне кажется, что такие ситуации абсолютно недопустимы. Поэтому про тех заключенных, которые воюют и воевали в ЧВК «Вагнер», я могу сказать четко: мы сделали все, что обещали, и они сделали все, что обещали. Мы поступили честно, а они Герои. Что происходит сейчас и какова их судьба, нужно спрашивать у них самих. То, что я видел в открытом доступе, то, что попадается в интернете (видеоролики и т.д.), в это поверить тяжело и в это лучше не верить».

https://t.me/concordgroup_official/719

Публикуем запрос от редакции издания «Ведомости» и ответ:

Добрый день! Уважаемый Евгений Викторович, после смерти Владлена Татарского вы сообщили о том, что он был зачислен в ЧВК Вагнер. Означает ли это, что расходы на похороны взяли на себя структуры Вагнера?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Уважаемая Яна Витальевна, ваш вопрос очень странный, но я отвечу на него. Все компенсации, которые положены погибшему бойцу ЧВК «Вагнер», были переданы в день похорон его семье. Что касается оплаты похорон — нет, ЧВК «Вагнер» не оплачивала похороны Владлена Татарского. Оплатить похороны пожелали его друзья, которые, возможно, (в случае, если вы зададите вопросы), скажут, каким образом они это делали».

https://t.me/concordgroup_official/721

Публикуем запрос от редакции издания «Накануне.ру» и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович!

Вчера на похоронах военкора Владлена Татарского было множество его коллег и соратников. Однако из известных личностей заметили только Вас и депутата Леонида Слуцкого, которого присутствующие освистали.

В то же время на похоронах Дарьи Дугиной в августе прошлого года были Сергей Миронов, Михаил Дегтярев и многие известные журналисты, например, Дмитрий Киселев.

Как Вы считаете, с чем связано снижение интереса российской элиты к судьбам патриотов, которые при жизни боролись за справедливость и процветание нашей страны?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Владлен Татарский служил народу. Расслоение между народом и так называемой «элитой» у нас все больше и больше. Элиты, кроме чиновничьей и вокруг чиновничьей, у нас практически не осталось. Поэтому мое мнение, может быть оно звучит несколько хамовато, чиновникам глубоко насрать, есть Татарский или нет. Более того, их уже начинает разочаровывать существование таких как Татарский и многих других, включая меня, — тех, кто бьется сейчас за Россию-матушку. Потому что они готовы съехать с темы, готовы расцеловать противника в задницу, лишь бы их не трогали и дали наслаждаться благами жизни, которые они сперли у народа».

https://t.me/concordgroup_official/722

Пресс-служба получает многочисленные запросы от СМИ по поводу листовок. Да, действительно, листовки со следующим содержанием рассылает рекрутинговая служба ЧВК «Вагнер».

Публикуем запрос от редакции издания «Медуза» и ответ:

Евгений Викторович, добрый день! Просим вас ответить на следующие вопросы:

1) Сегодня на сайте "Справедливой России" появилась новость о вашей встрече с С.Мироновым. По чьей инициативе прошла встреча? Что обсуждалось на ней?

2) Намерены ли вы поддерживать "Справедливую Россию", участвовать в ее деятельности?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Заходил к Сергею Михайловичу чтобы вытереть ноги о коврик, лежащий при входе в его кабинет, с изображением Президента США. Обсудили, какую помощь он и «Справедливая Россия» могут оказать мне и ЧВК «Вагнер» в СВО, и после этого поговорили про события в мире, про баб и про всякую чепуху. Что вам может быть еще интересно?».

https://t.me/concordgroup_official/725

Запрос от редакции издания «Ваши новости»:

Можете подтвердить встречу С.М. Миронова с Евгением Пригожиным. Какая была повестка? Ответ на запрос:

Сегодня я встречался с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с проведением специальной военной операции, общественно-политической ситуацией в стране и в родном городе Санкт-Петербурге.

https://t.me/mironovonline/7139

Пригожин объяснил успех и эффективность работы ЧВК «Вагнер» Глава ЧВК «Вагнер» заявил, что командиры полка или дивизии не отсиживаются на командных пунктах, а находятся на передовой.

«Почему ЧВК «Вагнер» весь мир знает? Потому что каждый боец понимает, что его командир, который командует дивизией, он придет к нему в окоп. Поэтому он знает, что там происходит. И я залажу туда практически каждый день, минимум два раза в неделю бываю на позициях», – рассказал Пригожин.

https://t.me/c/1801542020/3982

Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок